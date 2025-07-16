1. DePINとは？ DePINとは、Decentralized Physical Infrastructure（分散型物理インフラネットワーク）の略称であり、新たなコンセプトとして注目されています。その中核は、トークン報酬を通じてユーザーにインセンティブを与え、ストレージスペース、ワイヤレスネットワーク、ブロードバンド、クラウドコンピューティング機能などのリソースを共有し、ネットワークインフラ1. DePINとは？ DePINとは、Decentralized Physical Infrastructure（分散型物理インフラネットワーク）の略称であり、新たなコンセプトとして注目されています。その中核は、トークン報酬を通じてユーザーにインセンティブを与え、ストレージスペース、ワイヤレスネットワーク、ブロードバンド、クラウドコンピューティング機能などのリソースを共有し、ネットワークインフラ
DePINとは？

1. DePINとは？


DePINとは、Decentralized Physical Infrastructure（分散型物理インフラネットワーク）の略称であり、新たなコンセプトとして注目されています。その中核は、トークン報酬を通じてユーザーにインセンティブを与え、ストレージスペース、ワイヤレスネットワーク、ブロードバンド、クラウドコンピューティング機能などのリソースを共有し、ネットワークインフラを共同で構築・維持することです。

DePINのコンセプトが最初に登場したのは、2022年末のMessari社によるweb3物理インフラの公開ネーミングコンテストでした。その後、Messari社は年次報告書や特別報告書でこのコンセプトを採用し、DePINをこのトラックの統一名称としました。


2. DePINのメリット


DePINは、従来の物理インフラネットワークと比較して、以下のようなメリットがあります。

2.1 低コスト・短納期


DePINは、従来の物理的なインフラストラクチャの構築やメンテナンス、多数の従業員を抱えることによるコストを排除します。トークン報酬を通じてユーザーに個人的なネットワークリソースを共有するインセンティブを与えることで、業界への参入障壁を低減します。さらに、既存のハードウェアをネットワークに接続するDePINの起動速度は、従来のインフラ構築よりもはるかに速く、障壁のないグローバル展開の競争優位性を提供します。

2.2 非中央集権化


DePINによって構築されたネットワークは、数千のノードに依存しており、悪意のある攻撃や技術的な障害によるデータ損失のリスクを軽減します。これは、従来の物理的なインフラストラクチャーネットワークと比較して大きなメリットといえます。

2.3 オープンなガバナンス


DePINでは、誰でも、どこでも、自分のニーズに合った物理インフラに参加し、構築することができます。これとは対照的に、従来のインフラプロジェクトは、中央集権的な組織によって利用条件が決定されることがよくあります。

3. DePINの分類


Messari社の分類法によると、DePIN分野は大きく「物理リソースネットワーク（Physical Resource Network/PRN）」と「デジタルリソースネットワーク（Digital Resource Network/DRN）」の2つに分けられます 。

物理リソースネットワークは、ワイヤレス、地理空間、モバイル、エネルギーを包含します。デジタルリソースネットワークには、ストレージ、通信帯域、コンピューティングが含まれます。両者の例を下の画像に示します。


3.1 物理リソースネットワーク（PRN）


物理リソースネットワークは、消耗品であり交換不可能な暗号ネットワークサービスを提供するために、インセンティブ手段を用いて場所に依存するハードウェア機器を配置します。その主なメリットは、設備投資と運用コストを大幅に削減できる点にあります。DePINのメリットで上述したとおり、物理リソースネットワークは従来の設備投資と運用コストをネットワーク参加者に割り当てます。

3.2 デジタルリソースネットワーク（DRN）


デジタルリソースネットワークは、交換可能なデジタルリソースを提供するために、インセンティブ手段を用いてユーザーにハードウェアの導入を促します。このネットワークの重要な特徴は、参加者が新しいハードウェアを購入することなく、既存の遊休リソースを再利用することに重点を置いていることです。デジタルリソースネットワークは、中小規模のデータセンターや企業が大量の遊休リソースを活用するためのソリューションを提供することを目的としています。

4. 注目のDePINプロジェクト


4.1 Filecoin（FIL）


Filecoin（ファイルコイン）はIPFSプロトコル上に構築された分散型ストレージネットワークで、分散型ストレージ分野の主要プロジェクトです。このプロジェクトは、グローバルに利用可能なストレージスペースのサービスを提供する効率的なマーケットプレイスを確立することを目的としており、ユーザーは低コストでストレージ料金を支払うことができます。

4.2 Arweave（AR）


Arweave（アーウィーブ）とFilecoinは同じ分野に属し、どちらも分散型ストレージに焦点を当てています。Arweaveは「永久保存」と呼ばれる方法を採用しており、ブロックチェーン上にデータを保存することで、情報が失われることがないようにしています。

4.3 Worldcoin（WLD）


Worldcoin（ワールドコイン）は、OpenAI社の創設者であるサム・アルトマン氏（Sam Altman）によって、誰もがグローバル経済に参加できるようにすることを目的として設立されました。現在、世界中の大半の人々が、自分の身元を確認するためのデジタル手段を欠いていることを考慮すると、Worldcoinのビジョンは、世界最大かつ最も公平なデジタルIDおよび通貨システムを構築することです。

4.4 Helium (HNT)


Helium（ヘリウム）は、モノのインターネット（IoT）デバイスのために特別に設計された分散型ブロックチェーンネットワークです。初期段階において、Heliumはブロックチェーン技術とトークンのインセンティブを通じて多くのユーザーを魅了し、分散型ネットワークを構築するためのワイヤレスネットワークの導入を促しました。また、Heliumホットスポットデバイスの参入障壁の低さもユーザーの獲得に大きな役割を果たしました。その後、ユーザーが少なかったため、2022年にソラナネットワークに移行しました。

4.5 IOTA（IOTA）


IOTA（アイオタ）は、モノのインターネット（IoT）デバイスのために特別に設計されたオープンソースの分散型台帳技術で、IoTデバイス間のデータと価値の交換をサポートすることを目指しています。IOTAの特徴は、「Tangle」と呼ばれるデータ構造を採用しており、エネルギーと計算リソースの消費を抑えながら、高速なトランザクション確認と高いスループットを実現している点にあります。これにより、IOTAはIoTデバイス間の経済的なやり取りを促進する潜在的なソリューションとなっています。

4.6 io.net


io.net は、ソラナ上に構築された分散型コンピューティングパワーネットワークで、アイドル状態のコンピューティングパワーを持つユーザーが、リソース集約型の人工知能企業にコンピューティングパワーを提供することを可能にします。現在、このプロジェクトはトークンの上場間近という段階にあり、市場で非常に期待されているDePIN+AIプロジェクトの一つです。

5. DePINプロジェクトへの参加方法


DePINトラックは2023年半ばに初めて市場の注目を集めましたが、まだ初期段階にあります。一般ユーザーが参加するには、関連する暗号資産を取得するのが最も簡単な方法です。現在、MEXCはこの記事で紹介した注目のDePINプロジェクトを現物取引と先物取引の両方で上場しています。ユーザー様はMEXC取引所を利用してすぐに取引を始めることができます。

例としてWLDトークンを見てみましょう。MEXCアプリを開いてログインし、トップページの検索バーにWLDと入力し、[現物取引]を選択してKラインページに入り、[購入]をタップして取引ページに入ります。注文タイプを選択後、数量を入力し、[WLDを購入]をタップすると購入が完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際

プレマーケット取引とは？

プレマーケット取引とは？

1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前

MEXC変換とは

MEXC変換とは

MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。1. 主な機能1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時

