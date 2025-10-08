Fleek（FLK）とは？ソーシャルAIクリエイターエコノミートークン完全ガイド

ソーシャルメディアは誰もがクリエイターになれると約束しましたが、実現しませんでした。従来のプラットフォームは、お金、名声、権力、外見といった現実世界の利点を増幅させ、ほとんどのユーザーはスクロールして見ているだけです。Fleekは人工知能とブロックチェーン技術を融合させることでこれを変え、既存の利点よりも創造性が重要な公平な競争環境を作り出します。この包括的なガイドでは、Fleekの革新的なコンテンツ作成アプローチ、ネイティブFLKトークン、解決する問題、次世代のソーシャルAIクリエイターエコノミーの構築方法について探ります。人間の限界を超えたスケーリングを目指すコンテンツクリエイター、費用対効果の高いインフルエンサーマーケティングを求めるブランド、またはAIがソーシャルメディアをどのように再形成しているかに興味がある方にとって、この記事はFleekの変革的なプラットフォームを理解するために必要なすべてを提供します。





重要なポイント：

Fleek Networkは、ユーザーがFLKトークンを通じて自律的に投稿、エンゲージメント、収益を得るAIツインやキャラクターを作成できるソーシャルAIクリエイターエコノミープラットフォームです。

FLKトークン（Base上のERC-20）は、すべてのクリエイタートークンの独占的な取引ペアとして機能し、固定供給量は1億枚で、60%がコミュニティに割り当てられています。

このプラットフォームは、お金、名声、既存の影響力に関係なく、コンテンツ作成を民主化するAIツールを提供することで、従来のソーシャルメディアの不平等問題を解決します。

クリエイターは、AIツインとのインタラクション、クリエイタートークン取引手数料（0.5%）、チップ（60%）、ブランド契約、FLKステーキング報酬など、複数の収益源を通じて収益を得ます。

FLKトークノミクスには、クリエイタートークン取引の0.2%とチップの10%が自動的にFLKを購入し、流通供給量を減少させる持続可能なバイバックメカニズムが含まれています。





Fleekは、ユーザーがAIツイン、架空のキャラクター、AI強化コンテンツを作成でき、これらが自律的に投稿、エンゲージメント、収益を得ることができる次世代のソーシャルAIクリエイターエコノミープラットフォームです。Base（Ethereum Layer 2）上に構築されたFleekは、強力なAI生成ツールとブロックチェーン経済学を組み合わせて、影響力とコンテンツ作成を民主化します。このプラットフォームは、誰もが完璧なコンテンツを作成し、AIツインを通じて存在感を拡大し、複数の収益源を通じて創造性を収益化できるようにするAI駆動ツールを提供することで、従来のソーシャルメディアの根本的な制限に対処します。

FLKは、Fleekエコシステムを動かすネイティブユーティリティトークンです。Base上のERC-20トークンとして、FLKはプラットフォーム上のすべてのクリエイタートークンの独占的な取引ペアとして機能し、ネットワーク全体の調整、セキュリティ、価値交換を可能にします。固定最大供給量1億トークンで、FLKはクリエイタートークン取引、ステーキング報酬、エコシステムインセンティブを通じてプラットフォームの経済モデルを駆動します。トークンは、ユーザーがクリエイタートークンを取引したり、クリエイターにチップを渡したり、AIキャラクターとエンゲージしたりするなど、すべてのプラットフォーム活動から価値を獲得し、その一部がFLKの購入に還元され、すべてのステークホルダーに利益をもたらす持続可能なトークノミクスを作り出します。

