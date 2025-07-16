Mezoとは？ビットコイン中心のバンクレス金融エコシステムの構築

暗号資産およびブロックチェーン技術が急速に進化を続ける中、最初の暗号資産であるビットコイン（BTC）は、常に重要な位置を占めてきました。ビットコインはすでに10年以上の歴史を持つにもかかわらず、日常の金融分野での活用には依然として多くの課題があります。Mezoは、これらの課題を克服し、ビットコインを人々の日常生活に真に統合することを目的として作られた、ビットコインを中心としたプラットフォームです。暗号資産およびブロックチェーン技術が急速に進化を続ける中、最初の暗号資産であるビットコイン（BTC）は、常に重要な位置を占めてきました。ビットコインはすでに10年以上の歴史を持つにもかかわらず、日常の金融分野での活用には依然として多くの課題があります。Mezoは、これらの課題を克服し、ビットコインを人々の日常生活に真に統合することを目的として作られた、ビットコインを中心としたプラットフォームです。
暗号資産およびブロックチェーン技術が急速に進化を続ける中、最初の暗号資産であるビットコイン（BTC）は、常に重要な位置を占めてきました。ビットコインはすでに10年以上の歴史を持つにもかかわらず、日常の金融分野での活用には依然として多くの課題があります。Mezoは、これらの課題を克服し、ビットコインを人々の日常生活に真に統合することを目的として作られた、ビットコインを中心としたプラットフォームです。

1. Mezoプロジェクトの概要


Mezo は、一連の革新的な技術およびサービスを通じて、ビットコインが日常金融においてより大きな役割を果たすことを目標とする、ビットコイン特化型のプラットフォームです。このプラットフォームは EVM（Ethereum Virtual Machine）に対応しており、開発者は慣れ親しんだ環境で分散型アプリケーション（dApp）やスマートコントラクトを構築することができます。さらに、tBTCのインフラを活用することで、Mezo はビットコイン保有者に、より便利で安全な金融アプリケーションへのアクセスを提供します。

2. Mezo プロジェクトの背景


ビットコインは、その登場以来、「デジタル・ゴールド」と広く見なされており、主に価値保存手段として評価されてきました。しかし、その流動性や現実の金融シナリオにおける実用性は依然として限定的なものにとどまっています。多くの保有者は、BTCを売却することに躊躇している一方で、消費や投資に活用するための明確な選択肢も不足しています。従来の金融では、ビットコインを法定通貨やステーブルコインに変換するには、多くの場合、中央集権型の仲介業者が必要となり、ビットコインの分散化の原則に反するだけでなく、コンプライアンスや信頼に関するリスクも伴います。

Mezo は、このギャップを埋めるために開発されました。ユーザーが BTC の保有をより効果的に管理・活用・成長させることができる、ビットコインネイティブな金融プラットフォームを提供しています。これにより、Mezo は、ビットコインを投機的な資産から、日常的な金融の基盤となる資産へと進化させることを目指しています。

3. Mezo のコアビジョン：ビットコインを「スーパー・ノーマル」に


Mezo は、ビットコインを銀行カードで決済したり、コーヒーを買うのと同じくらいシームレスかつ直感的に使える世界を目指しています。それがMezoが掲げる「Supernormal（スーパー・ノーマル）」という概念です。ビットコインを日常金融に深く組み込むことで、Mezo は、ビットコインを投機的な資産から、真に「実用的な通貨」へとそのアイデンティティを転換することを目指しています。

4. Mezo のコアデザインおよびアーキテクチャの主な特徴


4.1 MUSD およびレンディング機能


ユーザーは、BTC を担保として預け入れ、 CDP（Collateralized Debt Position、担保付債務ポジション）を開設し、米ドルと 1：1 でペッグされたステーブルコインである MUSD を発行することができます。MUSD は、支払い、取引、レンディング、再レンディングなどに使用することができます。借入金利は競争力があり、固定されているため、ユーザーは保有する BTC の価値を効率的に引き出すことが可能です。

4.2 BTC をガストークンとして使用


Mezo は、ネットワークトランザクションのガストークンとして BTC をネイティブに使用しており、完全にビットコインを中心としたユーザー体験を実現しています。この設計は、BTC のトランザクション資産および文化資産としての役割を強化するだけでなく、BTC で支払われたネットワーク手数料が、安定した収益源として参加者に再分配されることを保証します。

