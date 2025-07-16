GamerBoom（以下、BOOM）は、AI主導のインセンティブメカニズムを通じて、現実世界のデータとブロックチェーン経済をシームレスにつなぐ次世代型インフラプラットフォームです。本プロジェクトは、現実世界のデータと分散型金融（DeFi）が交わるダイナミックなエコシステムを構築し、Web3時代に新たな価値を創出することを目指しています。 1. BOOMプロジェクトの背景 生成AI技術が急速に進化をGamerBoom（以下、BOOM）は、AI主導のインセンティブメカニズムを通じて、現実世界のデータとブロックチェーン経済をシームレスにつなぐ次世代型インフラプラットフォームです。本プロジェクトは、現実世界のデータと分散型金融（DeFi）が交わるダイナミックなエコシステムを構築し、Web3時代に新たな価値を創出することを目指しています。 1. BOOMプロジェクトの背景 生成AI技術が急速に進化を
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/GamerBoomとは...インセンティブエンジン

GamerBoomとは？ Web3 世界のデータ＆インセンティブエンジン

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級
Boom
BOOM$0.03232+0.50%
Sleepless AI
AI$0.1217+0.99%
DeFi
DEFI$0.001695-1.56%
DAO Maker
DAO$0.1076-1.73%
Solayer
LAYER$0.3901-0.40%

GamerBoom（以下、BOOM）は、AI主導のインセンティブメカニズムを通じて、現実世界のデータとブロックチェーン経済をシームレスにつなぐ次世代型インフラプラットフォームです。本プロジェクトは、現実世界のデータと分散型金融（DeFi）が交わるダイナミックなエコシステムを構築し、Web3時代に新たな価値を創出することを目指しています。

1. BOOMプロジェクトの背景


生成AI技術が急速に進化を遂げる中、高品質かつ多様なデータセットへの需要はかつてないほど高まっています。しかし、従来のAI開発は長年にわたり、中央集権型プラットフォームに依存してユーザーデータを収集しており、プライバシー、透明性、公平な価値分配といった点で懸念が生じていました。

BOOMは、こうした課題を解決するために誕生しました。Web3の原則を活用することで、BOOMはデータの提供、活用、報酬のあり方を再定義します。目指すのは、すべての貢献者が正当に評価され、インセンティブを得られる公平かつ持続可能なAIデータ経済の確立です。これにより、AIイノベーションの恩恵をエコシステム全体でより公平に共有できるようにします。

2. BOOMエコシステムの構造


BOOMは、現実世界のデータとブロックチェーン上のインセンティブを統合することで、次の暗号資産ブームを牽引する3層構造の協働型エコシステムを構築しています。

2.1 ミッションレイヤー（Boom Missions）


タスクは、開発者・DApps・Web2企業または分散型自律組織（DAO）から発行され、言語・画像・行動・音声といったデータ領域をカバーします。タスクは難易度と報酬係数に応じて評価され、成果は自動的にオンチェーンで決済されます。

2.2 データレイヤー（Data Assets Layer）


提出されたすべてのデータは検証を経てプラットフォームの資産となり、AIモデルの訓練に使用されたり、許可メカニズムを通じて販売したりすることができます。プラットフォームは、データをトークン化し、チェーン上に「品質ラベル」を付与することで、取引効率を高めることを推奨しています。

2.3 モデルレイヤー（Boom AI Hub）


プラットフォームは、オープンソースモデルの訓練や、BOOM独自開発モデルや提携LLMなどの微調整モデルのデプロイをサポートしています。モデルによる収益の一部は、データの貢献者および検証者に還元され、循環型エコシステムを形成します。

3. BOOMの主な特徴


BOOMは、AIのインセンティブメカニズムを核とし、現実世界のデータとブロックチェーン経済をつなぐ革新的な基盤インフラです。その主な機能は以下の通りです：

ゲーム＝権益：ゲーム内での戦利品や行動を、AIで検証されたオンチェーン資産に変換し、プレイヤーの時間とスキルに経済価値を与えます。
コミュニティ資本市場： いいね、シェア、インタラクションなどのコミュニティでの影響力を定量化し、プログラム可能かつ取引可能な資産にします。
AI検証済みの現実資産レイヤー：不動産や商品などの現実資産のトークン化および分割取引を可能にします。
機関レベルのデータ生成：ネットワーク規模のデータを集約し、金融基準を満たす組み合わせ可能な資産を生成します。

4. BOOMのトケノミクス


Boom Coin（BOOM）は、プロトコルの中核を担うユーティリティトークンであり、ゲーム、コミュニティ資本、現実資産、DeFi間のシームレスな統合を支えます。

4.1 BOOMの概要


トークン名：BOOM
総供給量：1,000,000,000

4.2 トークン配分


BOOMトークンの配分は以下の通りです：

エコシステム成長：26%
エアドロップ & コミュニティインセンティブ：25%
戦略的投資家：16.5%
チーム & アドバイザー：15%
財団準備金：10%
マーケティング & パートナーシップ：7.5%


4.3 トークンのユーティリティ


BOOMトークンは、Boomプロトコルのデータ中心型エコシステムを支える基盤資産であり、ガバナンス・取引・インセンティブの各用途で活用されます。その役割は以下の通りです：

ガバナンス：トークン保有者は、アプリ統合やプロトコルアップグレードなどの重要事項について投票できます。
決済手段：法律で認められる場合、BOOMを使用してゲーム内資産、コミュニティでの影響力、AI検証済みの現実資産を購入できます。
インセンティブメカニズム：ユーザーは、ゲームの実績、コミュニティとのインタラクションなどのデータ提供を通じて報酬を獲得でき、エコシステムへの継続的な参加を促します。
アプリケーション間の汎用性：Boomエコシステム内の複数のゲーム、DeFiプラットフォーム、ソーシャルプラットフォーム間でシームレスに流通・交換することができます。

5. MEXCでBOOMを購入する方法


分散型技術、公平な経済モデル、クリエイターの権利を尊重する精神を通じて、BOOMはデジタルエンターテインメント産業のパワーバランスを再定義します。ここでは、すべてのクリエイターがオーディエンスから直接サポートを受けられ、すべてのコンテンツが真のコミュニティを見つけることができます。データアノテーター（データ注釈者）、AIモデル開発者、Web3支持者のいずれであっても、BOOMは次世代AIインフラ構築への参加の扉を提供します。

BOOMトークンは、シームレスな取引体験と高い競争力を持つ手数料体系を提供するMEXCプラットフォームに上場しています。以下の手順でBOOMの取引をすぐに開始できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「BOOM」と入力し、BOOMの現物取引または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得