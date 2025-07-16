Chis AIとは？AIとブロックチェーンを融合した革新的プラットフォーム









人工知能とブロックチェーン技術が急速に進化する時代において、従来のAIサービスは、サブスクリプションの限界、不平等なリソース配分、中央集権的な管理など、多くの課題に直面しています。これらの課題に対応するため、Chis AIは分散化を通じてAIサービスの提供と利用を再定義することを目的としています。





Chis AIプラットフォームでは、ユーザーは簡単にWeb3ウォレット（例：MetaMask）を接続し、CHISAIトークンを保有することでAIサービスにアクセスできます。このトークンベースのアクセス制御メカニズムは、公平なサービス配分を保証するだけでなく、トークンの流通と価値の成長を促進します。





Chis AIは、最先端のAI技術とブロックチェーンの透明性と安全性を融合させるだけでなく、独自のトケノミクスモデルを活用し、より公平で効率的なAIサービス体験を提供します。













Chis AIは、革新的なトークンベースのアクセス制御メカニズムを採用しています。ユーザーはCHISAIトークンを一定数保有することで、対応するAIサービスを利用できます。このアプローチは、リソースの公平な分配を保証し、少数のユーザーによるサービスの独占を防ぎます。同時に、ユーザーはトークンを保有し使用することで、より多くのAIサービスを享受することができるため、プラットフォームエコシステムへの積極的な参加が促されます。









多様なユーザーニーズに対応するため、Chis AIはティア制のプロンプトシステムを導入しています。ユーザーは保有するCHISAIトークンの数に応じて各ティアに振り分けられ、各ティアは1日あたりのプロンプト利用上限に対応しています。この仕組みにより、新規ユーザーでもスムーズに利用を開始でき、長期にわたってプラットフォームを支援する忠実なユーザーには報酬が支払われます。









Chis AIは、テキストから画像生成、テキストから音声生成、画像から動画生成、AIコード生成、ブロックチェーン応用AI、AIデザイン支援、コンテンツ＆マーケティングAIなど、幅広いAIサービスを提供しています。これらのサービスは、様々なシーンにおけるユーザーのニーズにお応えするだけでなく、AI技術を通じて作業効率や創造性を向上させます。





Text-to-Image（テキスト→画像生成）：ユーザーがテキストを入力することで、デザインプロジェクトやマーケティング資料などに適した、高品質で多様なスタイルのAI画像を生成します。

Text-to-Speech（テキスト→音声合成）：自然で流暢な音声を複数のスタイル・言語で生成します。ポッドキャスト、オーディオブック、広告などに最適です。

Image-to-Video（画像→動画生成）：静止画をダイナミックな動画に変換し、NFTやソーシャルメディアコンテンツなどのビジュアルストーリーテリングを強化します。

AIコード生成：効率的なコードスニペットの生成、スクリプトのバグ修正、AIを使用したコード提案により開発者を支援します。ブロックチェーンアプリケーション用のスマートコントラクトコードなど、複数のプログラミング言語をサポートしています。

ブロックチェーン応用AI：スマートコントラクト開発、トケノミクスモデリング、ブロックチェーンデータ分析など、Web3エコシステム向けのAI支援サービスを提供します。

AIデザイン支援：UI/UXデザイン要素、ブランド素材、その他クリエイティブなビジュアルを生成し、デザイナーがコンセプトデザイン案を迅速に可視化できるよう支援します。

コンテンツ・マーケティングAI：企業やクリエイターが、広告コンテンツ、ソーシャルメディアへの投稿、SEO記事など、魅力的なコンテンツを制作することを支援します。









Chis AIは、ブロックチェーン技術を活用し、AIタスクを効率的かつ透明に実行します。ハイブリッド計算モデルを採用することで、AIリクエストはオンチェーンとオフチェーンのハイブリッド処理により、スピードと分散化のバランスが取られています。スマートコントラクトはトランザクションの公平性を保証し、不正使用を防止することで、ユーザーに安全で信頼性の高いサービス環境を提供します。













トークン名：Chis AI Token

シンボル： CHISAI

総供給量：1億枚









開発：20%

コミュニティインセンティブ：15%

流動性およびCEX上場：32.5% (このうち50%は初期流動性の提供に使用)

財務準備金：10%

マーケティング：10%

バーンメカニズム：10%

パブリックセール：2.5%









AIプロンプトへのアクセス：ユーザーはAIサービスを使用するためにCHISAIトークンを保有する必要があります。トークンの保有数によって、1日あたりのプロンプト利用上限が決まります。





エコシステム報酬：トークン保有者は、ステーキングとガバナンスに参加することで追加報酬を獲得できます。





ステーキングとガバナンス：CHISAIトークンをステーキングすると、追加トークンが得られ、プラットフォームのアップグレードやAIモデルの改善、その他のガバナンスの意思決定に関する議決権が与えられます。





取引と流動性：CHISAIはDEXとCEXの両方で取引可能で、ユーザーのトークン売買を可能にし、市場の流動性を確保します。









Chis AIは、AIとブロックチェーンを融合させた革新的なプラットフォームとして、独自のトケノミクスモデルとティア別プロンプト制度を活用し、より公平で効率的なAIサービス体験を提供します。その多様なAIサービスは、幅広いユーザーのニーズに対応し、分散型処理と透明性の高いセキュリティにより、ユーザーの信頼性を高めます。CHISAIトークンの上場と市場での認知度向上により、Chis AIはAIサービス分野における新たなベンチマークを設定する態勢を整え、業界をより分散化されたユーザー主導の未来へと導くでしょう。





Chis AIの急速な発展において、世界有数の取引所であるMEXCとの提携が、その成長を強力に後押ししました。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。その鋭い洞察力と新興プロジェクトに対する堅実なサポートにより、MEXCは高品質のWeb3イノベーションの理想的なローンチパッドとなっています。









3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。











