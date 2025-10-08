PALU Coinとは？Binanceのバイラルマスコットが生んだBNBチェーンのミームトークン

急速に進化する暗号通貨ミームコインの世界において、PALUはBNBチェーン上で最も爆発的なトークンの1つとして登場しました。この包括的なガイドでは、PALUコインについて知っておくべきすべてを探求します—Binanceの愛されるマスコットとしての起源から、Binance Alphaでの劇的な上場、トークノミクス、実世界での応用、取引機会まで。ミームコイン愛好家であろうと、このバイラル現象に興味を持つ暗号初心者であろうと、PALUが暗号文化の精神をどのように捉え、活況を呈するBNBチェーンエコシステムで本物の取引可能性を提供しているかを発見できます。





重要なポイント：

PALU CoinはBinanceのバイラル中国マスコットキャラクターにインスパイアされた、BNBチェーン上のコミュニティ主導型BEP-20ミームトークンです。

トークンは2025年10月のBinance Alpha上場後に1,693%急騰し、時価総額は300万ドルから8,000万ドル以上に跳ね上がりました。

PALUは10億トークンの総供給量と100%の流通率で運営され、170万回の閲覧を獲得したCZのソーシャルメディアによる承認の恩恵を受けています。

トークンは主にBNBミームエコシステム内での投機的取引資産およびコミュニティ参加手段として機能します。

PALUは4トークン（時価総額2億4,300万ドル）やBROCCOLIなどの他のBinanceテーマのトークンと競合していますが、マスコット主導の独自のブランド認知度を提供します。





PALU CoinはBNBチェーン上に構築されたコミュニティ主導型のBEP-20ミームトークンで、Binanceの中国ソーシャルメディアプレゼンスから生まれたバイラルマスコットキャラクターを表しています。元々Binanceの中国Xアカウント（@binancezh）に登場したPALUは、Palworldのクリーチャーにインスパイアされた黄色い、フラストレーションを感じた絵文字のような姿として描かれ、暗号作業の終わりなき苦労—マイニング、トレーディング、機会の追求—を風刺しています。トークンはBinance創設者のChangpeng Zhao（CZ）がPALUマスコットをフィーチャーしたファンアートをリポストした時に爆発的な注目を集め、大規模なラリーを引き起こしました。2025年10月にBinance Alphaに上場した後、PALUの時価総額は約300万ドルから8,000万ドル以上に数時間で急騰し、BNBチェーンミームシーズンで最も劇的なローンチの1つを記録しました。

側面 PALU（マスコット） PALU Coin（トークン） 性質 Binanceの中国コミュニティから生まれたミームキャラクターと文化的シンボル BNBチェーン上のBEP-20暗号通貨トークン 目的 暗号作業文化とコミュニティユーモアの風刺的な体現を表す 投機、交換、コミュニティ参加を可能にする取引可能なデジタル資産 起源 Binanceの中国ソーシャルメディアチームがマスコットコンテンツとして作成 マスコットキャラクターにインスパイアされたコミュニティローンチトークン 形式 デジタルアートワーク、ソーシャルメディアコンテンツ、ブランドアイデンティティ スマートコントラクトトークン（アドレス：0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444） 価値 文化的およびブランド認知価値 供給、需要、取引活動に基づく市場決定価格





*BTN- 今すぐPALUを取引&BTNURL= https://www.mexc.com/price/PALU *







PALUはBinanceの中国Xアカウント上のユーモラスなマスコットとして始まり、暗号愛好家の絶え間ない奮闘—絶えずマイニングし、取引し、Web3スペースで「働き詰め」—を擬人化するために作られました。キャラクターの躍進の瞬間は、2025年10月7日にCZがPALUファンアートの横に「誰これ？😂」と投稿した時に訪れ、170万回以上の閲覧を獲得しました。このバイラルな承認は、その後のBinance Alphaの上場と相まって、PALUをコミュニティミームから正当な取引現象に変貌させました。上場後のトークンの爆発的な1日1,693%の上昇は、BNBチェーンエコシステム内での文化的関連性と取引所サポートとの強力な相乗効果を実証しました。









PALUはBEP-20トークンとして動作し、BNBチェーン（旧Binance Smart Chain）のネイティブ標準です。このインフラストラクチャはいくつかの技術的利点を提供します：EVM等価性による既存のEthereumベースのツールとの互換性、Ethereumメインネットと比較して大幅に低い取引手数料、迅速な取引実行を可能にする高速ブロックタイム。BEP-20標準は、PALUがMetaMaskやTrust Walletなどの人気ウォレットとシームレスに統合することを保証し、経験豊富なトレーダーとミームコインを探索する初心者の両方にアクセス可能にします。

企業管理の暗号通貨とは異なり、PALUはトークン保有者と愛好家がその軌道を形作る完全にコミュニティ主導型のモデルを採用しています。プロジェクトは機関資金やベンチャーキャピタルのバッキングではなく、Binanceのソーシャルメディアコミュニティから有機的に生まれました。この草の根アプローチは真正な関与を生み出し、コミュニティ自体がPALUの文化的関連性と市場の勢いを決定します。トークンの価値は、ミームの持続力とBNBチェーンエコシステムの継続的な成長に対する集団的信念から直接派生します。