側面 Fleek（プラットフォーム） FLK（トークン） 定義 AIコンテンツ作成ツール、ソーシャルネットワーク、クリエイターエコノミーインフラストラクチャを含む完全なエコシステム Base（Ethereum Layer 2）上のネイティブERC-20ユーティリティトークン 主な機能 AI駆動のコンテンツ作成、AIツイン/キャラクター、リミックス、ソーシャルインタラクションを可能にする Fleekエコシステム内のすべての経済活動を動かす コンポーネント • AIコンテンツ生成ツール<br>• クリエイタートークンシステム<br>• ソーシャル機能とリミックス<br>• ブランドパートナーシッププラットフォーム • クリエイタートークンベースペア<br>• ステーキングメカニズム<br>• 報酬分配<br>• バイバックシステム ユースケース コンテンツ作成、AIツイン構築、ファンとのエンゲージメント、ブランドキャンペーン実行 クリエイタートークン取引、ステーキング報酬獲得、プラットフォームインセンティブ受取 関係性 すべての活動が行われるプラットフォーム プラットフォームの経済とトランザクションを動かす燃料





*BTN-今すぐFLKを取引！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/FLK *





ソーシャルメディアは公平なゲームではありません。お金、名声、権力、外見といった現実世界の利点を増幅させ、一般ユーザーは他人が望む生活を送っているのを見ているだけです。従来のプラットフォームは一握りの人々を後押しする一方で、大多数は無限にスクロールし、自分が見えず、自分の現実を投稿することに自信を持てません。Fleekは、誰もが開始時の利点に関係なく完璧なコンテンツを作成できるAIツールを提供することでこれを解決します。あなたの服装、場所、プレゼンテーションはプロンプトだけで実現できます。

すべてのクリエイターは同じ壁にぶつかります。作成できるコンテンツ、話せるファンの数、管理できるブランド契約には限界があります。オーディエンスはもっと欲しがっていますが、あなたは一人で時間が限られています。アルゴリズムの変更は一夜にして数ヶ月の成長を破壊する可能性があります。Fleekは、あなたが眠っている間に働くAIツインを通じてこれに対処します。あなたのフィットネスコーチはTikTokでフォロワーを構築し、ビジネスメンターはLinkedInで成長し、それぞれが独立したオーディエンスと収益源を開発します。

インフルエンサーマーケティングはコストが高すぎ、スケールが小さすぎます。ブランドは完璧なクリエイターを見つけますが、数ヶ月先まで予約されているか、マーケティング予算全体を費やします。小規模なクリエイターとの提携はリーチを制限し、AI生成コンテンツには本物のオーディエンス配信がありません。Fleekは、AIキャラクターが本物のフォロワーと真の関係を構築できるようにすることで、これら3つの問題すべてを解決し、ブランドにコスト効率の高い料金でエンゲージメントの高いコミュニティへのスケーラブルなアクセスを提供します。

従来のプラットフォームは与えるよりも多くを取ります。クリエイターはコンテンツを生産しますが、プラットフォームが利益の大部分を獲得します。ファンは個人的なつながりを望んでいますが、クリエイターは何百万人もの人々に個別に応答できません。一方、初期のサポーターはクリエイターの成功から利益を得る方法がありません。Fleekのクリエイタートークンシステムはこれを変えます。ファンは早期にクリエイターに投資でき、トークンはクリエイターの成功とともに価値が上昇し、すべてのインタラクションがエコシステム全体に公平に分配される報酬を生み出します。









Fleekは、AIが人間のクリエイターと同じくらい魅力的なコンテンツを生成できる段階に達したこと、そしてソーシャルプラットフォームとコマースがAIツインとキャラクターが人間と並んで繁栄できるように進化していることを認識することから生まれました。プラットフォームは最初、AI駆動のコンテンツ作成とリミックスに焦点を当てたファンタジーソーシャルアプリとして立ち上げられ、アプリストアの承認を受けました。自律的に投稿し、ファンとエンゲージし、収入を生み出すことができるAIツインとキャラクターを導入し、包括的なソーシャルAIクリエイターエコノミープラットフォームに進化しました。この先進的なAI機能とブロックチェーントークン化の融合は、一世代に一度の機会を生み出します。今キャラクターを構築している早期採用者は、世界の他の人々がソーシャルメディアとマーケティングの未来におけるこのプラットフォームの役割を認識する前に、この新しい経済の基盤に自分自身を位置付けています。









