BSV半減期とは？

2025/7/16MEXC
1. BSVとは?


BSVはビットコインSVの略で、SVはSatoshi's Visionを意味し、サトシ・ナカモトのビジョンを表しています。BSVは2度のハードフォークを経て、ビットコインネットワークから誕生した暗号資産です。

2017年、ビットコインコミュニティ内でビットコインネットワークの機能拡張に関する意見が分かれたため、ブロックサイズ拡張のソリューションを支持するコミュニティメンバーがハードフォークのアップグレードを通じてビットコインキャッシュ（BCH）ネットワークを生み出し、ブロックサイズを当初の1MBから32MBに増やしました。一方、オフチェーンのスケーリングソリューションを支持するコミュニティメンバーは、ビットコインネットワークの運用を継続しました。

2018年、BCHコミュニティはエコシステムをより発展させるため、ネットワークの機能をさらに拡張することを目指しました。しかし、マイニング企業のnChainは、機能の追加はビットコインをP2Pの電子決済システムに構築するというサトシ・ナカモトのビジョンと矛盾すると考えました。このコミュニティの意見の相違がBCHネットワークのハードフォークにつながり、BSVネットワークが誕生する契機となりました。BSVネットワークは、サトシ・ナカモトがホワイトペーパーに記したビジョンの達成を目指しています。

2. BSV半減期とは?


半減期メカニズムは、サトシ・ナカモトがビットコインの発行速度を下げるために設計した一連のコード実行ルールです。

BSVネットワークはビットコインネットワークの2つのハードフォークから誕生したため、PoW（プルーフ・オブ・ワーク）コンセンサスメカニズムを維持し続けています。また、4年ごとにマイニング報酬の半減期を迎えます。

BSVは2018年に誕生し、2020年に最初の半減期を迎えました。今年は新たな半減期を迎えようとしており、本記事執筆時点で、BSVの半減期まで残り1カ月を切っています。

3. BSV半減期イベントとその影響


2020年4月、半減期が発生し、ネットワークのブロック報酬は6.25 BSVに減少しました。半減期イベントは市場にとってポジティブな指標とみなされていますが、前回の半減期前、BSVの価格は450ドルを超える高値から80ドルの安値まで下落しました。


2024年4月、半減期によりネットワークのブロック報酬は3.125 BSVに減少します。半減期のタイミングからすると、今回もBSVの半減期はBTCに先行するものと考えられます。現在、市場全体のトレンドは上昇傾向にあり、今回の半減期によってBSVは新高値を記録する可能性があります。


4. BSVネットワークの利点と欠点


当初、BSVネットワークのブロックサイズは128 MBでしたが、その後のアップグレードでブロックサイズの制限が撤廃され、マイナーはマイニングしたいブロックサイズを調整できるようになりました。ブロックサイズは理論上無制限であるため、BSVネットワークは1つのブロックでより多くのトランザクションを処理することができ、迅速なトランザクション処理および低コストを実現することができます。単一ブロック内でより多くのトランザクションを処理できるということは、より多くのトランザクション手数料を得ることができるということであり、継続的に減少するマイニングブロック報酬を相殺することができます。

ブロックサイズを拡大することで、効率性が向上する反面、ネットワークの中央集権化リスクが高まります。ブロックを拡張するというスケーラビリティソリューションは、ネットワークノードに必要なハードウェアを増やすことにつながり、その結果、少数のオペレーターだけがノードを稼働することになります。これがBSVネットワークが何度も攻撃された理由の一つです。

さらに、BTCやBCHと比較して、BSVは市場での人気が高くなく、流動性が低いです。その結果、トークン価格が低下し、収益性の低さと相まって、マイナーのマイニング意欲を削いでいます。

5. BSVの購入方法


BSVトークンは現在MEXCに上場されており、プラットフォームで購入することができます。

MEXCアプリを開き、上部の検索ボックスに 「BSV」と入力し、「現物取引」で[BSV]を選択します。Kラインチャート画面で、[購入]をタップします。注文の種類を選択し、数量などの情報を入力して[BSVを購入]をタップすると購入が完了します。

先物取引に慣れている方は、MEXCでBSVの先物取引を行うことも可能です。検索ボックスに 「BSV」と入力し、「先物取引」から[BSV]を選択して取引を進めることができます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

