GamerBoomとは？ Web3 世界のデータ＆インセンティブエンジン









生成AI技術が急速に進化を遂げる中、高品質かつ多様なデータセットへの需要はかつてないほど高まっています。しかし、従来のAI開発は長年にわたり、中央集権型プラットフォームに依存してユーザーデータを収集しており、プライバシー、透明性、公平な価値分配といった点で懸念が生じていました。





BOOMは、こうした課題を解決するために誕生しました。Web3の原則を活用することで、BOOMはデータの提供、活用、報酬のあり方を再定義します。目指すのは、すべての貢献者が正当に評価され、インセンティブを得られる公平かつ持続可能なAIデータ経済の確立です。これにより、AIイノベーションの恩恵をエコシステム全体でより公平に共有できるようにします。









BOOMは、現実世界のデータとブロックチェーン上のインセンティブを統合することで、次の暗号資産ブームを牽引する3層構造の協働型エコシステムを構築しています。









タスクは、開発者・DApps・Web2企業または分散型自律組織（DAO）から発行され、言語・画像・行動・音声といったデータ領域をカバーします。タスクは難易度と報酬係数に応じて評価され、成果は自動的にオンチェーンで決済されます。









提出されたすべてのデータは検証を経てプラットフォームの資産となり、AIモデルの訓練に使用されたり、許可メカニズムを通じて販売したりすることができます。プラットフォームは、データをトークン化し、チェーン上に「品質ラベル」を付与することで、取引効率を高めることを推奨しています。









プラットフォームは、オープンソースモデルの訓練や、BOOM独自開発モデルや提携LLMなどの微調整モデルのデプロイをサポートしています。モデルによる収益の一部は、データの貢献者および検証者に還元され、循環型エコシステムを形成します。









BOOMは、AIのインセンティブメカニズムを核とし、現実世界のデータとブロックチェーン経済をつなぐ革新的な基盤インフラです。その主な機能は以下の通りです：





ゲーム＝権益：ゲーム内での戦利品や行動を、AIで検証されたオンチェーン資産に変換し、プレイヤーの時間とスキルに経済価値を与えます。

コミュニティ資本市場： いいね、シェア、インタラクションなどのコミュニティでの影響力を定量化し、プログラム可能かつ取引可能な資産にします。

AI検証済みの現実資産レイヤー：不動産や商品などの現実資産のトークン化および分割取引を可能にします。

機関レベルのデータ生成：ネットワーク規模のデータを集約し、金融基準を満たす組み合わせ可能な資産を生成します。









Boom Coin（BOOM）は、プロトコルの中核を担うユーティリティトークンであり、ゲーム、コミュニティ資本、現実資産、DeFi間のシームレスな統合を支えます。









トークン名：BOOM

総供給量：1,000,000,000









BOOMトークンの配分は以下の通りです：





エコシステム成長：26%

エアドロップ & コミュニティインセンティブ：25%

戦略的投資家：16.5%

チーム & アドバイザー：15%

財団準備金：10%

マーケティング & パートナーシップ：7.5%













BOOMトークンは、Boomプロトコルのデータ中心型エコシステムを支える基盤資産であり、ガバナンス・取引・インセンティブの各用途で活用されます。その役割は以下の通りです：





ガバナンス：トークン保有者は、アプリ統合やプロトコルアップグレードなどの重要事項について投票できます。

決済手段：法律で認められる場合、BOOMを使用してゲーム内資産、コミュニティでの影響力、AI検証済みの現実資産を購入できます。

インセンティブメカニズム：ユーザーは、ゲームの実績、コミュニティとのインタラクションなどのデータ提供を通じて報酬を獲得でき、エコシステムへの継続的な参加を促します。

アプリケーション間の汎用性：Boomエコシステム内の複数のゲーム、DeFiプラットフォーム、ソーシャルプラットフォーム間でシームレスに流通・交換することができます。









分散型技術、公平な経済モデル、クリエイターの権利を尊重する精神を通じて、BOOMはデジタルエンターテインメント産業のパワーバランスを再定義します。ここでは、すべてのクリエイターがオーディエンスから直接サポートを受けられ、すべてのコンテンツが真のコミュニティを見つけることができます。データアノテーター（データ注釈者）、AIモデル開発者、Web3支持者のいずれであっても、BOOMは次世代AIインフラ構築への参加の扉を提供します。