Fleekは、ユーザーが任意の写真を撮影したり、ゼロから生成したりし、その後何でも変更できる最先端のAIツールを提供します。服装、場所、そこにいなかった人を追加したり、いた人を削除したりできます。このテクノロジーは、完璧なコンテンツを誰にでもアクセス可能にし、「バイブインフルエンシング」を願望から現実に変えます。AIは、技術的なスキルを必要とせずにプロフェッショナル品質の出力を保証し、以前は高価な機器、プロの写真家、または生まれつきの利点を必要としていた高品質なコンテンツ作成を民主化します。

ユーザーは、自分自身のAIバージョンまたは全く新しい架空のキャラクターを作成でき、自律的なクリエイターとして機能します。これらのAIツインは、アイデアを出し、投稿し、ファンとエンゲージし、複数のプラットフォームで同時に24時間365日お金を稼ぎます。フィットネスクリエイターのAIツインは彼らが眠っている間にパーソナライズされたワークアウトアドバイスを提供し、ビジネスメンターのキャラクターはLinkedInで自律的に成長し、ゲームパーソナリティはTwitchを支配します。それぞれが継続的な人間の注意を必要とせずに独立したオーディエンスを開発します。

Fleek上のすべてのアカウントは、自動的に関連するクリエイタートークンを受け取り、ソーシャルメディアのファンタジースポーツのようなシステムを作成します。ファンは早期にクリエイタートークンを購入でき、クリエイターがブレイクしたときに利益を得ます。FLKは、すべてのクリエイタートークン購入の独占的な取引ペアとして機能し、トークンはボンディングカーブと流動性プールにロックされます。クリエイターが取引手数料、チップ、プレミアム機能、ブランド契約を通じて成功すると、収益の一部が自動的に自分のトークンを購入し、ファンの成功をクリエイターの成功に直接結びつけます。

Fleek上の投稿はリミックスできます。ユーザーは誰かの服装を取って自分に着せたり、完璧な背景に自分のクルーを追加したり、コメディゴールドに自分を挿入したりできます。各リミックスはより多くのリミックスを生み出し、元のクリエイターがすべてのブランチからクレジットと経済的利益を受け取るコンテンツファミリーツリーを作成します。これは、ソーシャルインタラクションを受動的な消費から能動的なコラボレーションに変換し、従来のコメントセクションに限定されるのではなく、会話自体を生成的にします。

Fleekは、従来のプラットフォームを超えた多様な収益化を解き放ちます。クリエイターは、ファンとのAIツインとのインタラクション（チャット、音声、画像生成）、クリエイタートークン取引手数料（取引ごとに0.5%）、「スーパーライク」と呼ばれるチップ（60%がクリエイターに）、ブランドスポンサーキャンペーンから収益を得ます。将来の追加には、サブスクリプション、ゲート付きコンテンツ、サードパーティ統合、キャラクタートークン取引手数料が含まれます。すべての収益源にはFLKバイバックメカニズムが含まれ、長期的な参加を報いる持続可能な経済学を保証します。





*BTN-今すぐFLKを取引！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/FLK *





Jakeは75,000人のフォロワーを持つフィットネスクリエイターで、Fleek上でAIツインを作成しました。彼のファンは、パーソナライズされたワークアウトアドバイス、栄養ヒント、モチベーションのためにいつでもAIツインとチャットできます。3ヶ月以内に、Jakeは個別のファンエンゲージメントに費やす時間を減らしながら、AIツインとのインタラクションだけで月額2,500ドルの追加収入を得ています。彼のAIツインは、定期的な投稿スケジュールをより効率的に維持するのに役立つ新鮮なコンテンツアイデアも生成します。

消費財ブランドは、特定のフォーマット要件、CPMレート、予算、期間を持つキャンペーンを設計します。望ましい投稿を説明するプロンプトを書き、製品画像をアップロードします。Fleekのネットワーク全体の関連するAIツインとキャラクターは、投稿のユニークなバージョンを生成し、ソーシャルアカウントに公開することで参加します。参加するクリエイターは、検証されたビュー（キャンペーンCPMでの1,000ビューあたり）に基づいて支払いを受け、ブランドは本物のオーディエンスリーチでコスト効率の高い料金でスケーラブルなインフルエンサーマーケティングを実現します。

