マルチチェーンエコシステムが急速に進化する中、安全で効率的かつ検証可能なクロスチェーンデータ計算の需要がますます高まっています。この課題に対して、Lagrangeはゼロ知識証明（ZK）を活用したモジュール型でスケーラブルなプロトコルを提供し、分散型アプリケーション（dApps）のための重要なインフラを構築しています。トークンエアドロップの予定やエコシステムの拡大、そして将来的なトークン価格の期待をマルチチェーンエコシステムが急速に進化する中、安全で効率的かつ検証可能なクロスチェーンデータ計算の需要がますます高まっています。この課題に対して、Lagrangeはゼロ知識証明（ZK）を活用したモジュール型でスケーラブルなプロトコルを提供し、分散型アプリケーション（dApps）のための重要なインフラを構築しています。トークンエアドロップの予定やエコシステムの拡大、そして将来的なトークン価格の期待を
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Lagrangeとは...知識計算のインフラ

Lagrangeとは？クロスチェーン・ゼロ知識計算のインフラ

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
ZKsync
ZK$0.05766+6.71%
DeFi
DEFI$0.001695-1.51%
Sleepless AI
AI$0.1218+1.24%
Mintlayer
ML$0.03315-4.71%
FUND
FUND$0.0197--%

マルチチェーンエコシステムが急速に進化する中、安全で効率的かつ検証可能なクロスチェーンデータ計算の需要がますます高まっています。この課題に対して、Lagrangeはゼロ知識証明（ZK）を活用したモジュール型でスケーラブルなプロトコルを提供し、分散型アプリケーション（dApps）のための重要なインフラを構築しています。トークンエアドロップの予定やエコシステムの拡大、そして将来的なトークン価格の期待を背景に、Lagrangeはゼロ知識およびクロスチェーン分野で最も注目されるプロジェクトの1つとして浮上しています。

1. Lagrangeの主要コンポーネント


1.1 ZKコプロセッサ：高効率のオンチェーンデータ計算


ZKコプロセッサは、スマートコントラクトからSQLライクなコマンドで直接オンチェーンデータをクエリできる機能を提供します。これにより、以下が可能になります：

  • ブロックチェーンデータを検証可能なZK対応データベースに事前処理
  • Lagrange ZK Prover Networkによるゼロ知識証明の計算と集約
  • 異なるチェーン間でも低コスト・高速なクエリ

これにより、オンチェーン計算のガス代とレイテンシが大幅に削減され、dAppの効率が向上すると同時に、Lagrangeトークンの需要が増加します。

1.2 ZK Prover Network：モジュール型証明計算レイヤー


ZK Prover Networkは、ロールアップ、クロスチェーンメッセージング、およびZKコプロセッサなどの多様なアプリケーションをサポートします。その特徴は以下の通りです：

  • モジュール型サブネットワーク：任意のブロックチェーンやロールアップ、アプリケーションが必要に応じて接続でき、単一障害点を排除
  • 多様な証明システムのサポート：Boojum、Plonky3、Plonky2など、異なるエコシステムに対応する証明システムに対応
  • 高可用性とコスト効率：EigenLayerと統合され、85以上の機関レベルのオペレーターによってプローバー（証明生成者）が運用され、リアルタイムの証明生成と最適なコストパフォーマンスを実現

ZK Prover Networkは、高頻度かつ複雑な計算に対する強力なサポートを提供し、大規模なdAppsを構築するための基盤となるインフラの中核です。

1.3 State Committees：信頼性の高いクロスチェーン検証


Lagrangeは、クロスチェーンの信頼性とセキュリティを強化するために、以下の特徴を持つ State Committees を導入しています：

  • 動的に拡張可能なバリデータセット：EigenLayerを通じてリステーキングされる動的で拡張可能なバリデータセットにより、強固なセキュリティを実現
  • 広範なチェーン互換性：コンセンサスメカニズムに関係なく、あらゆるブロックチェーンのステート証明を生成可能
  • モジュール型証明システム：各アプリケーションのニーズに応じて、ステート、ストレージ、計算のカスタマイズ可能な証明をサポート

State Committeesは、クロスチェーンデータの相互作用におけるセキュリティと柔軟性を大幅に強化し、マルチチェーン協力を促進する重要なモジュールです。

2. Lagrangeトークンのユースケース


Lagrangeのインフラは、多様なユースケースをサポートしており、そのトークンには以下の長期的な価値があります：

  • DeFi：マルチチェーンDEX価格設定、レンディング市場、収益の集約
  • GameFi：ゲーム資産、ステート、実績などのデータのクロスチェーン検証を実現
  • オラクル：従来のオラクルに代わる信頼性の高い低レイテンシのソリューション
  • AI + ブロックチェーン：ブロックチェーン上でAI/MLモデルを実行し、データの検証可能な計算を実現します

これらのユーティリティは、Lagrangeトークンの広範な採用を促進し、オンチェーンおよびオフチェーンのエコシステム全体での利用を強化します。

3. Lagrangeエコシステムの成長と業界での認知


3.1 資金調達とトークンローンチ


  • 2023年5月：$400万のプレシードラウンド
  • 2024年5月：Founders Fund、Archetype、1kxなどの大手企業から$1,320万のシードラウンド

3.2 戦略的パートナー


Lagrangeは、以下の主要なブロックチェーンプロジェクトと提携しています：

  • EigenLayer、Base、Frax Finance
  • Mantle Network、Omni Network、AltLayerなど。

さらに、2025年1月には、LagrangeがZKsyncのZK Stackプローバーの分散型バージョンを成功裏に統合し、分散型証明生成において重要な進展を遂げました。これらの成果は、ブロックチェーン計算とクロスチェーンインターオペラビリティの推進におけるLagrangeの継続的な取り組みと成果を示しています。

4. MEXCでLagrange (LA)トークンを購入する方法


Lagrangeは、その革新的なZKコプロセッサとZK Prover Networkを通じて、高効率かつスケーラブルなクロスチェーン計算および検証プラットフォームを提供し、マルチチェーンエコシステムにおけるデータインターオペラビリティの主要な課題を解決しています。そのモジュール化されたアーキテクチャと強力な計算能力により、DeFi、GameFi、AIなどの分野で広範な応用の可能性があります。

LA トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場されており、以下の手順で購入可能です：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「LA」と入力し、LA現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの要件を入力して取引を完了させます。

Lagrangeは、ゼロ知識技術を中心に、ブロックチェーンをクロスチェーン協力と高性能計算の新時代へと導いています。3つの基盤モジュールを通じて、モジュール型の汎用計算・検証プラットフォームを提供し、Web3世界における複雑なアプリケーションの新たな可能性を切り開いています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得