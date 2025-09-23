Lombardとは？わずか92日でTVL $10億に到達したビットコインDeFi革命









1）LBTCが記録を樹立：わずか92日でTVL $10億に到達し、暗号資産史上最も急速に成長した利回り型トークンとなり、12のブロックチェーンに$20億超の流動性を提供しました。

2）堅固なセキュリティアライアンス：OKX、Galaxy、DCGなど14の大手デジタル資産機関による連合がユーザー資産を保護します。

3）包括的なプロダクトエコシステム：DeFi Vaults、DeFiマーケットプレイス、SDK開発ツールなど多様なユーザー需要に応えるプロダクト群を構築。

4）広範なDeFi統合：Aave、Morpho、Curveといったトップレベルのプロジェクトを含む80以上の主要DeFiプロトコルにすでに統合済み。

5）トップティア投資家による支援：Polychain Capital主導で$1,600万の資金を調達。BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Venturesなども参加。













Lombardの創業チームは、Polychain、Babylon、Argent（Ready）、Coinbase、Maple出身のDeFi専門家で構成されており、DeFi分野における企業の設立・拡大・運営に豊富な経験を持っています。





2024年7月、LombardはPolychain Capital主導で$1,600万のシードラウンドを完了しました。他の投資家にはBabylonChain、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、Mantle EcoFund、Nomad Capital、OKX Ventures、Robot Venturesが含まれています。









BTCは暗号資産の先駆けとして16年間存在しており、DeFi、ステーブルコイン、トークン化などのイノベーションを生み出し、ブロックチェーン産業全体の発展を牽引してきました。しかし現実には、世界の$2兆相当のビットコインの大部分がコールドウォレットに保管されており、BTC自身が生み出したオンチェーン革命にはほとんど参加していません。Lombardはこれを変え、ビットコインが積極的にオンチェーン経済活動に参加し、より大きな価値を解き放つことを可能にします。













LBTCはLombardが立ち上げた中核プロダクトであり、リキッドステーク型BTCトークンです。ユーザーはBTCをLombardプラットフォームにステークすることで、同等量のLBTCを受け取ることができます。この仕組みは、銀行にお金を預けて自由に利用できる預金証書を受け取るのに似ています。





LBTCの特長：

価値保持 ：1 LBTCは常に1 BTCの価値に対応します。

利回り生成 ：LBTCを保有することで、ネイティブのステーキング報酬を獲得できます。

流動性 ：LBTCは幅広いDeFiプロトコルで自由に利用可能です。

セキュリティ：14の大手デジタル資産機関によるセキュリティアライアンスに支えられています。













わずか92日でTVL $10億に到達し、史上最速で成長した利回り型トークンに

12のブロックチェーンに$20億超の新規流動性を提供

LBTCの80%以上が各種DeFiプロトコルに積極的にデプロイ済み

世界中で26万人以上のユーザーが参加

これらの成果は、オンチェーンBTCへの強い市場需要を示しています。









BARDはLombardプロトコルのネイティブトークンであり、BTCオンチェーン資本市場の経済的調整メカニズムとして設計されています。成長を促進し、プロトコルのガバナンスを支え、プロダクトへのアクセスを提供します。





総供給量：10億枚

TGE時の初期流通量：2億2,500万枚

全トークンの完全アンロックスケジュール：4年間









カテゴリー 割合 トークン数 ベスティングスケジュール エコシステム（35%） シーズン 1 BARD エアドロップ 4% 4,000万枚 TGE時と6か月後の2回に分けて配布 シーズン 2 BARD エアドロップ 1.5% 1,500万枚 シーズン2終了時に完全アンロック コミュニティ販売 1.5% 1,500万枚 TGE時に完全アンロック Kaito Yappers 0.16% 160万枚 2シーズンにわたって配布 エコシステム活性化 9.34% 9,340万枚 TGE時に完全アンロック エコシステム開発 18.5% 1億8,500万枚 24か月間にわたり線形ベスティング LBF財団（20%） LBF 初期アンロック 4.25% 4,250万枚 TGE時に完全アンロック LBF 続くアンロック 15.75% 1億5,750万枚 3年間にわたり線形ベスティング 早期投資家（20%） —— 20% 2億枚 TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング コア貢献者（25%） —— 25% 2億5,000万枚 TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング













