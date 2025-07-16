CUDISは、ソラナブロックチェーンを基盤とした革新的なヘルスケアプロジェクトです。ウェアラブルデバイス、人工知能（AI）、そしてWeb3技術を統合し、「動いて稼ぐ（Move-to-Earn）」モデルを通じて、ユーザーが健康的なライフスタイルを身につけることを促します。 1. CUDISプロジェクトの背景 従来の健康管理においては、ユーザーデータは中央集権的なプラットフォームによって管理されておりCUDISは、ソラナブロックチェーンを基盤とした革新的なヘルスケアプロジェクトです。ウェアラブルデバイス、人工知能（AI）、そしてWeb3技術を統合し、「動いて稼ぐ（Move-to-Earn）」モデルを通じて、ユーザーが健康的なライフスタイルを身につけることを促します。 1. CUDISプロジェクトの背景 従来の健康管理においては、ユーザーデータは中央集権的なプラットフォームによって管理されており
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/CUDISとは？分散...エコシステムの構築

CUDISとは？分散型ヘルスケアベンチマークの創出とユニバーサルウェルネスエコシステムの構築

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級
CUDIS
CUDIS$0.06384+11.96%
Sleepless AI
AI$0.1217+0.82%
Movement
MOVE$0.1085+0.46%
RWAX
APP$0.001669-12.15%

CUDISは、ソラナブロックチェーンを基盤とした革新的なヘルスケアプロジェクトです。ウェアラブルデバイス、人工知能（AI）、そしてWeb3技術を統合し、「動いて稼ぐ（Move-to-Earn）」モデルを通じて、ユーザーが健康的なライフスタイルを身につけることを促します。

1. CUDISプロジェクトの背景


従来の健康管理においては、ユーザーデータは中央集権的なプラットフォームによって管理されており、プライバシーの保護や経済的インセンティブが十分に提供されていませんでした。しかし、ブロックチェーンやAI技術の進化により、DePIN（分散型物理インフラネットワーク）が現実世界におけるWeb3普及の重要な推進力として注目されています。

CUDISは、分散型技術を活用してユーザーが自身の健康データを自ら管理できるようにし、そのデータをマネタイズすることで、健康的な行動に対して経済的な報酬をもたらすことを目指しています。ウェアラブルデバイス、AI、そしてブロックチェーンを組み合わせることで、CUDISはユーザー中心のヘルスケア・エコシステムを構築。個人が自分のデータを真に所有できる環境を実現し、長寿の追求をより個人最適化され、追跡可能かつ報酬のあるものへと変えていきます。

2. CUDISの主な特徴


2.1 健康データの主権をユーザーの手に


ブロックチェーン技術を基盤に構築されたCUDISは、安全で透明性の高い健康データ管理プラットフォームです。ユーザーは自身の健康データを安全に管理・共有できるほか、プライバシーを保ったまま非公開にすることも可能で、個人の健康情報に対する完全な所有権と管理権限が保障されます。

2.2 長寿のリアルタイム追跡とパーソナライズされた洞察


CUDISは、ウェアラブル技術、AI駆動の長寿ハブ、そしてブロックチェーン技術を活用したスーパーアプリを統合し、ユーザーがリアルタイムで健康状態を追跡し、個別に最適化された長寿の推奨を受け取れる環境を提供します。AIアルゴリズムは誤情報を除外し、科学的根拠に基づく戦略を届けることで、生物学的ウェルネスの向上を支援します。

2.3 長寿に特化した厳選商品とサービス


単なる追跡や洞察にとどまらず、CUDISはユーザーの特定の健康ニーズに応じて厳選された商品、プログラム、サービスを提供し、包括的な健康管理ソリューションを実現します。

2.4 経済的インセンティブと報酬


CUDISは、健康への積極的な取り組みを促すために報酬システムを導入しています。健康状態を改善したユーザーは、経済的インセンティブとしてCUDISトークンを獲得できます。

3. CUDIS商品群


CUDIS Ring：リアルタイムで健康データをモニタリングするスマートリング。

CUDIS Super App：健康データの管理、AIコーチングの受講、報酬の追跡が可能な総合アプリ。

CUDISデータネットワーク：ユーザーが健康データを共有することで報酬を獲得できる分散型データ共有プラットフォーム。

Longevity Hub（長寿ハブ）：長寿エコシステム内にDAppストアとプロジェクトローンチパッドを融合させたプラットフォーム。

4. CUDISとは？


4.1 トークンの詳細


  • トークン名：CUDIS
  • 総供給量：10億枚

4.2 トークンの分配


  • エコシステム：15%
  • パブリックセール：25%
  • アドバイザー：5%
  • トレジャリー：9%
  • 開発チーム：15%
  • 投資家：17%
  • 流動性：5.87%
  • マーケティング：8.13%


4.3 トークンのユーティリティ


健康行動への報酬：ユーザーは、健康的な活動に参加することでCUDISトークンを獲得できます。

データの収益化：ユーザーは、自身の健康データを匿名で共有することで、トークン報酬を得ることができます。

商品・サービスの決済：トークンはLongevity Hub内で健康関連商品やサービスの購入に利用できます。

ステーキングとガバナンス：ユーザーはトークンをステーキングすることで、プラットフォームのガバナンスに参加し、追加の報酬を得ることができます。

5. MEXCでCUDISを購入する方法


CUDISは、技術革新を通じて公衆衛生と長寿の推進に取り組んでいます。ウェアラブルデバイス、AI、ブロックチェーンを組み合わせることで、次世代の健康管理ソリューションを提供しています。トケノミクスは、ユーザーの参加と貢献を促すよう設計されており、持続可能な健康エコシステムの構築を後押しします。ヘルスケアテクノロジーやWeb3アプリケーションに関心のある投資家にとって、CUDISは注目に値するプロジェクトです。

CUDISは現在、MEXCに上場しており、最低水準の手数料で取引できます。

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2) 検索バーに「CUDIS」と入力し、CUDISの現物または先物取引を選択します。
3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXC Airdrop+ イベントページにアクセスし、CUDISの入金および取引イベントに参加することで、豪華報酬を獲得するチャンスが得られます！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得