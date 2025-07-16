「分散化は選択肢ではなく、ブロックチェーンインフラを持続的に発展させるための唯一の道です。」 — Obol Collective 1. Obol Collectiveとは？ Obol Collective は、分散型インフラネットワークの拡大に取り組む、世界最大級の分散型オペレーターエコシステムです。オープンアクセス型の分散型バリデータ（DV）技術を提供することで、Obolはイーサリアムをはじめと「分散化は選択肢ではなく、ブロックチェーンインフラを持続的に発展させるための唯一の道です。」 — Obol Collective 1. Obol Collectiveとは？ Obol Collective は、分散型インフラネットワークの拡大に取り組む、世界最大級の分散型オペレーターエコシステムです。オープンアクセス型の分散型バリデータ（DV）技術を提供することで、Obolはイーサリアムをはじめと
Obol Collectiveとは？次世代分散型バリデータネットワークの完全ガイド

「分散化は選択肢ではなく、ブロックチェーンインフラを持続的に発展させるための唯一の道です。」 — Obol Collective

1. Obol Collectiveとは？


Obol Collective は、分散型インフラネットワークの拡大に取り組む、世界最大級の分散型オペレーターエコシステムです。オープンアクセス型の分散型バリデータ（DV）技術を提供することで、Obolはイーサリアムをはじめとするブロックチェーンネットワークのセキュリティ、スケーラビリティ、分散性を強化しています。Obolエコシステムには、EigenLayer、Lido、EtherFi、Figment、Bitcoin Suisse、Stakewise、Nethermind、Blockdaemon、Chorus One、Dappnodeなど、50を超える著名なステーキングプロトコル、クライアント開発チーム、ノードオペレーター、コミュニティプロジェクトが参加しています。

Obol Collectiveの中核をなす技術革新には以下のものが含まれます：
1) 基盤レイヤー：Charon、バリデータを分散的かつ障害に強い形で運用可能にするミドルウェアクライアント。
2) 構成レイヤー：
  • Distributed Validator Launchpad、 分散型バリデータの構成を支援するグラフィカルなインターフェースツール。
  • Obol SDKおよびAPI、大規模なDVクラスターの構成と運用をサポートするツールで、ステーキングプロトコルなどのアプリケーションに最適。
3) ローンチャー：Obol Charon Distributed Validator Node (CDVN)。
4) 報酬レイヤー：Obol Splits、複数のノードオペレーター間でDV報酬を分配するための、Solidity製スマートコントラクト群。

Obolは、独自のレトロアクティブファンディングモデルを通じてエコシステムの成長を後押ししています。これにより、分散型バリデータ技術（DV）の普及を加速させ、イーサリアムのような基盤ネットワークの持続的なスケーリングを推進しています。

2. OBOLトークンの概要：主なユーティリティ、配布計画、エアドロップ配分について


OBOLトークンは、Obol Collectiveの礎となる存在であり、ガバナンス、インセンティブ、エコシステムの発展において重要な役割を果たします。

2.1 OBOLトークンの主なユーティリティ


1) ガバナンス投票：OBOL保有者は、自身の投票権を代表者に委任することができ、Obol Collectiveの方向性、プロトコルアップグレード、資金配分に関する意思決定に参加します。

2) レトロアクティブファンディング（RAF）：委任投票を通じて、保有者はエコシステム資金の配分先を決定し、ネットワークへの貢献を促進します。

3) ステーキング：OBOL保有者はトークンをステーキングすることでstOBOLを受け取ることができます。stOBOLは時間とともに自動的に報酬が蓄積され、ロックアップ期間なしで分散型金融（DeFi）アプリケーションで利用できます。

4) DeFiアプリケーション：OBOLは、流動性プール、レンディングプロトコル（例： Morpho）、リステーキングプラットフォーム（例： EigenLayer、Symbiotic）など、将来的にDeFiアプリケーションで利用可能になります。

5) さらなるユーティリティの拡大：コミュニティガバナンスを通じて、OBOLのユースケースは時間とともに拡大していきます。

2.2 OBOLトークンの配布と流通状況


  • OBOLトークンの総供給量は5億枚に制限されています。
  • トークンは、エコシステムの持続可能な成長を確保するため、計画されたスケジュールに従って段階的に解放されます。
  • トークンの送金は、OBOLが中央集権型取引所に上場した後に可能となり、アクティベーションのタイミングはObol協会が決定します。

