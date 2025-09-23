Lombardとは？わずか92日でTVL $10億に到達したビットコインDeFi革命

カテゴリー
割合
トークン数
ベスティングスケジュール
エコシステム（35%）
シーズン 1 BARD エアドロップ
4%
4,000万枚
TGE時と6か月後の2回に分けて配布
シーズン 2 BARD エアドロップ
1.5%
1,500万枚
シーズン2終了時に完全アンロック
コミュニティ販売
1.5%
1,500万枚
TGE時に完全アンロック
Kaito Yappers
0.16%
160万枚
2シーズンにわたって配布
エコシステム活性化
9.34%
9,340万枚
TGE時に完全アンロック
エコシステム開発
18.5%
1億8,500万枚
24か月間にわたり線形ベスティング
LBF財団（20%）
LBF 初期アンロック
4.25%
4,250万枚
TGE時に完全アンロック
LBF 続くアンロック
15.75%
1億5,750万枚
3年間にわたり線形ベスティング
早期投資家（20%）
——
20%
2億枚
TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング
コア貢献者（25%）
——
25%
2億5,000万枚
TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング
機能カテゴリー
主な役割
具詳細
ガバナンス
プロトコル意思決定
Lombardガバナンスの基盤を担い、コミュニティに意思決定権を付与します。バリデータセット、手数料体系、プロダクトロードマップに関する重要な投票に参加可能です。エコシステム開発向けの助成金はLBF財団を通じて配布されます。
セキュリティ
クロスチェーン転送の保護
保有者はBARDをステークすることでLBTCのクロスチェーン転送を保護できます。Chainlink CCIPとSymbiotic基盤の上に構築され、プロトコルの採用拡大に伴いスケーリングする分散型セキュリティレイヤーを形成します。
エコシステム成長
ネットワーク効果の促進
エコシステム助成金、パートナーシップ、研究開発の資金がLBF財団を通じて提供されます。プロトコルの採用を加速させ、リーチを拡大し、BTCのオンチェーン金融における中核的役割を強化します。
プロトコルユーティリティ
プロダクトアクセスと特典
優先アクセス、優遇条件、強化機能を提供します。ガバナンス主導のイノベーションを通じて時間とともにユーティリティが拡大し、BARDがLombardインフラ全体で中心的役割を維持することを保証します。
Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース