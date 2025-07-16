Paradise Tycoonとは？MOANIトークンとゲーム内経済の完全ガイド









1）Paradise Tycoonは、プレイヤーが自分だけの島を作り、他のユーザーと交流し、資産を取引しながら没入型の経営体験を楽しめるマルチプレイヤー型オープンワールドメタバースゲームです。 は、プレイヤーが自分だけの島を作り、他のユーザーと交流し、資産を取引しながら没入型の経営体験を楽しめる

2）Paradise Tycoon のゲーム内経済はMOANIトークンを中心に構築されており、すべてのゲーム内資産はNFTとして存在し、島・装飾品・キャラクタースキンなどのオンチェーンでの所有・取引が可能です。

3）Paradise Tycoon は、初心者でも簡単に始められる「遊んで稼ぐ（Play-and-Earn）」モデルを採用しており、Web3ゲームへの参入障壁を大幅に下げています。

4）Paradise Tycoon は、AAAゲーム開発とブロックチェーンの専門知識を有するフィンランドの一流スタジオEmpires Not Vampiresが開発しています。

5）Paradise Tycoon は明確なロードマップを持ち、2025年のグローバル展開およびコミュニティ主導のメタバース経済の構築を目指しています。

















Paradise Tycoon の開発元である Empires Not Vampires は、モバイルプラットフォームで数百万ダウンロードを達成した実績を持つフィンランドの経験豊富なインディーゲームスタジオです。ユーザー体験やゲーム内経済、コミュニティ設計における深い知見を活かし、Paradise Tycoonは、これまでの「敷居が高く、品質が低く、ゲーム性に乏しい」ブロックチェーンゲームのイメージを払拭することを目指しています。Paradise Tycoon の設計理念には以下のものが含まれます：





戦闘なし： MMORPGにありがちな戦闘やレベルアップ要素はなく、平和な建築活動に特化

ソーシャル重視： 島同士の隣接・パーティーシステム・ギルド協力により、メタバースコミュニティ構築を支援

創作の奨励： 島の設計・家具・スキンなどUGCコンテンツの制作と販売が可能

高い技術互換性：モバイル・Web3ウォレット・NFTマーケットプレイスにシームレス対応









Paradise Tycoon の経済モデルは、ガバナンストークンMOANIを中心に構成されており、取引可能なNFT資産とオンチェーンマーケットプレイスを通じて、プレイヤー主導の持続可能なバーチャル経済を実現します。









MOANIは、プレイヤー体験を強化する多様な用途を持ち、ユーザーコミュニティの成長とともにその機能も拡大していきます：

オークションハウス： 自身の島に存在しない資源を取引

ゲーム内ショップ： 消耗品やカスタム装飾などの購入

コンペ参加費： 公式またはコミュニティ主催のイベント・大会への参加に必要

島の売買・レンタル： 土地および島資産の購入や賃貸

ユーザー生成コンテンツ（UGC）利用料：作品の公開・プロモーション・強化に利用









MOANIの総供給量は60億枚に固定されており、以下のように戦略的に割り当てられています：

分配区分 割合 ベスティング期間 プレシードラウンド（Pre-Seed Round） 10.8% TGE時に3.75%を配布、3か月のクリフ期間後、24か月にわたり段階的にロック解除 シードラウンド（Seed Round） 6% TGE時に5%を配布、2か月のクリフ期間後、16か月にわたり段階的にロック解除 プライベートラウンド（Private Round） 4.4% TGE時に7%を配布、1か月のクリフ期間後、12か月にわたり段階的にロック解除 KOLラウンド（KOL Round） 0.6% TGE時に10%を配布、1か月のクリフ期間後、10か月にわたり段階的にロック解除 パブリックラウンド（Public Round） 4% TGE時に15%を配布、1か月のクリフ期間後、8か月にわたり段階的にロック解除 *ゲームおよびユーザー生成コンテンツ報酬（*Game & UGC Rewards） 30% TGE時に5%を配布、その後5年間にわたり毎月線形にロック解除 アドバイザー（Advisors） 3% 1年間のクリフ期間後、10か月にわたり毎月10%をロック解除 チーム & 採用（Team & recruits） 14.2% 12か月のクリフ期間後、24か月にわたり毎月4.167%をロック解除 運営 & マーケティング（Operations & Marketing） 17% TGE時に3%を配布、その後36か月にわたり段階的にロック解除 流動性提供（Liquidity Provision） 10% TGE時に33.3%、FDVが$2,900万到達時に33.3%、FDVが$4,600万到達時に残り33.3%をロック解除





MOANIトークンの割り当てモデルは、「プレイヤーファーストかつ長期志向」の理念を反映しており、投資家、プレイヤー、開発者の利害をバランスよく調整し、持続可能な成長を促すことを目的としています。また、Paradise Tycoon チームは、プレイヤーがMOANIを活用できる新しい方法を継続的に導入しており、ゲーム体験全体をさらに強化しています。













MOANIトークンの価格は、市場における需給関係、暗号資産市場全体の動向、Paradise Tycoon ゲームエコシステムの発展状況、ユーザーのアクティビティ、外部パートナーシップなど、複数の要因によって左右されます。ゲームプレイが継続的に進化し、ユーザーベースが拡大すれば、MOANIの需要も増加し、市場価値が高まる可能性があります。





