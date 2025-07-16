暗号資産の時価総額とは





暗号資産業界では、特定の暗号資産の時価総額やランキングについてよく話題になります。しかし、多くの投資家は、時価総額やその計算方法について詳しく知らないかもしれません。そこで、暗号資産の時価総額についてわかりやすく紹介するために、この記事では、定義、計算方法、分類方法、意義について説明します。









暗号資産の時価総額（Coin Market Cap、略してCMC）とは、ある暗号資産の総価値のことで、流通しているすべてのトークンの価値の合計です。時価総額は、暗号資産の規模を評価する重要な指標であり、投資家が暗号資産を選ぶ際の重要な基準の一つでもあります。CoinMarketCapなどのウェブサイトで暗号資産の時価総額を確認することができます。









暗号資産の時価総額は、2つの要素で決まります。1つ目はトークンあたりの価格で、暗号資産の現在の市場価格を表します。2つ目は循環供給量で、市場に流通しており自由に取引できるトークンの数を表します。これら2つの要素を組み合わせることで、以下の式を用いて暗号資産の時価総額を計算することができます。 時価総額 = トークンあたりの価格 * 循環供給量





例としてMXトークンを挙げてみましょう。MXトークンの最大供給量が10億枚、循環供給量が約9,900万枚、現在の価格が4.6USDTだとします。この場合、MXの現在の時価総額は約4億5,500万USDTになります。計算式は以下の通りです：





MXの時価総額 = MXの循環供給量 × MX価格 ＝ 9900万 × 4.6USDT ＝ 4億5500万USDT









完全希薄化後時価総額（FDMC：Fully diluted market capitalization）とは、暗号資産のすべてのトークン供給量が将来流通した場合の市場価値のことを指します。前述のMXの例を用いると、MXの完全希薄化後時価総額（FDMC）は約46億USDTになります。





MX FDMC ＝ MX最大流通量 × MX価格 ＝ 10億 × 4.6 USDT ＝ 46億USDT





FDMCは、新トークンの供給率を考慮し、暗号資産のインフレがトークンの価値に与える影響について投資家が評価するための重要な指標です。暗号資産に指定された最大供給量がない場合（ドージコインなど）、FDMCを計算することはできません。









時価総額に基づいて、暗号資産は以下の3つのカテゴリーに分類することができます。









大型市場規模（Large-Cap）暗号資産とは、時価総額が100億ドルを超える暗号資産です。セキュリティや流動性が高く、市場で最も受け入れられている暗号資産と一般的に考えられています。例えばビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などがあります。









中型市場規模（Mid-Cap）暗号資産とは、時価総額が10億ドルから100億ドルの範囲にある暗号資産です。大型市場規模（Large-Cap）暗号資産に比べて、価格変動が大きい場合があり、コンセンサスメカニズムに改善の余地がある場合があります。例えばライトコイン（LTC）やポルカドット（DOT）などがあります。









小型市場規模（Small-Cap）暗号資産とは、時価総額が10億ドル未満の暗号資産です。このカテゴリーには、革新的で有望な可能性を秘めた暗号資産が含まれていますが、価格変動が大きく、短期間に大幅な値上がりや値下がりをする可能性があります。例えばMEXCトークン（MX）などがあります。ただし、小型市場規模（Small-Cap）暗号資産の中には詐欺的なプロジェクトも存在する可能性があるため、投資家は小型市場規模（Small-Cap）暗号資産を調査する際に注意を払う必要があります。









暗号資産の時価総額は、以下の2つの目的に役立ちます。









暗号資産の時価総額は、暗号資産の規模や市場での影響力を測る際の重要な指標です。一般的に、時価総額が高いほど、市場での受け入れ度や競争力が高いことを示し、時価総額が低いほど、受け入れ度や競争力が低いことを示します。









一般に、時価総額が高い暗号資産は安定性や信頼性が高く、価格変動の影響を受けにくい傾向があります。一方、時価総額が低い暗号資産は変動性が高く、価格変化により容易に影響を受けます。









MEXCプラットフォームでは、トークンの基本情報を表示する機能を提供しています。これは現物または先物ページの[通貨情報]セクションで確認することができます。





下図に示すように、MXトークンの[現物取引]ページで[通過情報]をクリックすると、トークン名、発行日、発行価額、最大供給量、循環供給量、流通時価総額および関連リンクなどの情報を確認することができます。















