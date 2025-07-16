Newtonは、検証可能なオンチェーン自動化と安全な委任認証の実現に焦点を当てた、分散型インフラレイヤーの構築を目的としたプロジェクトです。信頼実行環境 (TEE：Trusted Execution Environments)、ゼロ知識証明 (ZKPs)、およびモジュール式のエージェントベース構造を統合することで、Newtonプロトコルは自動化プロセス全体をオンチェーン化し、透明性、構成性、信頼性Newtonは、検証可能なオンチェーン自動化と安全な委任認証の実現に焦点を当てた、分散型インフラレイヤーの構築を目的としたプロジェクトです。信頼実行環境 (TEE：Trusted Execution Environments)、ゼロ知識証明 (ZKPs)、およびモジュール式のエージェントベース構造を統合することで、Newtonプロトコルは自動化プロセス全体をオンチェーン化し、透明性、構成性、信頼性
Newtonとは？自動化された分散型金融のための検証可能なAIインフラ

Newtonは、検証可能なオンチェーン自動化と安全な委任認証の実現に焦点を当てた、分散型インフラレイヤーの構築を目的としたプロジェクトです。信頼実行環境 (TEE：Trusted Execution Environments)、ゼロ知識証明 (ZKPs)、およびモジュール式のエージェントベース構造を統合することで、Newtonプロトコルは自動化プロセス全体をオンチェーン化し、透明性、構成性、信頼性を大幅に向上させます。

1. Newtonプロジェクトの背景


ブロックチェーン技術の進化に伴い、分散型金融（DeFi）はフィンテック領域において主要勢力として台頭してきました。しかし、既存のDeFiソリューションの多くは、依然として中央集権型のボットやオフチェーンの連携に依存しており、その結果、透明性の欠如、セキュリティの脆弱性、信頼前提の増大といった課題を抱えています。Newtonプロジェクトは、こうした課題を解決するために分散型自動化を導入し、オンチェーン金融インフラに対する根本的な新アプローチを提供します。

Magic Newton財団によって立ち上げられたNewtonは、ブロックチェーンの革新と採用を推進する組織によって支援されています。Magic Newton財団は、最先端の分散型インフラを通じて、よりオープンで透明性が高く、効率的な金融システムの構築を目指しています。

2. Newtonプロジェクトの主な特徴


2.1 分散型自動化


Newtonプロトコルは、中央集権的な介入なしに、複雑なオンチェーン操作を自動的に実行できる分散型自動化メカニズムを導入しています。これにより、運用効率が向上するだけでなく、信頼への依存度が大幅に低下し、DeFiエコシステム全体の透明性とセキュリティが強化されます。

2.2 安全な委任認証


Newtonプロトコルを使用すると、ユーザーは秘密鍵や機密情報を第三者に開示することなく、代理エージェントに安全に権限を委任することが可能です。この機能は、プログラム可能なアクセス許可によって実現されており、すべての操作はユーザーが承認した条件の下でのみ実行されるため、ユーザー資産のセキュリティが大幅に向上します。

2.3 信頼実行環境（TEEs）とゼロ知識証明（ZKPs）の統合


NewtonプロトコルはTEEsとZKPsを組み合わせることで、オンチェーン自動化のための強固な信頼基盤を構築します。TEEsは計算中の機密性と完全性を保証し、ZKPsは機密情報を開示することなく操作の有効性を検証可能にし、システムのセキュリティとプライバシー保護の両面での保護をさらに強化します。

2.4 モジュール式エージェント基盤


Newtonプロトコルは、開発者が幅広い自動化サービスを簡単に構築・展開できるモジュール式エージェントベース基盤を採用しています。この設計により、開発効率が向上し、イノベーションと競争が促進され、DeFiエコシステム内でより幅広いユースケースとソリューションの可能性のロックが解除されます。

3. NEWTとは？


NEWTは、NewtonプロトコルのネイティブERC-20トークンです。

3.1 トークンの概要


  • トークンシンボル：NEWT
  • 総供給量：1,000,000,000 NEWT

3.2 トークンの割り当て


NEWT トークンの初期割り当ては、エコシステムの長期的な持続可能性を確保しつつ、コア貢献者、初期投資家、およびより広範なNewtonプロトコルコミュニティ間のインセンティブを調整するように設計されています。具体的には、60%がコミュニティに、18.5%がコア貢献者に、16.5% が初期投資家に、5%がMagic Labsに割り当てられます。


3.3 NEWT トークンの有用性


安全なコンセンサスステーキング (dPoS)：バリデーターおよびエージェント運営者は、NEWT トークンをステーキングしてネットワークの安全を確保し、発行報酬を獲得することができます。

トランザクションおよび権限関連手数料：NEWT は、権限の付与・更新・取り消し、トリガー実行のガス代など、エージェントに関連するすべてのアクションの支払いに使用されます。

モデル登録の担保：開発者は、エージェントモデルを登録するために NEWT をステーキングする必要があります。オペレーターも、サービス提供のためにNEWTを担保として提供し、ユーザーからの支払いによって報酬を得ることができます。

ガバナンス：プロトコルが成熟するにつれ、NEWT保有者は、パラメータの調整・資金の運用・コミュニティの提案など、DAOのガバナンスに関与できるようになります。

4. MEXCでのNEWT購入方法


Newtonプロトコルは、その非常に革新的で先進的な技術アーキテクチャで際立っています。TEEs、ZKPs、およびモジュール型のエージェントベースのフレームワークを統合することで、Newtonは、信頼・セキュリティ・構成可能性など、DeFiソリューションの多くの既存課題に対処するだけでなく、将来の金融イノベーションに新たな可能性を切り開いています。

たとえば、スマートコントラクトとオンチェーン自動化を組み合わせることで、Newtonはより高度な金融デリバティブ取引とリスク管理戦略を実現します。AI技術と統合することで、Newtonはインテリジェントな資産管理や、よりデータに基づいた投資意思決定もサポートすることができます。

分散型自動金融のパイオニアとして、Newtonは独自の技術的優位性と先見性のある市場アプローチにより、DeFiの未来を形作ろうとしています。今後、Newtonは分散型金融エコシステムにおける基盤インフラとしての地位を確立し、世界中のユーザーに、より安全・効率的かつインテリジェントな金融サービスを提供していくことが期待されています。

現在、MEXCではNEWTを現物および先物取引市場の両方で上場しており、ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。以下の手順で、NEWTを購入できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「NEWT」と入力し、現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

