Aster Token（ASTER）とは？革命的なDEXトークンへの完全ガイド

現在の急速に発展するDeFiランドスケープにおいて、高度な取引機能とユーザーフレンドリーなデザインを組み合わせたプラットフォームを見つけることは依然として困難です。Asterは、革新的な技術と包括的な機能を通じてこれらの問題に対処する次世代の分散型パーペチュアル取引所（DEX）として登場しています。このガイドでは、AsterとネイティブトークンであるASTERについて、独自のデュアルモード取引システムからトークノミクスや実世界での応用まで、知っておくべきすべてを探ります。経験豊富なDeFiトレーダーでも分散型取引所の初心者でも、Asterのパーペチュアル取引への革命的なアプローチを理解することで、分散型金融に対する考え方が変わるかもしれません。





主なポイント

Aster Token（ASTER）は、4つの主要ブロックチェーンでプロフェッショナルと簡素化された取引モードの両方を提供する次世代分散型取引所を支えています。

プラットフォームは、ユーザーがasBNBとUSDFを使用して取引担保で利回りを得ることを可能にするTrade & Earnプログラムを通じて資本効率の問題を解決しています。

ASTERは80億トークンの固定供給量を持ち、53.5%がコミュニティエアドロップに割り当てられ、早期参加者を支援する戦略的配布を行っています。

デュアルモードシステムは、1001x Simple ModeによるMEV耐性取引と、Pro Modeでの競争力のある0.01%メーカー手数料による高度なオーダーブック取引を提供します。

今後の開発には、Aster Chain L1ブロックチェーン、ゼロ知識証明統合、および自動マルチチェーン戦略のための意図ベース取引システムが含まれます。





Asterは、統合されたコミュニティファーストのプラットフォームを通じてパーペチュアルとスポット取引の両方を提供する、すべての人のために構築された次世代分散型パーペチュアル取引所です。AstherusとAPX Financeの戦略的合併に続いて、Asterは単なるリブランディング以上のものを表しており、DeFi体験全体を簡素化し向上させる革命的なビジョンです。

プラットフォームは、BNB Chain、Ethereum、Solana、Arbitrumを含む複数の主要ブロックチェーンで動作し、トレーダーに前例のない柔軟性と深い流動性へのアクセスを提供します。Asterの核となる革新は、高度な機能を求めるプロのトレーダーとワンクリック実行の簡素化を望む初心者の両方に対応するデュアルモード取引システムにあります。

ASTERは、生態系全体を支えるネイティブユーティリティトークンであり、ガバナンス参加、手数料最適化、高度なプラットフォーム機能へのアクセスを可能にします。最大供給量80億トークンで、ASTERはAsterの包括的な取引インフラストラクチャ全体における価値創造、交換、およびコミュニティ調整のバックボーンとして機能します。

プラットフォームは、セキュリティ、パフォーマンス、ユーザー中心設計をユニークに組み合わせており、YZi Labsによって支援され、分散型パーペチュアル取引所の最高峰を構築することに専念する堅固な開発チームによってサポートされています。Asterのアプローチは、中央集権的な代替案と競合するシームレスで強力で真に分散化されたオンチェーンデリバティブ取引体験の提供に焦点を当てています。

側面 Aster（プラットフォーム） ASTER（トークン） 定義 完全なDEX生態系と取引プラットフォーム 生態系を支えるネイティブユーティリティトークン 機能 取引インフラ、流動性、サービスを提供 ガバナンス、手数料支払い、プラットフォームユーティリティを有効化 コンポーネント Pro Mode、1001x Simple Mode、Aster Earn、スポット取引 最大供給量80億のBEP-20トークン 目的 分散型パーペチュアルとスポット取引を促進 ネットワーク参加者と価値配布を調整 使用法 パーペチュアル取引、利回り商品アクセス、ポートフォリオ管理 ガバナンス用ステーキング、手数料支払い、報酬獲得 範囲 4つの主要ネットワーク上のマルチチェーンプラットフォーム Binance Smart Chain上の単一トークン標準





