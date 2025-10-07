KGeN（KGEN）とは？プレイヤー報酬に革命を起こすゲーミングトークンの完全ガイド

急速に進化するブロックチェーンゲーミングの世界において、真に実際の問題を解決するプロジェクトを見つけることは困難です。KGeN（Kratos Gamer Network）は、プレイヤーに力を与えるために設計された分散型ゲーミングネットワークとして際立っています。特に、従来のゲーム配信が不足している新興市場のプレイヤーに焦点を当てています。この包括的なガイドでは、革新的なProof of Gamer評判システムから、エコシステム全体を動かす$KGENトークンまで、KGeNのユニークな点を探ります。ブロックチェーンがゲーム体験をどのように向上させるかを理解したいゲーマー、ゲーミングトークンを研究する投資家、または単にゲーミングとWeb3の交差点に興味がある方でも、この記事はKGeNのビジョン、技術、トークノミクス、将来の可能性について知る必要があるすべてを提供します。





重要なポイント：

KGeNは、クランベースのコミュニティとProof of Gamer評判システムを通じて、新興市場におけるゲーム配信の課題を解決する分散型ゲーミングネットワークです。

KGENトークン（総供給量10億）は、ガバナンス権、ステーキング報酬、ゲーマー、パブリッシャー、クランにわたるマルチステークホルダーユーティリティでエコシステムを強化します。

rKGENは、Aptosブロックチェーン上の譲渡不可能なTGE前報酬トークンで、KGENと1:1で交換され、APYベースの利回りを提供するステーキングオプションがあります。

Accel India、Naspers Ventures、Aptos Foundation、Polygon Labsから、1億5000万ドルと5億ドルの評価額での2回のラウンドで3000万ドルの資金調達を受けています。

プラットフォームは、ゲーマーがエンゲージメントで収益を得、パブリッシャーが獲得コストを削減し、コミュニティが成長インセンティブを受け取る公正な価値分配を創出します。





Kratos Gamer Network（KGeN）は、次世代のプレイヤーに力を与えるために構築された分散型グローバルゲーミングネットワークであり、特にグローバルサウスの新興市場に焦点を当てています。その基盤として、KGeNは、Proof of Gamer（PoG）と呼ばれる革新的なオンチェーン評判エンジンを通じて、ゲーマーとパブリッシャーに分散型データレイヤーを提供します。このテクノロジーは、すべてのゲーマーのアイデンティティ、実績、コミュニティとのつながりがブロックチェーン上で本物で検証可能であることを保証します。

プレイヤーのデータと実績が独自システム内にロックされている従来のゲーミングプラットフォームとは異なり、KGeNは、ゲーマーが真にゲーミングアイデンティティを所有するオープンなエコシステムを作成します。プラットフォームは、ゲーミングの最も緊急の課題の1つである配信に対処します。中央集権的な万能アプローチに依存するのではなく、KGeNは「クラン」と呼ばれるローカルコミュニティが有機的に成長し、その地域に響くタイトルを発見するのを支援します。

KGeNエコシステムは、複数のステークホルダーを結集します：タイトルを発見し、クエストを完了し、報酬を獲得するためにネットワークに参加するゲーマー；マイクロコミュニティを組織し、草の根エンゲージメントを推進するクランチーフ；より低い獲得コストで真のオーディエンスにリーチするためにPoGエンジンを活用するパブリッシャーと開発者；そして、$KGENトークンを管理し、エコシステムの長期的な発展を支援するKGeN Foundation。

KGENは、このネットワーク全体を動かすガバナンスとユーティリティトークンです。トークンは、すべての参加者間で整合された経済的インセンティブを創出し、エコシステムの成長に貢献する人々に価値が公正に流れることを保証します。ステーキング報酬からガバナンス権まで、KGENは交換の媒体であり、コミュニティがプラットフォームの未来を形作るメカニズムの両方として機能します。

