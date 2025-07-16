Layer3（L3）とは？デジタル資産の概要

Layer3（L3）は、Web3エコシステム全体でユーザーエンゲージメントを合理化し向上させるために設計された、Layer3分散プラットフォームを強化するブロックチェーンベースの暗号通貨です。2024年に発表されたLayer3は、ユーザーと開発者が分散型アプリケーション（dApps）やブロックチェーンプロトコルと対話する際に直面する断片化と複雑さに対応するために開発されました。革新的な技術スタックにより、Layer3は幅広いオンチェーンアクティビティをシームレスに発見し、参加し、報酬を得ることができ、使いやすい体験と堅牢なセキュリティを確保します。L3トークンは、Layer3エコシステム内のコアユーティリティ資産として機能し、取引を促進し、参加を促進し、ガバナンスをサポートします。

Layer3は、2024年に、主要なWeb3プロジェクトやテクノロジーのスタートアップでの経験を持つブロックチェーン開発者や製品戦略家チームによって設立されました。創設チームのビジョンは、急速に進化する分散型ランドスケープとユーザーの間のギャップを埋め、誰もがWeb3をよりアクセスしやすく、より有益にするプラットフォームを作ることでした。彼らの専門知識は、ブロックチェーンエンジニアリング、ユーザーエクスペリエンスデザイン、コミュニティ構築にまたがっており、これはオチェーン参加の簡素化と増幅というLayer3の使命を形作るのに役立っています。

設立以来、Layer3は、メインネットの成功裏のローンチ、シグネチャーキューストプラットフォームの展開、初期採用者の活気あるコミュニティの形成など、いくつかの重要なマイルストーンを達成してきました。プロジェクトは、最初のL3トークンエアドロップイベントと革新的なエンゲージメントツールの導入後に大きな注目を集め、Layer3をWeb3ユーザーエンゲージメント分野のリーディングイノベーターとして位置付けています。

Layer3エコシステムは、Web3ユーザーと開発者に包括的なソリューションを提供するために連携して機能するいくつかの相互接続された製品で構成されています。主な提供内容は次のとおりです：

Layer3 キューストプラットフォーム:

キューストプラットフォームは、Layer3エコシステムの主要なアプリケーションであり、複数のブロックチェーンネットワークにわたるオンチェーンタスク（「クエスト」）をユーザーが発見して完了することを可能にします。このプラットフォームでは、ユーザーはエコシステム活動に参加することで報酬（L3トークンを含む）を得ることができ、直感的なインターフェースとクロスチェーン互換性を通じてシームレスなオンボーディング体験を保証します。現在、キューストプラットフォームは数千人のユーザーに使用され、新しいdAppsに関与するための主要なソリューションとなっています。

コミュニティエンゲージメントツール:

Layer3は、プロジェクトがカスタムクエストやキャンペーンを設計、開始、管理できる一連のコミュニティエンゲージメントツールを提供することでその機能を拡張しています。これらのツールは、開発者やエコシステムパートナーがユーザー行動をインセンティブ化し、フィードバックを収集し、忠誠心を育むことを可能にし、同時にLayer3の強力な分析機能と自動化機能を利用できます。スマートコントラクト統合を活用することで、すべての参加者にとって安全で効率的な体験を提供します。

オンチェーン評判システム:

オンチェーン評判システムは、検証可能なユーザーコンテンツと信頼の信号に対するニーズに対処することでLayer3エコシステムを完成させます。革新的な評判スコアリングメカニズムを通じて、このコンポーネントはユーザーがオンチェーンの成果を構築し表示することを可能にし、公平な報酬と機会へのアクセスを支援します。これは、分散型世界におけるユーザーのアイデンティティと実績に関する独自のアプローチを表しています。

これら3つのコンポーネントは、L3トークンがネットワーク内のすべてのインタラクションを動かすユーティリティおよびガバナンストークンとして機能する包括的な環境を作り出します。これにより、自己維持型で成長するエコシステムが形成されます。

Web3セクターは現在、Layer3が革新的なアプローチを通じて解決しようとしているいくつかの重要な課題に直面しています：

1. 断片化されたユーザーエクスペリエンス:

Web3スペースのユーザーは、複数のdAppsやプロトコルをナビゲートするのが難しく、結果として途切れたり混乱したりする体験になります。この問題は新規参入者と経験豊富なユーザーの両方に影響を与え、機会を見逃し、エンゲージメントが減少します。従来のソリューションはサイロ化されたプラットフォームと相互運用性の欠如のためにこの問題に対処できませんでした。

2. ユーザーの定着率とエンゲージメントの低さ:

もう一つの重要な課題は、プロジェクトがユーザーを保持し、関与させることが難しいことです。この問題は高い離脱率を引き起こし、持続可能なエコシステムの成長を妨げます。現在のアプローチ（例えば一度きりのインセンティブ）はパーソナライゼーションと継続的な価値が不足しているため、十分ではありません。

3. 検証可能なオンチェーン評判の欠如:

Web3セクターはまた、標準化された検証可能な評判システムの不在に悩まされており、これが信頼の問題を生み出し、値に見合ったユーザーへの独占的な機会へのアクセスを制限します。この課題は以前の試みにもかかわらず持続しており、既存のソリューションはオフチェーンにあるか簡単に操作可能です。

Layer3は、統合されたキューストプラットフォーム、コミュニティエンゲージメントツール、オンチェーン評判システムを通じてこれらの痛みとなる点に対処します。ブロックチェーン技術を活用することで、Layer3は包括的で効率的なソリューションを提供し、ユーザーとプロジェクトが分散型エコシステム内でどのようにやり取りするかを変革します。

総供給量と配布構造:

Layer3（L3）トークンには総供給量は3億トークンです。割合配布は次の通りです：

- コミュニティ割当: 総供給量の51％がコミュニティに割り当てられています。ただし、残りの割り当て（チーム、投資家、またはエコシステムファンドなど）の詳細はまだ公開されていません。

- 初期エアドロップ: 総供給量の5％（1,500万L3トークン）が早期採用者とCUBEミンターへのエアドロップとして配布されました。エアドロップのスナップショットは2024年5月10日に撮影されました。

最新の情報時点では、残りの49％のトークンの配布に関するさらなる詳細は公開されていません。

トークンのユーティリティと利用例:

エコシステム内では、L3トークンは複数の機能を果たします：

- トランザクション手数料: オンチェーンアクションやクエスト参加に支払われます。

- インセンティブと報酬: クエストを完了し、Layer3エコシステムに貢献したユーザーに配布されます。

- ガバナンス: 保有者がプロトコルのガバナンスと意思決定に参加できるようにします。

循環スケジュールとロック解除タイムライン:

初期エアドロップ時に、5％のトークン（1,500万L3）が循環しました。残りのトークンは市場の安定性と長期的な成長を確保するように設計されたスケジュールに従ってロック解除されます。現時点では、詳細なロック解除タイムラインは公開されていません。

ガバナンスとステーキングメカニズム:

Layer3は、L3トークンホルダーが提案やプロトコルの変更に投票できるコミュニティ主導のガバナンスモデルを実装しています。さらに、ユーザーはトークンをステーキングして報酬を得て追加の特権を獲得でき、APYはネットワーク参加度とステーキングプールのサイズによって決まります。

Layer3（L3）は、統合されたキューストプラットフォーム、コミュニティエンゲージメントツール、オンチェーン評判システムを通じて主要な課題に対処するWeb3セクターの革新的なソリューションです。成長するユーザー基盤と堅牢なエコシステムにより、Layer3はユーザーとプロジェクトが分散型アプリケーションと対話する方法を変革する大きな可能性を示しています。