ユーザーは、お気に入りのクリエイターやキャラクターのAIバージョンとインタラクトし、パーソナライズされたアドバイスを受け、カスタム画像を一緒に生成し、継続的な関係を構築します。AIは会話を記憶し、進捗を祝い、忙しい人間のインフルエンサーには不可能な注意を提供します。Mark Zuckerbergは、平均的な人には3人の親しい友人がいるが15人を望んでいると指摘しました。Fleekは、本物の専門知識、ユーモア、即座に利用可能な本物のコミュニケーションスタイルを提供する仮想の友人でこのギャップを埋めます。

ユーザーは、コミュニティメンバーによって作成された公開AIキャラクターを発見し、インタラクトします。チャットし、コンテンツを生成し、リミックスを通じて協調的な作成に参加します。高校の友達がワイルドな編集を落とし、同僚がミームをリミックスし、技術に詳しくないユーザーでさえバイラルするコンテンツを投稿します。すべてがチップ、トークンの評価、プラットフォーム報酬を通じて実際の価値を生み出します。これは、受動的なソーシャルメディア消費を、誰もが自分が面白いことを証明できる積極的な参加に変えます。





FLKは、Base（Ethereum Layer 2）上のERC-20トークンとして構築された1億トークンの固定最大供給量（インフレなし）を持っています。トークン生成イベント（TGE）時の初期循環供給量は**2,800万FLK（28%）**であり、即時の流動性と長期的な持続可能性の間のバランスの取れた分配を保証します。

トークン配分：

チーム：20%（2,000万FLK）

ベスティング：1年間のクリフ付き3年間のリニアベスティング

目的：コアコントリビューターに対する長期的なインセンティブの調整

バッカー：20%（2,000万FLK）

ベスティング：1年間のクリフ付き3年間のリニアベスティング

目的：プラットフォーム開発を支援する初期投資家への報酬

コミュニティ：60%（6,000万FLK）

エコシステムトレジャリーとステーキング報酬：20%（2,000万FLK）

アンロック：TGEで20%、80%は2年間でリニアにベスト

CoinListと流動性：20%（2,000万FLK）

アンロック：TGEで100%アンロックして即座の流動性を提供

ファウンデーション：10%（1,000万FLK）

アンロック：TGEで20%、80%は1年間でリニアにベスト

インセンティブとエアドロップ：10%（1,000万FLK）

アンロック：TGEで20%、80%は1年間でリニアにベスト

コミュニティ配分の過半数（60%）は、プラットフォームが時間とともにますますユーザー所有・運営になることを保証し、チームとバッカーのベスティングスケジュールは長期的なコミットメントを示し、突然の供給ショックを防ぎます。









FLKは、Fleek上のすべてのクリエイタートークンを購入するための独占的な通貨として機能します。すべてのユーザーアカウントには、FLKに対してのみ取引される関連クリエイタートークンがあり、プラットフォームが成長するにつれて自然な需要を生み出します。ユーザーがクリエイタートークンを購入すると、FLKはボンディングカーブと流動性プールにロックされ、循環供給が削除されます。このメカニズムは、プラットフォームの成長がFLK需要の増加と利用可能な供給の減少に直接相関することを保証します。

トークンホルダーは、FLKをステークして利回りを獲得しながら、強化されたプラットフォームのメリットを受け取ることができます。現在および将来のステーキングの利点には、探索ページでの可視性の向上、フィードプレゼンスの強化、新機能への優先アクセスが含まれます。ステーキングは、ステーキングのためにロックされたトークンが継続的な報酬を生み出しながら循環供給を減少させるため、別の供給制約を生み出し、短期的な投機ではなく長期保有を奨励します。

FLKは、プラットフォーム活動のためにユーザーとクリエイターの両方に配分されます。ユーザーは、チップ、取引、エンゲージメント、その他のインタラクションを通じて獲得し、クリエイターは投稿、フォロワー、エンゲージメント指標、取引量に基づいてインセンティブを受け取ります。毎日および毎週のコンテンツコンテストは、追加の収益機会を提供します。この報酬システムは、積極的な参加と質の高いコンテンツ作成を奨励しながら、プラットフォームを価値あるものにする貢献者に価値を公平に分配します。

