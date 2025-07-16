暗号資産業界では、特定の暗号資産の時価総額やランキングについてよく話題になります。しかし、多くの投資家は、時価総額やその計算方法について詳しく知らないかもしれません。そこで、暗号資産の時価総額についてわかりやすく紹介するために、この記事では、定義、計算方法、分類方法、意義について説明します。 1. 暗号資産業界での時価総額とは何ですか？ 暗号資産の時価総額（Coin Market Cap、略してC暗号資産業界では、特定の暗号資産の時価総額やランキングについてよく話題になります。しかし、多くの投資家は、時価総額やその計算方法について詳しく知らないかもしれません。そこで、暗号資産の時価総額についてわかりやすく紹介するために、この記事では、定義、計算方法、分類方法、意義について説明します。 1. 暗号資産業界での時価総額とは何ですか？ 暗号資産の時価総額（Coin Market Cap、略してC
暗号資産の時価総額とは

暗号資産業界では、特定の暗号資産の時価総額やランキングについてよく話題になります。しかし、多くの投資家は、時価総額やその計算方法について詳しく知らないかもしれません。そこで、暗号資産の時価総額についてわかりやすく紹介するために、この記事では、定義、計算方法、分類方法、意義について説明します。

1. 暗号資産業界での時価総額とは何ですか？


暗号資産の時価総額（Coin Market Cap、略してCMC）とは、ある暗号資産の総価値のことで、流通しているすべてのトークンの価値の合計です。時価総額は、暗号資産の規模を評価する重要な指標であり、投資家が暗号資産を選ぶ際の重要な基準の一つでもあります。CoinMarketCapなどのウェブサイトで暗号資産の時価総額を確認することができます。

2. 暗号資産の時価総額はどのように計算されますか？


暗号資産の時価総額は、2つの要素で決まります。1つ目はトークンあたりの価格で、暗号資産の現在の市場価格を表します。2つ目は循環供給量で、市場に流通しており自由に取引できるトークンの数を表します。これら2つの要素を組み合わせることで、以下の式を用いて暗号資産の時価総額を計算することができます。 時価総額 = トークンあたりの価格 * 循環供給量

例としてMXトークンを挙げてみましょう。MXトークンの最大供給量が10億枚、循環供給量が約9,900万枚、現在の価格が4.6USDTだとします。この場合、MXの現在の時価総額は約4億5,500万USDTになります。計算式は以下の通りです：

MXの時価総額 = MXの循環供給量 × MX価格 ＝ 9900万 × 4.6USDT ＝ 4億5500万USDT

3. 完全希薄化後時価総額（FDMC）との違い


完全希薄化後時価総額（FDMC：Fully diluted market capitalization）とは、暗号資産のすべてのトークン供給量が将来流通した場合の市場価値のことを指します。前述のMXの例を用いると、MXの完全希薄化後時価総額（FDMC）は約46億USDTになります。

MX FDMC ＝ MX最大流通量 × MX価格 ＝ 10億 × 4.6 USDT ＝ 46億USDT

FDMCは、新トークンの供給率を考慮し、暗号資産のインフレがトークンの価値に与える影響について投資家が評価するための重要な指標です。暗号資産に指定された最大供給量がない場合（ドージコインなど）、FDMCを計算することはできません。

4. 時価総額に基づいた暗号資産の分類


時価総額に基づいて、暗号資産は以下の3つのカテゴリーに分類することができます。

4.1 大型市場規模（Large-Cap）暗号資産


大型市場規模（Large-Cap）暗号資産とは、時価総額が100億ドルを超える暗号資産です。セキュリティや流動性が高く、市場で最も受け入れられている暗号資産と一般的に考えられています。例えばビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などがあります。

4.2 中型市場規模（Mid-Cap）暗号資産


中型市場規模（Mid-Cap）暗号資産とは、時価総額が10億ドルから100億ドルの範囲にある暗号資産です。大型市場規模（Large-Cap）暗号資産に比べて、価格変動が大きい場合があり、コンセンサスメカニズムに改善の余地がある場合があります。例えばライトコイン（LTC）やポルカドット（DOT）などがあります。

4.3 小型市場規模（Small-Cap）暗号資産


小型市場規模（Small-Cap）暗号資産とは、時価総額が10億ドル未満の暗号資産です。このカテゴリーには、革新的で有望な可能性を秘めた暗号資産が含まれていますが、価格変動が大きく、短期間に大幅な値上がりや値下がりをする可能性があります。例えばMEXCトークン（MX）などがあります。ただし、小型市場規模（Small-Cap）暗号資産の中には詐欺的なプロジェクトも存在する可能性があるため、投資家は小型市場規模（Small-Cap）暗号資産を調査する際に注意を払う必要があります。

5. 暗号資産の時価総額の役割


暗号資産の時価総額は、以下の2つの目的に役立ちます。

5.1 暗号資産の規模を測る


暗号資産の時価総額は、暗号資産の規模や市場での影響力を測る際の重要な指標です。一般的に、時価総額が高いほど、市場での受け入れ度や競争力が高いことを示し、時価総額が低いほど、受け入れ度や競争力が低いことを示します。

5.2 暗号資産の価格変動に影響する


一般に、時価総額が高い暗号資産は安定性や信頼性が高く、価格変動の影響を受けにくい傾向があります。一方、時価総額が低い暗号資産は変動性が高く、価格変化により容易に影響を受けます。

6. MEXCプラットフォームで市場価値データを確認する方法


MEXCプラットフォームでは、トークンの基本情報を表示する機能を提供しています。これは現物または先物ページの[通貨情報]セクションで確認することができます。

下図に示すように、MXトークンの[現物取引]ページで[通過情報]をクリックすると、トークン名、発行日、発行価額、最大供給量、循環供給量、流通時価総額および関連リンクなどの情報を確認することができます。


トークンの情報についてさらに詳しく知りたい方は、「MEXCで基本的なトークン情報を理解する」をご覧ください。

まとめ


暗号資産の時価総額は、暗号資産市場に流通しているトークンの総価値を表し、暗号資産の規模を測るための重要な指標です。トークンあたりの価格と循環供給量に基づいて計算されます。暗号資産は、時価総額に基づいて大型市場規模（Large-Cap）、中型市場規模（Mid-Cap）、小型市場規模（Small-Cap）に分類することができます。時価総額は、暗号資産の規模や価格変動を評価する際に重要な役割を果たします。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

