ホワイトメタバース（HKTM）とは？デジタル資産の概要

ホワイトメタバース（HKTM）は、NFT-FI（NFTファイナンス）とメタバース体験を統合することに焦点を当てた分散型プラットフォームであるホワイトメタバースエコシステムを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。仮想世界におけるデジタルアイデンティティと資産管理の需要が高まる中で立ち上げられ、HKTMトークンはNFTおよびメタバース分野での重要な課題を解決することを目指しています。バイナンススマートチェーン（BSC）を基盤に、ホワイトメタバース（HKTM）は安全でスケーラブルな環境でアイデンティティトークンの取引、所有、流通を可能にします。ホワイトメタバースプロジェクトの核心となる使命は、メタバース経済に参加するユーザーに対して、デジタル資産およびアイデンティティ管理へのシームレスなアクセスを提供し、安全性と効率性を確保することです。

ホワイトメタバースは、仮想環境におけるデジタルアイデンティティと資産管理の方法を変革することを目指すブロックチェーンおよびNFT業界の専門家チームによって設立されました。特定の創設者名や詳細な背景は公開されていませんが、チームの専門知識はHKTMトークンの技術的基盤とNFT-FI革新への注力に反映されています。ホワイトメタバースの開発は、ユーザーがメタバース内でアイデンティティトークンを取引・流通できるオリジナルのNFTマーケットプレイスの立ち上げによって特徴付けられています。主なマイルストーンには、バイナンススマートチェーン上でのHKTMトークンの展開やコアなマーケットプレイス機能の導入があり、これによりホワイトメタバースはNFTおよびメタバース分野における顕著な存在となっています。

ホワイトメタバースエコシステムは、仮想世界でデジタルアイデンティティと資産を管理したいユーザーに包括的なソリューションを提供するために設計された複数の相互接続された製品を中心に構築されています。

NFTマーケットプレイス : ホワイトメタバースエコシステムの主要なプラットフォームであり、このマーケットプレイスではユーザーがアイデンティティトークンやその他のデジタル資産を取引、購入、販売できます。ブロックチェーン技術を活用することで、このマーケットプレイスは安全な所有権と透明性のある取引を保証し、NFT-FIアプリケーションにおけるリーディングソリューションとなっています。

これらのコンポーネントは、HKTMトークンがすべてのインタラクションを支えるユーティリティトークンとして機能し、自己維持可能で効率的なエコシステムを育む強固な環境を共に作り出します。

断片化されたデジタルアイデンティティ : ホワイトメタバースのユーザーは、通常、複数のプラットフォームにわたるデジタルアイデンティティの管理に苦労しており、これにより非効率性とセキュリティリスクが生じています。

ホワイトメタバースは、これらの課題に対処するために、ブロックチェーンベースのアイデンティティトークン、安全なNFTマーケットプレイス、統合ツールを活用しています。バイナンススマートチェーンを利用することで、HKTMトークンは迅速で低コスト、かつ安全な取引を保証し、ユーザーが複数の仮想世界でデジタルアイデンティティと資産を効率的に管理できるようにしています。

ホワイトメタバース（HKTM）トークンの総発行量は2,500,000,000 HKTMです。この数値は、作成されたまたは今後作成されるHKTMトークンの最大数を表しています。

ホワイトメタバースエコシステム内では、HKTMトークンは以下の機能を持ちます：

取引手段 : マーケットプレイス内でNFTやアイデンティティトークンの購入、販売、取引に使用されます。

利用可能なデータに基づき、25億HKTMトークンの全供給量がすでに流通しているようで、現在の情報源には具体的なロック解除スケジュールやベスティングタイムラインは開示されていません。

ホワイトメタバース（HKTM）は、安全なNFTマーケットプレイス、ブロックチェーンベースのアイデンティティトークン、統合ツールを通じて主要な課題に対処するNFTおよびメタバース分野における革新的なソリューションです。包括的なエコシステムと25億HKTMトークンの総供給量を持つホワイトメタバースプロジェクトは、ユーザーが仮想環境でデジタルアイデンティティと資産を管理する方法を変革する大きな可能性を示しています。