すべての収益源にはFLKバイバックが組み込まれており、購入されたトークンは継続的なインセンティブのためにコミュニティトレジャリーに戻されます。クリエイタートークン取引には2%の手数料がかかり、そのうち0.2%がFLKを購入します。チップは10%をFLK購入に配分します。プレミアムコンテンツ、AIインタラクション、ブランドパートナーシップを含む将来の収益源は、バイバックコンポーネントを維持します。これにより、プラットフォームの成功が循環供給を継続的に減少させながら報酬を補充する持続可能なトークノミクスが作成されます。





*BTN-今すぐFLKを取引！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/FLK *





Fleekは、誰もが影響力と収益でAリストの有名人に匹敵するAIキャラクターを作成できる世界を構築しています。すべてのクリエイターは、24時間体制で働くAIツインを持ち、ファンとエンゲージし、ブランド契約を確保し、自律的に収入を生み出します。これは人間のつながりを置き換えるだけでなく、全く新しい形のエンターテインメントと機会を創造することです。次世代は、今日ファンタジースポーツをプレイするようにAIキャラクターを構築します。楽しみ、競争、そして実際のお金のために。ブランドは、ROIとスケールが比類ないため、従来のマーケティングよりもAIインフルエンサーネットワークを好むでしょう。今キャラクターを構築している初期のクリエイターは、スペースが爆発的に成長するにつれて大きな利点を得ながら、この新しい経済の基盤に自分自身を位置付けています。









Fleekは、ソーシャルAI、クリエイタートークン、ブロックチェーンベースのソーシャルネットワークの新興交差点で運営されています。その主な競合他社には、Friend.tech（クリエイターキーを持つSocialFi）、Rally（クリエイターコインプラットフォーム）、BitClout/DeSo（クリエイターコインを持つ分散型ソーシャル）が含まれます。しかし、Fleekはいくつかのユニークな利点を通じて差別化しています。

Fleekの競争優位性：

Friend.techは、取引可能なキーを通じてファンをクリエイターと直接接続することでSocialFiを開拓しましたが、コンテンツ作成ツールとAI機能が欠けています。Fleekは、クリエイタートークンと強力なAI生成ツールを組み合わせ、ユーザーがクリエイターに投資するだけでなく、AIアシスタンスを通じて自分自身がクリエイターになることを可能にします。Friend.techが成功するには既存の影響力が必要ですが、Fleekは影響力を民主化します。誰でも、開始時の利点に関係なく、プロフェッショナルなコンテンツを作成し、本物のオーディエンスを構築できます。

RallyとBitCloutは主にトークン化に焦点を当てており、コンテンツ作成のスケーラビリティという中核的な課題には対処していません。FleekのAIツインは、クリエイターの根本的な制限である有限の時間とエネルギーを解決します。Fleek上の一人の人間は、異なるプラットフォームとニッチで同時に複数のAIキャラクターを維持でき、それぞれが独立したオーディエンスと収益源を構築します。これは、トークンメカニックスのみに焦点を当てた競合プラットフォームでは不可能です。

ユニークな価値提案：

Fleekのリミックスと協調的なコンテンツ機能は、競合他社にはないネットワーク効果を生み出します。各リミックスはより多くのリミックスを生み出し、元のクリエイターはすべてのブランチから収益を得て、受動的なソーシャルネットワークを積極的な協調的な経済に変えます。プロトコルレベルでのブランドパートナーシップの統合は、トークン取引だけでなく、クリエイターとそのAIツインに投機とは独立した持続可能な収益を提供する組み込みの収益化を提供します。

「より良い」という質問は、ユーザーの目標によって異なります。確立された流動性を求めるトレーダーは、Friend.techの成熟した市場を好むかもしれません。しかし、AI駆動のスケーリングを望むクリエイター、コスト効率の高いインフルエンサーアクセスを求めるブランド、意味のあるAI関係を望むファンは、Fleekの包括的なアプローチをより価値があると感じるでしょう。AI機能が進歩するにつれて、作成ツールとトークン化を組み合わせたプラットフォームは、コンテンツ生成機能を欠く純粋なSocialFiモデルよりも優位性を獲得します。





