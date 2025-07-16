MEXC Alphaとは？













マルチチェーン対応の人気トークン選定 ：ソラナやバイナンススマートチェーンなどのマルチチェーンエコシステムから10,000以上の人気トークンを取り扱い、DeFi、ミームコイン、そして新興分野における高品質なプロジェクトを厳選し、市場のトレンドとコミュニティの注目を反映させています。





専門家による選定 ：MEXCの専門チームが豊富な市場データと業界のトレンドを基に、高い成長が期待できるプロジェクトを厳選し、新たな投資チャンスを提供します。





早期参入のチャンス ：MEXCの現物市場または先物市場に上場予定のトークンに早めに投資することで、競争優位性を確保することができます。





超高速取引：Web3ウォレットや秘密鍵の管理は不要で、資産をDEX+ アカウントに入金するだけで、シームレスにオンチェーン取引が行えます。自動的にスリッページが最適化され、MEV（最大抽出価値）保護機能によって、最良の価格と取引効率が実現されます。





クロスプラットフォーム対応：MEXC Alphaは、アプリとウェブで利用でき、簡単にアクセスして注文を発注することができます。









ここではウェブ版を例に手順をご説明します。アプリ版でも同様の手順です。





















MEXC Alphaは、MEXCの専門チームが業界の知識と最先端の洞察を基に、市場データや業界動向をもとにトークンを選定しています。これにより、主要な暗号資産のトレンドに合致し、強力なコミュニティの関心を集め、魅力が増し続ける高品質なトークンが選ばれます。









MEXC Alphaに掲載された一部のトークンは、MEXCの現物または先物市場に上場される可能性がありますが、上場が保証されているわけではありません。









MEXCは、MEXC Alphaに掲載されているトークンに対して公式な承認を行っていません。









現在、MEXCではユーザーからのトークン推薦を受け付けていません。しかし、MEXCチームは市場の動向やコミュニティからのフィードバックを常に確認しており、様々なトークンの選定を行っています。









MEXC Alphaは、市場の動向や注目のトピックに基づいて、随時更新されます。









MEXC Alphaと次世代スターランキングには直接的な関係はありませんが、MEXC Alphaに掲載されたプロジェクトは、次世代スターランキングに選ばれ、さらなるプロモーションの機会を得る可能性が高くなります。





掲載数に固定の制限はありません。プラットフォームは、トークンの品質と市場の需要に基づいて、掲載するプロジェクトの数を柔軟に調整します。





MEXC Alphaでトークンを購入する際に問題が発生した場合は、直ちにMEXCカスタマーサービスにお問い合わせいただき、状況の詳細を提供してください。サポートチームが問題の確認と解決をお手伝いいたします。





MEXC Alphaは、コミュニティで大きな注目を集め、Web3の主要なトレンドにも沿った革新的なプロジェクトを探索するためのユニークなゲートウェイとして機能します。ユーザーは、詳細なプロジェクト情報にアクセスし、有望なトークンをワンクリックで購入できるシームレスな体験を活用することで、ブロックチェーン技術における次の大きな飛躍を発見する可能性があります。







