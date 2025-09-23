TL;DR 1）LBTCが記録を樹立：わずか92日でTVL $10億に到達し、暗号資産史上最も急速に成長した利回り型トークンとなり、12のブロックチェーンに$20億超の流動性を提供しました。 2）堅固なセキュリティアライアンス：OKX、Galaxy、DCGなど14の大手デジタル資産機関による連合がユーザー資産を保護します。 3）包括的なプロダクトエコシステム：DeFi Vaults、DeFiマーケTL;DR 1）LBTCが記録を樹立：わずか92日でTVL $10億に到達し、暗号資産史上最も急速に成長した利回り型トークンとなり、12のブロックチェーンに$20億超の流動性を提供しました。 2）堅固なセキュリティアライアンス：OKX、Galaxy、DCGなど14の大手デジタル資産機関による連合がユーザー資産を保護します。 3）包括的なプロダクトエコシステム：DeFi Vaults、DeFiマーケ
Lombardとは？わずか92日でTVL $10億に到達したビットコインDeFi革命

2025/9/23MEXC
TL;DR


1）LBTCが記録を樹立：わずか92日でTVL $10億に到達し、暗号資産史上最も急速に成長した利回り型トークンとなり、12のブロックチェーンに$20億超の流動性を提供しました。
2）堅固なセキュリティアライアンス：OKX、Galaxy、DCGなど14の大手デジタル資産機関による連合がユーザー資産を保護します。
3）包括的なプロダクトエコシステム：DeFi Vaults、DeFiマーケットプレイス、SDK開発ツールなど多様なユーザー需要に応えるプロダクト群を構築。
4）広範なDeFi統合：Aave、Morpho、Curveといったトップレベルのプロジェクトを含む80以上の主要DeFiプロトコルにすでに統合済み。
5）トップティア投資家による支援：Polychain Capital主導で$1,600万の資金を調達。BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Venturesなども参加。

1. Lombardとは


Lombard はオンチェーンBTC資本市場の構築に注力するプラットフォームであり、BTCを基軸デジタル資産として最大限に活用することを目的としています。Lombard は2024年に設立され、ビットコイン向けのリキッドステーキングトークン「LBTC」を導入し、ビットコインとDeFiを深く統合する新しいモデルを開拓しました。これにより、BTCは流動性を保ちながら幅広いオンチェーン金融活動に参加し、利回りを生み出すことが可能になりました。

Lombardの創業チームは、Polychain、Babylon、Argent（Ready）、Coinbase、Maple出身のDeFi専門家で構成されており、DeFi分野における企業の設立・拡大・運営に豊富な経験を持っています。

2024年7月、LombardはPolychain Capital主導で$1,600万のシードラウンドを完了しました。他の投資家にはBabylonChain、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、Mantle EcoFund、Nomad Capital、OKX Ventures、Robot Venturesが含まれています。

2. なぜLombardが必要なのか


BTCは暗号資産の先駆けとして16年間存在しており、DeFi、ステーブルコイン、トークン化などのイノベーションを生み出し、ブロックチェーン産業全体の発展を牽引してきました。しかし現実には、世界の$2兆相当のビットコインの大部分がコールドウォレットに保管されており、BTC自身が生み出したオンチェーン革命にはほとんど参加していません。Lombardはこれを変え、ビットコインが積極的にオンチェーン経済活動に参加し、より大きな価値を解き放つことを可能にします。

3. LBTC：ビットコインの新しい価値を解放


3.1 LBTCとは


LBTCはLombardが立ち上げた中核プロダクトであり、リキッドステーク型BTCトークンです。ユーザーはBTCをLombardプラットフォームにステークすることで、同等量のLBTCを受け取ることができます。この仕組みは、銀行にお金を預けて自由に利用できる預金証書を受け取るのに似ています。

LBTCの特長：
  • 価値保持：1 LBTCは常に1 BTCの価値に対応します。
  • 利回り生成：LBTCを保有することで、ネイティブのステーキング報酬を獲得できます。
  • 流動性：LBTCは幅広いDeFiプロトコルで自由に利用可能です。
  • セキュリティ：14の大手デジタル資産機関によるセキュリティアライアンスに支えられています。


