CESS (Continual Ecosystem Storage System) ネットワークは、パブリックブロックチェーン技術および高速コンテンツ配信ネットワークを組み合わせた、新しい分散型データインフラです。ユーザーに、より安全でよりプライバシー保護に優れた主権的なデータ管理ソリューションを提供します。
CESSネットワークとは？Web3時代におけるデータ主権と分散型ストレージのための新インフラ

2025/7/16
0m
CESS Network
CESS (Continual Ecosystem Storage System) ネットワークは、パブリックブロックチェーン技術および高速コンテンツ配信ネットワークを組み合わせた、新しい分散型データインフラです。ユーザーに、より安全でよりプライバシー保護に優れた主権的なデータ管理ソリューションを提供します。

1. CESS の背景


Web3が進化し続ける中、AWSやGoogleクラウドなどの従来の中央集中型クラウドサービスは、データセキュリティの脆弱性、プライバシーの侵害、運用コストの高さ、検閲リスクなど、さまざまな課題に直面しています。CESSは、これらの重要な課題に対応するために開発されました。

CESSは、安全で可用性の高いデータストレージを提供するだけでなく、Web3 エコシステム内での効率的なデータアクセス、共有、コラボレーションを可能にする革新的なコンテンツ配信ネットワーク (CD²N) を導入しています。その使命は、プライバシー保護、エンタープライズグレードのパフォーマンス、強力なコンテンツ配信、AI 連合学習機能を統合した、包括的なWeb3ストレージインフラを確立することです。

2. CESSの4つの基礎レイヤー


CESSネットワークは、4つの基礎レイヤーを通じて、スケーラブルで分散化されたデータストレージおよび配信アーキテクチャを構築しています。

ブロックチェーンレイヤー：データストレージ、所有権管理およびスマートコントラクト機能を提供し、データの整合性を保証しつつ、ネットワークへの参加を奨励します。

分散ストレージリソースレイヤー：コンセンサスノードとストレージノードを組み合わせ、メタデータの管理、トランザクションの処理、ユーザーデータの保存、およびリソース配分の最適化を行います。

コンテンツ配信ネットワークレイヤー：分散型CD²NおよびP2P技術を採用し、キャッシュおよび取得ノードを活用することで、コストを最小限に抑えながら高速なデータ伝送を実現します。

インターフェースレイヤー：CLI、API、SDK、およびCESS AIプロトコルスイートを提供し、ユーザーとの対話を促進し、AIモデルのトレーニング中のデータプライバシーも確保します。

3. CESS の主な機能


分散型ストレージおよびコンテンツ配信：CESS ネットワークは、Web3アプリケーションに効率的なデータストレージおよび検索サービスを提供する、分散型のストレージおよびコンテンツ配信ネットワークを構築。

データ認証およびプロキシ再暗号化：プロキシ再暗号化により、ユーザーは元の暗号鍵を露出することなく、暗号化されたデータへの一時的なアクセスを他者に付与可能。データプライバシーの保護を強化。

ランダム回転選択 (R²S) コンセンサスメカニズム：CESS 独自のR²Sコンセンサスメカニズムにより、ネットワークの分散化とセキュリティを強化され、ストレージおよび検索プロセスの信頼性と効率性を確保。

複数のノードタイプ：CESSネットワークは、コンセンサスノード、ストレージノード、キャッシュノード、検索ノードの4種類のノードで構成され、これらのノードが連携してネットワークの安定性と運用を維持。

4. CESS とは？


4.1 CESS トークンの基本情報


トークン名：CESS
総供給量：100 億枚

4.2 トークン割り当て計画


CESS トークンの割り当ては、プラットフォームの長期的な発展を促進するために慎重に設計されています。総供給量の15%は初期貢献者に、10%は初期投資家に、10%はコミュニティ開発・インセンティブ・プロモーションに、5%はクラウドパートナーとのビジネス提携に、5%は緊急事態や将来のエコシステムサポートのために財団が留保し、30%はストレージノードに、15%はコンセンサスノードに、10%はキャッシュレイヤーの開発に割り当てられます。


4.3 CESSトークンの機能


CESSトークンは、CESSネットワークのネイティブ暗号資産であり、エコシステム内で複数の重要な役割を果たしています。ユーザーがネットワークのステーキングに参加して受動的な収入を得るための媒体として機能し、トークン保有者にCESSネットワークの将来の開発に影響を与えるガバナンス権を付与し、ネットワーク上のさまざまなストレージサービスにアクセスするために不可欠であり、CESSの分散型ストレージ機能を利用するためのパスとして機能します。

