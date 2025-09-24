MEXCの損益証拠金機能とは？









損益証拠金（ローリングポジション戦略とも呼ばれる）は、未決済の先物ポジションの未実現利益を証拠金として活用し、新規ポジションのオープンや既存ポジションの増額を行う取引手法です。有利なポジションを決済して利確する代わりに、トレーダーは未実現利益をレバレッジとして利用し、ポジションのエクスポージャーを拡大します。これにより、新たな資本を追加せずに、効率的にポジションサイズを増やすことが可能です。





この手法は特に高レバレッジ環境で効果を発揮し、強いトレンド相場での活用が最も適しています。未実現利益を継続的に同一方向の取引に再投資することで、複利効果（いわゆる「雪だるま式効果」）が生じ、ポジションサイズと潜在的リターンが急速に拡大します。スケールインに成功するたびに、全体のエクスポージャーとリターンの可能性がさらに増幅されます。









一般的な流れは以下の通りです：トレーダーはまず、初期資金を使って先物ポジションをオープンします。ポジションが利益を生むと、利確する代わりに元本と未実現利益の両方を証拠金として活用し、エクスポージャーを拡大します。この複利効果を伴う手法を順序立てて実行すれば、アカウント残高を指数関数的に成長させることが可能です。





例えば、トレーダーが10,000 USDTで開始したとします。BTC価格が40,000 USDTに達した時点で、トレーダーは10倍レバレッジのロングポジションをオープンし、初期ポジションサイズ100,000 USDT（約2.5 BTC）を構築します。その後、損益証拠金戦略を採用し、2回のロールオーバーを実行します：

1回目のロールオーバー： BTCが44,000 USDT（+10%）に上昇した際、10,000 USDTの未実現利益を新たな証拠金として追加し、ポジションサイズは200,000 USDT（約4.5 BTC）に拡大。

2回目のロールオーバー：BTCが47,960 USDT（+9%）に上昇すると、18,000 USDTの未実現利益が発生。この利益を再び証拠金として活用し、ポジションサイズを380,000 USDT（約7.9 BTC）にさらに拡大。

以下の表にステップごとの流れを示します：





損益証拠金を用いたロールオーバー

ステップ BTC価格 (USDT) 価格変動

ポジションサイズ (USDT) 未実現利益 アカウント資産(USDT) アクション 結果ポジションサイズ(USDT) 初期ポジション 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 1回目のロールオーバー 44,000 +10% 100,000 10,000

20,000 未実現利益10,000 USDTを証拠金として追加、10倍レバレッジでポジション拡大 200,000 2回目のロールオーバー 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000

未実現利益18,000 USDTを証拠金として追加、10倍レバレッジでポジション拡大 380,000

最終段階 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000



損益証拠金あり・なしの成果比較

シナリオ オープン価格 (USDT) 最終BTC価格 (USDT) 最終ポジションサイズ

未実現利益 (USDT)

初期証拠金（USDT） 最終アカウント資産 (USDT)

損益証拠金なし 40,000 52,000

100,000 UDST (2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000

10,000

40,000

損益証拠金あり 40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (最終段階) 10,000 69,920



取引手数料、資金調達コスト、潜在的なスリッページの影響は、説明を簡潔にするためこの図示では除外しています。





この例は、市場トレンドが有利な場合に損益証拠金戦略が収益を大幅に増幅させる可能性を示しています。本手法の主な特徴は以下の通りです：

1) 積極的なポジションサイズ：各ロールオーバーでは、通常アカウントの全自己資本またはほぼ全額を投入します。

2) 正確なトレンド判断への依存：単一の誤判断で、これまでの利益をすべて失う可能性があります。

3) レバレッジ活用型：通常はレバレッジをかけた先物取引で適用され、潜在的な利益とリスクの両方が増幅されます。









1) 新規にオープンしたクロスマージンポジションのみ、損益証拠金機能を利用できます。分離マージンポジションは利用できません。

2) 損益証拠金を利用する場合、利用可能資金として計上されるのはクロスマージンポジションの未実現利益のみです。分離マージンポジションの未実現利益は使用できません。

3) 損益証拠金はシングルアセットマージンモードでのみ適用されます。マルチアセットマージンモードでは、利用可能資金の計算方法が異なります。

















利用可能資金（クロスマージン）= ウォレット残高 – ポジション必要証拠金 – 注文証拠金 + 全クロスマージンポジションの未実現損益合計













1) MEXCアプリを開き、[先物取引] をタップします。

2) クロスマージンモードを選択します。

3) ポジションをオープンした後、クロスマージンポジションの未実現利益が増えると、利用可能資金も増加します。









注：高度な証拠金モードでは、ロングポジションとショートポジションで異なるマージンモードを選択できます。例えば、ロングを分離マージン、ショートをクロスマージンに設定した場合や、ロングをクロスマージン、ショートを分離マージンに設定した場合でも、利用可能資金はクロスマージンの資金として表示されます。













損益証拠金取引の鍵は、市場トレンドの持続性を正確に見極めることにあります。トレンドが明確で勢いが強い場合、トレーダーは迷わずポジションを追加し、複利効果を活かして利益を最大化する必要があります。しかし、この戦略は本質的に両刃の剣です。持続的なトレンド時には大きなリターンを得られる一方で、急激な反転により蓄積された未実現利益や初期資本が瞬時に失われる可能性があります。市場の予測不可能性、感情的な意思決定、高レバレッジの使用は、こうしたリスクをさらに増幅させます。





そのため、損益証拠金取引はハイリスク・ハイリターンの戦略とされており、正確な市場判断、厳格な規律、そして強いメンタルが求められます。トレーダーは明確な利確・損切りラインを設定し、堅実なリスク管理を行い、利益の一部を適時確保することが推奨されます。損益証拠金取引に挑戦する場合は、失っても構わない少額資金で行うべきです。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。