DeLorean Labs（DMC）とは？自動車ブランドのためのWeb3インフラを構築

世界的ブランドがブロックチェーンの活用をますます模索する中、DeLorean Labsは、伝統的な自動車産業とWeb3エコシステムとの深い統合を切り拓く先駆者として登場しました。伝説的なDeLoreanブランドから派生したプロジェクトであるDeLorean Labsは、ブランド、開発者、ユーザーのすべてにサービスを提供する、包括的なWeb3インフラの構築に取り組んでいます。DMCトークンを中心に、オンチェーンのアイデンティティ、実物資産、デジタル体験をつなぎ、現実世界のブランドがオンチェーン展開するための新たなルートを切り拓きます。

1. プロジェクトの位置づけ：ブランドとブロックチェーン統合のモデル


DeLorean Labsは、DeLoreanブランドの実験的部門として運営されており、Web3のアーキテクチャ設計とアプリケーション開発に注力しています。単にブランドの中核的価値をオンチェーン化するだけでなく、トケノミクス、オンチェーンID、スマートコントラクトがブランド体験の分散型再定義にどのように貢献できるかを探求しています。

従来のNFTプロジェクトとは異なり、DeLorean Labsはブランドとユーザー間のオンチェーン上での相互作用を支えるインフラを構築しています。IDシステム、報酬メカニズム、予約機能、トークン化された経済モデルを通じて、DeLoreanを従来型の自動車メーカーから、能動的なWeb3プラットフォームの参加者へと変革させます。その究極の目標は、自社ブランドのデジタル化だけでなく、他のブランドが採用できるモジュール式のWeb3プロトコルを確立することであり、伝統的企業がデジタルIDと資産をオンチェーンに移行する支援を行うことです。

2. 技術アーキテクチャ：高速インタラクションレイヤーとしてのSuiブロックチェーン活用


DeLorean LabsのアプリケーションレイヤーはSuiブロックチェーン上に構築されており、高速な実行性能、低遅延、オブジェクト指向のデータモデルという特性を活かして、複雑なブランド間のインタラクションや多様な資産タイプの管理に最適化されています。この基盤の上に構築された主要モジュールには、以下のようなものがあります：

  • Fluxプロトコル：ユーザー参加を検証し、報酬を解放するオンチェーンID・評価システム
  • 予約システム：DMCトークンを用いてDeLorean車両の予約や限定オンチェーンイベントへの参加を可能に
  • オンチェーン抽選・インセンティブモジュール：公正な配布とユーザーエンゲージメントを強化
  • ブランド開発ツールキット：他ブランドがWeb3統合を実現するためのSDKの提供を計画

DeLorean Labsは専用プラットフォームであると同時に、より広範なブランドパートナーのためのオープンプロトコルを構築しています。

3. 中核資産DMC：ブランド、ユーザー、オンチェーン活動をつなぐ架け橋


DeLorean Labsエコシステムの中心にはDMCトークンがあり、ネットワークへのアクセス資格とブランド・ユーザー間のインタラクションを促すインセンティブの役割を担います。主な用途は以下の通りです：

  • ユーティリティ機能：DMCはエコシステム内の各種活動への参加、限定コンテンツのアンロック、ミント手数料の支払い、車両予約などに使用可能
  • 経済的価値：DMCはパブリック市場で流通し、インセンティブモデルやユーザー維持システムの構築に不可欠
  • ブランド連携：DMC保有により、オンチェーンおよびオフラインでのDeLoreanブランド体験が可能（記念グッズとの交換、コミュニティ投票、限定NFTのアンロックなど）

DMCは独立した暗号資産ではなく、ブランドアイデンティティとオンチェーンサービスをつなぐ橋渡し役として機能します。

DMCの総供給量は128億枚であり、初期分配は以下の通り構成されています：


4. 開発フェーズとロードマップ


DeLorean Labsは、テクノロジーからエコシステム、コミュニティからユースケースに至るまで、包括的なWeb3ブランド・インタラクションモデルを段階的に構築しています。開発は以下の主要フェーズに分かれます：

フェーズ
時期
主なマイルストーン
ローンチ
2024年第4四半期
公式サイト公開、トケノミクス発表、Flux V1ベータ版リリース
成長

2025年第1四半期
NFTエアドロップ、インセンティブシステム開始、車両予約システム展開
エコシステム拡大
2025年第2四半期
DMCローンチパッド稼働、ブランド向けモジュール導入
ブランドとの共同展開
2025年後半
他ブランドによるWeb3統合支援のためのSDK提供

特筆すべきは、DeLorean Labsがオンチェーンのインタラクティブ・エコシステムを開発する中で開催されたDeLorean Labs タイムカプセルイベントです。このイベントは2024年に開催され、8,888個のデジタル・物理的コレクティブルが限定リリースされ、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の主演俳優であるクリストファー・ロイド氏（ドク役）が公式アンバサダーとして登場し、コミュニティの大きな関心を集めました。

すべてのタイムカプセルは同時公開され、ユーザーはさまざまなレアリティのデジタル資産を取得できるほか、DeLorean Alpha5電気自動車、F1レース体験、Web3ゲーム内で使用可能なバーチャルカーなど、物理的・オンチェーンの特典も受けられます。この革新的モデルは、ブランドとのやり取りに儀式的要素を付加すると同時に、物理的な自動車ブランドがオンチェーン・コレクティブルや権利メカニズムと融合する初の試みであり、今後のブランドデジタル・インタラクションの実例となります。

5. ビジョン：開発者とブランドに開かれたエコシステム


DeLorean LabsはDeLoreanブランド専用ではなく、スケーラブルなWeb3ブランドエコシステムのインフラ構築を核心ビジョンに据えています。開発者、ブランド、オンチェーンコンテンツ制作者を対象に、以下の機能を提供します：

  • API/SDK統合ツール：ブランドのオンチェーン展開を簡易化
  • オンチェーンIDとユーザー分類システム：高価値ユーザーの識別と報酬設計を支援
  • 低障壁ローンチパッドモジュール：NFT、イベントトークン、先行販売権などの発行をサポート
  • コンプライアンス支援ツール：法務・財務手続きの簡素化

将来的には、DeLorean Labsはブランド向けの「Web3版Shopify」となることを目指しています。

6. MEXCでDMCトークンを購入する方法


DeLorean Labsは、暗号技術を目的化せず、実際の商業価値創出のためのツールとしてオンチェーン技術を活用している点で際立っています。DMCは単なる投機対象ではなく、DeLoreanブランドの持続的なデジタル展開を支える基盤です。

ブランドのデジタル資産が成熟し、ユーザーIDやインセンティブ設計が整備される中、DeLorean Labsは自動車ブランドとWeb3ネイティブロジックを統合する新たなパラダイムを切り拓いています。この成功は、分散化やユーザーエンゲージメントを模索する他ブランドにとっての参考モデルとなるでしょう。

DMCは現在、MEXCに上場しており、最低水準の手数料で取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「DMC」と入力し、DMCの現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXCの「Airdrop+」イベントページにもアクセスして、DMCのエアドロップイベントに参加し、さらに多くの報酬を獲得しましょう！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

