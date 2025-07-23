M87（MESSIER）とは？デジタル資産の紹介

M87（MESSIER）は、Messierエコシステムを動かすブロックチェーンベースの暗号通貨であり、分散型金融（DeFi）、現実世界でのユーティリティ、人工知能（AI）技術を統合することに焦点を当てた分散型プラットフォームです。DeFiセクターにおける断片化や非効率性に対処するために立ち上げられたM87暗号通貨は、トークン保有者とユーザーの双方に利益をもたらすシームレスで収益を生み出すインフラストラクチャを作ることを目指しています。スマートコントラクトと多層的なユーティリティアプローチを活用することで、M87トークンはユーザーがDeFi活動に参加し、AI駆動のサービスにアクセスし、現実世界のアプリケーションから利益を得ることを可能にします。また、M87のトークノミクス構造を通じて、安全性、透明性、持続可能な価値創造を確保します。

M87（MESSIER）の背後にある創設チームに関する具体的な詳細は公開ソースには記載されていませんが、プロジェクトのビジョンは明確です。高度な技術とコミュニティ主導のガバナンスを統合することでDeFiの風景を変革するプラットフォームを構築することを目指しています。M87暗号通貨の開発は、スマートコントラクトを活用した堅牢なエコシステムの構築に焦点を当てており、財務管理やトークンの買い戻し、長期的な持続可能性のために分散型自律組織（DAO）構造を育成しています。主要なマイルストーンには、Ethereumブロックチェーン上でのM87トークンのローンチ、VirgoDAO財務メカニズムの確立、そして長期保有者への報酬とトークンの希少性を高めるためのデフレーション型M87トークノミクスの展開が含まれます。

M87エコシステムは、いくつかの相互接続された製品と機能を中心に構築されています：

DeFiプラットフォーム : Messierエコシステムの中核となるアプリケーションで、ステーキング、収益ファーミング、流動性提供などの分散型金融活動に参加できるようにします。このプラットフォームは、財務管理とトークンの買い戻しを自動化するスマートコントラクトによって支えられており、M87暗号通貨ネットワークにおける透明性と効率性を確保します。

: Messierエコシステムの中核となるアプリケーションで、ステーキング、収益ファーミング、流動性提供などの分散型金融活動に参加できるようにします。このプラットフォームは、財務管理とトークンの買い戻しを自動化するスマートコントラクトによって支えられており、M87暗号通貨ネットワークにおける透明性と効率性を確保します。 AI駆動のサービス : 最先端のAI技術を統合してユーザーエクスペリエンスを向上させ、トレーディング戦略を最適化し、予測分析を提供します。これらのサービスは、急速に進化する暗号市場において競争優位性を提供すると同時に、M87トークンの価値を強化することを目的としています。

: 最先端のAI技術を統合してユーザーエクスペリエンスを向上させ、トレーディング戦略を最適化し、予測分析を提供します。これらのサービスは、急速に進化する暗号市場において競争優位性を提供すると同時に、M87トークンの価値を強化することを目的としています。 現実世界のユーティリティ統合: このエコシステムは、デジタル資産と現実世界のアプリケーションのギャップを埋めることを目指しており、ユーザーがブロックチェーンを超えて実際のメリットを得るためにM87保有を利用できるようにします。

これらのコンポーネントは、M87がユーティリティおよびガバナンストークンとして機能し、ネットワーク内のすべての相互作用を強化し、革新的なM87トークノミクスを通じて自己維持型で成長志向のエコシステムをサポートする包括的な環境を作り出します。

DeFiセクターは、M87が対応しようとしているいくつかの根強い課題に直面しています：

DeFiソリューションの断片化 : ユーザーは複数のDeFiプラットフォームをナビゲートする際に断片化された体験に遭遇することが多く、これにより非効率性とリスクが増加します。

: ユーザーは複数のDeFiプラットフォームをナビゲートする際に断片化された体験に遭遇することが多く、これにより非効率性とリスクが増加します。 現実世界でのユーティリティの欠如 : 多くのデジタル資産は投機的取引に限定され、現実世界での使用例との統合が限られています。

: 多くのデジタル資産は投機的取引に限定され、現実世界での使用例との統合が限られています。 持続可能性と価値保持: 伝統的なトークンモデルは長期的な価値を維持するのが難しく、しばしばインフレや効果的なデフレーションメカニズムの欠如に悩まされます。

M87暗号通貨は、これらの痛み点に対処するために統合されたエコシステムを通じて、DeFi、AI、現実世界でのユーティリティを組み合わせています。このプラットフォームのデフレーション型M87トークノミクス、自動財務管理、そして実用的なアプリケーションへの焦点は、包括的なソリューションを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、トークンの希少性を高め、M87エコシステムのすべての参加者にとって持続可能な価値を促進します。

総供給量と配分構造:

デジタルトークンM87（MESSIER）の総発行量（総供給量）は884,846,293,943.9 M87です。現在の流通供給量も同じで、すべてのトークンが流通中であることを示しています。

比率配分に関して：

検索結果は、総供給量が保有者、チーム、財務、その他の割り当てにどのように配分されているかの詳細な内訳を提供していません。

ただし、M87トークノミクスにはデフレーションメカニズムが含まれています：すべてのM87トランザクションには3%の手数料がかかり、DAO管理の財務（VirgoDAO）に87ETHが蓄積されると、自動的にM87の買い戻しとバーンがトリガーされ、時間とともに流通供給量が減少します。このメカニズムは長期保有者に報酬を与え、希少性を高めるように設計されています。

初期割り当て、ロックアップ、または特定のウォレット配分に関するさらなる詳細は、提供された情報源にはありません。

トークンのユーティリティと使用例:

M87トークンは、Messierエコシステム内の主要なユーティリティおよびガバナンストークンとして機能します。これは、DeFi活動への参加、AI駆動のサービスへのアクセス、DAO構造を通じたガバナンスへの参加に使用されます。デフレーションメカニズムは保有と積極的な参加を促進し、トークンの買い戻しとバーンが供給を減少させ、時間が経つにつれて価値を増加させる可能性があります。

流通スケジュールとロック解除タイムライン:

すべてのM87トークンは現在流通中であり、利用可能な情報源にはロックアップやロック解除スケジュールは示されていません。

ガバナンスとステーキングメカニズム:

ガバナンスはVirgoDAOによって管理され、トークン保有者はエコシステムに影響を与える重要な決定に対して提案し投票することができます。ステーキングメカニズムを使用して報酬を得たりプロトコルガバナンスに参加したりできるかもしれませんが、現在のデータでは具体的なAPYやステーキングの詳細は提供されていません。

M87（MESSIER）は、分散型金融、AI、現実世界のユーティリティへの統合アプローチを通じて主要な課題に対処するDeFiセクターにおける革新的なソリューションです。デフレーション型M87トークノミクスとDAO主導のガバナンスにより、M87暗号通貨は持続可能でユーザー中心のエコシステムを提供します。Messierコミュニティと製品群が成長し続けるにつれ、M87トークンはユーザーがデジタル資産や分散型アプリケーションと対話する方法を変革する大きな可能性を示しています。