MEXCは、堅牢なセキュリティ機能を備えたユーザーフレンドリーな取引体験を提供する、FLKトークンを購入するためのプレミアムプラットフォームです。世界中の何百万ものトレーダーから信頼されている主要な暗号通貨取引所として、MEXCは、最小限のスリッページでスムーズな取引のための高い流動性、競争力のある手数料、24時間365日のカスタマーサポートを提供します。プラットフォームの直感的なインターフェースにより、FLKは初心者と経験豊富なトレーダーの両方にアクセス可能であり、ステーキングオプション、包括的な市場分析ツール、新しいトークンリスティングのための独占的なプロモーションキャンペーンなどの高度な機能を備えています。





MEXCアカウントを作成：MEXCウェブサイトにアクセスし、メールアドレスで登録し、KYC認証を完了します。 資金を入金：外部ウォレットからUSDTまたはその他のサポートされている暗号通貨を入金してアカウントに資金を供給します。 FLK取引に移動：取引セクションで「FLK」を検索し、FLK/USDT取引ペアを選択します。 注文タイプを選択：現在の価格で即座に購入するには成行注文を選択し、希望する購入価格を設定するには指値注文を選択します。 購入を実行：購入したいFLKの量を入力し、取引の詳細を確認して注文を確定します。 トークンを管理：FLKトークンはMEXCウォレットに表示されます。取引のために取引所に保管するか、長期保有のために個人ウォレットに引き出します。









Fleekは、AI、ソーシャルメディア、ブロックチェーン技術の革命的な融合を表し、従来のプラットフォームの根本的な不平等に対処しながら、クリエイターとブランドの重要なスケーラビリティの課題を解決します。AI駆動のコンテンツ作成、自律的なAIツイン、クリエイタートークン経済学、協調的なリミックス機能を通じて、Fleekは影響力を民主化し、公平な価値分配システムを構築します。FLKトークンは、クリエイタートークンのベースペアリング、ステーキング報酬、プラットフォームインセンティブ、バイバックメカニズムを組み合わせた持続可能なトークノミクスを通じて、このエコシステムを動かします。AI機能が進歩し、ソーシャルプラットフォームが進化するにつれて、Fleekは次世代のクリエイターエコノミーの最前線に位置付けられ、AIとブロックチェーンがソーシャルメディア、コンテンツ作成、デジタル影響力をどのように再形成するかの青写真となる可能性があるものに参加する機会を早期採用者に提供します。





取引以外で暗号通貨の旅を最大化したいですか？MEXCの紹介プログラムは、ネットワークを構築しながら最大40%のコミッションを獲得する優れた機会を提供します。友達をMEXCに招待することで、彼らが取引を完了すると自動的にコミッションを獲得します。プロセスはシンプルです。紹介コードを共有し、友達があなたのリンクからサインアップし、すぐに報酬を獲得し始めます。標準アカウントの場合、スポット取引と先物取引の両方のコミッション率は40%です。カジュアルなトレーダーであろうと、アクティブなコミュニティビルダーであろうと、MEXCの紹介プログラムは、他の人にFLKトークンとMEXCが提供する包括的な取引サービスを紹介しながら、暗号収益を高める魅力的な方法を提供します。





Fleek Networkの革命的なAIクリエイターエコノミーに興奮していますか？MEXCは、独占的なFLKトークンエアドロップキャンペーンをお届けします！簡単な取引タスクを完了して、AIツインとブロックチェーン技術を通じてコンテンツ作成と影響力を民主化するこの画期的なプラットフォームに参加してください。ソーシャルメディアの未来がここにあります。創造性が公正な経済と出会い、誰もがクリエイターになれる場所です。ソーシャルAI革命の早期採用者になるこの機会をお見逃しなく。今すぐMEXCのAirdrop+ページにアクセスし、デジタル時代におけるクリエイター、ファン、ブランドの相互作用を再形成するFleek Networkコミュニティに参加してください！