従来の分散型取引所は、ユーザーが包括的な取引機能にアクセスするために複数のプラットフォーム、プロトコル、インターフェースを操作することを強いています。Asterは、トレーダーがパーペチュアル契約、スポット取引、利回り生成、高度な取引ツールにシームレスなインターフェースでアクセスできる統合プラットフォームを提供することでこれを解決しています。

ほとんどのDEXは、ユーザーに追加収益を生成することなく、アイドル資本を担保として固定することを要求しています。Asterは、ユーザーがasBNB（リキッドステーキングトークン）やUSDF（利回り生成ステーブルコイン）などの利回り生成資産を取引担保として使用し、パッシブ報酬を獲得し続けることができるTrade & Earnプログラムを通じて革命的な資本効率を導入しています。

最大抽出可能価値（MEV）攻撃が分散型取引を疫病のように襲い、ユーザーにより悪い実行価格を受け取らせています。Asterの1001x Simple Modeは、フロントランニングやサンドイッチ攻撃からトレーダーを保護しながら、完全なオンチェーン透明性を維持するMEVフリーのワンクリック実行を提供します。

プロフェッショナルな取引機能は通常、高額な手数料と急峻な学習曲線を伴います。AsterはPro Modeの業界最高水準の手数料構造（0.01%メーカー、0.035%テーカー手数料）と、すべてのスキルレベルのユーザーにとって高度な取引をアクセシブルにする直感的なインターフェースを組み合わせることで、これに対処しています。









Asterは、2つの先駆的なDeFiプロジェクトの合併後、決定的な分散型パーペチュアル取引所を創造するという戦略的ビジョンから生まれました。Astherusは、利回り生成商品とリキッドステーキング革新における実証済みの専門知識をもたらし、APX Financeは堅牢なパーペチュアル取引インフラストラクチャと高度なデリバティブ技術を貢献しました。

統合プラットフォームは統合以上のものを表しており、分散型取引がどのように機能すべきかの完全な再構想を体現しています。YZi Labsによって支援され、従来の金融とブロックチェーン技術の両方において深い専門知識を持つチームによって開発されたAsterは、数十億ドルのパーペチュアル取引市場で重要な市場シェアを獲得するために構想されました。

プロジェクトの開発タイムラインは、デュアル取引モードの立ち上げ、クロスチェーン機能の実装、24/7株式パーペチュアルや利回り生成担保システムなどの革命的機能の導入を含む、迅速な革新を反映しています。2025年9月17日のトークン生成イベントは、Asterの完全なコミュニティ所有権と分散型ガバナンスへの移行を示しました。









Asterは、2つの相補的な取引体験をユニークに提供します。Pro Modeは、深い流動性、最大100倍のレバレッジ、より低い手数料を維持しながら中央集権型取引所と競合する洗練された取引ツールを備えた高度なオーダーブックインターフェースを提供します。1001x Simple Modeは、パワーを犠牲にすることなく簡素性を求めるユーザーに最適な、ワンクリック実行による最大1001倍のレバレッジでオンチェーン、MEV耐性パーペチュアル取引を提供します。

Trade & Earnプログラムは、利回り生成資産をマージンとして有効にすることで、トレーダーが担保をどのように活用するかを変革します。ユーザーは、asBNB（BNBステーキング報酬とLaunchpool利益を獲得）やUSDF（デルタニュートラル戦略によってステーブルコイン利回りを生成）を取引担保として使用でき、すべての取引が取引利益とパッシブ収入の両方を生成する前例のない資本効率を創出します。

BNB Chain、Ethereum、Solana、Arbitrumで動作するAsterは、ユーザーが複数のウォレットを管理したり資産を手動でブリッジしたりすることを要求することなく、シームレスなクロスチェーン取引を提供します。このマルチチェーンアプローチは、統一流動性プールを維持しながら、ユーザーがどこで資産を保持していても最適な実行を確保します。

プロのトレーダーは、隠し注文、グリッド取引の自動化、同時ロング/ショートポジションのヘッジモード、包括的なリスク管理ツールの恩恵を受けます。プラットフォームは、隔離型とクロスマージンモードの両方、リアルタイム分析、個別の取引スタイルと好みに適応するカスタマイズ可能な取引インターフェースをサポートします。





