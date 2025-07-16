MYX Financeとは？オンチェーンデリバティブ取引の新たなパラダイム

























MPMメカニズム：MYXの中核を成すのが、独自のMPM（マッチング・プール・メカニズム）です。これはロングとショートのポジションを自動的に最適化された形でマッチングさせることで、スリッページゼロ・低手数料・高資本効率を実現します。従来のオーダーブック型モデルとは異なり、安定した流動性を維持するために高いTVLを必要とせず、ユーザーの取引コストを大幅に削減します。





統合アカウント：ユーザーは単一のアカウントで複数のチェーン・資産にまたがってデリバティブ取引を行うことができます。ウォレットの切り替えやクロスチェーンブリッジの使用、ガス代の支払いは不要です。中央集権型取引所のようなスムーズな体験を、分散型インフラ上で提供します。





シームレスな取引：暗号化抽象化技術を活用することで、DEXのセキュリティとCEXの使いやすさを融合しています。一度の承認で繰り返しの署名確認やガス代の事前支払いなしに、いつでも取引が可能です。実行効率が飛躍的に向上します。





パーミッションレスなトークン上場：MYXでは、新興のミームコインや、メジャーではない小規模トークンなど、あらゆる新しい資産のパーミッションレスな上場をサポートしています。コミュニティの承認さえ得られれば、これらのトークンも深い流動性市場にアクセス可能です。





高レバレッジと低手数料：最大50倍のレバレッジを提供しており、手数料は中央集権型取引所並みに非常に低水準です。資金調達率も極めて競争力があります。













MYXのトークン配分は、初期サポーターへの報酬、コミュニティ参加の促進、投資家の支援といった要素をバランスよく組み込み、エコシステムの長期的な成長を支えるよう慎重に設計されています。総供給量は10億MYXトークンで、以下のように配分されています：





コミュニティ報酬：4億5,000万MYX（45%）

チームおよびアドバイザー：2億MYX（20%）

機関投資家：2億MYX（20%）

初期コミュニティ流動性：1億MYX（10%）

将来の準備金：5,000万MYX（5%）













MYXは、MYX Financeのチェーン抽象化型流動性レイヤーを支える中核トークンであり、プラットフォーム全体の価値を捕捉するよう設計されています。主な機能は以下の通りです：





ガバナンス：MYX保有者は、プラットフォームの開発方針や主要なプロトコルルールに関する投票を通じて、ガバナンスに参加することができます。

ステーキング報酬：MYXトークンをステーキングすることで追加報酬を獲得できます。ステーカーは、取引手数料の一部を報酬として受け取るとともに、ガバナンスへの参加権も得られます。

インセンティブ機能：MYXは、流動性提供者、トレーダー、開発者など、プラットフォームに貢献するユーザーへの報酬として活用されるインセンティブトークンでもあります。

クロスチェーン展開：MYXは、複数のブロックチェーンエコシステムへのプロトコル拡大を推進する役割も担っており、クロスチェーン取引や資産の相互運用性を支援します。









MYX Financeは、革新的なMPMメカニズムとチェーン抽象化アカウントシステムを通じて、従来のDeFiデリバティブ取引における主要な課題に対応しています。中央集権型取引所に近いユーザー体験を提供しつつ、分散型ならではの透明性とセキュリティを維持することで、次世代のオンチェーン取引に向けた魅力的なソリューションを実現しています。エコシステムの拡大と機能の進化を続ける中で、MYXは将来のDeFiにおける重要なプレーヤーとなる可能性を秘めています。





その急速な発展の中で、MYX Financeは世界的な大手取引所であるMEXCと提携し、プロジェクトの成長に強力な後押しを与えています。





MEXCは、最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、そして高い流動性で世界中の投資家から信頼を集めています。新興プロジェクトへの鋭い注目と強力な支援体制により、将来有望なWeb3プロジェクトを育成するのに最適な環境を提供しています。