3.2 LBTCの顕著な成果


LBTCは暗号資産史において複数の記録を打ち立てました：
  • わずか92日でTVL $10億に到達し、史上最速で成長した利回り型トークンに
  • 12のブロックチェーンに$20億超の新規流動性を提供
  • LBTCの80%以上が各種DeFiプロトコルに積極的にデプロイ済み
  • 世界中で26万人以上のユーザーが参加
これらの成果は、オンチェーンBTCへの強い市場需要を示しています。

4. BARDトケノミクス：Lombardのネイティブトークン


BARDはLombardプロトコルのネイティブトークンであり、BTCオンチェーン資本市場の経済的調整メカニズムとして設計されています。成長を促進し、プロトコルのガバナンスを支え、プロダクトへのアクセスを提供します。

  • 総供給量：10億枚
  • TGE時の初期流通量：2億2,500万枚
  • 全トークンの完全アンロックスケジュール：4年間

4.1 BARDトークンの配分とベスティング


カテゴリー
割合
トークン数
ベスティングスケジュール
エコシステム（35%）
シーズン 1 BARD エアドロップ
4%
4,000万枚
TGE時と6か月後の2回に分けて配布
シーズン 2 BARD エアドロップ
1.5%
1,500万枚
シーズン2終了時に完全アンロック
コミュニティ販売
1.5%
1,500万枚
TGE時に完全アンロック
Kaito Yappers
0.16%
160万枚
2シーズンにわたって配布
エコシステム活性化
9.34%
9,340万枚
TGE時に完全アンロック
エコシステム開発
18.5%
1億8,500万枚
24か月間にわたり線形ベスティング
LBF財団（20%）
LBF 初期アンロック
4.25%
4,250万枚
TGE時に完全アンロック
LBF 続くアンロック
15.75%
1億5,750万枚
3年間にわたり線形ベスティング
早期投資家（20%）
——
20%
2億枚
TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング
コア貢献者（25%）
——
25%
2億5,000万枚
TGE後12か月ロックアップ、その後36か月間にわたり線形ベスティング


4.2 BARDトークンの中核機能


機能カテゴリー
主な役割
具詳細
ガバナンス
プロトコル意思決定
Lombardガバナンスの基盤を担い、コミュニティに意思決定権を付与します。バリデータセット、手数料体系、プロダクトロードマップに関する重要な投票に参加可能です。エコシステム開発向けの助成金はLBF財団を通じて配布されます。
セキュリティ
クロスチェーン転送の保護
保有者はBARDをステークすることでLBTCのクロスチェーン転送を保護できます。Chainlink CCIPとSymbiotic基盤の上に構築され、プロトコルの採用拡大に伴いスケーリングする分散型セキュリティレイヤーを形成します。
エコシステム成長
ネットワーク効果の促進
エコシステム助成金、パートナーシップ、研究開発の資金がLBF財団を通じて提供されます。プロトコルの採用を加速させ、リーチを拡大し、BTCのオンチェーン金融における中核的役割を強化します。
プロトコルユーティリティ
プロダクトアクセスと特典
優先アクセス、優遇条件、強化機能を提供します。ガバナンス主導のイノベーションを通じて時間とともにユーティリティが拡大し、BARDがLombardインフラ全体で中心的役割を維持することを保証します。

4.3 BARDの購入方法


現在、一般ユーザーは複数のチャネルを通じてBARDトークンを購入でき、その中にはMEXCでの現物取引および先物取引も含まれています。

また、MEXCは「BARD スピン祭」と「Airdrop+」イベントを開始しており、参加者はタスクを完了することで報酬を獲得できます。

5. Lombardのプロダクトエコシステム


LombardはLBTCだけに限定されていません。ユーザーの多様なニーズに応えるため、包括的なプロダクト群を構築しています。

5.1 DeFi Vaults


DeFi Vaults は自動化された利回り管理ソリューションであり、LBTCをさまざまなDeFiプロトコルに戦略的に配分し、高い収益を生み出します。これにより、ユーザーはシームレスな体験を得ながら、手動でポジションを管理する必要なく最適化された利回りを享受できます。

DeFi VaultsはLBTC、wBTC、cbBTCをサポートし、Aave、Pendle、Uniswapといったプロトコルを通じて多様なDeFi戦略にアクセスできます。DeFi VaultsのTVLはすでに$6億を超えています。