機関投資家トレーダーとプロのDeFiユーザーは、デルタニュートラルヘッジ、アービトラージ機会、複雑なマルチアセットポジションを含む洗練されたデリバティブ戦略にAsterのPro Modeを活用します。プラットフォームの深い流動性と高度な注文タイプは、以前は中央集権型取引所でのみ可能だった戦略の実行を可能にします。

個人トレーダーは、パーペチュアル取引に利回り生成担保を使用することで資本効率を最大化します。例えば、ユーザーはBNBをステークしてasBNBを受け取り、レバレッジポジションの取引マージンとして使用し、同時にBNBステーキング報酬、Launchpool割り当て、潜在的な取引利益を獲得できます—単一の資本展開から複数の収入源を創出します。

グリッド取引機能により、ユーザーは定義された価格範囲内で自動的に安く買い高く売るアルゴリズム戦略を実装できます。この自動化は、手動実行が実用的でない変動の激しい市場で特に価値があり、トレーダーが常時監視することなく価格変動から利益を獲得することを可能にします。

ユーザーは、Asterの統一インターフェースを通じて複数のブロックチェーン生態系にわたって多様化されたポートフォリオを管理します。これには、BNB Chain利回り商品を担保として使用しながらSOLベースのパーペチュアル取引を行ったり、Arbitrumベースのデリバティブを取引しながらEthereum DeFi利回りにアクセスしたりすることが含まれ、すべてが単一のプラットフォーム内で行われます。





ASTERは、長期的持続可能性とコミュニティアライメントを確保するために戦略的に配布された80億トークンの固定最大供給量を維持しています。割り当ては、コア貢献者と流動性提供に対する適切なインセンティブを維持しながら、コミュニティ報酬と生態系開発を優先します。

トークン配布内訳:

エアドロップ: 53.5%（4,280,000,000 ASTER） - 最大の割り当ては、Aster Spectraプログラムに参加し、取引を通じてロイヤルティポイントを獲得し、生態系の成長に貢献した忠実なユーザーに報います。TGEで適格参加者に7億400万トークン（総計の8.8%）の初期アンロックが発生しました。

生態系とコミュニティ: 30%（2,400,000,000 ASTER） - APX保有者移行、流動性ブートストラップ、戦略的パートナーシップ、マーケティング構想、開発助成金をサポートします。時間の経過とともに減少する交換レートでAPX-ASTER変換メカニズムを含みます。

財務: 7%（560,000,000 ASTER） - 将来の戦略的構想、運営準備金、ガバナンス承認プログラム用に予約されています。コミュニティガバナンス決定を通じて利用されるまでロックされたままです。

チーム: 5%（400,000,000 ASTER） - プロジェクト成功との長期的コミットメントとアライメントを確保するため、1年クリフと40か月リニアベスティングでコア貢献者とアドバイザーに割り当てられています。

流動性とリスティング: 4.5%（360,000,000 ASTER） - 取引所リスティングと流動性ブートストラップに専念し、即座の取引可用性と市場安定性を確保するためTGEで完全にアンロックされました。

トークノミクス設計には、トークン価値を維持し、プラットフォーム開発決定における積極的なコミュニティ参加を促進するプロトコル収益買い戻しメカニズムとガバナンスベース報酬配布が含まれています。









ASTER保有者は、プラットフォーム開発、手数料構造、戦略的構想に影響を与える分散型ガバナンス決定に参加します。トークン保有者は、プロトコルアップグレード、財務割り当て、生態系パートナーシップに投票し、中央集権的統制ではなくユーザー利益と一致するコミュニティ主導の進化を確保します。

プラットフォームは、ASTER保有者向けの手数料最適化メカニズムを実装していますが、特定の割引構造はガバナンス決定を通じて進化し続けています。加えて、ASTERは、取引手数料とプラットフォーム収益がアクティブなトークン保有者とガバナンス参加者に還流するプロトコル収益共有の基盤として機能します。