PALUはそのマスコットの起源とCZの公的承認を通じて、Binanceブランドと異常に直接的な関係を享受しています。この接続は重要な可視性の利点を提供します—Binance Alphaの上場、メイン取引所上場の可能性の検討、Binanceの巨大なグローバルユーザーベースからの継続的な注目。Binance社と正式に提携していないものの、PALUは暗号の最も認知可能な取引所ブランドとの関連から恩恵を受け、数千の競合ミームトークンの中でユニークに位置付けられています。

PALUはミームトークンに特徴的な極端な価格変動を示し、記録された1日の動きが1,600%を超えています。Binance Alpha上場後、取引量は24時間で1億1,200万ドルを超えて急増し、PancakeSwap上の主要なPALU/WBNBペアが8,000万ドル以上を占めました。この流動性はトレーダーに迅速な参入と退出を可能にしますが、リスクも増幅します。20日EMAやMACDなどのテクニカル指標は強気のモメンタムを示していますが、歴史的パターンはミームコインのラリーがしばしば急激な調整を経験することを示唆しています。





*BTN- 今すぐPALUを取引&BTNURL= https://www.mexc.com/price/PALU *







PALUの主な実世界での応用は、BNBチェーンミームコインエコシステム内での投機的取引手段としてです。トレーダーはPALUのボラティリティを活用して短期的な価格変動から利益を得ます、特にBNBチェーンの「ミームシーズン」中に注目と資本がバイラルトークンに流入する時期です。トークンの爆発的な上場パフォーマンスは、大幅なパーセンテージ利益を生み出す能力を実証し、迅速な利益を求めるデイトレーダーと持続的なコミュニティ成長と潜在的な取引所上場に賭ける長期保有者の両方を引き付けました。

金融投機を超えて、PALUはBinance関連の暗号文化へのコミュニティ参加の媒体として機能します。PALUトークンを保有することは、特にマスコットを生み出した中国語話者の間で、Binanceコミュニティのユーモアとエートスとの整合を表しています。トークンはユーザーが暗号文化内でのアイデンティティを表現し、ミーム主導の社会運動に参加し、ソーシャルプラットフォーム全体でPALU関連のアートワークとコメンタリーを制作するコンテンツクリエーターと関わることを可能にします。

現在はミーム価値に焦点を当てていますが、PALUの強力なパフォーマンスは拡張されたユーティリティについての憶測を引き起こしました。アナリストは、PALUがステーキング報酬、ガバナンスメカニズム、またはBinanceエコシステムサービスとの統合などのDeFiアプリケーションに移行する可能性があると示唆しています。トークンのBNBチェーンの進化するインフラストラクチャとのつながり—AI統合とより速いトランザクション機能を含む—は、純粋な投機を超えたユーティリティ機能を潜在的に採用するよう位置づけていますが、そのような開発は投機的で未確認のままです。





注意： PALUのトークノミクス情報は公開情報源で極めて限定的であり、広範な正式文書を持たないコミュニティローンチのミームトークンとしての性質を反映しています。利用可能なデータに基づくと：

総供給量： 1,000,000,000（10億）PALUトークン

流通供給量： 市場で取引可能な約10億トークン（100%流通）

トークン分配： チーム、コミュニティ、流動性、その他のカテゴリの具体的な配分パーセンテージは、利用可能な情報源で公開されていないか文書化されていません。トークンは完全供給がすぐに流通する状態でローンチされたように見え、これはフェアローンチミームトークンの典型です。

コントラクトアドレス： 0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444（BNBチェーン/BSC）

トークン標準： BEP-20

バーンメカニズム： 一部の情報源は持続可能なトークノミクス原則と整合する潜在的なバーンスケジュールに言及していますが、具体的なバーンレートやメカニズムは公式文書で確認されていません。









PALUはより広範なBNBチェーンミームコイン経済内で取引可能なデジタル資産として機能します。トークン保有者は、PALU/WBNBペアが最高の流動性を維持する主にPancakeSwapである分散型取引所を通じて、PALUを他の暗号通貨と交換できます。この交換機能は価格発見、ユーザー間の価値移転、BNBチェーン上のより広範なDeFiエコシステムとの統合を可能にし、PALUが多段階取引戦略における中間資産として機能することを可能にします。

PALUの主な機能は、ミームコイン文化とBNBチェーンエコシステムの成長への投機的投資を可能にすることです。トークンは、ソーシャルメディアトレンド、取引所上場、CZのリポストなどの影響力のある承認によって駆動されるバイラルモメンタムへのエクスポージャーを提供します。投資家はPALUを使用してミームサイクルから利益を得て、注目が高まる期間中に大幅なパーセンテージ利益の可能性がありますが、これは調整中またはコミュニティの関心が薄れる時に大幅な下方リスクを伴います。

