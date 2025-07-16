1. ETCとは？ ETC（イーサリアムクラシック）は、2016年7月の「The DAO事件」と呼ばれるハッキング事件を契機に行われたイーサリアムのハードフォークによって誕生しました。このハードフォーク後、新しいネットワークはイーサリアムの名前を維持し、ETHというトークン名を引き続き使用しています。元のネットワークは名前を変えてイーサリアムクラシックとなり、そのトークンはETCと改名されました。1. ETCとは？ ETC（イーサリアムクラシック）は、2016年7月の「The DAO事件」と呼ばれるハッキング事件を契機に行われたイーサリアムのハードフォークによって誕生しました。このハードフォーク後、新しいネットワークはイーサリアムの名前を維持し、ETHというトークン名を引き続き使用しています。元のネットワークは名前を変えてイーサリアムクラシックとなり、そのトークンはETCと改名されました。
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/ETC Fiftheningとは？

ETC Fiftheningとは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
イーサリアムクラシック
ETC$19.84+4.80%
DAO Maker
DAO$0.1078-1.46%
イーサリアム
ETH$4,328.87-0.36%
DeFi
DEFI$0.001695-1.56%


1. ETCとは？


ETC（イーサリアムクラシック）は、2016年7月の「The DAO事件」と呼ばれるハッキング事件を契機に行われたイーサリアムのハードフォークによって誕生しました。このハードフォーク後、新しいネットワークはイーサリアムの名前を維持し、ETHというトークン名を引き続き使用しています。元のネットワークは名前を変えてイーサリアムクラシックとなり、そのトークンはETCと改名されました。こうした点から、イーサリアムクラシックは現在のイーサリアムの前身といっても過言ではありません。

２. ETC Fiftheningとは？


2022年9月、イーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムはプルーフ・オブ・ワーク（POW）からプルーフ・オブ・ステーク（POS）に移行しましたが、イーサリアムクラシック（ETC）はマイニングによってブロック報酬を得るPOWモードで引き続き運用を行っています。

ビットコインと同じように、ETCの総供給量は約21億枚（実際の供給量は210,700,000枚）に定められています。さらに、ETCにはマイニング報酬を減少させるための対応メカニズムが実装されており、500万ブロックごとにマイニング報酬が20％ずつ減少します。

最新のデータによると、ETCは今年6月に4回目の減少期を迎える予定であり、減少期までの残り日数は100日を切っています。

３. 過去の減少期とその影響


1回目の減少期：2017年12月。ブロック報酬が当初の5ETCから4ETCに減少しました。減少期間中、ETC価格は上昇を続け、40ドルを突破しています。


2回目の減少期：2020年3月。ブロック報酬が当初の4ETCから3.2ETCに減少しました。弱気市場のため、マイナーの利益はさらに減少しました。興味深いことに、この減少期間中、ETC価格は下落し続け、その後しばらくの間、ETCは7.5ドル前後で推移しました。


3回目の減少期：2022年4月。ブロック報酬は3.2ETCから2.56ETCに減少しました。

2021年夏のDeFiブームでは、大量の資金がイーサリアムに流入しました。イーサリアムとの本質的なつながりを持つイーサリアムクラシックも180ドルという最高値を記録しています。その1年後、熱狂が収まると、ETCの価格は大幅に下落しました。2022年の減少期後、ETCの価格は3カ月下落した後に反発し始めています。


4回目の減少期：2024年6月予定。ブロック報酬は2.56ETCから2.048ETCに減少する予定です。

この減少は、4月に予定されているビットコインの半減期直後に実施される予定です。そのため、ETCの減少は強気相場の最中に行われる可能性が高く、トークン価格に対する市場のポジティブな期待が高まる可能性があります。直近のパフォーマンスを見ると、ETC価格は市場全体のトレンドに追随しており、全体的に上昇傾向を示しています。


4. ETCの投資価値


エコシステムの発展やトークン価格の面で、イーサリアムクラシック（ETC）はイーサリアムから大きく乖離しているため、多くのユーザーがイーサリアムに移行しています。しかし、イーサリアムクラシックにこだわり続けるユーザーもまだ一部存在しています。それは以下の理由が考えられます：

4.1 非中央集権化


イーサリアムクラシック（ETC）の誕生は、「The DAO事件」による多大な損失を取り戻すため、人為的な介入によるトランザクションの巻き戻しを伴う論争的なハードフォークを拒否したことを背景としており、非中央集権化への揺るぎない取り組みに起因しています。この非中央集権化への確固たる信念が、ETCの台頭と継続的な発展の原動力となっています。

4.2 希少性


イーサリアムクラシック（ETC）トークンは、ビットコインと同様に総供給量に上限を設け、減少計画を立てて設計されています。トークンの生産量は時間とともに減少するため、一定の希少性が付与されます。

4.3 プルーフ・オブ・ワーク（POW）メカニズム


POWメカニズムはビットコインで誕生して以来、15年にわたる市場テストを経て、このコンセンサスメカニズムの安全性を実証してきました。イーサリアムクラシック（ETC）の開発コミュニティは、イーサリアムのようなプルーフ・オブ・ステーク（POS）メカニズムには移行しないと明言しています。この決定は、POSの開発が後期になると「富裕層はさらに豊かに、貧困層はさらに貧しく」なる、というループが生まれ、後発組が参加する機会を完全に失うという懸念に基づいています。

5. ETCの購入方法


MEXCプラットフォームでは、ETC現物を購入することができます。

MEXCアプリを開き、上部の検索バーにETCと入力し、ETC現物取引を選択します。次にローソク足チャートのページで [購入] をタップし、注文方法、注文数量などを選択して [ETCを購入] をタップすると購入が完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得