KGeNと$KGENの違いを理解することは、このエコシステムに参加したい人にとって不可欠です：

KGeN（Kratos Gamer Network）

完全な分散型ゲーミングプラットフォームとエコシステム

すべてのアプリケーション、機能、コミュニティインフラストラクチャを含む

Proof of Gamer（PoG）評判エンジンを包含

ゲーマー、クラン、パブリッシャー、開発者のネットワークを代表

KGeN Foundationによって管理・統治

$KGENトークン

KGeNネットワークを動かすネイティブ暗号通貨

ガバナンスとユーティリティトークンの両方として機能

プラットフォーム内の交換媒体として機能

ステーキング報酬と投票権を提供

エコシステム参加者間の経済的整合性を創出

総供給量：1,000,000,000トークン

この関係は、EthereumとETHのそれを反映しています：Ethereumはプラットフォームとエコシステムであり、ETHはそれを動かすネイティブトークンです。同様に、KGeNは包括的なゲーミングネットワークであり、$KGENはその経済モデルとコミュニティガバナンスを可能にするトークンです。









従来のゲーム業界、特に新興市場では、KGeNが対処するために設計されたいくつかの重要な課題に直面しています。

主要なパブリッシャーと広告ネットワークは、歴史的にグローバルサウスの広大で未開拓のゲーミングオーディエンスを見落としてきました。従来の配信チャネルは高価で、中央集権的であり、発展途上地域のプレイヤーにとってしばしばアクセス不可能です。これにより、才能のあるゲーマーと熱心なコミュニティが存在するにもかかわらず、パブリッシャーが効率的に彼らにリーチしたり、エンゲージメントの質を検証したりできないギャップが生じます。

KGeNは、分散型のクランベースのアプローチを通じてこのギャップを埋めます。ローカルコミュニティリーダー（クランチーフ）が草の根ゲーミングコミュニティを組織する力を与えることで、プラットフォームは地域の好みと文化的背景を理解する有機的な配信チャネルを作成します。このボトムアップモデルは、パブリッシャーの獲得コストを削減しながら、真の、エンゲージメントの高いオーディエンスを提供します。

従来のゲーミングでは、プレイヤーの実績、アイデンティティ、評判は個々のゲームサーバーやプラットフォーム内にロックされています。プレイヤーが新しいゲームやプラットフォームに移動すると、ゼロから始まります—彼らの履歴と実績は移行されません。さらに、パブリッシャーは、本物のエンゲージメントのあるプレイヤーをボットや詐欺アカウントと区別するのに苦労し、マーケティング支出の無駄につながります。

Proof of Gamer（PoG）エンジンは、両方の問題を解決します。ゲーマーのアイデンティティ、実績、コミュニティとのつながりが検証可能で、エコシステム全体でポータブルである透明なオンチェーン評判システムを作成します。パブリッシャーは、リーチしているプレイヤーが、メトリクスを膨らませる偽のアカウントではなく、証明されたゲーミング履歴を持つ真の、エンゲージメントのある人間であることを信頼できます。

従来のゲーミングプラットフォームは、プレイヤーのエンゲージメントとコミュニティ構築によって創出された価値のほとんどを抽出します。コンテンツクリエイター、コミュニティオーガナイザー、エンゲージメントの高いプレイヤーは、彼らが生み出す注目とネットワーク効果に対してわずかな補償しか受けません。プラットフォームは、ユーザーをパートナーではなく製品として扱いながら、経済的利益を獲得します。

KGeNのトークン化されたモデルは、$KGEN報酬を通じて公正な価値分配を創出します。ゲーマーは時間とエンゲージメントに対して収益を得、クランチーフはコミュニティ構築のインセンティブを受け取り、パブリッシャーはより低い獲得コストとより高品質のオーディエンスから恩恵を受けます。エコシステムは、価値を創出する人々が公正な補償を受けるべきという原則を中心に設計されています。









