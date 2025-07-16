Lagrangeとは？クロスチェーン・ゼロ知識計算のインフラ













ZKコプロセッサは、スマートコントラクトからSQLライクなコマンドで直接オンチェーンデータをクエリできる機能を提供します。これにより、以下が可能になります：





ブロックチェーンデータを検証可能なZK対応データベースに事前処理

Lagrange ZK Prover Networkによるゼロ知識証明の計算と集約

異なるチェーン間でも低コスト・高速なクエリ





これにより、オンチェーン計算のガス代とレイテンシが大幅に削減され、dAppの効率が向上すると同時に、Lagrangeトークンの需要が増加します。









ZK Prover Networkは、ロールアップ、クロスチェーンメッセージング、およびZKコプロセッサなどの多様なアプリケーションをサポートします。その特徴は以下の通りです：





モジュール型 サブネットワーク ：任意のブロックチェーンやロールアップ、アプリケーションが必要に応じて接続でき、単一障害点を排除

多様な証明システムのサポート ：Boojum、Plonky3、Plonky2など、異なるエコシステムに対応する証明システムに対応

高可用性とコスト効率：EigenLayerと統合され、85以上の機関レベルのオペレーターによってプローバー（証明生成者）が運用され、リアルタイムの証明生成と最適なコストパフォーマンスを実現





ZK Prover Networkは、高頻度かつ複雑な計算に対する強力なサポートを提供し、大規模なdAppsを構築するための基盤となるインフラの中核です。









Lagrangeは、クロスチェーンの信頼性とセキュリティを強化するために、以下の特徴を持つ State Committees を導入しています：





動的に拡張可能なバリデータセット ：EigenLayerを通じてリステーキングされる動的で拡張可能なバリデータセットにより、強固なセキュリティを実現

広範なチェーン互換性 ：コンセンサスメカニズムに関係なく、あらゆるブロックチェーンのステート証明を生成可能

モジュール型証明システム：各アプリケーションのニーズに応じて、ステート、ストレージ、計算のカスタマイズ可能な証明をサポート





State Committeesは、クロスチェーンデータの相互作用におけるセキュリティと柔軟性を大幅に強化し、マルチチェーン協力を促進する重要なモジュールです。









Lagrangeのインフラは、多様なユースケースをサポートしており、そのトークンには以下の長期的な価値があります：





DeFi ：マルチチェーンDEX価格設定、レンディング市場、収益の集約

GameFi ：ゲーム資産、ステート、実績などのデータのクロスチェーン検証を実現

オラクル ：従来のオラクルに代わる信頼性の高い低レイテンシのソリューション

AI + ブロックチェーン：ブロックチェーン上でAI/MLモデルを実行し、データの検証可能な計算を実現します ：ブロックチェーン上でAI/MLモデルを実行し、データの検証可能な計算を実現します





これらのユーティリティは、Lagrangeトークンの広範な採用を促進し、オンチェーンおよびオフチェーンのエコシステム全体での利用を強化します。













2023年5月：$400万のプレシードラウンド

2024年5月：Founders Fund、Archetype、1kxなどの大手企業から$1,320万のシードラウンド









Lagrangeは、以下の主要なブロックチェーンプロジェクトと提携しています：





EigenLayer、Base、Frax Finance

Mantle Network、Omni Network、AltLayerなど。



