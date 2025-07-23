GRAMPUSとは？デジタル資産の紹介

GRAMPUS（GRAMエコシステムまたはGRAMとも呼ばれます）は、次世代のWeb3ゲーミングエコシステムを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。カジュアルゲーム開発の世界的リーダーであるGRAMPUSによって開発されたGRAMエコシステムは、ブロックチェーンとAI技術を活用して、没入感があり魅力的なゲーミング体験を作り出すことを目的としています。2025年にローンチされたGRAMPUSは、ゲーム業界におけるデジタル所有権とプレイヤーのエンゲージメントの課題に対応することを目指しています。ブロックチェーンベースの所有権とプレイ・トゥ・アーンの仕組みを統合することで、ユーザーはインゲーム資産を真に所有し、分散型経済に参加し、透明で安全な取引から利益を得ることができます。エコシステムの旗艦プロジェクトである「Norma in Metaland」や「Juicy Adventure」は、GRAMPUSがどのようにカジュアルゲームを再定義しているかを示しています[1]。

GRAMPUSは2025年に、ゲーム開発、ブロックチェーン技術、人工知能の分野で深い専門知識を持つ経験豊富なプロフェッショナルたちによって設立されました。コアチームは、以前に世界有数のゲームスタジオやテクノロジー企業で働いており、スケーラブルでユーザー中心のプラットフォーム構築において多大な経験を持っています。彼らのビジョンは、真のデジタル所有権、持続可能なプレイ・トゥ・アーンモデル、そしてプレイヤーと開発者の両方に利益をもたらす堅牢なエコシステムを導入することで、ゲーム業界を変革することでした。設立以来、GRAMPUSはメインネットの成功したローンチ、旗艦ゲーム「Norma in Metaland」のリリース、Web3およびゲーム分野の主要企業との戦略的パートナーシップの形成など、いくつかの重要なマイルストーンを達成してきました。これらの成果により、GRAMPUSはGameFi分野での革新者として位置づけられ、急速に成長するユーザーと開発者のコミュニティを引き寄せています[1]。

GRAMエコシステムは、包括的なWeb3ゲーミング体験を提供するために設計された、相互接続された複数の製品を中心に構築されています。

Norma in Metaland : これはGRAMPUSエコシステムのメインプラットフォームであり、世界的に人気のある「Cooking Adventure」ゲームのWeb3版を提供します。プレイヤーはインゲーム資産のブロックチェーンベースの所有権を楽しみ、プレイ・トゥ・オウンの仕組みに参加することで、エンゲージメントと価値創造を高めることができます。世界中に3,300万人以上のプレイヤーを持つ「Norma in Metaland」は、ブロックチェーンがカジュアルゲームをどのように変革できるかを示す代表例です[1]。

Juicy Adventure : エコシステムを拡大する「Juicy Adventure」は、ユニークなゲームメカニクスとマルチプレイヤー体験を特徴とするカジュアルシューターです。このゲームはブロックチェーン技術を利用して、新しい形態のプレイヤー間のインタラクションと資産所有を提供し、エコシステムの魅力をさらに高めています[1]。

エコシステムファンドとステーキングプラットフォーム: GRAMPUSエコシステムには、ゲーム開発やコミュニティイニシアチブを支援するためのエコシステムファンドと、ユーザーがネットワークのセキュリティとガバナンスに参加することで報酬を得られるステーキングプラットフォームが含まれています。これらのコンポーネントは、すべての参加者がエコシステムの成長から利益を得られる持続可能でユーザー主導の環境を作り出します[1]。

これらの製品は、強力で統合されたネットワークを形成し、GRAMPUSトークンはユーティリティおよびガバナンストークンとして機能し、すべてのインタラクションを促進し、積極的な参加を奨励します。

ゲーム業界は、GRAMPUSが対処しようとしているいくつかの長期的な課題に直面しています。

真のデジタル所有権の欠如 : 従来のゲームでは、プレイヤーはインゲーム資産を真に所有できず、ゲーム外での資産の売買や価値の移転が制限されています。

持続不可能なプレイ・トゥ・アーンモデル : 多くの既存のプレイ・トゥ・アーンゲームは、持続不可能なトークノミクスに苦しみ、インフレーションやプレイヤーの長期的な価値低下につながっています。

プレイヤーのエンゲージメントとインセンティブの不足: 意味のある報酬や透明なシステムがない場合、プレイヤーのエンゲージメントは低下し、開発者はアクティブなコミュニティを維持するのが困難になります。

GRAMPUSは、ブロックチェーン技術を利用して検証可能なデジタル所有権を可能にし、持続可能なトークノミクスモデルを実装し、魅力的で報酬志向のゲームプレイを作ることで、これらの課題に対応します。これにより、GRAMPUSはプレイヤー、開発者、そしてより広範なゲームコミュニティが公平で透明かつ報酬のあるエコシステムに参加できるようにします。

入手可能な情報に基づき、デジタルトークンGRAMPUS（GRAMエコシステムまたはGRAM）の総発行量（総供給量）は1,000,000,000トークン（10億）です[1][2]。トークンの配布構造は次の通りです。

プレイ＆アーン、サービス＆アーン : 44%

エコシステムファンド : 32.5%

ステーキング報酬 : 10%

チーム : 7%

プライベートセール: 6.5%[1][2]

この割り当ては、エコシステムの成長を支援し、積極的な参加を奨励し、長期的な持続可能性を確保することを目的としています。正確な配布内訳（チーム、コミュニティ、ステーキング報酬などにどのくらいの割合が割り当てられているか）が必要な場合は、通常、プロジェクトの公式ホワイトペーパーや公式ウェブサイトで見つけることができます。これらの文書は現在の検索結果には含まれていません。このような詳細が必要な場合は、公式のGRAMPUS（GRAMエコシステム）ウェブサイトを確認するか、直接ホワイトペーパーをリクエストすることをお勧めします[1]。

GRAMPUSエコシステム内では、トークンは複数の機能を果たします。

インゲーム通貨 : インゲーム資産の購入、取引、アップグレードに使用されます。

ステーキングと報酬 : ユーザーはGRAMPUSトークンをステーキングして報酬を得たり、ネットワークのガバナンスに参加することができます。

エコシステムガバナンス: トークン保有者は提案に投票し、エコシステムの将来の方向性に影響を与えることができます。

トークンのローンチ時には、総供給量の一部が流通に加わり、残りは市場の安定性と長期的な成長を確保するために構造化されたアンロックスケジュールに従います。アンロックタイムラインに関する具体的な詳細は、通常、プロジェクトのホワイトペーパーや公式ドキュメントに記載されています。

GRAMPUSは、トークン保有者が重要なエコシステムの決定を提案し投票できる分散型ガバナンスモデルを実装しています。ステーキングメカニズムは、ネットワークのセキュリティとガバナンスに貢献するユーザーに報酬を与えるために設けられており、報酬は参加度とネットワークのパフォーマンスに基づいて分配されます。

GRAMPUSは、Web3ゲーミング分野における革新的なソリューションとして立ち位置を確立しており、ブロックチェーンベースの所有権、持続可能なトークノミクス、魅力的なゲームプレイを通じて、業界の主要な課題に対処しています。拡大するエコシステムとアクティブなコミュニティを持つGRAMPUSは、プレイヤーと開発者がデジタル資産やゲーム経済とどのように相互作用するかを変革する大きな可能性を示しています。