KGeNは、従来のゲーム配信が新興市場で失敗していることを認識して生まれました。2023年2月、プロジェクトは、Accel India、Naspers Ventures、Game7を含むトップ投資家から1億5000万ドルの評価額で2000万ドルを調達しました。KGeN Foundationは、運営管理から独立したコミュニティ主導のガバナンスを確保するために設立されました。2024年10月までに、5億ドルの評価額での1000万ドルのエコシステムラウンドが、戦略的パートナーであるAptos FoundationとPolygon Labsを引き入れ、堅牢なブロックチェーンインフラストラクチャを提供しました。開発を通じて、KGeNはその中核哲学を維持しました：クランベースのコミュニティとProof of Gamer評判を通じて新興市場から外側に構築すること、先進市場のソリューションを改造するのではなく。









KGeNのエコシステムは、従来のゲーミングプラットフォームと区別するいくつかの相互接続された機能を通じてユニークな価値を提供します。

KGeNの中心には、Proof of Gamerエンジンがあります—ゲーマーのアイデンティティ、実績、コミュニティとのつながりを検証および追跡する透明なオンチェーン評判システムです。個々のプラットフォーム内にロックされたままの中央集権的なゲーミングプロファイルとは異なり、PoGはエコシステム全体でゲーマーに従うポータブルな評判を作成します。

パブリッシャーにとって、PoGは持続的なユーザー獲得詐欺の問題を解決します。彼らは、マーケティング支出がボットや偽のアカウントではなく、本物のエンゲージメントのあるプレイヤーに届いていることを検証できます。ゲーマーにとって、PoGは個々のゲームを超えて持続する認識を提供し、真の価値を持つ包括的なゲーミングアイデンティティを構築します。

KGeNは、プレイヤーをクランに編成します—地域の好みと文化的背景を理解するクランチーフが率いるローカライズされたマイクロコミュニティです。この構造により、従来のトップダウンアプローチでは再現できない有機的なゲーム発見と草の根マーケティングが可能になります。

クランは、プレイヤーが非個人的な広告ではなく、信頼できるコミュニティメンバーを通じて新しいタイトルを発見する自然な集合地点を作成します。パブリッシャーは、散在する個々のユーザーではなく、エンゲージメントの高い、まとまったコミュニティへのアクセスを獲得し、コンバージョン率とリテンションメトリクスを向上させます。

プラットフォームは、ゲーミングデータのための分散型インフラストラクチャを提供し、プレイヤー情報が安全で、検証可能であり、プレイヤー自身が所有することを保証します。これは、企業がユーザーデータを所有し、創出された価値を共有せずに収益化する従来のゲーミングプラットフォームとは大きく対照的です。

データ所有権を分散化することにより、KGeNはインセンティブを正しく整合します：プレイヤーは情報を制御し、パブリッシャーは検証されたオーディエンスへの透明なアクセスを獲得し、プラットフォームは不公正なレントを抽出することなく価値交換を促進します。

ゲーマーにとって：

ゲーム間で持続する検証可能なオンチェーンアイデンティティ

時間、エンゲージメント、スキルに対する公正な補償

コミュニティ主導の発見を通じた新しいゲームへのアクセス

実績とゲーミング履歴の真の所有権

$KGENトークンを通じたプラットフォームガバナンスへの参加

パブリッシャーと開発者にとって：

有機的な配信を通じたより低いユーザー獲得コスト

PoGによって検証された本物の、エンゲージメントの高いオーディエンスへのアクセス

仲介プラットフォームなしの透明なパフォーマンスメトリクス

クランを通じたゲーミングコミュニティとの直接接続

ボットトラフィックと詐欺によるマーケティングの無駄の削減

クランチーフにとって：

マイクロコミュニティを構築および管理するためのツールとインセンティブ

ローカルエンゲージメントを推進するための経済的報酬

より広いエコシステム内でのリーダーシップの機会

KGeN Foundationからの直接サポート

コミュニティが創出する価値の共有





KGeNプラットフォームは、ゲーミングエコシステム全体での価値を示すいくつかの実用的なアプリケーションを可能にします。

従来の広告とアプリストア最適化は、プレイヤーが限られた接続性、より低い購買力、異なる文化的好みを持つ新興市場でしばしば失敗します。KGeNのクランベースのモデルは、クランチーフがコミュニティの好みと技術的能力に適したゲームを紹介するローカライズされた配信チャネルを作成します。

