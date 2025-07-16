HYPEとは？デジタル資産の概要

HYPEは、Hyperliquid分散型プラットフォームを強化するブロックチェーンベースの暗号通貨であり、オンチェーン取引と流動性提供を革新することを目的として設計されています。2024年11月に立ち上げられたHYPEは、分散型金融（DeFi）セクターにおける透明性、効率性、およびアクセスの問題に対処するために開発されました。高度なブロックチェーン技術を活用することで、HYPEはユーザーが高パフォーマンスで許可不要な取引環境に参加できるようにしながら、セキュリティ、低遅延、およびコスト効率を確保します。このトークンはHyperliquidエコシステムの基盤となり、ガバナンスを促進し、コミュニティ参加を奨励し、さまざまなDeFiアプリケーションをサポートします。

HYPEは、多くの主要なオープンソースプロジェクトや主要なDeFiプロトコルに貢献していた経験豊富なブロックチェーンエンジニアやDeFiイノベーターたちによって2024年に設立されました。設立チームのビジョンは、ブロックチェーン技術の革新的な応用を通じて、グローバルユーザーに高度な取引ツールと流動性へのアクセスを民主化するプラットフォームを作ることでした。

設立以来、HYPEはいくつかの重要なマイルストーンを達成しており、2024年11月のメインネットの成功裏のローンチ、10万人以上の初期ユーザーへのジェネシスエアドロップの配布、および継続的な開発を管理するためのHyper Foundationの設立が含まれます。このプロジェクトは、コミュニティ主導のローンチと透明性のあるトークノミクスにより大きな注目を集め、HYPEをDeFi分野のリーディングイノベーターとして確立しました。

HYPEエコシステムは、DeFiトレーダーや流動性提供者に包括的なソリューションを提供するために連携する複数の相互接続された製品で構成されています。

Hyperliquid取引プラットフォーム

Hyperliquidプラットフォームは、HYPEエコシステムの主要なアプリケーションであり、ユーザーが幅広いデジタル資産を深い流動性と最小限のスリッページで取引できるようにします。高性能のブロックチェーン上で構築されており、高速で安全かつ費用効率の高い取引を可能にします。現在、Hyperliquidはスポットおよびデリバティブ取引に使用されており、市場で最も高度な分散型取引ソリューションの一つとなっています。

コミュニティ報酬とインセンティブ

HYPEは、透明性のあるエミッションスケジュールを通じて、取引、流動性提供、ガバナンスへの参加により、ユーザーがHYPEトークンを獲得できるように機能を拡張しています。このアプローチはアクティブなコミュニティ参加を促進し、価値が最もアクティブな参加者に還元されることを保証します。

Hyper Foundationと助成金

Hyper Foundationはエコシステムの財務を管理し、コミュニティ助成金の分配を監督します。これらの助成金はエコシステムの開発を支援し、新しいプロジェクトを資金提供し、Hyperliquidネットワーク内の革新を推進します。ビルダーと貢献者を支援することで、財団はエコシステムの長期的な持続可能性と成長を確保します。

これらのコンポーネントは、HYPEがネットワーク内のすべてのインタラクションを駆動するユーティリティおよびガバナンストークンとして機能する、シームレスな環境を作り出します。これにより、自己維持可能で急速に成長するDeFiエコシステムが形成されます。

DeFiセクターは現在、HYPEが革新的なアプローチを通じて解決を目指しているいくつかの重要な課題に直面しています。

1. 透明性と公平性の欠如

DeFiのユーザーは、不透明なトークン割り当てや内部関係者の優位性に苦しみ、信頼の喪失と参加の減少を招いています。この問題は新規ユーザーと経験豊富なユーザーの両方に影響を与え、非効率と懐疑を引き起こします。従来の解決策は、中央集権的なコントロールとコミュニティの関与の欠如により、この問題に対処できていません。

2. 効率の悪い流動性供給

もう一つの重要な課題は、分散型プラットフォーム間での流動性の断片化と非効率です。この問題は高スリッページ、貧弱な取引体験を引き起こし、ユーザーが最適な価格にアクセスすることを妨げます。現行のアプローチは流動性マイニングを通じてこれを解決しようとしますが、持続不可能なインセンティブと長期的な整合性の欠如により、十分ではありません。

3. コミュニティガバナンスへの障壁

DeFiセクターはまた、コミュニティ参加の限界によるガバナンスの問題にも悩まされています。これは中央集権化のリスクを生み出し、革新を抑制します。この課題は、既存モデルがしばしば少数の利害関係者に投票権を制限しているため、以前の取り組みにもかかわらず続いています。

HYPEは、コミュニティファーストのトークノミクス、透明性のあるガバナンス、堅牢なインセンティブメカニズムを通じて、これらの痛みのポイントに対処します。ブロックチェーン技術を活用することで、HYPEは包括的で効率的なソリューションを提供し、ユーザーがDeFi取引やガバナンスとどのように関わるかを変革します。

デジタルトークンHYPEの総発行量（最大供給量）は10億トークンです。HYPEの比率分配は次の通りです：

ジェネシス分配（コミュニティエアドロップおよび初期ユーザー向け）：31％

この割り当ては、2024年11月のローンチ時に約10万人のトレーダーに配布されました。

将来のエミッションとコミュニティ報酬：38.9％

継続的なインセンティブおよびコミュニティへの報酬のために予約されています。

コア貢献者：23.8％

チームに割り当てられ、トークンは1年間ロックされ、2028年までに徐々に解除されます。

Hyper Foundation：6％

プロジェクトの財団財務のために確保されています。

コミュニティ助成金：0.3％

エコシステム開発を支援するための助成金。

HIP-2：0.01％

特定のガバナンス提案のための小さな割り当て。

特筆すべきは、プライベート投資家、取引所、またはマーケットメーカーにはトークンが割り当てられていないことで、コミュニティ主導のアプローチを強調しています。現在の循環供給量は、最大供給量10億のうち、約3億3300万トークンです。

エコシステム内では、HYPEは複数の機能を持っています：

ガバナンス： トークン保有者は、プロトコルアップデート、パラメータ変更、コミュニティイニシアチブについて提案し投票できます。

トークン保有者は、プロトコルアップデート、パラメータ変更、コミュニティイニシアチブについて提案し投票できます。 インセンティブ： ユーザは取引、流動性提供、エコシステム開発に参加することでHYPEを獲得できます。

ユーザは取引、流動性提供、エコシステム開発に参加することでHYPEを獲得できます。 ステーキング：HYPEはネットワークを保護し追加報酬を得るためにステークできます。

ローンチ時に、トークンの31％が早期ユーザーへのエアドロップとして配布されました。コア貢献者のトークンは1年間ロックされ、その後2028年まで線形で解除され、長期的な整合性を確保します。コミュニティ報酬とエミッションは透明性のあるスケジュールに従って随時配布され、継続的なエコシステムの成長を支援します。

HYPEは、オンチェーンガバナンスモデルを実装し、トークン保有者が提案やプロトコルの変更に投票できるようにします。ステーキングメカニズムにより、ユーザーはトークンをロックして報酬を獲得できます。収益はネットワーク参加とプロトコルパラメータによって決定されます。

HYPEは、透明性のあるトークノミクスとコミュニティ主導のアプローチを通じて主要な課題に対処するDeFiセクターにおける革新的なソリューションとして位置付けられています。成長するユーザーベースと堅牢なエコシステムにより、HYPEはトレーダーや流動性提供者が分散型金融とどのように関わるかを変革する大きな可能性を示しています。

