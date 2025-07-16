







KYC（Know Your Customer）とは、金融サービス事業者が満たさなければならない共通の規制要件です。KYCは、違法行為やマネーロンダリングに対抗するものです。実際に、KYCはアンチマネーロンダリング対策規制の重要な施策です。。金融機関やサービスプロバイダーは、顧客とその資産を保護するためにより包括的なKYCの手続きを実施する必要があります。









金融サービスや暗号資産取引所に口座をお持ちの方は、金融サービス事業者が顧客の身元情報の収集と確認することを義務付けるKYC認証を完了することをお勧めします。 KYCのポリシーは、マネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金供与、詐欺、違法な資金移動の撲滅に役立ちます。





KYCは通常、積極的に実施されます。ほとんどの金融サービス事業者は、金融取引を行う前に、新規ユーザーアカウントの作成プロセスでKYCを実施することを顧客にお勧めします。場合によっては、KYCなしでアカウントを作成することも可能ですが、付随するサービス、機能が制限されていることが多いです。





KYC認証を行う際、運転免許証、パスポートなどの本人確認が可能な各種証明書などの情報提供が求められます。









KYCの規制は国・地域によって異なりますが、必要な基本情報については国際的な協力体制が整っています。米国では、いくつかの法律により、今日見られるKYCプロセスのほとんどが規定されています。EUやアジア太平洋諸国では、独自の規制が整備されていますが、米国で整備された法律や規制と重複する部分も多くあります。EUのアンチマネーロンダリング指令（AMLD）とPSD2（欧州サービス決済指令第2版）の規制は、EU諸国の主要な枠組みを提供しています。国際レベルでは、金融活動作業部会（FATF）が規制条件に関する国境を越えた協力関係を調整しています。









暗号資産は匿名性が高いため、マネーロンダリングや脱税に利用されることが多くあります。暗号資産に対する規制が強化されれば、暗号資産の評価が向上し、納税すべき時に確実に納税されるようになるかもしれません。暗号資産業界にKYC認証が必要な理由は、主に3つあります。





ブロックチェーンにおける取引は不可逆的です。操作を誤っても、管理者がいないため資金が盗難や譲渡にさらされる可能性があり、さらにそれを取り戻すことはできません。 暗号資産には匿名性があります。個人情報の提供なしに、暗号資産のウォレットを作成することができます。 多くの国において、税制面での規制や暗号資産の合法性については、まだ不透明な部分があります。





KYC認証は口座開設に一定の時間を要しますが、明確なメリットがあります。一般のユーザーには実感がわきにくいものですが、KYC認証を完了することによって資金の確保や犯罪対策に大きな影響を与えることがあります。









KYCは不正行為に対処できるだけでなく、金融システム全体を次のように改善することができます。





貸し手は、顧客の身元や金融履歴に関する情報を確立することで、より簡単にリスクを評価することができます。このプロセスは、より責任ある融資とリスクマネジメントにつながります。 個人情報の盗難やその他の金融詐欺は、KYC認証を完了すると発生する可能性が低くなります。 事前の水際対策として、マネーロンダリング発生のリスクを大幅に低減することができます。 金融サービス事業者の信頼性、安全性、説明責任を高めることができます。この信頼性は、金融業界全体に良い影響を与え、さらに投資を促進することにつながります。









暗号資産は当初から非中央集権に重点を置いていました。前述したように、誰でもウォレットを作成し、個人に関する詳細な情報を提供することなく暗号資産を保有することができます。その結果、暗号資産が悪意のある人物によってマネーロンダリング目的で使用される可能性があります。 政府や規制当局は、取引所に対し、顧客のKYC認証を行うよう求めることが多いです。暗号資産ウォレットに対して強制的なKYCを実施することは困難ですが、法定通貨を暗号資産に変換するサービスは、KYCの実施に適していると言えます。









KYCには明らかなメリットがありますが、一部の評論家にとっては依然として議論の余地があります。その歴史と背景から、暗号資産の世界ではKYCへの反対がより多くなっています。批判の多くは、プライバシーとコストの問題に起因しています。





KYC認証の実施に関連する追加コストが発生し、それが手数料として顧客に転嫁されることが多いです。 一部のユーザーは、KYC認証に必要な書類を持っていなかったり、固有の住所が確定していない場合があります。そのため、特定の金融サービスを利用することが難しくなっています。 無責任な取引所やサービス事業者では、適切なデータの安全性が確保されず、それが個人情報の盗難につながる可能性があります。 KYCそのものが暗号資産の非中央集権化に反するという意見もあります。