モバイルゲーム開発者は、東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ全体のクランと提携し、高価でしばしば効果のない広告キャンペーンではなく、信頼されるコミュニティリーダーを通じてエンゲージメントの高いプレイヤーにリーチできます。この有機的な発見プロセスは、より高いリテンションとより良いプレイヤーとゲームの適合につながります。

パブリッシャーは、KGeNを使用してターゲットキャンペーンを実行し、ゲーマーがクエストを完了し、マイルストーンに到達し、またはイベントに参加して報酬を獲得します。Proof of Gamerシステムは、これらの参加者が本物のプレイヤーであることを保証し、従来のユーザー獲得を悩ませる詐欺とボットトラフィックを排除します。

キャンペーンのパフォーマンスはオンチェーンで透明に追跡され、パブリッシャーにどのコミュニティが最高品質のユーザーを推進しているかの明確な可視性を提供します。このデータフィードバックループは、従来のアトリビューションシステムでは不可能な継続的な最適化を可能にします。

ゲーマーは、複数のゲームとアクティビティにわたる一貫した参加を通じて検証可能な評判を開発します。プレイヤーのPoGプロファイルは、競争力のあるモバイルゲームでの実績、新しいタイトルのテストへの参加、クランアクティビティへの貢献などを示し、包括的なゲーミングレジュメを作成する可能性があります。

この評判は、パブリッシャーがベータテスター、トーナメント参加者、またはコミュニティアンバサダーを探すときに価値があります。自己申告の資格情報やプラットフォーム固有のメトリクスに依存するのではなく、ゲーマーのスキルとエンゲージメント履歴を証明する検証済みのオンチェーンデータを参照できます。

プラットフォームは、スマートコントラクトを通じて自動化された透明な報酬配分を可能にします。ゲーマーがクエストを完了したりマイルストーンに到達したりすると、報酬は仲介プラットフォームが手数料を取ったり支払いを遅らせたりすることなく、直接ウォレットに流れます。この透明性は信頼を構築し、参加者が貢献に対して公正な補償を受けることを保証します。





$KGENトークンの総供給量は1,000,000,000（10億）トークンで、即時のエコシステムニーズと長期的な持続可能性のバランスを取ることを目的とした慎重に設計された配分構造を持っています。

コミュニティ（報酬、エコシステム構築、ノード販売）：40% これは、エコシステムの成長に貢献する人々に配分される400,000,000トークンを表します—ネットワークの使用、その上での構築、または拡張のサポートを通じて。コミュニティ参加者へのこの多数派配分は、KGeNの分散化とコミュニティ所有へのコミットメントを示しています。

トレジャリー：21.5% 215,000,000トークンのトレジャリー配分は、長期的な開発、戦略的パートナーシップ、エコシステムの持続可能性イニシアチブに資金を提供するためにKGeN Foundationによって管理されます。これにより、追加のトークン販売を必要とせずに継続的なイノベーションのためのリソースが提供されます。

投資家（シードとM&A）：17% 合計170,000,000トークンが、シードラウンド、エコシステムラウンド、資産買収のためのトークンスワップにわたる投資家に配分されます。これには、Accel India、Naspers Ventures、Aptos Foundation、Polygon Labs、Game7、その他の戦略的パートナーからのサポートが含まれます。

チームとアドバイザー（配分済み）：16.5% 現在配分されているチームとアドバイザーのトークンは合計165,000,000で、プラットフォームを構築し、その開発を推進し続ける初期の貢献者に補償します。

チームとアドバイザー（将来）：5% 追加の50,000,000トークンは、将来のチームメンバーとアドバイザーのために予約されており、エコシステムが成長するにつれてKGeNがトップタレントを引き続き引き付けることができるようにします。

