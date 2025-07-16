Bombieとは？GameFiとWeb3を統合した新たなゲームエコシステム









Bombieは、ブロックチェーン技術と従来のゲーム要素を融合させた、世界初のゾンビをテーマにしたGameFiプロジェクトです。このゲームでは、プレイヤーはゾンビを倒して報酬を獲得し、それを現実世界の収益に変換することができます。トークンの配布にはフェアローンチモデルを採用しており、多くの従来型ブロックチェーンゲームに見られる「先行者優位」を排除し、全てのプレイヤーが公平な条件で競争できるよう設計されています。













Bombie では、プレイヤーは生存者として、ゾンビが出現するステージをクリアし、ミッションを達成することでゲーム内トークンを獲得します。ゲームにはさまざまな武器やアイテムが用意されており、プレイヤーは戦闘効率を最大化するために戦略的に装備を選択することができます。









Bombie には、ソロチャレンジや協力型マルチプレイヤーバトルなど、プレイヤーの好みに合わせたさまざまなゲームモードが用意されています。また、競争を刺激し、プレイヤーのエンゲージメントを高めるランキングシステムも導入されています。













$BOMB は、Bombieゲームのネイティブガバナンストークンおよびユーティリティトークンで、総供給量は100億枚です。革新的な GameFi プロジェクトである BOMB は、トークンの70%をアクティブプレイヤーに直接配布するフェアラウンチ（Fair Launch）モデルを採用しており、コミュニティメンバーがプロジェクトの成長から直接利益を得られるようにしています。

















ゲーム内経済：プレイヤーはチャレンジの達成、試合の勝利、トーナメントへの参加によって $BOMB を獲得します。トークンは、上位機能の解放やゲームプレイ強化に使用できます。





ステーキングと報酬：プレイヤーは、他のゲームで $BOMB をステーキングして追加の収益を得ることができ、長期的なエンゲージメントが促進されます。





クロスプラットフォームの統合：$BOMB は、LINEとTelegramプラットフォーム間のシームレスな経済的な相互作用をサポートし、統一されたトークンエコシステムを形成します。









Bombieは、公正な上場モデルを通じてトークンを配布し、総供給量の70%をエアドロップによりアクティブプレイヤーに直接配布します。参加資格のあるユーザーは、過去6ヶ月間にLINEまたはTelegramでBombieゲームに積極的に参加したユーザーです。受け取るトークンの量は、ゲームプレイ状況、ランキング、および全体的な関与度に基づいて決定されます。









革新的なGameFiプロジェクトであるBombieは、そのユニークなゲームプレイ、公正なトークン分配メカニズム、分散型ガバナンスモデルで世界的な注目を集めています。継続的な開発とエコシステムの拡大により、Bombieはゲームとブロックチェーン技術の架け橋となり、プレイヤーにこれまでにない体験と経済的な報酬をもたらす存在となるでしょう。今後も、Bombieはコミュニティとともに革新と成長を続け、新たな可能性を探求していきます。









2）検索バーに「BOMB」と入力し、現物または先物取引を選択します。

3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