機能カテゴリー 主な役割 具詳細 ガバナンス プロトコル意思決定 Lombardガバナンスの基盤を担い、コミュニティに意思決定権を付与します。バリデータセット、手数料体系、プロダクトロードマップに関する重要な投票に参加可能です。エコシステム開発向けの助成金はLBF財団を通じて配布されます。 セキュリティ クロスチェーン転送の保護 保有者はBARDをステークすることでLBTCのクロスチェーン転送を保護できます。Chainlink CCIPとSymbiotic基盤の上に構築され、プロトコルの採用拡大に伴いスケーリングする分散型セキュリティレイヤーを形成します。 エコシステム成長 ネットワーク効果の促進 エコシステム助成金、パートナーシップ、研究開発の資金がLBF財団を通じて提供されます。プロトコルの採用を加速させ、リーチを拡大し、BTCのオンチェーン金融における中核的役割を強化します。 プロトコルユーティリティ プロダクトアクセスと特典 優先アクセス、優遇条件、強化機能を提供します。ガバナンス主導のイノベーションを通じて時間とともにユーティリティが拡大し、BARDがLombardインフラ全体で中心的役割を維持することを保証します。





























LombardはLBTCだけに限定されていません。ユーザーの多様なニーズに応えるため、包括的なプロダクト群を構築しています。













DeFi VaultsはLBTC、wBTC、cbBTCをサポートし、Aave、Pendle、Uniswapといったプロトコルを通じて多様なDeFi戦略にアクセスできます。DeFi VaultsのTVLはすでに$6億を超えています。













高品質なVaultやオンチェーン戦略を発見

ブロックチェーン、資産、プロトコル、リスクレベルで機会をフィルタリング

プラットフォームを離れることなく即座に戦略をデプロイ









BTCを入金してLBTCを発行

DeFiへの入金：Vaultや統合プロトコルへ自動的に資産をデプロイ

LBTC残高、Vaultポジション、報酬の追跡

BTCベースの報酬やエコシステムインセンティブの請求

いつでもBTCを出金可能





















Lombardの最も特徴的なイノベーションのひとつが、セキュリティアライアンスモデルです。このアライアンスは、OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2Pなど14の大手デジタル資産機関で構成されています。セキュリティアライアンスの利点：

リスク分散 ：単一障害点を排除

専門的運営 ：各メンバーはその分野の専門家

インセンティブの一致 ：全メンバーがシステムセキュリティ維持の責任を共有

オンチェーン透明性：すべての運用はオンチェーンで検証可能









セキュリティアライアンスに加えて、Lombardは包括的かつ多層的なセキュリティフレームワークを導入しています：

複数のトップレベル監査企業によるスマートコントラクト監査

厳格なAML（アンチマネーロンダリング）およびリスク監視プロトコルの導入

ユーザー向けに完全なトランザクション追跡機能を提供

高度な鍵管理技術（CubeSigner）を採用し、安全な資産保管を実現













Lombardの成功は、その広範なエコシステムの強さに基づいています。これまでに80を超える主要DeFiプロトコルがLBTCを統合しました。統合済みの分野：

レンディングプロトコル ：Aave、Morpho、Maple など

取引プラットフォーム ：Pendle、Curve など

リステーキングプラットフォーム ：EigenLayer、Etherfi など

主要取引所：OKX、Bybit、MEXC など

この広範な統合により、LBTC保有者は多様なユースケースを享受でき、個々のリスク許容度や利回り目標に応じて資産を柔軟に配分できます。













一般ユーザーにとって：Lombardは保有しているだけのBTCを安全かつシンプルに活用し、資産価値を保持しながら追加の利回りを獲得する手段を提供します。





開発者やプロトコルにとって：Lombardはビットコイン流動性への迅速かつシームレスなゲートウェイを提供します。Lombardとの提携は、ブロックチェーンやプロトコルがネイティブビットコイン資本へアクセスする最も効率的な手段のひとつとなっています。





業界全体にとって：Lombardの構築するものは、単なるインフラにとどまりません。流動性フライホイール、配布エンジン、アクセスレイヤーとして機能し、業界成長の次の段階を推進します。





BTCはすでに「デジタルゴールド」や「価値保存手段」として広く認識されていますが、Lombardはさらに先を見据えています。BTCをオンチェーンに取り込むことで、ビットコインがオンチェーン経済を形作る積極的な役割を果たす新時代を切り開こうとしています。