$KGENアンロックスケジュールは、投資家、チームメンバー、エコシステムの成功の間の長期的な整合性を確保するために意図的にバックロードされています。ベスティング構造は次のタイムラインに従います：

投資家とチームのベスティング： すべての投資家とチームのトークンは4年間にわたって線形にベストします：

1年後に10%アンロック

2年後に20%アンロック

3年後に30%アンロック

4年後に40%アンロック

この段階的なリリースは、突然の供給ショックを防ぎ、ステークホルダーが短期的な投機ではなく長期的な価値創造にコミットし続けることを保証します。

コミュニティとトレジャリー： コミュニティとトレジャリーの配分は、KGeN Foundationによって管理され、事前に決定されたアンロックスケジュールではなく、ガバナンスの決定とエコシステムのニーズに応じてトークンを配分します。

このトークノミクスモデルは、持続的なエコシステムの成長とコミュニティの所有を優先します。コミュニティ参加者に40%が配分され、投資家とチームのトークンの管理された配分により、$KGENは時間の経過とともにますますコミュニティが所有し運営するように設計されています。









$KGENトークンは、Kratos Gamer Networkエコシステム内で複数の重要な機能を果たし、単純なトランザクションをはるかに超えるユーティリティを創出します。

トークン保有者は、ガバナンス提案と投票を通じてプラットフォームの未来を形作ることに参加します。この分散型意思決定は、エコシステムが中央集権的な命令ではなくコミュニティの優先事項に従って進化することを保証します。プラットフォームが成熟するにつれて、ガバナンスはプロトコルパラメータ、トレジャリー配分、戦略的方向性に拡大します。

$KGENは、KGeNエコシステム内の主要通貨として機能します。ユーザーは、プレミアムプラットフォーム機能へのアクセス、独占的なキャンペーンへの参加、ネットワーク上に構築されたさまざまなアプリケーションとのエンゲージメントのためにトークンを使います。このユーティリティは、エコシステムの活動が増加するにつれて自然な需要を創出します。

ステーキングメカニズムは、それぞれがカスタマイズされたインセンティブを持つ4つの異なるオーディエンスにサービスを提供します：

投機家とバリデーター： トレーダー、投資家、KGeNバリデーターノードを実行する人々は、利回りを得るためにトークンをステーキングできます。これにより、受動的なリターンを求める参加者からの購入圧力が生じ、同時にバリデーターの参加を通じてネットワークを保護します。

パブリッシャー： $KGENをステーキングするゲーム開発者とパブリッシャーは、プラットフォームでユーザー獲得キャンペーンを実行する際に優遇レートを受け取ります。これにより、パブリッシャーはトークン保有者になることを奨励され、エコシステムの成功と利益を一致させながら、マーケティングをよりコスト効率的にします。

クラン： クランサイズの制限は、クランリーダーがステーキングする金額に関連しています。より大きなステークはより大きなクランを可能にし、コミュニティを成長させたいクランチーフからの直接的な需要を創出します。さらに、ステーキングは、リーダーボードでのクランの地位を高める報酬乗数を提供し、トークンを保持しステーキングする競争的インセンティブを創出します。

ゲーマー： ステーキングする個々のプレイヤーは、キャンペーンとプラットフォームアクティビティの報酬乗数を受け取ります。この乗数効果は、ステーキングされたゲーマーが同じレベルのエンゲージメントからより多くを獲得することを意味し、最も活発なコミュニティメンバーの間で長期保有を奨励します。

$KGEN需要は、3つの主要なレバーを通じて推進されます：

プロダクト主導の需要： プラットフォームは、トークンの使用を必要とする機能を通じて固有の購入圧力を創出します。KGeN Play、Gaming Oracle Network、その他のアプリケーションが採用を獲得するにつれて、ユーザーは完全な機能にアクセスするために自然にトークンを取得する必要があります。

ステーキングインセンティブ： マルチステークホルダーステーキングモデルは、流通からトークンを削除しながら、保有を魅力的にする利回りを創出します。これにより、ネットワークが成長する間、実効供給が減少します。

