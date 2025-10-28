ETHドミナンスとは？ETHドミナンスチャートの見方と意味を解説

暗号資産市場は目まぐるしく変化しており、主要な指標を理解しているかどうかが利益と損失を分ける大きな要因となります。なかでもイーサリアムドミナンスは、市場のセンチメントを把握し、より賢明な投資判断を下すための重要な指標の一つです。本ガイドでは、ETHドミナンスの本当の意味、プロのトレーダーのようにドミナンスチャートを読み解く方法、そしてこの指標がビットコインの市場シェアとどのように連動して全体的な市場トレンドを示すのかを解説します。イーサリアムドミナンスの現在の割合を初めてチェックする方はもちろん、取引戦略をさらに洗練させたい方にとっても、この記事はこの重要な指標について初心者が押さえておくべき基礎をわかりやすくまとめた内容となっています。





ETHドミナンスとは、暗号資産市場全体に対するイーサリアムの時価総額シェアを示す指標です。

2025年9月時点でのイーサリアムドミナンスは13～15％にあり、同年4月に記録した史上最低値6.95％から回復しています。

ビットコインとイーサリアムのドミナンス推移は、市場における資金循環のパターンやアルトコインシーズンの可能性を示す重要なシグナルとなります。

現在、イーサリアムはDeFiのTVL（預かり資産）の約60～63％を占め、主要なスマートコントラクトプラットフォームとしての地位を維持しています。

また、2025年5月のPectraアップグレードと現物ETF承認は機関投資家の信頼を高め、イーサリアムドミナンス回復の大きな要因となりました。

トレーダーはETHドミナンスを価格動向と併せて分析し、市場参入のタイミング判断、リスク管理、そしてアルトコインへの資金循環の見極めに利用しています。





イーサリアムドミナンスは、暗号資産市場全体におけるイーサリアムの占有割合を示す指標です。トレーダーがETHドミナンスについて話す際、それは他の暗号資産すべてと比較したイーサリアムの市場シェアを指します。この指標は、広範な暗号資産エコシステムにおけるイーサリアムの相対的な強さを把握するためのスナップショットを提供します。

イーサリアムドミナンスの計算方法は単純です。イーサリアムの時価総額を暗号資産市場全体の時価総額で割り、100を掛けます。例えば、市場全体の規模が$2兆で、イーサリアムの時価総額が$4,000億の場合、イーサリアムドミナンスは20%となります。つまり、暗号資産に投資されている資金の5分の1がイーサリアムに集中していることを意味します。

ドミナンスを理解することは、投資家の信頼先を示す指標にもなります。ドミナンス比率が高い場合、投資家は数千ものアルトコインに分散させるのではなく、イーサリアムに資本を集中させていることを示唆します。不確実な状況下では、トレーダーがイーサリアムをより安全な選択肢と見なしているケースが多いのです。一方で、イーサリアムドミナンスが低下する場合は、投資家がより高いリターンを求め、小規模な暗号資産での機会を追い求めていることを示します。

イーサリアムドミナンスは、価格変動や新規プロジェクトの参入により常に変化します。CoinMarketCapやCoinGeckoなどのプラットフォームでは、数分ごとに更新されるリアルタイムデータで、現在の数値や過去の推移を確認できます。ETHの市場支配率を評価する際には、歴史的文脈も重要です。たとえば2017年から2018年のICOブーム期には、イーサリアムの支配率は30%を超えましたが、投資家の分散投資の進展により低下しました。現在の支配率は、主要スマートコントラクトプラットフォームとしてのイーサリアムの成熟した地位を反映した、比較的安定した水準にあります。













ETHドミナンスチャート（TradingView表示）を開くと、イーサリアムの市場シェアが時間とともにどのように変化したかを示す折れ線グラフが表示されます。線が上昇している場合は、イーサリアムが暗号資産市場全体でより大きなシェアを獲得していることを示し、線が下降している場合は資金が他の暗号資産に流れていることを意味します。2025年5月のイーサリアムドミナンスチャートでは劇的な動きが見られ、4月の史上最低値6.95%から夏までに11%台まで回復しました。

主要な支持線と抵抗線は、トレーダーが転換点を特定する際に役立ちます。7%水準は歴史的にイーサリアムの支配率の強力な支持線として機能し、2024年から2025年初頭にかけてこの水準で複数回反発しています。一方、約20%付近の抵抗線は上昇相場を抑える傾向があります。これらの水準は、支配率が方向転換しやすい「床」と「天井」のような役割を果たします。





本日のイーサリアムドミナンスは瞬時のスナップショットを提供しますが、賢明な分析には現在の水準を過去のトレンドと比較することが重要です。短期的な変動は一時的なニュースなどに起因し、急速に反転することが多い一方で、長期的なトレンドは、投資家がイーサリアムの価値をどのように評価しているかという根本的な変化を反映します。例えば、2025年4月の6.95%から7月までに11%を超える着実な上昇は、単なる技術的な反発以上の意味を持ちます。この動きは、ETFを通じた機関投資家の採用拡大や、イーサリアムのスケーリングソリューションに関する開発者活動の再開を裏付けるものでした。









BTCとETHのドミナンスの関係は、暗号資産市場における最も重要なパターンの一つを形成しています。ビットコインドミナンスとイーサリアムドミナンスは、資金の流れや投資家のセンチメントを通じて常に相互に影響し合っています。ビットコインとイーサリアムのドミナンスを併せて分析すると、市況やリスク許容度に応じて、資金がこれら二大暗号資産の間で頻繁に循環していることがわかります。

ETHとBTCのドミナンスパターンを理解するには、全暗号資産の合計ドミナンスが100%であることを前提に考える必要があります。ビットコインドミナンスが大幅に上昇する場合、多くの場合、投資家が安全性を求めてアルトコインやイーサリアムから資金を引き揚げていることを意味します。ETHとBTCのドミナンスチャートを見ると、資金が主要資産間を移動するタイミングが明確に示され、こうした資金循環パターンを把握することができます。





BTCとETHのドミナンス比率の動きにはさまざまな組み合わせがあり、それぞれ異なる市況を示します。ビットコインの価格上昇に伴いドミナンスも上昇する場合、これは通常、アルトコインが苦戦するビットコイン強気相場の兆候です。実際、2024年初頭にビットコインETF承認が巨額の資金流入を促した際のデータは、まさにこのパターンを示していました。

一方で、ビットコインの価格は上昇しているのに、BTCドミナンスが低下し、ETHドミナンスが上昇している場合は、異なるシナリオが現れます。この組み合わせは通常、イーサリアムが主導するアルトコインシーズンの到来を示します。実際、2025年4月から7月にかけては、ビットコインドミナンスが約56%から52%に下落する一方、イーサリアムドミナンスは底値から反発し、アルトコインにとって好条件の環境が形成されました。





BTCからETHへのドミナンスの変動は、アルトコイン全体のパフォーマンスを予測する先行指標として機能することが多いです。資金がビットコインからイーサリアムへ移動すると、通常、その後に他のレイヤー1プラットフォームやDeFiトークンへの資金流入が続きます。賢明なトレーダーは、この資金移動を注意深く観察し、BTCとETHのドミナンスの関係を市場フェーズ変化の早期警戒システムとして活用します。

現在の状況は過渡期を示しています。2025年5月にイーサリアムドミナンス比率が歴史的安値から回復したことは、特にPectraアップグレードや機関投資家によるETF導入を背景に、ETHのファンダメンタルズに対する信頼が高まっていることを示しています。しかし、ビットコインは依然として50%を超える強いドミナンスを維持しており、市場全体がまだ積極的なリスク志向に完全には移行していないことを示唆しています。





















プロのトレーダーは、意思決定のプロセスにおいてイーサリアムのドミナンス比率を、市場参入のタイミングや資金配分の判断材料として活用します。ETHドミナンスが上昇し、同時にイーサリアムの価格も上昇している場合、経験豊富な投資家はこれを特にETHに対する強い強気シグナルと解釈することが多いです。この組み合わせは、資金が法定通貨だけでなく他の暗号資産からもイーサリアムに流入していることを示しており、ETHの見通しに対する市場全体の信頼の高さを反映しています。





ポートフォリオ配分戦略は、ドミナンスの動向に応じて変化します。保守的なトレーダーは、ドミナンスが歴史的な低水準から上昇し始めた際にイーサリアムの比率を増やすことがあります。これは、市場が小規模な競合アルトコインに比べてETHを過小評価している場合に、貴重な投資機会と見なされるためです。2025年4月の6.95%からの反発はまさにこのような状況を示しており、当時のイーサリアムドミナンスの水準は、ETHのファンダメンタルズに対して不当に低く評価されていたことを示唆しています。





