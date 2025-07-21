ホワイトメタバース（HKTM）とは？デジタル資産の概要

ホワイトメタバース（HKTM）は、NFT-FI（NFTファイナンス）とメタバース体験を統合することに焦点を当てた分散型プラットフォームであるホワイトメタバースエコシステムを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。仮想世界におけるデジタルアイデンティティと資産管理の需要が高まる中で立ち上げられ、HKTMトークンはNFTおよびメタバース分野での重要な課題を解決することを目指しています。バイナンススマートチェーン（BSC）を基盤に、ホワイトメタバース（HKTM）は安全でスケーラブルな環境でアイデンティティトークンの取引、所有、流通を可能にします。ホワイトメタバースプロジェクトの核心となる使命は、メタバース経済に参加するユーザーに対して、デジタル資産およびアイデンティティ管理へのシームレスなアクセスを提供し、安全性と効率性を確保することです。
ホワイトメタバースは、仮想環境におけるデジタルアイデンティティと資産管理の方法を変革することを目指すブロックチェーンおよびNFT業界の専門家チームによって設立されました。特定の創設者名や詳細な背景は公開されていませんが、チームの専門知識はHKTMトークンの技術的基盤とNFT-FI革新への注力に反映されています。ホワイトメタバースの開発は、ユーザーがメタバース内でアイデンティティトークンを取引・流通できるオリジナルのNFTマーケットプレイスの立ち上げによって特徴付けられています。主なマイルストーンには、バイナンススマートチェーン上でのHKTMトークンの展開やコアなマーケットプレイス機能の導入があり、これによりホワイトメタバースはNFTおよびメタバース分野における顕著な存在となっています。
ホワイトメタバースエコシステムは、仮想世界でデジタルアイデンティティと資産を管理したいユーザーに包括的なソリューションを提供するために設計された複数の相互接続された製品を中心に構築されています。
これらのコンポーネントは、HKTMトークンがすべてのインタラクションを支えるユーティリティトークンとして機能し、自己維持可能で効率的なエコシステムを育む強固な環境を共に作り出します。
ホワイトメタバースは、これらの課題に対処するために、ブロックチェーンベースのアイデンティティトークン、安全なNFTマーケットプレイス、統合ツールを活用しています。バイナンススマートチェーンを利用することで、HKTMトークンは迅速で低コスト、かつ安全な取引を保証し、ユーザーが複数の仮想世界でデジタルアイデンティティと資産を効率的に管理できるようにしています。
ホワイトメタバース（HKTM）トークンの総発行量は2,500,000,000 HKTMです。この数値は、作成されたまたは今後作成されるHKTMトークンの最大数を表しています。
ホワイトメタバースエコシステム内では、HKTMトークンは以下の機能を持ちます：
利用可能なデータに基づき、25億HKTMトークンの全供給量がすでに流通しているようで、現在の情報源には具体的なロック解除スケジュールやベスティングタイムラインは開示されていません。
ホワイトメタバース（HKTM）は、安全なNFTマーケットプレイス、ブロックチェーンベースのアイデンティティトークン、統合ツールを通じて主要な課題に対処するNFTおよびメタバース分野における革新的なソリューションです。包括的なエコシステムと25億HKTMトークンの総供給量を持つホワイトメタバースプロジェクトは、ユーザーが仮想環境でデジタルアイデンティティと資産を管理する方法を変革する大きな可能性を示しています。ホワイトメタバース（HKTM）の取引を始めようとしていますか？私たちの「ホワイトメタバース（HKTM）取引完全ガイド: 初心者から実践的取引まで」は、あなたが必要とするすべてのこと—HKTMの基本、ウォレット設定から高度な取引戦略やリスク管理テクニックまで—をご案内します。初心者の暗号通貨ユーザーでも経験豊富なトレーダーでも、このステップバイステップガイドはMEXCの安全なプラットフォームでの知識を提供します。今日からHKTMの潜在能力を最大限に引き出す方法を見つけましょう！
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。