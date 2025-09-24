Hana Networkとは：暗号資産の世界への新しいTikTokゲートウェイ









1）Hana Networkは、ビットコインやイーサリアムなどのエコシステムをサポートし、マルチチェーンのブロックチェーン操作を一般ユーザーや開発者にとって簡単にするために設計された革新的なプラットフォームです。

2）ネイティブトークンであるHANAの総供給量は10億枚で、その半数以上がコミュニティに割り当てられています。トークンの配布およびアンロック設計が採用されており、主要な発行ラウンドは2025年に完了しています。

3）Hana Networkの中核プロダクトには、ハイパーカジュアルDeFiゲーム「Hanafuda」、NFTプロジェクト「Capsule Shop」、そして安全で直感的に使えるクロスチェーン資産ブリッジ「Hana Gateway」が含まれます。

4）Hana Networkは、ゲーム感覚の金融体験、強力なソーシャルシェア効果、優れたオンチェーンデータ、そしてシームレスなマルチチェーン資産循環を重視しています。

5）強力な資金支援を受けており、2024年から2025年にかけて複数の著名な機関から総額$575万以上の資金を調達しています。

6）Hana Networkのビジョンは、短編動画をスクロールするように楽しく簡単に使えるブロックチェーン資産ゲートウェイを構築することであり、次世代DeFiの主流プラットフォームとして、Web4時代における暗号資産の入り口となることを目指しています。

























HANAはHana Networkのネイティブトークンであり、総供給量は10億枚です。









カテゴリー 割合 備考 コミュニティ 51% エコシステム成長（30%）、インセンティブ（16%）、プレセール（5%）を含むコミュニティ中心の配分。 トレージャー 20% 今後のエコシステム開発、流動性、運営、監査、マーケティング等に使用。 チーム 19% チームメンバーへの配分。 投資家 10% 初期支援者向け。

















カテゴリー 割合 アンロック／ベスティングの詳細 コミュニティ 51% エコシステム成長（30%）、インセンティブ（16%）、プレセール（5%）を含む配分。 エコシステム成長 30% 12か月のロックアップ期間後、12か月にわたってリニア・アンロック。 インセンティブ 21% インセンティブおよびプレセール分を含む。100%アンロック済み。 トレジャリー 20% TGE（トークン生成イベント）時に最大25%アンロック、残りは24か月にわたってアンロック。 チーム 19% 24か月のロックアップ期間後、24か月にわたってリニア・アンロック。 投資家 10% 複数年にわたるベスティング期間。

















「No More CEXラウンド」の主な詳細は以下のとおりです：

トークンセール情報 詳細 開始日 2025年3月18日 終了日 2025年4月1日 セールモデル ホワイトリスト制の固定価格セール トークン価格 $0.04 (総供給量ベースで時価総額は$4,000万に相当) HANAトークン総供給量 10億枚 本ラウンドで提供されるトークン数 5,000万枚（総供給量の5％） ベスティング／ロックアップ ロックアップ・ベスティングなし（TGE時に100％アンロック） チームおよび投資家トークンのアンロック TGE後最初の4か月間はチームおよび投資家トークンはアンロックされません。





































このプラットフォームは中央集権型金融の利便性と暗号資産の自己管理を融合し、仲介者に依存しないピアツーピアの法定通貨⇔暗号資産取引を可能にすることで、プライバシーとユーザーの自律性を向上させています。









1）Web4ハイパーカジュアルファイナンス：軽快でエンターテインメント性が高く、ソーシャル要素に重点を置き、プロユーザーに限らず幅広いユーザーにブロックチェーン金融の利用を促進。





2）ソーシャルネットワーク効果：バイラルコンテンツとソーシャルシェアによってユーザー数とコミュニティのエンゲージメントが急速に拡大。





3）強力なオンチェーン指標：2024年のメインネットフェーズ1のローンチ以降、40万人のユニークアドレスと4,000万以上のオンチェーン入金を達成。





4）マルチチェーンサポート：HANAトークンはイーサリアム、BSC、Arbitrumなど主要なブロックチェーンで互換性があり、取引可能。









創業者: Kohei Hanasaka













2025年4月には、評価額$4,000万で$175万のパブリックセールラウンドを完了しています。













Hana Networkは、世界中のユーザーが仲介者に依存することなく、ブロックチェーンエコシステムにシームレスにアクセスできる安全で分散型かつ効率的な資産ブリッジの構築を目指しています。プラットフォームの究極の使命は、ブロックチェーン金融を直感的で魅力的なものにし、短編動画をスクロールするような簡単で楽しい体験へと変えることです。これにより、Hana Networkは暗号資産の世界に入る一般ユーザーのための主要なゲートウェイとなることを目指しています。





次世代DeFiの最前線に位置するHana Networkは、分散型でエンターテインメント志向、かつソーシャルに力を与える金融モデルを推進しています。シンプルなユーザー体験と強力なソーシャルバイラリティを備え、Web4時代における最も影響力のある暗号資産ポータルになることを志しています。経験豊富なDeFi参加者であれ初心者であれ、Hana Networkは暗号資産の旅を始めるためのアクセスしやすくユーザーフレンドリーな出発点を提供します。



