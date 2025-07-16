Newtonとは？自動化された分散型金融のための検証可能なAIインフラ









ブロックチェーン技術の進化に伴い、分散型金融（DeFi）はフィンテック領域において主要勢力として台頭してきました。しかし、既存のDeFiソリューションの多くは、依然として中央集権型のボットやオフチェーンの連携に依存しており、その結果、透明性の欠如、セキュリティの脆弱性、信頼前提の増大といった課題を抱えています。Newtonプロジェクトは、こうした課題を解決するために分散型自動化を導入し、オンチェーン金融インフラに対する根本的な新アプローチを提供します。





Magic Newton財団によって立ち上げられたNewtonは、ブロックチェーンの革新と採用を推進する組織によって支援されています。Magic Newton財団は、最先端の分散型インフラを通じて、よりオープンで透明性が高く、効率的な金融システムの構築を目指しています。













Newtonプロトコルは、中央集権的な介入なしに、複雑なオンチェーン操作を自動的に実行できる分散型自動化メカニズムを導入しています。これにより、運用効率が向上するだけでなく、信頼への依存度が大幅に低下し、DeFiエコシステム全体の透明性とセキュリティが強化されます。









Newtonプロトコルを使用すると、ユーザーは秘密鍵や機密情報を第三者に開示することなく、代理エージェントに安全に権限を委任することが可能です。この機能は、プログラム可能なアクセス許可によって実現されており、すべての操作はユーザーが承認した条件の下でのみ実行されるため、ユーザー資産のセキュリティが大幅に向上します。









NewtonプロトコルはTEEsとZKPsを組み合わせることで、オンチェーン自動化のための強固な信頼基盤を構築します。TEEsは計算中の機密性と完全性を保証し、ZKPsは機密情報を開示することなく操作の有効性を検証可能にし、システムのセキュリティとプライバシー保護の両面での保護をさらに強化します。









Newtonプロトコルは、開発者が幅広い自動化サービスを簡単に構築・展開できるモジュール式エージェントベース基盤を採用しています。この設計により、開発効率が向上し、イノベーションと競争が促進され、DeFiエコシステム内でより幅広いユースケースとソリューションの可能性のロックが解除されます。









NEWTは、NewtonプロトコルのネイティブERC-20トークンです。









トークンシンボル：NEWT

総供給量：1,000,000,000 NEWT









NEWT トークンの初期割り当ては、エコシステムの長期的な持続可能性を確保しつつ、コア貢献者、初期投資家、およびより広範なNewtonプロトコルコミュニティ間のインセンティブを調整するように設計されています。具体的には、60%がコミュニティに、18.5%がコア貢献者に、16.5% が初期投資家に、5%がMagic Labsに割り当てられます。













安全なコンセンサスステーキング (dPoS)：バリデーターおよびエージェント運営者は、NEWT トークンをステーキングしてネットワークの安全を確保し、発行報酬を獲得することができます。





トランザクションおよび権限関連手数料：NEWT は、権限の付与・更新・取り消し、トリガー実行のガス代など、エージェントに関連するすべてのアクションの支払いに使用されます。





モデル登録の担保：開発者は、エージェントモデルを登録するために NEWT をステーキングする必要があります。オペレーターも、サービス提供のためにNEWTを担保として提供し、ユーザーからの支払いによって報酬を得ることができます。





ガバナンス：プロトコルが成熟するにつれ、NEWT保有者は、パラメータの調整・資金の運用・コミュニティの提案など、DAOのガバナンスに関与できるようになります。









Newtonプロトコルは、その非常に革新的で先進的な技術アーキテクチャで際立っています。TEEs、ZKPs、およびモジュール型のエージェントベースのフレームワークを統合することで、Newtonは、信頼・セキュリティ・構成可能性など、DeFiソリューションの多くの既存課題に対処するだけでなく、将来の金融イノベーションに新たな可能性を切り開いています。





たとえば、スマートコントラクトとオンチェーン自動化を組み合わせることで、Newtonはより高度な金融デリバティブ取引とリスク管理戦略を実現します。AI技術と統合することで、Newtonはインテリジェントな資産管理や、よりデータに基づいた投資意思決定もサポートすることができます。





分散型自動金融のパイオニアとして、Newtonは独自の技術的優位性と先見性のある市場アプローチにより、DeFiの未来を形作ろうとしています。今後、Newtonは分散型金融エコシステムにおける基盤インフラとしての地位を確立し、世界中のユーザーに、より安全・効率的かつインテリジェントな金融サービスを提供していくことが期待されています。