4.3 tBTC ブリッジングおよびマルチチェーンサポート


Mezo は、最大の分散型ビットコインブリッジプロトコルである tBTC 上に構築されており、実際の BTC を安全で信頼性の高い方法でオンチェーントークン化することができます。EVM 互換チェーンを含む複数のエコシステムとの統合をサポートしており、すべての BTC 準備金は、tbtc.scan を通じてリアルタイムで透明かつ公開監査可能であり、信頼性と説明責任を確保しています。

4.4 デュアルステーキングインセンティブメカニズム


Mezo は、利回りのインセンティブとバリデーターの参加を組み合わせたデュアルステーキングモデルを採用しています。このアプローチにより、ユーザーはネットワークのガバナンスとセキュリティに関与するようになり、プロトコルの分散化と全体的な回復力が向上します。

4.5 BitcoinFi ファイナンシャルエコシステム


Mezo は、BTC を中心としたネイティブの金融エコシステムを構築しており、レンディング、利回り集約、資産管理などのサービスを提供しています。このインフラは、BTC 保有者のニーズに応えるとともに、その資産の新たなユースケースの創出を可能にします。

4.6 開発者に優しい環境


Mezo は、イーサリアムおよびコスモスの両方の技術スタックと互換性があり、両方のエコシステムの開発者が dApp やモジュールを簡単に構築することができます。このクロススタックサポートにより、エコシステムの急速な成長と多様なアプリケーションの開発が促進されます。

5. Mezo のデュアルアーキテクチャ構想


Mezo メインネットのローンチは、「The Cathedral」および「The Bazaar」という 2 つの補完的な環境を組み合わせたデュアルアーキテクチャ構想の完全実装を意味します。これにより、経験豊富なユーザーと初心者の両方に適した、統一的なオンチェーン体験を提供することが可能になります。

The Cathedral は、スワップ、レンディング、ブリッジ、ステーキングなどのコアな DeFi ツールを統合した、安全で安定したビットコインネイティブの金融エコシステムです。すべての機能はビットコインに合わせてカスタム構築されており、直感的で効率的なユーザー体験を提供します。

バザールは、完全に分散化されたパーミッションレスの開発環境であり、すべてのアプリケーションは Mezo ネットワーク上で実行され、ビットコイン資産に基づいています。バザール内では、Mezo コミュニティは SocialFi、GameFi、実験的な dApp を自由に構築することができ、ビットコインファイエコシステムの可能性を絶えず拡大することができます。

6. Mezo トケノミクス


6.1 MUSD


MUSD は、ビットコインの準備金によって完全に裏付けられている Mezo のネイティブステーブルコインです。これはBTC保有者が資産を売却することなく流動性を引き出す手段として設計されています。ユーザーはBTCを担保にして担保付債務ポジション（CDP）を開設し、米ドルに 1:1 でペッグされたステーブルコインである MUSD を発行することができます。MUSD は、日常的な支払い、資産取引、レンディング、または担保付再レンディングに使用でき、ビットコインの保有に真の実用性と流動性をもたらします。


6.2 mats および HODL スコア


mats は、Mezo エコシステム内のインセンティブポイントシステムです。ユーザーは、BTC をロックしたり、コミュニティイベントに参加したりすることで mats を獲得できます。このポイントは、テストネット上の matsnet BTC と交換でき、ノードの検証やインセンティブの分配に使用されます。

同時に、各ユーザーの HODL スコアは、ロックされた BTC の金額とそのロック期間の両方によって決定されます。スコアが高いほどステーキング報酬が多くなり、長期保有とネットワークへの積極的な参加を促すポジティブなフィードバック循環が生まれます。

6.3 Tigris インセンティブシステム


Tigris は、ステーキング、エコシステムへの参加、収益分配のメカニズムを、柔軟でアップグレード可能な収益創出フレームワークに統合するために設計された、Mezo 独自のネイティブインセンティブ分配エンジンです。将来的に、ユーザーは Mats または BTC をロックすることで、ガバナンス権やプラットフォームの収益へのアクセス権を取得できるようになります。

ビットコイン特化型プラットフォームとして、Mezo は包括的な革新的技術と金融サービスを通じて、ビットコインの日常的な利用を推進しています。これは、ビットコイン保有者が直面する重要な課題に対処するとともに、より汎用性が高く、アクセスしやすいソリューションを提供するというビットコインのネイティブ金融エコシステムを構築するものです。Mezo の開発が進むにつれて、ビットコインは主流の金融活動においてますます重要な役割を果たすようになるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