暗号資産は本質的にボラティリティが高く、政策、流動性、市場心理などさまざまな要素に影響されるため、MOANIの価格は依然として大きな不確実性を伴います。投資家は、プロジェクトのロードマップ進捗、MOANIのオンチェーンでの活用状況、MEXCやUniswapなど主要取引所における市場の反応をしっかり監視する必要があります。





投資判断にあたっては、冷静さを保ち、流行に盲目的に従うことは避けてください。自身のリスク許容度と中長期的な市場見通しに基づき、慎重に意思決定を行うべきです。MOANIには可能性がある一方で、投機的取引や短期的な市場心理によるリスクにも十分注意を払う必要があります。









MOANIは現在、取引所での公開取引はまだ開始されていません。現時点では、以下の方法でMOANIトークンを取得できます：

Paradise Pass のタスク、期間限定ミッション、ゲーム内取引による報酬としてMOANIを獲得

公式またはコミュニティ主催のイベントや大会に参加してMOANIを獲得

オークションハウスで他プレイヤーと取引してMOANIを入手

MOANIを活用してUGCコンテンツを制作し、自らの経済圏を構築













Paradise Tycoon は、プレイヤーが実業家（タイクーン）としてトロピカルな理想郷を構築する、マルチプレイヤー型のWeb3シミュレーションゲームです。建築、生産、取引、交流といった行動を通じてゲームを進行させていきます。





1）島の建築と資源収集：プレイヤーはカスタマイズ可能なプライベートアイランドを所有し、木材・鉱石・作物などの資源を採集して建築やアップグレード・取引に使用できます。

2）キャリアアップとスキル向上：伐採者・職人・農民などの職業を選択でき、アイテムの製作や素材の加工によって報酬を得ながらスキルを成長させることができます。

3）ソーシャル協力と公共スペース：マーケットプレイスや集会エリアで他プレイヤーと協力して建築を行ったり、資源を取引したり、ギルドに参加して共同活動が可能です。

4）冒険クエストとチャレンジ：島外への遠征や期間限定クエストに挑戦し、アイテムや経験値、MOANIトークンを獲得できます。

5）オープンマーケットとオークションハウス：ゲーム内のアイテムはMOANIを使ってオークションハウスで取引でき、経済活動に貢献します。

6）ユーザー生成コンテンツ（UGC）システム：段階的に導入されるUGCツールにより、カスタム建築物やアイテムをアップロードし、資産として取引することが可能になります。

7）クロスプラットフォーム対応：ブラウザおよびモバイルからアクセスでき、ワンクリックログインに対応することで、初心者や暗号資産ユーザーの参入障壁を下げています。

Paradise Tycoon は、シミュレーションゲームの面白みとWeb3の要素を融合させ、創造性・交流・トークン経済を軸とした没入型体験を提供します。









Paradise Tycoon においてNFTは単なる「アイテム」や「アバター」ではなく、資産の所有権とゲーム内の優位性の基盤となる存在です：





ランド（島）NFT：MOANIを使ってレア・エピック・レジェンダリーの島を購入可能。より大きな島ほど建築数が多く、資源収集やイベントで有利になります。

ツールNFT：各ツールNFTにはレベル・レアリティ・属性が設定されており、高レベルほど性能が向上し、エピックやレジェンダリーには特殊能力やセット効果が付与される場合があります。

パスNFT：Paradise Pass NFTを保有することで、レベルアップに応じてMOANI報酬などの特典が得られます。

アクセサリー＆ペットNFT：キャラクターや自宅に装飾効果を与えるNFTです。













Paradise Tycoon は、フィンランドを拠点とする Empires Not Vampires によって開発されています。同社はゲーム開発とブロックチェーン技術の両方において深い専門知識を有しています。





コアチーム：

Anssi Jäppinen（CEO）：15年以上のゲーム業界経験を有し、サンドボックスおよびシミュレーション系ゲームに精通

Juuso Heinisuo（クリエイティブディレクター）：欧州の複数ゲームスタジオ出身で、物語設計やプレイヤー主導のゲームデザインに強み

Heikki Rautio（COO）：複数のブロックチェーンプロジェクトでビジネス戦略およびコミュニティ成長を指揮





アドバイザリーチーム：

Animoca Brands、Polygon、YGG SEAなどのWeb3プロジェクトからの専門家が参加しており、トケノミクス設計・クロスチェーン展開・コミュニティ活性化に関する知見を提供しています。









Paradise Tycoon チームの使命は、相互運用可能でソーシャル中心のブロックチェーンゲームを構築し、持続可能な経済システムと永続的なデジタル資産所有を通じて、長期的な価値を創出することです。





チームは、デジタル所有権を通じてブロックチェーン技術が従来型ゲームの品質を大幅に向上させることを証明しようとしています。アクセスしやすい導入体験と優れたユーザーエンゲージメントを提供することで、暗号資産未経験のユーザーをWeb3ゲームエコシステムに引き込み、次世代のWeb3ゲームを牽引することを目指しています。









Paradise Tycoonは、単なる建築・探索・交流を主軸としたオープンワールドゲームではありません。それはWeb3ゲームエコシステムにおける先進的な実験です。プレイヤーファーストのアプローチにより、持続可能な経済性、真のデジタル資産所有、分散型ガバナンスを日常的なゲームプレイに融合し、「創る・所有する・遊んで稼ぐ」というビジョンを体現しています。