PALUを保有することは、Binance中心のミームコミュニティへの参加と、暗号作業文化に関するトークンの風刺的な文化的メッセージとの整合を表しています。トークンは、PALUマスコットのWeb3苦労のユーモラスな描写に共感するユーザーにとって帰属のバッジとして機能します。この社会的機能は、無形ですが、純粋な金融投機を超えて注目と取引活動を維持するコミュニティエンゲージメント、コンテンツ作成、バイラルマーケティングを推進します。





*BTN- 今すぐPALUを取引&BTNURL= https://www.mexc.com/price/PALU *







PALUの将来の軌道は、持続的なコミュニティエンゲージメントとBinanceからの潜在的な機関サポートに大きく依存しています。アナリストは、強力なパフォーマンスとコミュニティの魅力が、アクセシビリティと流動性を劇的に増加させるメインBinance取引所上場につながる可能性があると推測しています。投資家の70%以上が利益を上げ、Solanaの支配を脅かす急増する活動を持つより広範なBNBチェーンミームシーズンは、PALUの継続的な関連性に有利な条件を提供します。しかし、トークンは典型的なミームコインの課題に直面しています：絶え間ない新しいローンチの中で注目を維持すること、BROCCOLI（ピークから80%下落）などの以前のバイラルトークンに影響を与えた急激な調整を回避すること、長期的な持続可能性を確保するために純粋な投機を超えたユーティリティを潜在的に開発することです。





PALUは、複数のトークンがトレーダーの注目と資本を競う激しく競争的なBNBチェーンミームコインエコシステム内に存在します。その主な競合相手には、4トークン—FUDをブロックすることに関するCZの有名な「第4」決議から直接インスパイアされ、2億4,300万ドルの時価総額を達成した；BROCCOLI—CZの養子犬にちなんで名付けられ、80%下落する前に短期間で4億ドルの時価総額に達した；客服小何（Binance Life）—最近のミームシーズン中に大幅に急増した別のBinanceテーマのトークンが含まれます。これらのライバルと比較して、PALUのユニークな利点は、マスコットのイメージを通じたBinanceとの直接的な視覚的関連性と、CZのバイラルリポストを通じた明示的な承認にあります。

PALUが競合相手より「優れている」かどうかは、投資戦略とリスク許容度に完全に依存します。PALUはマスコット接続を通じてより強力なブランド認知度を提供し、多くのライバルよりも早期にBinance Alpha検証を受けました。しかし、4トークンは大幅に高い時価総額を達成しており、より広範な市場受け入れを示唆していますが、BROCCOLIの劇的な上昇と下落は、CZ関連ミームの潜在性と危険性の両方を示しています。Binanceテーマのトークンへのエクスポージャーを求めるトレーダーにとって、PALUは成長の余地がある比較的新鮮な機会を提供しますが、すべてのミームコインに固有の同じ極端なボラティリティと投機主導のリスクを伴います。トークンの持続可能性は、最終的にコミュニティがエンゲージメントを維持できるかどうか、およびPALUが追加の取引所上場またはユーティリティ開発を確保できるかどうかに依存します。









PALU CoinはMEXCで取引可能で、トレンドのBNBチェーントークンへの包括的なアクセスを提供する主要な暗号通貨取引所です。MEXCは、ユーザーフレンドリーなインターフェース、最小限のスリッページを保証する高い流動性、ユーザー資産を保護する堅牢なセキュリティ対策により、PALUを購入するための理想的なプラットフォームを提供します。取引所は複数の取引ペアをサポートし、競争力のある手数料を提供しており、ミームコインを探索する初心者と変動の機会を活用する経験豊富なトレーダーの両方にアクセス可能にしています。MEXCの24時間365日のカスタマーサポートと高速な入出金処理により、シームレスな取引体験が可能になり、プラットフォームのPALUのような新興トークンの早期採用により、ユーザーは市場の勢いを捉える先行者優位を得られます。





MEXCでのステップバイステッププロセス：

MEXCアカウントを作成して、MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、メールで登録プロセスを完了します。 KYC検証を完了して、セキュリティ基準を満たし、完全な取引機能を有効にします。 資金を入金して、USDT、BNB、またはその他のサポートされている暗号通貨を使用してMEXCウォレットに入金します。 取引セクションに移動して、PALU/USDTまたはPALU/BNB取引ペアを検索します。 注文タイプを選択して、成行注文（現在の価格で即座に購入）または指値注文（希望価格を設定）の間で選択します。 購入金額を入力して、トランザクションを確認してPALUの取得を完了します。









PALU Coinは、文化的関連性、コミュニティの熱意、戦略的な可視性が、BNBチェーンエコシステム内でミームトークンを無名から注目へと推進できる方法についての魅力的なケーススタディを表しています。Binance Alpha上場とCZの承認後の爆発的な成長は重要な短期的可能性を示していますが、投資家はミームコインのリスク—極端なボラティリティ、投機主導の評価、持続可能性の課題—を明確に理解してPALUにアプローチする必要があります。現在のBNBミームシーズン中にBinanceテーマのトークンへのエクスポージャーを求める人々にとって、PALUは真のコミュニティエンゲージメントとさらなる取引所上場の可能性に裏打ちされたアクセス可能なエントリーポイントを提供しますが、成功は激しく競争的な環境での勢いの維持に依存します。