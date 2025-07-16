MYXの現物取引がMEXCで開始されました。あわせて、MEXC Airdrop+ ページではMYXのエアドロップイベントにもご参加いただけます。 ブロックチェーン技術の急速な進化に伴い、分散型金融（DeFi）も絶え間ない革新を通じて進化を続けています。中でも、DeFiの重要なセグメントであるデリバティブ取引は、大きな変革期を迎えています。しかし、中央集権型・分散型の両取引所において高い参入障壁、複MYXの現物取引がMEXCで開始されました。あわせて、MEXC Airdrop+ ページではMYXのエアドロップイベントにもご参加いただけます。 ブロックチェーン技術の急速な進化に伴い、分散型金融（DeFi）も絶え間ない革新を通じて進化を続けています。中でも、DeFiの重要なセグメントであるデリバティブ取引は、大きな変革期を迎えています。しかし、中央集権型・分散型の両取引所において高い参入障壁、複
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/MYX Financ...引の新たなパラダイム

MYX Financeとは？オンチェーンデリバティブ取引の新たなパラダイム

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
MYX Finance
MYX$5-1.50%
FINANCE
FINANCE$0.001397+32.29%
DeFi
DEFI$0.001695-0.93%
ユーエスディーシー
USDC$0.9996--%
イーサリアム
ETH$4,321.3-0.42%

MYXの現物取引がMEXCで開始されました。あわせて、MEXC Airdrop+ ページではMYXのエアドロップイベントにもご参加いただけます。

ブロックチェーン技術の急速な進化に伴い、分散型金融（DeFi）も絶え間ない革新を通じて進化を続けています。中でも、DeFiの重要なセグメントであるデリバティブ取引は、大きな変革期を迎えています。しかし、中央集権型・分散型の両取引所において高い参入障壁、複雑な操作、大きなスリッページなどが一般投資家にとっての障害となっており、参加が難しい状況です。こうした背景を受けて、MYX Financeはこれらの課題を技術革新によって解決し、すべてのユーザーに収益性の高い取引機会への平等なアクセスを提供することを目指して誕生しました。

1. MYX Financeの概要


MYX Financeは、D11 Labsがインキュベートした暗号資産デリバティブプロトコルであり、チェーン抽象化を実装した初の無期限先物DEXです。単一の統合アカウントで複数のチェーンを跨いで取引でき、ウォレットの切り替えやクロスチェーンブリッジ手数料の支払いは不要です。USDCUSDTETHBTCBNBSOLなどの多様な資産に対応し、最大50倍のレバレッジをかけた無期限先物取引を提供しています。中央集権型取引所のスムーズな取引体験と、分散型のセキュリティを兼ね備えた設計が特徴です。

Sequoia China、HashKey CapitalConsensysなどの大手業界投資家の支援を受けており、LineaチェーンおよびBNBチェーン上で爆発的な成長を遂げています。2024年に最も急成長したデリバティブプロトコルとして広く認知されており、Hyperliquidの最大の競合として注目を集めています。

2. MYX Financeの主な特徴


MPMメカニズム：MYXの中核を成すのが、独自のMPM（マッチング・プール・メカニズム）です。これはロングとショートのポジションを自動的に最適化された形でマッチングさせることで、スリッページゼロ・低手数料・高資本効率を実現します。従来のオーダーブック型モデルとは異なり、安定した流動性を維持するために高いTVLを必要とせず、ユーザーの取引コストを大幅に削減します。

統合アカウント：ユーザーは単一のアカウントで複数のチェーン・資産にまたがってデリバティブ取引を行うことができます。ウォレットの切り替えやクロスチェーンブリッジの使用、ガス代の支払いは不要です。中央集権型取引所のようなスムーズな体験を、分散型インフラ上で提供します。

シームレスな取引：暗号化抽象化技術を活用することで、DEXのセキュリティとCEXの使いやすさを融合しています。一度の承認で繰り返しの署名確認やガス代の事前支払いなしに、いつでも取引が可能です。実行効率が飛躍的に向上します。

パーミッションレスなトークン上場：MYXでは、新興のミームコインや、メジャーではない小規模トークンなど、あらゆる新しい資産のパーミッションレスな上場をサポートしています。コミュニティの承認さえ得られれば、これらのトークンも深い流動性市場にアクセス可能です。

高レバレッジと低手数料：最大50倍のレバレッジを提供しており、手数料は中央集権型取引所並みに非常に低水準です。資金調達率も極めて競争力があります。

3. MYXトークン価格：トケノミクスとユーティリティ


3.1 MYXトークンの概要


MYXのトークン配分は、初期サポーターへの報酬、コミュニティ参加の促進、投資家の支援といった要素をバランスよく組み込み、エコシステムの長期的な成長を支えるよう慎重に設計されています。総供給量は10億MYXトークンで、以下のように配分されています：

コミュニティ報酬：4億5,000万MYX（45%）
チームおよびアドバイザー：2億MYX（20%）
機関投資家：2億MYX（20%）
初期コミュニティ流動性：1億MYX（10%）
将来の準備金：5,000万MYX（5%）


3.2 MYXトークンのユーティリティ（用途）


MYXは、MYX Financeのチェーン抽象化型流動性レイヤーを支える中核トークンであり、プラットフォーム全体の価値を捕捉するよう設計されています。主な機能は以下の通りです：

ガバナンス：MYX保有者は、プラットフォームの開発方針や主要なプロトコルルールに関する投票を通じて、ガバナンスに参加することができます。
ステーキング報酬：MYXトークンをステーキングすることで追加報酬を獲得できます。ステーカーは、取引手数料の一部を報酬として受け取るとともに、ガバナンスへの参加権も得られます。
インセンティブ機能：MYXは、流動性提供者、トレーダー、開発者など、プラットフォームに貢献するユーザーへの報酬として活用されるインセンティブトークンでもあります。
クロスチェーン展開：MYXは、複数のブロックチェーンエコシステムへのプロトコル拡大を推進する役割も担っており、クロスチェーン取引や資産の相互運用性を支援します。

4. MEXCでMYXを購入する方法


MYX Financeは、革新的なMPMメカニズムとチェーン抽象化アカウントシステムを通じて、従来のDeFiデリバティブ取引における主要な課題に対応しています。中央集権型取引所に近いユーザー体験を提供しつつ、分散型ならではの透明性とセキュリティを維持することで、次世代のオンチェーン取引に向けた魅力的なソリューションを実現しています。エコシステムの拡大と機能の進化を続ける中で、MYXは将来のDeFiにおける重要なプレーヤーとなる可能性を秘めています。

その急速な発展の中で、MYX Financeは世界的な大手取引所であるMEXCと提携し、プロジェクトの成長に強力な後押しを与えています。

MEXCは、最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、そして高い流動性で世界中の投資家から信頼を集めています。新興プロジェクトへの鋭い注目と強力な支援体制により、将来有望なWeb3プロジェクトを育成するのに最適な環境を提供しています。

現在、MEXCではMYXの現物取引が可能となっており、ユーザーは最低水準の手数料でトークンを取引できます。

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2) 検索バーに「MYX」と入力し、MYXの現物取引ペアを選択します。
3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得