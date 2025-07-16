プレマーケット無期限先物取引は、トークンが正式に上場される前にUSDT建てで取引できるデリバティブ商品の一種です。これにより、新たなトークン市場にいち早くポジションを取ることができ、その将来的な価格動向や流動性に関する判断を先行的に行うことができます。 本質的には、プレマーケット無期限先物取引はUSDT-M無期限先物取引に分類され、トークンが正式に上場された後、通常の無期限先物取引へと段階的に移行プレマーケット無期限先物取引は、トークンが正式に上場される前にUSDT建てで取引できるデリバティブ商品の一種です。これにより、新たなトークン市場にいち早くポジションを取ることができ、その将来的な価格動向や流動性に関する判断を先行的に行うことができます。 本質的には、プレマーケット無期限先物取引はUSDT-M無期限先物取引に分類され、トークンが正式に上場された後、通常の無期限先物取引へと段階的に移行
MEXCのプレマーケット無期限先物取引とは？

2025/7/16MEXC
プレマーケット無期限先物取引は、トークンが正式に上場される前にUSDT建てで取引できるデリバティブ商品の一種です。これにより、新たなトークン市場にいち早くポジションを取ることができ、その将来的な価格動向や流動性に関する判断を先行的に行うことができます。

本質的には、プレマーケット無期限先物取引はUSDT-M無期限先物取引に分類され、トークンが正式に上場された後、通常の無期限先物取引へと段階的に移行します。

1. プレマーケット無期限先物取引のメリット


早期ポジショニング：正式な先物取引の開始前に参加可能で、市場より先に取引活動を始めることができます。
ボラティリティによる利益獲得：上場前の人気トークンの高い変動性を活用し、利益を狙うことができます。
スムーズな移行：トークンの正式上場後、プレマーケット無期限先物取引は自動的に通常の無期限先物取引へと移行します。ポジションを移す必要はなく、取引は中断されることなく継続されます。

2. MEXCでのプレマーケット無期限先物取引の利用方法


2.1 ウェブ


MEXC公式サイトを開き、ログインします。上部ナビゲーションバーの [先物取引] をクリックして先物取引ページへ移動します。

取引ページで、取引ペアセレクター（▼）をクリックし、「０Fees」「MEME」「ソラナ（Solana）エコシステム」などのカテゴリを表示します。

[Pre-Market] を選択し、現在アクティブなプレマーケット無期限先物取引ペアを表示します。希望の取引ペアをクリックして取引を開始します。


2.2 アプリ


1）MEXCアプリを開いてログインします。ホーム画面下部の [先物取引] をタップして、先物取引ページに入ります。
2）先物取引ページ上部の取引ペアセレクター（▼）をタップして、取引ペアを切り替えます。
3）[USDT-M] カテゴリ内で [Pre-Market] を見つけて選択します。表示されたすべてのアクティブなプレマーケット無期限先物取引ペアから希望のものを選び、取引を開始します。


3. プレマーケット無期限先物取引のリスク


3.1 流動性の低さ


通常の無期限先物取引と比べて、参加者が少なく、注文板が薄い傾向があります。
流動性が低いことでスプレッドが広がり、スリッページが発生しやすくなります。
反対方向の注文が不足していると、ポジションオープンまたはクローズ（決済）のスピードに影響が出ることがあります。

3.2 高いボラティリティ


参加者が少ないため、注文のバランスが取りにくく、市場が価格変動の影響を受けやすくなる可能性があります。
資金調達率の変動：インデックス価格の参照元が限られているため、資金調達率が大きく変動する可能性があり、利益が相殺される可能性があります。適切に管理しないと、損失につながることもあります。

重要な注意事項：プレマーケット無期限先物取引は、通常の先物取引に比べてボラティリティが高く、流動性が低く、強制決済のリスクも大きいため、非常に投機的な商品です。取引に参加する前に、ご自身のリスク許容度を十分に評価してください。

4. プレマーケット無期限先物取引に関するよくある質問


4.1 トークンのプレマーケット無期限先物取引が開始された後の流れはどのようなものですか？


4.1.1 現物市場上場前：取引はプレマーケット無期限先物の状態で継続されます。

4.1.2 現物市場上場後：異常がなければ、取引は段階的に通常の無期限先物に移行します。具体的な移行時間は別途お知らせが発行されます。

移行期間中の注意事項：
1）手動での操作は不要で、自動的に移行されます。
2）Kラインチャートや取引のエントリーポイントに変更はありません。
3）未約定注文および保有中のポジションはそのまま引き継がれます。
4）リスクパラメーターやインデックス価格ソースは調整される場合があります。
5）現物市場上場後は、市場で実際の価格形成が行われるため、先物価格が大きく変動する可能性があります。リスク管理の徹底が必要です。


4.1.3 現物市場上場がキャンセルされたり、リスクが発生したりした場合は、そのトークンのプレマーケット無期限先物取引が上場廃止となる可能性があります。上場廃止および決済の詳細は別途お知らせが発行されます。

受け渡しに関する説明：
  • 受け渡しは公正価格に基づいて実施されます。
  • 受け渡しスケジュールは事前にお知らせされ、取引ページに表示されます。
  • お知らせ発行後は、新規ポジションのオープンが制限され、ポジションのクローズ（決済）のみ可能となります。

4.2 プレマーケット無期限先物取引の取引メカニズム


証拠金モード：分離マージン・クロスマージンの両方に対応。ウェブ・アプリいずれでも利用可能です。ロングまたはショートのポジションを選択可能です。
強制決済の仕組み：通常の無期限先物取引と同様のメカニズムで、市場の安定を維持します。
手数料：通常の無期限先物取引と同様です。
価格決定：市場原理により決まり、実際の現物上場価格とは乖離する場合があります。
動的パラメーターの調整：市場リスクに応じて、資金調達率の上限や決済頻度、ティックサイズ、最大レバレッジ、必要証拠金、維持証拠金などが調整される場合があります。最新情報は取引ページを常時ご確認ください。

4.3 プレマーケット現物取引とプレマーケット無期限先物の違い


プレマーケット現物取引は実際のトークンを取引するのに対し、プレマーケット無期限先物取引はUSDT建てのデリバティブであり、現物の保有を伴いません。

4.4 プレマーケット無期限先物取引は、現物上場価格に影響しますか？


プレマーケット無期限先物取引は市場の期待感を反映することはありますが、実際の現物上場価格は複数の要因によって決定され、必ずしも先物価格と一致するとは限りません。最終的には、どちらも需給によって決まります。

4.5 プレマーケットから通常の無期限先物への移行で損失が出ることはありますか？


移行そのものに追加コストや損失が発生することはありません。利益や損失はすべて市場での価格変動によって生じるものであり、移行メカニズムによるものではありません。

注意事項：プレマーケット無期限先物取引は、流動性が低く、変動が大きく、強制決済のリスクが高い市場です。市場のセンチメントやニュースに大きく反応する性質があり、投機的な取引に適する性質を持っています。ご自身のリスク許容度を十分にご確認の上、ご利用ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

