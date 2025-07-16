HENLOとは？Berachainで最も注目されているミームコインを徹底解説













The Honey Jar（THJ）コミュニティは、ユーモアとインターネット文化を原動力とするユニークな暗号資産プロジェクトを構築するためにHENLOを立ち上げました。従来の暗号資産が技術的機能や金融的特徴を重視するのに対し、HENLOは文化的な関わりとコミュニティの交流を優先し、Berachainエコシステム内で文化的アイコンとしての地位を確立することを目指しています。













HENLOの総供給量は1,000億枚です。配分は以下の通りです：

コントリビューター（15%） ：9ヶ月間ロック、3ヶ月クリフ（完全にロック）

投資家（20%） ：6ヶ月間ロックで長期的な関与を確保

PoLおよびインセンティブ（23%） ：バリデータ報酬、市場形成、初期DEX流動性に使用

コミュニティ（32%） ：エアドロップおよび「Ramen Launch」セールを通じて参加を促進

準備金（10%）：持続可能な開発支援のため36ヶ月ロック

さらに、HENLOは「oHENLO」という購入オプションを提供しており、保有者はHENLOを25%割引で購入できます。これにより市場の公平性が保たれ、不正操作が防止されます。





HENLOは、複数のインセンティブプログラムを展開することで、コミュニティの成長を促進しています：

エアドロッププログラム ：$HENLO および $oHENLO の2種類を、50,203ウォレットに配布

ポイントシステム ：イベントへの参加や指定資産の保有に応じてポイントを付与。Berachainのメインネットがローンチされると、ポイントを$HENLOに交換可能

Crewsメカニズム：コミュニティメンバーがチームに参加し、チャレンジに取り組むことで追加報酬を獲得可能

これらの取り組みにより、エンゲージメントが高まり、HENLOの影響力と参加者が拡大しています。





















HENLOは現在、市場で最も注目されているトークンの1つです。MEXCはその先行優位性を活かしてHENLOを上場し、ユーザー様にいち早く取引機会を提供しています。MEXCでHENLOを購入するには、以下の手順をお試しください：





3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。





HENLOは、文化・ユーモア・活発なコミュニティの要素を融合させることで、従来のミームコインモデルを超越しています。革新的なトケノミクスと多様なインセンティブメカニズムを背景に、Berachainエコシステム内で急速に存在感を高めています。ミームコイン領域におけるイノベーションの好例として、HENLOはその独自の文化性とコミュニティ主導の設計で注目に値します。



