MEXCの損益証拠金機能とは？

1. 損益証拠金とは？


損益証拠金（ローリングポジション戦略とも呼ばれる）は、未決済の先物ポジションの未実現利益を証拠金として活用し、新規ポジションのオープンや既存ポジションの増額を行う取引手法です。有利なポジションを決済して利確する代わりに、トレーダーは未実現利益をレバレッジとして利用し、ポジションのエクスポージャーを拡大します。これにより、新たな資本を追加せずに、効率的にポジションサイズを増やすことが可能です。

この手法は特に高レバレッジ環境で効果を発揮し、強いトレンド相場での活用が最も適しています。未実現利益を継続的に同一方向の取引に再投資することで、複利効果（いわゆる「雪だるま式効果」）が生じ、ポジションサイズと潜在的リターンが急速に拡大します。スケールインに成功するたびに、全体のエクスポージャーとリターンの可能性がさらに増幅されます。

2. 先物取引における損益証拠金の仕組み


一般的な流れは以下の通りです：トレーダーはまず、初期資金を使って先物ポジションをオープンします。ポジションが利益を生むと、利確する代わりに元本と未実現利益の両方を証拠金として活用し、エクスポージャーを拡大します。この複利効果を伴う手法を順序立てて実行すれば、アカウント残高を指数関数的に成長させることが可能です。

例えば、トレーダーが10,000 USDTで開始したとします。BTC価格が40,000 USDTに達した時点で、トレーダーは10倍レバレッジのロングポジションをオープンし、初期ポジションサイズ100,000 USDT（約2.5 BTC）を構築します。その後、損益証拠金戦略を採用し、2回のロールオーバーを実行します：
  • 1回目のロールオーバー：BTCが44,000 USDT（+10%）に上昇した際、10,000 USDTの未実現利益を新たな証拠金として追加し、ポジションサイズは200,000 USDT（約4.5 BTC）に拡大。
  • 2回目のロールオーバー：BTCが47,960 USDT（+9%）に上昇すると、18,000 USDTの未実現利益が発生。この利益を再び証拠金として活用し、ポジションサイズを380,000 USDT（約7.9 BTC）にさらに拡大。
以下の表にステップごとの流れを示します：

損益証拠金を用いたロールオーバー
ステップ
BTC価格 (USDT)
価格変動

ポジションサイズ
(USDT)
未実現利益
アカウント資産(USDT)
アクション
結果ポジションサイズ(USDT)
初期ポジション
40,000
-
100,000
-
10,000
-
100,000
1回目のロールオーバー
44,000
+10%
100,000
10,000

20,000
未実現利益10,000 USDTを証拠金として追加、10倍レバレッジでポジション拡大
200,000
2回目のロールオーバー
47,960
+9%
200,000
18,000
38,000

未実現利益18,000 USDTを証拠金として追加、10倍レバレッジでポジション拡大
380,000

最終段階
52,000
+8.4%
380,000
31,920
69,920
-
380,000

損益証拠金あり・なしの成果比較
シナリオ
オープン価格 (USDT)
最終BTC価格 (USDT)
最終ポジションサイズ

未実現利益 (USDT)

初期証拠金（USDT）
最終アカウント資産 (USDT)

損益証拠金なし
40,000
52,000

100,000 UDST
(2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 =
30,000

10,000

40,000

損益証拠金あり
40,000
52,000
380,000 USDT
(7.9 BTC)
31,920 (最終段階)
10,000
69,920

取引手数料、資金調達コスト、潜在的なスリッページの影響は、説明を簡潔にするためこの図示では除外しています。

この例は、市場トレンドが有利な場合に損益証拠金戦略が収益を大幅に増幅させる可能性を示しています。本手法の主な特徴は以下の通りです：
1) 積極的なポジションサイズ：各ロールオーバーでは、通常アカウントの全自己資本またはほぼ全額を投入します。
2) 正確なトレンド判断への依存：単一の誤判断で、これまでの利益をすべて失う可能性があります。
3) レバレッジ活用型：通常はレバレッジをかけた先物取引で適用され、潜在的な利益とリスクの両方が増幅されます。

3. MEXC 損益証拠金機能


1) 新規にオープンしたクロスマージンポジションのみ、損益証拠金機能を利用できます。分離マージンポジションは利用できません。
2) 損益証拠金を利用する場合、利用可能資金として計上されるのはクロスマージンポジションの未実現利益のみです。分離マージンポジションの未実現利益は使用できません。
3) 損益証拠金はシングルアセットマージンモードでのみ適用されます。マルチアセットマージンモードでは、利用可能資金の計算方法が異なります。

4. MEXCで損益証拠金を使う方法


4.1 ウェブ


MEXCの先物取引ページを開き、クロスマージンモードを選択してください。クロスマージンポジションの未実現利益が増加すると、利用可能資金も増加します。

利用可能資金（クロスマージン）= ウォレット残高 – ポジション必要証拠金 – 注文証拠金 + 全クロスマージンポジションの未実現損益合計


4.2 アプリ


1) MEXCアプリを開き、[先物取引] をタップします。
2) クロスマージンモードを選択します。
3) ポジションをオープンした後、クロスマージンポジションの未実現利益が増えると、利用可能資金も増加します。


注：高度な証拠金モードでは、ロングポジションとショートポジションで異なるマージンモードを選択できます。例えば、ロングを分離マージン、ショートをクロスマージンに設定した場合や、ロングをクロスマージン、ショートを分離マージンに設定した場合でも、利用可能資金はクロスマージンの資金として表示されます。

まとめ


損益証拠金取引の鍵は、市場トレンドの持続性を正確に見極めることにあります。トレンドが明確で勢いが強い場合、トレーダーは迷わずポジションを追加し、複利効果を活かして利益を最大化する必要があります。しかし、この戦略は本質的に両刃の剣です。持続的なトレンド時には大きなリターンを得られる一方で、急激な反転により蓄積された未実現利益や初期資本が瞬時に失われる可能性があります。市場の予測不可能性、感情的な意思決定、高レバレッジの使用は、こうしたリスクをさらに増幅させます。

そのため、損益証拠金取引はハイリスク・ハイリターンの戦略とされており、正確な市場判断、厳格な規律、そして強いメンタルが求められます。トレーダーは明確な利確・損切りラインを設定し、堅実なリスク管理を行い、利益の一部を適時確保することが推奨されます。損益証拠金取引に挑戦する場合は、失っても構わない少額資金で行うべきです。

おすすめ記事：


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

MEXC先物Earnとは？

MEXC先物Earnとは？

1. MEXC先物Earnとは？先物Earnは、MEXCが先物ユーザー向けに提供する金融商品です。有効化すると、先物アカウント内の対象資金が自動的にこの専用Earn商品に登録され、通常の先物取引に影響を与えずに毎日利息を得られます。これにより、アカウントの資産を効率的に増やすことができます。2. MEXC先物Earnのルール解説2.1 先物Earnの基本ルール先物Earnの対象となる資産は元本と呼

MEXC株式先物の取引方法

MEXC株式先物の取引方法

暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2

強制決済とは？

強制決済とは？

1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻

