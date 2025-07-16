Infinity Groundとは？ AI × Web3時代の新たな創造エコシステム、1,700万ウォレットが参加中

AIとWeb3技術の急速な進化により、ゲーム業界はかつてない規模の変革の波に直面しています。この革命の中で、Infinity Groundは、人工知能とブロックチェーンを融合させることで、開発者とプレイヤーの双方に革新的な体験をもたらす、まったく新しい究極のゲームプラットフォーム—新たなエコシステムの構築に取り組んでいます。
Infinity Groundは、Web3ネイティブのエージェント駆動型統合開発環境（Agentic IDE）プラットフォームであり、モジュール式のAI支援型開発キット（IDK）を通じて、まるで積み木を重ねるように簡単に革新的でインタラクティブな体験を創造できる環境を提供します。独自のINGネットワークとInitiaのInterwoven Stack技術を基盤とし、Base、バイナンスチェーン、Kaiaといった主要なブロックチェーンとのマルチチェーン互換性をサポートしています。Infinity GroundはAIによって強化された高度な個人開発者（スーパー個人）を可能にし、AI駆動型アプリケーションの開発とスケーリングを加速させ、Web3における革新を推進しています。
Infinity Groundの核心ミッションは、AIによって駆動する、Web3技術によって支えられた分散型ゲームプラットフォームの構築です。単なるゲームプロジェクトではなく、開発から公開、交流、コミュニティガバナンスを統合した完全なエコシステムです。
プレイヤー主権を重視し、ゲーム資産のオンチェーン所有証明、透明な取引、そして公平な収益分配を実現。一方で開発者にはAI支援ツールを提供し、より豊かでスマートなゲーム世界の創造を支援します。
開発者とプレイヤーが共に自由に創造し、取引できる協働的かつ互恵的なエコシステム——それがInfinity Groundの目指す真のデジタルゲームワールドです。
Infinity Groundは、AIとWeb3の高度な統合を実現する独自の技術設計により、多くの利点を提供しています。
Infinity Groundは、Agentic IDEと呼ばれるツールを提供しており、これは開発経験のないユーザー向けに特化して設計されています。やるべきことは、自然言語でコマンドを入力するだけです（たとえば「迷路脱出ゲームを作りたい」といった具合に）。すると、システムがコードとコンテンツを自動的に生成してくれます。この体験により、ユーザーは言葉でプログラムを書くことが可能になり、AI × Web3の創作パラダイムにおける画期的な進展を体感することができます。
すべてのユーザーは、AIアバターを作成することができ、これをゲームの主人公や創作アシスタントとして活用できます。このシステムは、複数のAIエージェントが協働して作業に取り組むことをサポートしており、具体的にはアートワークの生成、ストーリー執筆、ゲームのテスト、dAppのデプロイなどのタスクを担当します。これらのエージェントはユーザーの好みを継続的に学習し、創作プロセスをよりスムーズかつパーソナライズされたものにしてくれます。
ユーザーの創作物（ゲーム、キャラクター、画像、ストーリーなど）はNFTやトークン化資産となり、スマートコントラクトによって作者情報と所有権分配が記録されます。他者がそのコンテンツを使用すると、使用料や収益分配を受け取ることができます。これはクリエイターの権利を保護するだけでなく、より多くの参加を促すインセンティブにもなります。
nfinity Groundのエコシステム経済は複数のトークンとインセンティブ設計から成り立っており、中心となるのがAIN（Infinity AI Network）トークンです。
AINは、AIサービスやゲーム内機能モジュールの利用料、クリエイター・プレイヤーへの報酬、ガバナンスおよび投票参加、エアドロップや報酬の配布などに使用されます。
AINの配分モデルは、「資本よりもまずコミュニティを重視する」方針に基づいており、ユーザーの貢献や参加価値が最大限に評価されます。初期フェーズでは、タスク型のエアドロップや開発・クリエイティブ活動への参加を通じてトークンを獲得できます。
初期ユーザーと貢献者への報酬と、より広範な参加促進を目的として、Infinity Groundは初回コミュニティエアドロップを実施。総供給量の1%に相当する1,000万AINトークンを配布予定です。
このエアドロップの対象者は、2025/6/30に取得されたスナップショットデータに基づいて決定され、事前に公式サイトでEVM互換ウォレットアドレスの紐付けが必要でした。ユーザーは、スナップショット日時より前に、EVM互換のウォレットアドレスをInfinity Ground公式サイトに紐付けておく必要があります。
エアドロップの対象かどうかは、8つの貢献指標に基づいて評価されます。1つのウォレットアドレスが複数のカテゴリーに該当することも可能であり、その場合は報酬が加算されます。Agentic IDE、ING Network、Infinity Groundプラットフォームへの参加度が高いほど、受け取れるエアドロップ報酬も大きくなります。
貢献タイプ
詳細
オンチェーンアクティブユーザー
エネルギーポイントやAI残高関連のトランザクションを行ったユーザー
Agentic IDEアプリ作成者
再生・リミックス回数やキュレーション掲載など一定条件を満たしたアプリを公開したユーザー
Galxe SBT保有者
ハッカソンや創作チャレンジ等の公式イベントでSBTを獲得したユーザー
エコシステム提携プロジェクト参加者
Telegram等のパートナーエコシステムで活躍するユーザー
コアコミュニティ貢献者
調査・インタビュー・イベント参加等で優れた活動をしたユーザー
INGネットワーク上位500位
INGネットワークのアクティビティランキング上位500名のユーザー
クリエーションポイント上位1000名
創作活動により上位1000位に入ったユーザー
Voyageソーシャルタスク達成者
Voyageイベントでチェックインや連続ミッションを完了したユーザー
エアドロップの総配布量
1,000万AIN（総供給量の1%）
プラットフォームでの請求
Infinity Ground公式サイトのエアドロップ請求ページにて
アンロックルール
TGE時に20%、残り80%は6カ月間で線形アンロック
エアドロップ実施期間
エアドロップの有効期間は6カ月。未請求分は運営調整ファンドへ再分配
未請求トークンの処理
期限までに請求されなかったトークンは、今後の運営活動や次回のエアドロップに使用されます。
対象外となる要件
スナップショット以前にEVM互換ウォレットアドレスを紐付けていないユーザーは、エアドロップの対象外となります。
Infinity Groundのエコシステムは、技術レイヤー・インフラレイヤー・コミュニティネットワークレイヤーにまたがり、広く多様なコラボレーション基盤を形成しています。以下は注目すべき提携例です：
MyShellは、AIエージェント分野におけるトップクラスのプラットフォームであり、開発者がカスタムプロンプトやプラグインシステムを活用して、高性能な会話型エージェントを構築できるように設計されています。Infinity Groundとの緊密な提携を通じて、両者はエージェントエコシステムを共同で拡張し、開発者の創造的な可能性をさらに引き出していくことを目指しています。 Initiaは、独立したAppchainの構築と相互接続をネイティブにサポートする、アプリケーション志向のレイヤー1ブロックチェーンネットワークです。そのInterwoven Stackアーキテクチャには、オラクル、データの可用性、メッセージングに関する標準仕様が組み込まれており、開発者がアプリケーションを迅速に立ち上げ、接続し、流動性やユーザーを共有できるよう支援します。
Infinity Groundとの統合により、開発者はAgentic IDEを用いてInitia対応のアプリケーションをスピーディーに構築・展開できるようになり、開発のハードルを大きく引き下げています。たとえば、「Jump Jennie」のようなリーダーボード形式のクリエイティブチャレンジは、Initia × Infinity Groundエコシステム内で大きな創作の波を生み出しており、構成可能なマルチチェーンの未来というビジョンを加速させています。
Four.memeは、バイナンスチェーン上に展開されたノーコードの分散型ミームコイン発行プラットフォームで、スピードとシンプルさを重視して設計されています。あらかじめ用意されたテンプレートと自動流動性ブートストラップ機構を使うことで、誰でもほぼゼロコストでトークンを発行することが可能です。対応する取引ペアには、BNB、USDT、WHY、CAKEなどがあります。
Four.memeはInfinity Groundと提携し、AI駆動のミームゲームや動的画像ジェネレーターなど、ミームをテーマとしたアプリケーションの開発をユーザーに促す複数のクリエイティブチャレンジを実施しています。このコラボレーションにより、エコシステムのユーザーベースが拡大すると同時に、創作者にはアイデアの着想から配信、資産発行に至るまでをシームレスにつなぐオンチェーンのパイプラインが提供されます。
2025年6月時点で、1,700万以上のユニークウォレットが接続され、12.1万件以上のdAppが作成されています。数千人のクリエイターが活発にゲーム、ミーム、dApp、交流可能なコンテンツを制作中です。
Infinity Groundは、先進的なAIおよびWeb3技術を活用することで、従来のゲーム業界を破壊的に変革しようとしています。モデルルーター、モジュール型のAI開発キット、統一されたエコシステムアーキテクチャを駆使することで、ゲーム開発の効率を向上させ、コストを削減し、創造的なイノベーションを促進することを目指しています。本プラットフォームは、分散型の所有権メカニズムと、精巧に設計されたトケノミクスを導入することで、開発者、プレイヤー、そしてコミュニティの利害関係を完全に一致させ、活気に満ちたダイナミックなゲームエコシステムを共同で構築しようとしています。
Infinity Groundは、誰もが容易に自分自身のビジョンを創造し、表現し、共有できる、AI主導の社会を形作ろうとしています。AIは創造性を代替するものではなく、それを高めるための存在なのです。
全体として、Infinity Groundは、AIとWeb3技術を中心としたコンテンツ創作におけるパラダイムシフトをリードしています。ゼロからでも使えるインテリジェント開発ツール、明確なコンテンツ所有権の管理メカニズム、そして豊富なパートナーシップやインセンティブによって、すべての人がアクセス可能で恩恵を受けられる開かれたクリエイティブプラットフォームを構築しています。あなたが開発者であっても、アーティストであっても、あるいは普通のユーザーであっても、ただひとつのアイデアがあれば、ここではすぐにそれを形にし、オンチェーンで収益化することが可能です。
ブロックチェーンとAIの統合が加速する中で、Infinity Groundは単なる開発ツールプラットフォームにとどまらず、分散型創作ムーブメントの出発点となる存在です。将来的には、コンテンツの所有権、流通チャネル、そして価値の帰属方法までもが、この新たなエコシステムの中で根本的に再構築される可能性があります。今こそ、参加するのに最適なタイミングです。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。