2.3 OBOLトークンの配分


エコシステムファンド & レトロアクティブファンディング
35.7%
イノベーションと貢献者を支援し、分散型開発を促進します。
投資家
25.4%
早期支援者に報酬を提供し、合理的な配布スケジュールを設定します。
コアチーム
16.3%
開発者と創設チームにインセンティブを与え、長期的な配布スケジュールを設定します。
コミュニティインセンティブ
12.5%
Obol DVsの普及を促進し、ユーザーのエンゲージメントを高めます。
エアドロップ
7.5%
初期のコミュニティ支援者に報酬を提供し、エコシステムの活動を活性化します。
パブリックセール
2.7%
一般に公開され、トークンを公平に分配します。


2.4 OBOLトークンのコントラクトアドレス


公式コントラクトアドレス：0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. OBOLトークンの価格予測


OBOLトークンはまだ初期段階にあるため、価格予測は慎重に扱う必要があります。現在のWeb3インフラの成長と分散型バリデータ（DVT）市場の有望な展望を踏まえ、業界関係者はOBOLには中長期的な価格上昇の可能性があると見ています。OBOLの価格に影響を与える主な要因は以下の通りです：
  • 分散型バリデータ技術（DVT）の主流化
  • イーサリアムのようなパブリックブロックチェーンにおける分散型セキュリティソリューションへの需要
  • OBOLエコシステムの拡大速度とパートナーシップ数
  • ガバナンスメカニズムやトークノミクスモデルの更なる洗練

ただし、OBOLの価格は、より広範な市場動向、規制の変更、その他の要因にも影響を受ける点に注意が必要です。投資家は、十分な調査とリスク評価を実施する必要があります。

4. Obolインセンティブプログラム


Obolのインセンティブプログラムは、開発者、ノードオペレーター、そしてコミュニティメンバーがエコシステムの構築に積極的に参加できるよう設計されています。主なインセンティブの仕組みは以下のとおりです：

1) レトロアクティブファンディング：エコシステムへの優れた貢献をしたプロジェクトや個人に報酬を提供し、分散型バリデータ（DVs）の採用とインフラ拡大を加速させるポジティブなフライホイール効果を生み出します。

2) ステーキングマスタリープログラム：ユーザーが学びながら実践的にプロフェッショナルなノードオペレーターになることを促進し、ネットワークのセキュリティと信頼性を高めます。

3) バグバウンティプログラム：セキュリティの脆弱性を特定し修正した開発者に報酬を提供し、プロトコルの安全性を確保します。

4) コミュニティガバナンス参加へのインセンティブ：提案を提出したり投票に参加するなど、ガバナンスに積極的に関与するコミュニティメンバーは、OBOLトークンの報酬を得ることができます。


OBOLは新たに立ち上げられたトークンで、急速に注目を集めていますが、現在、ほとんどの主要な取引所では取引できません。MEXCは、高品質な資産の発掘に注力していることで知られ、トレンドに乗り、高いポテンシャルを持つトークンへの早期アクセスを提供しています。多様な上場銘柄、最安値の手数料、安全で信頼性の高い取引環境を備えたMEXCは、世界中のユーザーから信頼されています。

OBOLトークンは現在MEXCに上場しています。今すぐMEXCプラットフォームにアクセスして、この有望な新分野への早期参入のチャンスを逃さず参加しましょう。MEXCでOBOLを購入するには、以下の手順に従ってください：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログイン
2) 検索バーに「OBOL」と入力し、現物または先物取引を選択
3) 注文タイプ、数量、価格を入力し、取引を完了


MEXC Airdrop+ ページにアクセスして、入金/取引イベントに参加しましょう。簡単なタスクをこなすだけで、OBOLトークンやUSDTの先物ボーナス報酬を得ることができます。

Obol Collectiveは、ブロックチェーンインフラのさらなる分散化、セキュリティ強化、スケーラビリティの向上を牽引しています。開発者、ノードオペレーター、一般のステーカーを問わず、Obolエコシステムは誰もが役割と価値を見出せる環境を提供します。分散型バリデータ（DV）技術の普及とOBOLトークンのユースケース拡大に伴い、ObolはWeb3インフラの次なる変革をけん引する存在として台頭しつつあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

