ETC Fiftheningとは？













ETC（イーサリアムクラシック）は、2016年7月の「The DAO事件」と呼ばれるハッキング事件を契機に行われたイーサリアムのハードフォークによって誕生しました。このハードフォーク後、新しいネットワークはイーサリアムの名前を維持し、ETHというトークン名を引き続き使用しています。元のネットワークは名前を変えてイーサリアムクラシックとなり、そのトークンはETCと改名されました。こうした点から、イーサリアムクラシックは現在のイーサリアムの前身といっても過言ではありません。









2022年9月、イーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムはプルーフ・オブ・ワーク（POW）からプルーフ・オブ・ステーク（POS）に移行しましたが、イーサリアムクラシック（ETC）はマイニングによってブロック報酬を得るPOWモードで引き続き運用を行っています。





ビットコインと同じように、ETCの総供給量は約21億枚（実際の供給量は210,700,000枚）に定められています。さらに、ETCにはマイニング報酬を減少させるための対応メカニズムが実装されており、500万ブロックごとにマイニング報酬が20％ずつ減少します。





最新のデータによると、ETCは今年6月に4回目の減少期を迎える予定であり、減少期までの残り日数は100日を切っています。









1回目の減少期：2017年12月。ブロック報酬が当初の5ETCから4ETCに減少しました。減少期間中、ETC価格は上昇を続け、40ドルを突破しています。









2回目の減少期：2020年3月。ブロック報酬が当初の4ETCから3.2ETCに減少しました。弱気市場のため、マイナーの利益はさらに減少しました。興味深いことに、この減少期間中、ETC価格は下落し続け、その後しばらくの間、ETCは7.5ドル前後で推移しました。









3回目の減少期：2022年4月。ブロック報酬は3.2ETCから2.56ETCに減少しました。





2021年夏のDeFiブームでは、大量の資金がイーサリアムに流入しました。イーサリアムとの本質的なつながりを持つイーサリアムクラシックも180ドルという最高値を記録しています。その1年後、熱狂が収まると、ETCの価格は大幅に下落しました。2022年の減少期後、ETCの価格は3カ月下落した後に反発し始めています。









4回目の減少期：2024年6月予定。ブロック報酬は2.56ETCから2.048ETCに減少する予定です。





この減少は、4月に予定されているビットコインの半減期直後に実施される予定です。そのため、ETCの減少は強気相場の最中に行われる可能性が高く、トークン価格に対する市場のポジティブな期待が高まる可能性があります。直近のパフォーマンスを見ると、ETC価格は市場全体のトレンドに追随しており、全体的に上昇傾向を示しています。













エコシステムの発展やトークン価格の面で、イーサリアムクラシック（ETC）はイーサリアムから大きく乖離しているため、多くのユーザーがイーサリアムに移行しています。しかし、イーサリアムクラシックにこだわり続けるユーザーもまだ一部存在しています。それは以下の理由が考えられます：









イーサリアムクラシック（ETC）の誕生は、「The DAO事件」による多大な損失を取り戻すため、人為的な介入によるトランザクションの巻き戻しを伴う論争的なハードフォークを拒否したことを背景としており、非中央集権化への揺るぎない取り組みに起因しています。この非中央集権化への確固たる信念が、ETCの台頭と継続的な発展の原動力となっています。









イーサリアムクラシック（ETC）トークンは、ビットコインと同様に総供給量に上限を設け、減少計画を立てて設計されています。トークンの生産量は時間とともに減少するため、一定の希少性が付与されます。









POWメカニズムはビットコインで誕生して以来、15年にわたる市場テストを経て、このコンセンサスメカニズムの安全性を実証してきました。イーサリアムクラシック（ETC）の開発コミュニティは、イーサリアムのようなプルーフ・オブ・ステーク（POS）メカニズムには移行しないと明言しています。この決定は、POSの開発が後期になると「富裕層はさらに豊かに、貧困層はさらに貧しく」なる、というループが生まれ、後発組が参加する機会を完全に失うという懸念に基づいています。









