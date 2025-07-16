CUDISとは？分散型ヘルスケアベンチマークの創出とユニバーサルウェルネスエコシステムの構築









従来の健康管理においては、ユーザーデータは中央集権的なプラットフォームによって管理されており、プライバシーの保護や経済的インセンティブが十分に提供されていませんでした。しかし、ブロックチェーンやAI技術の進化により、DePIN（分散型物理インフラネットワーク）が現実世界におけるWeb3普及の重要な推進力として注目されています。





CUDISは、分散型技術を活用してユーザーが自身の健康データを自ら管理できるようにし、そのデータをマネタイズすることで、健康的な行動に対して経済的な報酬をもたらすことを目指しています。ウェアラブルデバイス、AI、そしてブロックチェーンを組み合わせることで、CUDISはユーザー中心のヘルスケア・エコシステムを構築。個人が自分のデータを真に所有できる環境を実現し、長寿の追求をより個人最適化され、追跡可能かつ報酬のあるものへと変えていきます。













ブロックチェーン技術を基盤に構築されたCUDISは、安全で透明性の高い健康データ管理プラットフォームです。ユーザーは自身の健康データを安全に管理・共有できるほか、プライバシーを保ったまま非公開にすることも可能で、個人の健康情報に対する完全な所有権と管理権限が保障されます。









CUDISは、ウェアラブル技術、AI駆動の長寿ハブ、そしてブロックチェーン技術を活用したスーパーアプリを統合し、ユーザーがリアルタイムで健康状態を追跡し、個別に最適化された長寿の推奨を受け取れる環境を提供します。AIアルゴリズムは誤情報を除外し、科学的根拠に基づく戦略を届けることで、生物学的ウェルネスの向上を支援します。









単なる追跡や洞察にとどまらず、CUDISはユーザーの特定の健康ニーズに応じて厳選された商品、プログラム、サービスを提供し、包括的な健康管理ソリューションを実現します。









CUDISは、健康への積極的な取り組みを促すために報酬システムを導入しています。健康状態を改善したユーザーは、経済的インセンティブとしてCUDISトークンを獲得できます。









CUDIS Ring：リアルタイムで健康データをモニタリングするスマートリング。





CUDIS Super App：健康データの管理、AIコーチングの受講、報酬の追跡が可能な総合アプリ。





CUDISデータネットワーク：ユーザーが健康データを共有することで報酬を獲得できる分散型データ共有プラットフォーム。





Longevity Hub（長寿ハブ）：長寿エコシステム内にDAppストアとプロジェクトローンチパッドを融合させたプラットフォーム。













トークン名： CUDIS

総供給量：10億枚









エコシステム：15%

パブリックセール：25%

アドバイザー：5%

トレジャリー：9%

開発チーム：15%

投資家：17%

流動性：5.87%

マーケティング：8.13%













健康行動への報酬：ユーザーは、健康的な活動に参加することでCUDISトークンを獲得できます。





データの収益化：ユーザーは、自身の健康データを匿名で共有することで、トークン報酬を得ることができます。





商品・サービスの決済：トークンはLongevity Hub内で健康関連商品やサービスの購入に利用できます。





ステーキングとガバナンス：ユーザーはトークンをステーキングすることで、プラットフォームのガバナンスに参加し、追加の報酬を得ることができます。









CUDISは、技術革新を通じて公衆衛生と長寿の推進に取り組んでいます。ウェアラブルデバイス、AI、ブロックチェーンを組み合わせることで、次世代の健康管理ソリューションを提供しています。トケノミクスは、ユーザーの参加と貢献を促すよう設計されており、持続可能な健康エコシステムの構築を後押しします。ヘルスケアテクノロジーやWeb3アプリケーションに関心のある投資家にとって、CUDISは注目に値するプロジェクトです。









