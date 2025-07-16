







DePINとは、Decentralized Physical Infrastructure（分散型物理インフラネットワーク）の略称であり、新たなコンセプトとして注目されています。その中核は、トークン報酬を通じてユーザーにインセンティブを与え、ストレージスペース、ワイヤレスネットワーク、ブロードバンド、クラウドコンピューティング機能などのリソースを共有し、ネットワークインフラを共同で構築・維持することです。





DePINのコンセプトが最初に登場したのは、2022年末のMessari社によるweb3物理インフラの公開ネーミングコンテストでした。その後、Messari社は年次報告書や特別報告書でこのコンセプトを採用し、DePINをこのトラックの統一名称としました。













DePINは、従来の物理インフラネットワークと比較して、以下のようなメリットがあります。









DePINは、従来の物理的なインフラストラクチャの構築やメンテナンス、多数の従業員を抱えることによるコストを排除します。トークン報酬を通じてユーザーに個人的なネットワークリソースを共有するインセンティブを与えることで、業界への参入障壁を低減します。さらに、既存のハードウェアをネットワークに接続するDePINの起動速度は、従来のインフラ構築よりもはるかに速く、障壁のないグローバル展開の競争優位性を提供します。









DePINによって構築されたネットワークは、数千のノードに依存しており、悪意のある攻撃や技術的な障害によるデータ損失のリスクを軽減します。これは、従来の物理的なインフラストラクチャーネットワークと比較して大きなメリットといえます。









DePINでは、誰でも、どこでも、自分のニーズに合った物理インフラに参加し、構築することができます。これとは対照的に、従来のインフラプロジェクトは、中央集権的な組織によって利用条件が決定されることがよくあります。









Messari社の分類法によると、DePIN分野は大きく「物理リソースネットワーク（Physical Resource Network/PRN）」と「デジタルリソースネットワーク（Digital Resource Network/DRN）」の2つに分けられます 。





物理リソースネットワークは、ワイヤレス、地理空間、モバイル、エネルギーを包含します。デジタルリソースネットワークには、ストレージ、通信帯域、コンピューティングが含まれます。両者の例を下の画像に示します。













物理リソースネットワークは、消耗品であり交換不可能な暗号ネットワークサービスを提供するために、インセンティブ手段を用いて場所に依存するハードウェア機器を配置します。その主なメリットは、設備投資と運用コストを大幅に削減できる点にあります。DePINのメリットで上述したとおり、物理リソースネットワークは従来の設備投資と運用コストをネットワーク参加者に割り当てます。









デジタルリソースネットワークは、交換可能なデジタルリソースを提供するために、インセンティブ手段を用いてユーザーにハードウェアの導入を促します。このネットワークの重要な特徴は、参加者が新しいハードウェアを購入することなく、既存の遊休リソースを再利用することに重点を置いていることです。デジタルリソースネットワークは、中小規模のデータセンターや企業が大量の遊休リソースを活用するためのソリューションを提供することを目的としています。













Filecoin（ファイルコイン）はIPFSプロトコル上に構築された分散型ストレージネットワークで、分散型ストレージ分野の主要プロジェクトです。このプロジェクトは、グローバルに利用可能なストレージスペースのサービスを提供する効率的なマーケットプレイスを確立することを目的としており、ユーザーは低コストでストレージ料金を支払うことができます。









Arweave（アーウィーブ）とFilecoinは同じ分野に属し、どちらも分散型ストレージに焦点を当てています。Arweaveは「永久保存」と呼ばれる方法を採用しており、ブロックチェーン上にデータを保存することで、情報が失われることがないようにしています。









Worldcoin（ワールドコイン）は、OpenAI社の創設者であるサム・アルトマン氏（Sam Altman）によって、誰もがグローバル経済に参加できるようにすることを目的として設立されました。現在、世界中の大半の人々が、自分の身元を確認するためのデジタル手段を欠いていることを考慮すると、Worldcoinのビジョンは、世界最大かつ最も公平なデジタルIDおよび通貨システムを構築することです。









Helium（ヘリウム）は、モノのインターネット（IoT）デバイスのために特別に設計された分散型ブロックチェーンネットワークです。初期段階において、Heliumはブロックチェーン技術とトークンのインセンティブを通じて多くのユーザーを魅了し、分散型ネットワークを構築するためのワイヤレスネットワークの導入を促しました。また、Heliumホットスポットデバイスの参入障壁の低さもユーザーの獲得に大きな役割を果たしました。その後、ユーザーが少なかったため、2022年にソラナネットワークに移行しました。









IOTA（アイオタ）は、モノのインターネット（IoT）デバイスのために特別に設計されたオープンソースの分散型台帳技術で、IoTデバイス間のデータと価値の交換をサポートすることを目指しています。IOTAの特徴は、「Tangle」と呼ばれるデータ構造を採用しており、エネルギーと計算リソースの消費を抑えながら、高速なトランザクション確認と高いスループットを実現している点にあります。これにより、IOTAはIoTデバイス間の経済的なやり取りを促進する潜在的なソリューションとなっています。

















