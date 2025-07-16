マルチチェーンエコシステムの発展が加速する中で、ブロックチェーン間におけるシームレスな資産連携は、ユーザーの日常的なニーズとしてますます重要になっています。FlyTrade（FLY）は、まさにこの課題を解決するために誕生しました。効率的で安全かつユーザーフレンドリーなクロスチェーントレーディングプラットフォームとして、FlyTradeは最適なルートと最小限のステップで、クロスチェーン体験の再定義をマルチチェーンエコシステムの発展が加速する中で、ブロックチェーン間におけるシームレスな資産連携は、ユーザーの日常的なニーズとしてますます重要になっています。FlyTrade（FLY）は、まさにこの課題を解決するために誕生しました。効率的で安全かつユーザーフレンドリーなクロスチェーントレーディングプラットフォームとして、FlyTradeは最適なルートと最小限のステップで、クロスチェーン体験の再定義を
FlyTrade（FLY）とは？：クロスチェーントレーディング体験を進化させるエンジン

マルチチェーンエコシステムの発展が加速する中で、ブロックチェーン間におけるシームレスな資産連携は、ユーザーの日常的なニーズとしてますます重要になっています。FlyTrade（FLY）は、まさにこの課題を解決するために誕生しました。効率的で安全かつユーザーフレンドリーなクロスチェーントレーディングプラットフォームとして、FlyTradeは最適なルートと最小限のステップで、クロスチェーン体験の再定義を目指します。

1. プロジェクトの位置付け：次世代のチェーン抽象化トレーディングプロトコル


FlyTradeは、「チェーン抽象化」という概念に基づいて構築されたクロスチェーン流動性プロトコルです。その目的は、マルチチェーン資産の流動性へのアクセスを統一し、チェーン間のシームレスなインターオペラビリティを実現することにあります。現在、FlyTradeは複数の主要ブロックチェーンネットワークおよび18,000種類以上の資産（ステーブルコイン、LPトークン、利回り付きトークンなど）を対象に、統合取引をサポートしています。以前は「Magpie Protocol」として知られていた本プロジェクトは、フルリブランディングとプロダクト刷新を経て、より完成度の高いチェーン抽象化型トレーディングフレームワークを持つ形でDeFi領域に参入しました。

2. 主な特徴：真のワンストップ型クロスチェーン体験


2.1 スマートルーティングアルゴリズムが最適なパスを自動で探索


FlyTradeは、数百のDEXや流動性プールからリアルタイムデータを取得する、クロスチェーン型インテリジェントアグリゲーションエンジンを構築しています。このエンジンは、自動的に最小スリッページかつ最良価格のルートを特定し、あらゆるクロスチェーントランザクションが最大限の効率で実行されるように設計されています。

2.2 ワンクリック取引、ネットワークの手動切り替え不要


ユーザーはウォレットのネットワークを切り替えたり、資産を手動でブリッジする必要はありません。FlyTradeは、対象資産の送信先チェーンを自動で検出し、チェーン間の通信をすべて処理します。ユーザーは希望する取引内容を入力するだけで、あとはプロトコルがすべて対応します。

2.3 幅広いマルチチェーン対応とエコシステム全体のカバ


現在、Ethereum、Arbitrum、Optimism、Polygon、Base、zkSync、Avalanche、Scroll、Linea、Manta、Berachain、Blast、Metis、Fantom など、広く利用されている多数のネットワークをサポートしており、オンチェーン資産のやり取りの大部分のシナリオをカバーしています。

2.4 分散型アカウント抽象化体験（近日公開予定）


FlyTrade は、ガス代のスポンサー、クロスチェーン署名の自動化、マルチアセットウォレット管理などのアカウント抽象化機能を導入予定であり、チェーンをまたぐシームレスなユーザー体験を提供します。これにより、中央集権型プラットフォームに匹敵する利便性が実現されます。