5.2 DeFiマーケットプレイス


Lombardはワンストップ型のDeFiマーケットプレイスを構築し、ユーザーが幅広いレンディングやBTC取引の機会を探索できるようにしました。このプラットフォームは現在、Ethereum、Arbitrum、Base、BNB Chainを含む12の主要ブロックチェーンをサポートしています。DeFiマーケットプレイス内でユーザーは以下を行うことができます：
  • 高品質なVaultやオンチェーン戦略を発見
  • ブロックチェーン、資産、プロトコル、リスクレベルで機会をフィルタリング
  • プラットフォームを離れることなく即座に戦略をデプロイ

5.3 Lombard SDK


Lombard SDK V3 は開発者向けに設計された公式ツールキットであり、ビットコイン統合の技術的障壁を大幅に下げ、エコシステムの成長を加速させます。主な機能は以下の通りです：
  • BTCを入金してLBTCを発行
  • DeFiへの入金：Vaultや統合プロトコルへ自動的に資産をデプロイ
  • LBTC残高、Vaultポジション、報酬の追跡
  • BTCベースの報酬やエコシステムインセンティブの請求
  • いつでもBTCを出金可能

5.4 ビットコインステーキング（Babylonとの提携）


Babylon のビットコインステーキングプロトコルを通じて、BTC保有者はネットワークのセキュリティ強化に資産を委任し、ステーキング報酬を得ることができます。これは2つの方法で可能です：Babylonを通じてファイナリティプロバイダー（FP）に直接ステークする方法、またはLombardを介してステークする方法です。

6. Lombardのセキュリティフレームワーク：機関投資家水準の信頼レイヤー


6.1 Lombardセキュリティアライアンス


Lombardの最も特徴的なイノベーションのひとつが、セキュリティアライアンスモデルです。このアライアンスは、OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2Pなど14の大手デジタル資産機関で構成されています。セキュリティアライアンスの利点：
  • リスク分散：単一障害点を排除
  • 専門的運営：各メンバーはその分野の専門家
  • インセンティブの一致：全メンバーがシステムセキュリティ維持の責任を共有
  • オンチェーン透明性：すべての運用はオンチェーンで検証可能

6.2 Lombardの多層的セキュリティ対策


セキュリティアライアンスに加えて、Lombardは包括的かつ多層的なセキュリティフレームワークを導入しています：
  • 複数のトップレベル監査企業によるスマートコントラクト監査
  • 厳格なAML（アンチマネーロンダリング）およびリスク監視プロトコルの導入
  • ユーザー向けに完全なトランザクション追跡機能を提供
  • 高度な鍵管理技術（CubeSigner）を採用し、安全な資産保管を実現


7. Lombard エコシステム


Lombardの成功は、その広範なエコシステムの強さに基づいています。これまでに80を超える主要DeFiプロトコルがLBTCを統合しました。統合済みの分野：
  • レンディングプロトコル：Aave、Morpho、Maple など
  • 取引プラットフォーム：Pendle、Curve など
  • リステーキングプラットフォーム：EigenLayer、Etherfi など
  • 主要取引所：OKX、Bybit、MEXC など
この広範な統合により、LBTC保有者は多様なユースケースを享受でき、個々のリスク許容度や利回り目標に応じて資産を柔軟に配分できます。


8. Lombardを選ぶ理由


一般ユーザーにとって：Lombardは保有しているだけのBTCを安全かつシンプルに活用し、資産価値を保持しながら追加の利回りを獲得する手段を提供します。

開発者やプロトコルにとって：Lombardはビットコイン流動性への迅速かつシームレスなゲートウェイを提供します。Lombardとの提携は、ブロックチェーンやプロトコルがネイティブビットコイン資本へアクセスする最も効率的な手段のひとつとなっています。

業界全体にとって：Lombardの構築するものは、単なるインフラにとどまりません。流動性フライホイール、配布エンジン、アクセスレイヤーとして機能し、業界成長の次の段階を推進します。

BTCはすでに「デジタルゴールド」や「価値保存手段」として広く認識されていますが、Lombardはさらに先を見据えています。BTCをオンチェーンに取り込むことで、ビットコインがオンチェーン経済を形作る積極的な役割を果たす新時代を切り開こうとしています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

