1. Eldergladeとは？ 1.1 プロジ
Eldergladeとは？カジュアルプレイと深い没入型体験を融合したWeb3ゲームエコシステム

2025/7/16
0m
ブロックチェーン技術の急速な進歩に伴い、Web3ゲームは世界中のプレイヤーを魅了する分野として台頭しています。有名なスタジオであるW3Forgeが開発したEldergladeは、次世代のWeb3ファンタジーゲームエコシステムです。その独自のゲームメカニズム、豊富なコンテンツ、AIとの深い統合により、競争の激しい市場の中でも際立つ存在となっています。

1. Eldergladeとは？


1.1 プロジェクト概要


Eldergladeは、2つの最も成功したゲームジャンルを独自のハイブリッドモデルで融合し、大規模なユーザー獲得と、長期的なエンゲージメントの両立を実現しています。Eldergladeのエコシステムは、LINETelegram、ネイティブモバイルアプリ（iOSおよびAndroid）、ウェブブラウザからアクセスでき、シームレスなユーザー体験を提供しています。

1.2 開発チーム


Eldergladeは、ゲーム開発とブロックチェーン技術の両方に精通したゲーム開発スタジオW3Forgeによって制作されています。W3Forgeは、ブロックチェーン技術とゲーム業界の融合における強力な専門知識を発揮し、これまでに複数の革新的プロジェクトを成功裏に立ち上げてきました。同スタジオは、没入感のあるゲームデザインと最先端の技術を融合することで、業界の進化を牽引し続けています。

2. Eldergladeの特徴


2.1 ユニークなゲームプレイ


Eldergladeは、カジュアルプレイヤーにもハードコアプレイヤーにも魅力的なダイナミックなゲームプレイが特徴です。このゲームのエコシステムには、以下が含まれます：

1）リアルタイムのPvPマッチ3ゲーム：すでにリリースされているこのゲームは、スピーディかつ戦略的なメカニズムで多くのプレイヤーを魅了しています。

2）AI主導型MMORPG：近日リリース予定のAI主導型MMORPGでは、抽出ベースのPvPvE（プレイヤー対プレイヤー対環境）メカニズムが導入され、これまでにないゲーム体験を提供します。

2.2 オンチェーン資産の所有権


Eldergladeは、オンチェーン資産の所有権をゲーム内に導入し、プレイヤーが暗号資産を実際に所有・取引できるようにしています。この機能により、没入感とリアリズムが深まるだけでなく、プレイヤーに追加の経済的インセンティブも提供されます。

2.3 AI技術の深い統合


Eldergladeは、AIをゲームプレイに深く統合し、ダイナミックなコンテンツの生成を可能にしています。AIは、プレイヤーの行動や好みに基づいて、多様なクエスト、敵、報酬を自動的に作成し、各セッションが新鮮でユニークなものになるよう保証します。ゲーム内のノンプレイヤーキャラクター（NPC）はAIによって自然かつ知的に対話し、没入感を高めます。さらに、AIアルゴリズムがプレイヤーの習慣を分析し、パーソナライズされたゲーム中の提案や戦略のヒントを提供することで、プレイヤーは優れたゲーム体験を楽しむことができます。このAI統合により、楽しさと挑戦性がさらに高まるだけでなく、すべてのプレイを唯一無二の特別なものにします。

2.4 クロスプラットフォーム対応


Eldergladeは、シームレスなクロスプラットフォームアクセスに対応しています。プレイヤーは、LINE、Telegram、ネイティブモバイルアプリ（iOS および Android）、ウェブブラウザからゲームの世界にアクセス可能です。この統合により、参入障壁が大幅に下がり、アクセス性と潜在的なユーザー数が大きく向上します。

2.5 ソーシャル機能と競争要素のバランス


Eldergladeは、競争的なゲームプレイとソーシャルな交流の両方を重視しています。プレイヤーは友達とチームを組んで探索したり、ギルド活動に参加したり、協力して強敵と戦ったりすることができます。同時に、ゲーム内のリーダーボードやアリーナシステムでは、自分のスキルを披露し名誉を得ることもできます。

3. $ELDEトークンとは？


$ELDEは、Eldergladeエコシステムのネイティブトークンです。さまざまなトランザクションやイベントの中心的な通貨として、ゲーム内経済において重要な役割を果たしています。主な用途は以下の通りです：

ゲームへのアクセスと参加：荒野や森に入り、さまざまなバトルイベントに参加するために使用します。
リソースの獲得と収益化：プレイヤーは探索中にELDEを収集して損益を相殺したり、利益を得たりすることができます。また、荒野の土地所有者は、未収集トークンの収益を受け取ることができます。
ゲーム内での使用：町での回復、設備の購入や維持に使用します。
プレイヤー間の取引：ヒーロー、装備、アイテムのP2P取引手段として機能します。
NFTインセンティブ：居酒屋NFT保有者は、キャラクター募集からELDE報酬を獲得できます。
ステーキングと機能強化：ELDEをステーキングして、建物の機能強化をしたり、特別なNFTを獲得して、新しいゲームプレイ要素や戦略を解放できます。

4. MEXCで$ELDEを購入する方法


Eldergladeは、マルチプラットフォームアクセス、AI主導のゲームプレイ、包括的なトケノミクスフレームワークを通じて、カジュアルなプレイと深い没入体験を融合したWeb3ゲームエコシステムです。今後、プロジェクトの発展とエコシステムが成熟するにつれて、Eldergladeはブロックチェーンゲーム業界で卓越した地位を確保し、従来のゲームとWeb3世界の架け橋としての役割を果たすことが期待されています。

現在、MEXCではPRAIを現物および先物取引市場の両方で上場しており、ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「ELDE」と入力し、現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