ビジネスモデルの統合： トークンは、独占的な価値累積メカニズムとして機能します。後からトークンユーティリティを付け加えたプロジェクトとは異なり、$KGENはエコシステムの運営方法と価値の獲得方法の基本です。

ユーザーは、2つの主要なチャネルを通じて$KGENを取得できます：

オンチェーン報酬システム： KGeNは、ユーザーが参加とエンゲージメントに対して収益を得る包括的なオンチェーン報酬プログラムを運営しています。これらの報酬は$KGENトークンと交換でき、エコシステムの活動からトークン需要への継続的な流れを創出します。

取引所取引： $KGENは、中央集権型および分散型取引所の両方に上場され、流動性と価格発見を提供します。これにより、ユーザーは必要に応じてトークンを簡単に取得または清算できることが保証されます。





rKGENは、Aptosブロックチェーン上に構築された譲渡不可能なプレローンチ報酬トークンで、トークン生成イベント後に$KGENと1:1で変換されます。オラクルノードオペレーター、エンゲージメントの高いゲーマー、エコシステムを早期にサポートしたパブリッシャーに配布され、rKGENは取引できませんが、追加の利回りのためにステーキングできます。ステーキングには、金額と期間に基づいたAPYで30〜365日のコミットメントが必要です。KGeNウォレットユーザーは、スポンサー付きガス料金を受け取ります。このシステムは、早期参加者に報酬を与え、取引所にエンゲージメントを示し、公式トークンローンチ前にステーキングメカニクスについてコミュニティを教育します。





KGeN Foundationは、4つの戦略的柱に焦点を当てています：トーナメントとコンテンツ作成モデルを探求しながら、KGeN PlayとGaming Oracle Networkにわたる$KGENユーティリティの強化；PoGエンジンを段階的に配布することにより真の分散化に向けた前進；教育プログラム、クランリーダー助成金、地域イベントを通じたグローバルサウスコミュニティへのエンパワーメント；現在のアプリケーションを超えて拡大する開発者パートナーシップを通じたイノベーションの推進。包括的なミッションは一貫しています—真の所有権、透明なデータ、コミュニティ主導の成長によって動かされるゲーミングエコシステムを構築し、世界中のゲーミングにおける価値分配を変革すること。





ブロックチェーンゲーミングインフラストラクチャスペースには、いくつかの確立されたプロジェクトが含まれ、それぞれが異なる角度から市場にアプローチしています。

Immutable X（IMX） は、NFTベースのゲームのためのレイヤー2スケーリングソリューションに焦点を当て、ゲームアセットのミンティングと取引をガスフリーでカーボンニュートラルにするインフラストラクチャを提供します。技術的には印象的ですが、IMXはより広範な配信とコミュニティの課題ではなく、NFTゲーミングセグメントに集中しています。

Gala Games（GALA） は、独自のトークン経済を持つ複数のゲームタイトルをホストするプラットフォームを運営しています。このプロジェクトは、新興市場での配信問題の解決や検証可能なプレイヤー評判の作成ではなく、ゲーム開発と出版を強調しています。

Yield Guild Games（YGG） は、特にフィリピンと東南アジアでプレイトゥアーンギルドモデルを開拓しました。YGGは、プレイヤーがNFTゲームにアクセスするのを支援する奨学金プログラムに焦点を当て、KGeNのクランベースの配信モデルとは異なる新興市場アクセスへのアプローチを作成しています。

Merit Circle（MC） は、プレイトゥアーンゲーミングコミュニティのDAOとして機能し、ギルドにインフラストラクチャと資本を提供します。YGGと同様に、より広範なゲーム発見と配信ではなく、プレイトゥアーンセグメントに集中しています。

KGeNは、競合他社が対処していないいくつかのユニークな属性によって際立っています：

Proof of Gamer評判システム： 他のプラットフォームは一部のプレイヤーデータを追跡しますが、エコシステム全体でプレイヤーの真正性とスキルを検証するKGeNの包括的でポータブルなオンチェーン評判を提供するものはありません。これにより、パブリッシャーのマーケティング予算に大きな影響を与える持続的なユーザー獲得詐欺の問題が解決されます。

