Collector Cryptとは何か？ デジタルカードパック100万個の販売を実現したRWAトレーディング革命









1) Collector Cryptは年間収益$7,000万以上を達成し、8桁ドル規模のGMVをトークン化することに成功。

2) CARDSトークンの純収益の100%は、トレジャリー用の実物トレーディングカード購入に充てられ、トークンを現実世界の資産で直接裏付け。

3) ガチャ製品は+5%〜+10%の正の期待値を提供し、利用者は市場価格の90〜95%でコレクティブルを入手可能。

4) スナイパーツールは$1,000万以上のオークションを促進し、成功した入札から1%の手数料を徴収。失敗した入札は全額返金。

5) Collector Cryptチームは、コレクティブル業界で合計約100年、暗号資産分野で累計30年以上の経験を持ち、Amazonやヘッジファンドなど多様なバックグラウンドを有する。

















Cryptの中核チームは、起業家精神・技術力・業界知識を組み合わせた強力な布陣を揃えています。CEOはバイオテクノロジーやハイテク分野で複数のベンチャー支援実績を持つ連続起業家で、CTOはフォーチュン500企業向けにデジタルマーケティングソリューションを提供してきた実績を持っています。ビジネス開発責任者はAmazonやヘッジファンドで働いた経歴があり、幅広い業界経験を有しています。この組み合わせにより、Collector Cryptは技術革新だけでなく、事業運営・市場拡大・金融サービスにおいても高い能力を発揮しています。補完的なスキルと豊富な経験が、プラットフォームの長期的な成長の強固な基盤となっていると言えます。

























総供給量：20億枚





配分カテゴリ 割合 説明 財団 36.76% プロジェクトの持続可能性・成長・継続的開発を確保するために確保。現時点で販売予定なし。 コミュニティ報酬 20.00% ジェネシスエアドロップを含み、本物のユーザーを報酬し、新機能への注目を集める。投機的なエアドロップは回避。 チーム配分 19.50% プラットフォームの継続的な開発に貢献するチームメンバーに割当。 プレシードラウンド 8.20% プロジェクトのビジョンを初期から支えた貢献者に割当。 TGEパブリックセール 5.00% パブリックセール割当。純収益はすべてトレジャリー用のカード購入に充当。 アドバイザー 4.37% 専門的な助言を提供する戦略的パートナーに割当。 シードラウンド 3.67% 最終プライベート資金調達ラウンドの貢献者に割当。 オンチェーン流動性 2.50% DEX（ Raydium など）上の流動性供給に使用。健全な取引市場を確保。













CARDSトークンの導入により、従来のコレクティブル市場の長年の課題が解決されます。

決済の迅速化 : 銀行振込や従来決済手段の確認を待つ必要がなくなり、支払い速度が大幅に向上。

詐欺の削減 : トークン取引の透明性と追跡可能性により詐欺リスクが低減。

国際取引の利便性: 通貨換算や国際送金の複雑さを回避。









Collector Cryptは、コレクティブル取引のあらゆる段階をカバーする包括的なプロダクトエコシステムを構築しています。









Collector Crypt上のすべての NFT は、それが表す実物カード（RWA）と交換可能です。コレクターは実物カードを預け入れてRWAトークンを発行でき、逆にNFTを焼却して実物カードを自宅に配送してもらうことも可能です。この機能により、デジタル資産と実物コレクティブル間のシームレスな転換が実現します。

















Collector CryptのRWAガチャは最も人気の高い製品であり、市場で最も高い期待値（EV）を誇るデジタルブースターパックです。平均して+5%〜+10%の正の期待値を実現し、ハウス側が有利なギャンブルではなく、ゲーム感覚のショッピング体験を提供します。収益はすべて買い戻しから発生する仕組みで、利用者は以下の選択肢を享受できます：

すべてのカードを保持し、市場価値の90〜95%でフルセットを獲得（割引効果）。

不要なカードを売却し、レア・エピック・レジェンダリーカードを狙う（パック価格の40〜80倍の価値）。

両方の方法を組み合わせ、楽しみながら価値損失なしでパックを開封。









Collector Cryptのスナイパーツールは、Web2マーケットプレイスで希少アイテムを狙う利用者に最適です。最大入札額を設定し、USDCで保証金を支払うと、ツールが自動的に終了直前に入札します。成功時にはカードをトークン化し、1%の手数料を徴収し、失敗時は全額返金します。これまでに$1,000万以上のオークションを促進し、市場価格より大幅に安くカードを獲得することに成功しています。









Collector CryptはプレミアムNFTパスです。保有者はホワイトリスト枠、新製品ローンチ、その他特典への独占的アクセス権を獲得できます。









Collector CryptはDiscordやX（Twitter）上に公式コミュニティを設立し、コレクターが洞察を交換し、コレクションを披露し、市場動向を議論する場を提供します。これらは単なる交流の場ではなく、ユーザーからのフィードバックを収集し、プラットフォーム改善に活用する重要な経路でもあります。





UIはユーザー体験を重視して設計され、コレクティブルの預け入れ、取引、ガチャ参加など、初めてのユーザーでもスムーズに利用できるよう配慮されています。さらにユーザーガイドやFAQ（よくある質問）を含む包括的なドキュメントサポートも提供しています。









Collector Cryptは、世界有数のデジタルコレクティブル取引プラットフォームとなる目標に向けて着実に前進中です。今後はトレーディングカードに留まらず、アート作品、記念品、限定グッズなど幅広いコレクティブル分野に拡大予定です。技術面ではARディスプレイ、AI認証、知的推薦システムなど革新的な機能の導入を検討しています。





ブロックチェーン技術の成熟と普及が進むにつれ、Collector Cryptは従来型市場とデジタル経済を結びつける重要拠点となる立場を確立します。単なる取引所にとどまらず、すべてのコレクターが価値と楽しみを見出せる完全なコレクティブル・エコシステムを築くことを目指しています。









Collector Cryptは、コレクティブル市場のデジタル変革における重要な一歩を象徴するものです。従来型コレクティブル取引の専門知識と最先端のブロックチェーン技術を融合させ、より安全で効率的、かつ魅力的な環境を創出します。経験豊富なコレクターも初心者も、自分に合ったツールやサービスを活用できます。





Collector Cryptでは、収集はもはや単なる売買にとどまらず、無限の可能性を秘めたデジタル体験になります。今後の成長と進化により、同プラットフォームは世界のコレクティブル市場をデジタル化へと導く主要プレーヤーとなることが予想されます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



