Chis AIとは？AIとブロックチェーンを融合した革新的プラットフォーム

Chis AIは、AI技術とブロックチェーンを融合させた革新的なAIサービスプラットフォームであり、ユーザーに全く新しいAIサービスへのアクセス方法を提供します。標準的なAPI申込に依存する従来のAIプラットフォームとは異なり、Chis AIは各ユーザーのCHISAIトークン保有に基づいてサービス利用権限を決定し、分散化されたユーザー主導の体験を保証します。

1. Chis AIプロジェクトの概要


人工知能とブロックチェーン技術が急速に進化する時代において、従来のAIサービスは、サブスクリプションの限界、不平等なリソース配分、中央集権的な管理など、多くの課題に直面しています。これらの課題に対応するため、Chis AIは分散化を通じてAIサービスの提供と利用を再定義することを目的としています。

Chis AIプラットフォームでは、ユーザーは簡単にWeb3ウォレット（例：MetaMask）を接続し、CHISAIトークンを保有することでAIサービスにアクセスできます。このトークンベースのアクセス制御メカニズムは、公平なサービス配分を保証するだけでなく、トークンの流通と価値の成長を促進します。

Chis AIは、最先端のAI技術とブロックチェーンの透明性と安全性を融合させるだけでなく、独自のトケノミクスモデルを活用し、より公平で効率的なAIサービス体験を提供します。

2. Chis AIの中核機能と特徴


2.1 トークンによるアクセス制御


Chis AIは、革新的なトークンベースのアクセス制御メカニズムを採用しています。ユーザーはCHISAIトークンを一定数保有することで、対応するAIサービスを利用できます。このアプローチは、リソースの公平な分配を保証し、少数のユーザーによるサービスの独占を防ぎます。同時に、ユーザーはトークンを保有し使用することで、より多くのAIサービスを享受することができるため、プラットフォームエコシステムへの積極的な参加が促されます。

2.2 ティア別プロンプトシステム


多様なユーザーニーズに対応するため、Chis AIはティア制のプロンプトシステムを導入しています。ユーザーは保有するCHISAIトークンの数に応じて各ティアに振り分けられ、各ティアは1日あたりのプロンプト利用上限に対応しています。この仕組みにより、新規ユーザーでもスムーズに利用を開始でき、長期にわたってプラットフォームを支援する忠実なユーザーには報酬が支払われます。

2.3 多様なAIサービス


Chis AIは、テキストから画像生成、テキストから音声生成、画像から動画生成、AIコード生成、ブロックチェーン応用AI、AIデザイン支援、コンテンツ＆マーケティングAIなど、幅広いAIサービスを提供しています。これらのサービスは、様々なシーンにおけるユーザーのニーズにお応えするだけでなく、AI技術を通じて作業効率や創造性を向上させます。

  • Text-to-Image（テキスト→画像生成）：ユーザーがテキストを入力することで、デザインプロジェクトやマーケティング資料などに適した、高品質で多様なスタイルのAI画像を生成します。
  • Text-to-Speech（テキスト→音声合成）：自然で流暢な音声を複数のスタイル・言語で生成します。ポッドキャスト、オーディオブック、広告などに最適です。
  • Image-to-Video（画像→動画生成）：静止画をダイナミックな動画に変換し、NFTやソーシャルメディアコンテンツなどのビジュアルストーリーテリングを強化します。
  • AIコード生成：効率的なコードスニペットの生成、スクリプトのバグ修正、AIを使用したコード提案により開発者を支援します。ブロックチェーンアプリケーション用のスマートコントラクトコードなど、複数のプログラミング言語をサポートしています。
  • ブロックチェーン応用AI：スマートコントラクト開発、トケノミクスモデリング、ブロックチェーンデータ分析など、Web3エコシステム向けのAI支援サービスを提供します。
  • AIデザイン支援：UI/UXデザイン要素、ブランド素材、その他クリエイティブなビジュアルを生成し、デザイナーがコンセプトデザイン案を迅速に可視化できるよう支援します。
  • コンテンツ・マーケティングAI：企業やクリエイターが、広告コンテンツ、ソーシャルメディアへの投稿、SEO記事など、魅力的なコンテンツを制作することを支援します。

2.4 分散型処理と透明性のあるセキュリティ


Chis AIは、ブロックチェーン技術を活用し、AIタスクを効率的かつ透明に実行します。ハイブリッド計算モデルを採用することで、AIリクエストはオンチェーンとオフチェーンのハイブリッド処理により、スピードと分散化のバランスが取られています。スマートコントラクトはトランザクションの公平性を保証し、不正使用を防止することで、ユーザーに安全で信頼性の高いサービス環境を提供します。

3. CHISAIトークン：トケノミクス、割り当て、機能


3.1 トークンの概要


  • トークン名：Chis AI Token
  • シンボル：CHISAI
  • 総供給量：1億枚

3.2 CHISAIトークンの割り当て


  • 開発：20%
  • コミュニティインセンティブ：15%
  • 流動性およびCEX上場：32.5% (このうち50%は初期流動性の提供に使用)
  • 財務準備金：10%
  • マーケティング：10%
  • バーンメカニズム：10%
  • パブリックセール：2.5%

3.3 CHISAIトークンの用途


AIプロンプトへのアクセス：ユーザーはAIサービスを使用するためにCHISAIトークンを保有する必要があります。トークンの保有数によって、1日あたりのプロンプト利用上限が決まります。

エコシステム報酬：トークン保有者は、ステーキングとガバナンスに参加することで追加報酬を獲得できます。

ステーキングとガバナンス：CHISAIトークンをステーキングすると、追加トークンが得られ、プラットフォームのアップグレードやAIモデルの改善、その他のガバナンスの意思決定に関する議決権が与えられます。

取引と流動性：CHISAIはDEXとCEXの両方で取引可能で、ユーザーのトークン売買を可能にし、市場の流動性を確保します。

4. MEXCでCHISAIを購入するには？


Chis AIは、AIとブロックチェーンを融合させた革新的なプラットフォームとして、独自のトケノミクスモデルとティア別プロンプト制度を活用し、より公平で効率的なAIサービス体験を提供します。その多様なAIサービスは、幅広いユーザーのニーズに対応し、分散型処理と透明性の高いセキュリティにより、ユーザーの信頼性を高めます。CHISAIトークンの上場と市場での認知度向上により、Chis AIはAIサービス分野における新たなベンチマークを設定する態勢を整え、業界をより分散化されたユーザー主導の未来へと導くでしょう。

Chis AIの急速な発展において、世界有数の取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。

現在、MEXCではCHISAIを現物取引市場で上場しており、ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「CHISAI」と入力し、現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


ユーザー様はMEXC Airdrop+ページにもアクセスし、CHISAIの入金＆取引イベントに参加することで、追加報酬を獲得するチャンスがあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