クランベースの配信モデル： ゲーム配信へのローカライズされたコミュニティ主導のアプローチは、従来の広告が失敗する新興市場に独自に適しています。Immutable Xのような技術インフラストラクチャで競争したり、YGGのようにプレイトゥアーンのみに焦点を当てたりするのではなく、KGeNは基本的な配信問題に対処します。

新興市場への焦点： KGeNは新興市場から外側に構築し、グローバルサウスに存在する制約と機会のために特別に設計しています。ほとんどの競合他社は、先進市場に焦点を当てるか、新興市場を二次的な関心事として扱います。

パブリッシャーフレンドリーな経済学： ユーザー獲得コストを削減し、検証されたオーディエンスを提供することにより、KGeNは、パブリッシャーがお金を節約しながらプレイヤーが公正な補償を得るウィンウィンの経済学を創出します。これは、プレイヤーやギルドがほとんどの価値を獲得し、パブリッシャーが依然として高い獲得コストを支払うモデルよりもインセンティブをよりよく整合させます。

Foundation ガバナンス構造： KGeN Foundation（トークン管理）と運営エンティティの間の分離は、純粋な商業ベンチャーが維持するのに苦労する説明責任と長期的思考を創出します。

「どちらが良いか」という質問は、特定のユースケースに依存します。Layer 2インフラストラクチャを必要とするNFT重視のゲームの場合、Immutable Xが優れています。プレイトゥアーン奨学金プログラムの場合、YGGは確立されたシステムを持っています。しかし、新興市場でのゲーム配信の解決、ポータブルなプレイヤー評判の作成、持続可能なコミュニティ主導の発見メカニズムの構築については、KGeNは競合他社が単に提供しない機能を提供します。





KGENはまだローンチされておらず、rKGEN配布を伴うTGE前フェーズのままです。MEXCは、トークン生成イベントが発生した後、KGEN取引をサポートします。MEXCは、ゲーミングおよびエコシステムトークンの早期サポートで知られる大手グローバル取引所であり、競争力のある手数料で安全な取引を提供します。上場日の最新情報については、ウェブサイトとTwitterチャネルを通じてMEXCの公式発表をフォローしてください。





$KGENがMEXCで利用可能になると、購入は簡単なプロセスに従います：

MEXCウェブサイトにアクセスしてアカウントを作成し、メールアドレスを提供して安全なパスワードを設定します。 本人確認（KYC）を完了し、MEXCの検証ポータルを通じて必要な書類を提出します。 MEXCアカウントに資金を入金し、外部ウォレットからUSDTまたはその他のサポートされている暗号通貨を転送します。 MEXC取引セクションに移動し、KGEN/USDT取引ペアを検索します。 注文タイプを選択し、成行注文（現在の価格での即座の購入）または指値注文（指定した価格での購入）のいずれかを選択します。 購入したいKGENの量を入力し、総コストを確認します。 注文を確認し、購入ボタンをクリックして取引の詳細を確認します。





*BTN- 今すぐKGENを取引！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/KGEN *







KGeNは、分散化、コミュニティ所有、公正な価値分配を通じてゲーミングエコシステムを再構想します。クランとProof of Gamer評判を通じて新興市場の配信課題を解決することにより、すべての参加者に利益をもたらします—ゲーマーは公正な報酬を得、パブリッシャーは費用対効果の高い方法で真のオーディエンスにアクセスし、コミュニティは成長ツールを受け取ります。$KGENトークンはインセンティブを整合させ、ガバナンスを可能にします。Accel India、Naspers、Aptos Foundation、Polygon Labsに支えられ、長期的価値を優先する持続可能なトークノミクスで、KGeNは、MEXCなどの取引所でローンチされるにつれて、重要なブロックチェーンゲーミングインフラストラクチャになる態勢を整えています。