価格動向とドミナンスを同時に監視することで、リスク管理は容易になります。例えば、イーサリアムの価格が下落してもドミナンスが上昇している場合、他の暗号資産のパフォーマンスはさらに悪化していることを示しています。この相対的な強さは、市場が下落局面でもETHポジションを保持する正当な理由となります。逆に、ETHの価格が上昇しているにもかかわらずドミナンスが低下している場合は、小規模なアルトコインが優勢であることを示しており、戦術的にそれらのセクターへシフトすることを検討する根拠となります。





イーサリアムドミナンスをフィルターとして活用することで、アルトコイン投資のタイミングをより正確に把握できます。ETHドミナンスが一定期間上昇した後に下落し始めると、資金を小規模な暗号資産へ移す最適なタイミングであることが多いです。こうした移行ポイントはランダムに現れるわけではなく、予測可能なパターンに従います。すなわち、まずイーサリアムが市場を牽引して上昇し、その後、投資家がより高いリターンを求めてリスクの高い資産へ資金を分散させる流れです。









ドミナンスと価格の混同： イーサリアムのドミナンスが増加しても、必ずしもETHの価格が上昇しているわけではありません。他の暗号資産がより急激に下落している場合、ETHの価格が下落していてもドミナンスは上昇します。

日々の変動への過剰反応： ETHドミナンスは一時的なニュースで1～2％程度変動することがありますが、こうした短期的な変化が意味のあるトレンド転換を示すことは稀です。

市場環境の無視： 弱気相場におけるドミナンスの上昇は、強気相場での同様の上昇とは全く異なる意味を持ちます。

ドミナンスを単独指標として使用すること： 賢明なトレーダーは、ドミナンスデータを取引高、資金調達率、オンチェーン活動などと照合し、単一の指標に依存しません。

短期的なノイズに基づく取引：初心者は日々のドミナンス変動に基づいて取引しがちですが、信頼できるシグナルを得るには、週次や月次のトレンドに注目するべきです。













1. 現在のイーサリアムドミナンス率は何％ですか？

2025年9月下旬現在、イーサリアムのドミナンス率は13～15％の間で推移しており、2025年4月の最低値6.95％から回復しています。





2. ETHドミナンスチャートはどのくらいの頻度で確認すべきですか？

長期投資家は週に一度の確認で十分ですが、アクティブトレーダーは毎日、または重要な市場イベント時にチェックするのが望ましいです。





3. ETHの高いドミナンスは良いことですか、それとも悪いことですか？

高いドミナンス自体は、それだけで良いとも悪いとも言えません。市況や、ETHやアルトコインを保有しているかによって、その意味合いが変わります。





4. イーサリアムのドミナンスはどこで確認できますか？

TradingView、CoinMarketCap、CoinGeckoのいずれも、リアルタイムのイーサリアムドミナンスチャートとデータを提供しています。





5. BTCとETHのドミナンスの違いは何ですか？

BTCはビットコインの市場シェアを示し、ETHはイーサリアムの市場シェアを示します。両者を比較することで、資金の回転パターンを把握できます。





6. ETH.Dの現在の値は何を意味しますか？

ETH.Dは、TradingViewなどのプラットフォームで使われるイーサリアムドミナンスのティッカーシンボルに過ぎません。





7. 2025年初頭、イーサリアムドミナンスが低下した理由は？

レイヤー1の代替プラットフォームとの競争や、過去の上昇局面後の利確売りによって、ドミナンスは史上最低水準まで押し下げられました。





8. イーサリアムの市場ドミナンスはアルトコインシーズンの予測に役立ちますか？

価格が上昇している中でETHドミナンスが低下する場合、アルトコインシーズンの初期段階を示すことが多いです。









イーサリアムドミナンスを理解することは、暗号資産市場の状況を読み解く強力な視点を提供します。ETHドミナンスチャートは、資本の流れやリスク志向、そしてポートフォリオ全体に影響を与える市場フェーズの移行を明らかにします。2025年4月の史上最低値6.95%から13%超への回復に至る最近の動きは、機関投資家の信頼回復とイーサリアムのファンダメンタルズの強さを示唆しています。

BTCとETHのドミナンスの関係は、パターンを正しく解釈することで実践的な取引シグナルを生む可能性があります。経験豊富なトレーダーは、単一の指標に依存せず、ドミナンス分析を他の指標と組み合わせて活用します。TradingView、CoinMarketCap、CoinGeckoなどのプラットフォームでイーサリアムドミナンスを定期的に監視する際は、価格動向や市場全体の状況もあわせて考慮することが重要です。