3. FlyTrade のトケノミクス


FlyTrade のトケノミクスは、ネイティブトークンである FLY を中心に構築されており、アクティブなトレーダーや長期参加者を奨励する革新的な FLYwheel ループメカニズムを採用しています。この構造により、持続可能なエコシステムの成長と効率的なガバナンスが支えられています。モデルには、アクティブユーザーとパッシブホルダーの両方に対応する xFLYFLY33 の2つの主要な参加モードが含まれています。


3.1 xFLY：アクティブ参加者のためのパス


  • ロックして投票権を獲得：ユーザーは FLY をロックすることで xFLY を受け取ります。ロック期間が長いほど、投票の重みが大きくなります。
  • 投票でインセンティブ配分を決定：xFLY 保有者は、特定の取引ペアに対して FLY インセンティブを割り当てるための投票を行い、資本の流れを最適化します。
  • 取引手数料およびスリッページ補助：投票数の多い取引ペアは、手数料およびスリッページが軽減されるメリットを受けます。
  • 収益分配：xFLY 保有者は、自身の投票比率に応じてプラットフォーム手数料の一部を獲得します。
  • 報酬のブースト：積極的なロックと取引により、ボーナスマルチプライヤーが適用され、継続的な参加が促進されます。
  • エグジットメカニズム：標準エグジットでは、トークンは3か月間にわたり段階的に解放され、エコシステムの安定性を保ち、短期的な投機を抑制します。即時エグジットでは、トークンを即座に出金できますが、出金額の50%が永久にバーンされ、供給量を減らしてトークンの長期的な価値を維持します。

3.2 FLY33：パッシブホルダー向けの選択肢


  • アルゴリズムによる自動投票：手動の投票は不要で、システムが自動で投票を割り当てます。
  • 自動複利報酬：報酬は自動で再投資され、資産価値の成長を促進します。
  • ロックアップ不要：FLY33 は流動性のあるトークンで、自由に取引・移転が可能です。
  • 非頻繁なトレーダーや長期保有者に最適：最小限の関与でエコシステムのインセンティブを享受できます。

このトークンモデルは、流動性提供だけでなく、取引活動そのものに対しても直接報酬を与えることで、より効率的かつダイナミックな取引エコシステムを実現します。

4. 技術構成とセキュリティ


FlyTrade のプロトコルコントラクトは、複数の第三者によるセキュリティ監査を受けており、リアルタイムのリスクモニタリングシステムを備えることで、ユーザー資産の安全性を確保しています。フロントエンドは MetaMask、WalletConnect、Coinbase Wallet などの主要なノンカストディアルウォレットに対応し、オンチェーン署名認証と組み合わせることで、ユーザーが常に資産の完全な管理権を保持できるようにしています。今後は、中央集権型取引所からの流動性の統合やモバイルアプリのリリースを予定しており、いつでもどこでもシームレスなクロスチェーン資産スワップを可能にすることを目指しています。

5. チームと資金調達の背景


FlyTrade は、Web3 プロダクト開発、金融工学、ブロックチェーンインフラに精通したグローバルチームによって運営されています：

  • CEO: Ali Raheman — 複数のオンチェーンプロトコルを立ち上げた Web3 分野の設計者
  • CIO: Ikram Ansari — 戦略と資本パートナーシップを統括する金融市場の専門家
  • CTO: Gergely Hegyközi — 主要プロトコル設計を担当するブロックチェーン開発スペシャリスト

資金調達面では、Jump Crypto、ParaFi、Republic、GSR、Big Brain Holdings、Arkstream Capital などの一流投資家の支援を受けており、長期的な技術革新と市場拡大に向けて強力なバックアップを得ています。

6. 開発ロードマップ：真の「チェーンにとらわれない」取引ゲートウェイの構築


FlyTrade の開発戦略は、以下の主要分野に焦点を当てています：

  • 新規ユーザーの利便性向上のためのアカウント抽象化機能の導入
  • 取引体験を強化し、Web3 ログインフローを簡素化するモバイルアプリのリリース
  • 注文板のデプスを増すための CEX 流動性の統合
  • 多様な取引ニーズに応えるための新しいチェーンや資産タイプへの対応拡大
  • コミュニティの自律性を促進し、プロトコルガバナンスを推進するユーザーインセンティブ機構の強化

