Boss Fightersとは？ゲーム経済を再構築する革新的プロジェクト













Boss Fightersは、Web2の手軽さとWeb3の所有権という原則をシームレスに融合させた、スピード感あふれるマルチプレイヤーアクションゲームです。非対称型の1対4のアリーナバトルとして展開され、VRとPCの両方でプレイできる独自の没入型体験を提供します。各対戦では、1人のプレイヤーがVRで巨大なボスを操作し、他の4人のプレイヤーはPCでファイターとなって混沌かつスリリングな戦いに挑みます。









Boss Fightersでは、プレイヤーは圧倒的な力を誇るボスか、熟練のファイターとして戦いに挑むことができます：





VRボス ：VRデバイスを使い、強力な武器と戦略的スキルを駆使してPCファイターのチームと戦います。

PCファイター：ボスに単独で挑むか、チームで協力して戦い、戦術・連携・スキルを駆使して報酬を獲得し、強力な装備のロックを解除していきます。





この非対称型のゲームプレイデザインは、戦略性と緊張感のあるアクションを融合させ、プレイヤーに新鮮で魅力的な体験を提供します。













Boss Fightersの中心にあるのは、プレイヤー主導の経済システムです。このモデルでは、プレイヤーはもはやゲームコンテンツの単なる消費者ではなく、ゲーム内経済の能動的な参加者であり、設計にも関与できる存在となります。BFTOKENトークンを活用することで、NFT装備の作成やアップグレード、対戦後のトークン報酬の増加、トークン生成型NFTのミントなど、さまざまな経済活動に参加できます。









Boss Fightersは、画期的な公平なトークン分配モデルを採用しています。従来のゲームとは異なり、BFTOKENの配分は完全にコミュニティにフォーカスしており、チームメンバーやアドバイザー、ベンチャーキャピタルなどへの割当ては一切ありません。このアプローチにより、ゲーム経済の公平性と長期的な持続可能性が確保され、プレイヤーの利益が最大化されます。









Boss Fightersは、VR・PC・将来的にはモバイルデバイスにも対応したクロスプラットフォームプレイをサポートしています。これにより、幅広いユーザー層にアクセス可能となり、異なるデバイス環境のプレイヤーにも柔軟なプレイ体験を提供します。













トークン名：BFTOKEN

総供給量：10億枚









プレイヤー報酬：70%

マーケティング & コミュニティ：20%

エコシステム & 流動性：10%













作成 & アップグレード：NFTアイテムの生成および強化に使用

ゲーム内トークン：装備の購入やマーケットプレイスでの取引における主要手段

ガバナンス：トークン保有者はゲームエコシステム内の意思決定に参加可能









革新的なWeb3アクションゲームであるBoss Fightersは、プレイヤー主導の経済圏と公平なトークン分配モデルを通じて、これまでにないプレイヤー体験と高い自由度を実現します。BFTOKENトークンのローンチにより、Boss Fightersはゲーム業界に新たな基準を打ち立て、ゲーム経済における次なる革新の波をけん引する存在となるでしょう。





急速な成長を遂げる中で、Boss Fightersはグローバルな大手取引所であるMEXCとの提携により、さらなる発展への強力な推進力を得ています。最安値の手数料、超高速の取引実行、豊富な暗号資産の取り扱い、卓越した流動性で知られるMEXCは、世界中の投資家から信頼を得ています。さらに、MEXCは新興プロジェクトに対する鋭い洞察力と手厚いサポートにより、高品質なブロックチェーンプロジェクトが成長するための土壌を提供しています。