ASTERは、高度なプラットフォーム機能、新しい取引ペアへの優先アクセス、生態系プログラムへの独占参加のアクセスを解除します。これには、イールドファーミング機会への早期アクセス、トークンローンチでの優先割り当て、プロの取引戦略のための強化されたポジション制限が含まれます。

ASTERは、時間に敏感な交換レートを持つ構造化された変換メカニズムを通じて、レガシーAPXトークン保有者のアップグレードパスとして機能します。この移行プロセスは、アップグレードプロセスに迅速に参加する早期採用者に報酬を与えながら、以前の生態系からのシームレスな移行を確保します。





Asterのロードマップは、主要な分散型デリバティブプラットフォームとして確立する3つの変革的開発に焦点を当てています。近日公開のAster Chainは、高頻度取引と複雑なDeFi操作のために特別に最適化された目的構築Layer 1ブロックチェーンを表し、すべての取引活動に対して秒未満の取引ファイナリティと大幅に削減されたガス費用を提供します。

ゼロ知識証明統合は、透明なブロックチェーン環境では以前不可能だった新しい洗練された取引戦略のカテゴリを可能にしながら、プライバシーとスケーラビリティを向上させます。この技術により、機関投資家トレーダーは、完全な分散化とセキュリティ保証を維持しながら、戦略を明かすことなく大規模なポジションを実行できるようになります。

意図ベース取引システムは、おそらく最も野心的な革新を表し、ユーザーの意図を解釈し、異なる流動性源とブロックチェーンネットワーク間で最適なパスウェイを実行することで複雑なマルチチェーン戦略を自動化します。このシステムにより、トレーダーは複雑な実行詳細を手動で管理するのではなく、望ましい結果を表現できるようになります。

これらの開発により、Asterは、分散型プラットフォーム上で月間数千億の取引量を示した急速に成長するパーペチュアルデリバティブセクターで実質的な市場シェアを獲得する位置にあります。









Asterは主にGMX、dYdX、Gains Networkを含む確立されたパーペチュアルDEXと競合していますが、一般的なDeFi取引制限に対処するユニークな革新を通じて差別化を図っています。

Asterの競争優位性：

トレーダーと流動性提供者間の潜在的な対立を生むGMXの単一プールモデルとは異なり、Asterは、分散化を維持しながらこれらの構造的問題を排除するPro Modeの伝統的なオーダーブック・メカニズムを使用しています。デュアルモード・アプローチは、プロのオーダーブック取引と簡素化されたワンクリック実行の両方を提供し、競合他社が匹敵できない柔軟性を提供します。

革命的なTrade & Earnプログラムは、従来のパーペチュアルDEXでは不可能な資本効率を創出します。競合他社がアイドル担保を要求する一方で、AsterasBNBステーキング報酬とUSDFデルタニュートラル戦略を通じてユーザーがマージンで利回りを獲得することを可能にし、アクティブトレーダーに効果的に「無料」レバレッジを提供します。

Asterのネイティブマルチチェーンアーキテクチャは、通常単一ネットワークで動作するか複雑なブリッジングメカニズムを要求する競合他社を上回ります。このアプローチは、追加の複雑さやセキュリティリスクなしに主要ブロックチェーン生態系全体の流動性と資産へのシームレスアクセスを提供します。

MEV耐性1001xモードは、他の分散型パーペチュアルプラットフォームを悩ます実行品質問題に直接対処し、AMMベースの競合他社に一般的に影響するフロントランニングやサンドイッチ攻撃なしに、ユーザーに公正な価格設定を確保します。





ASTERは、包括的なセキュリティ対策、競争力のある取引手数料、ユーザーフレンドリーなインターフェースで知られる主要な暗号通貨取引所MEXCで取引可能です。MEXCは、小売および機関投資家の両方にとって適切な流動性と価格発見を確保するASTERの複数の取引ペアを提供します。

取引所は、直接ASTER購入のためのスポット取引と、先物取引、ステーキングオプション、ポートフォリオ管理ツールを含む高度な機能を提供します。MEXCの堅牢なインフラストラクチャは、ユーザー資産を保護するための業界標準のセキュリティプロトコルを維持しながら、高頻度取引をサポートします。





MEXCでのステップバイステップ購入ガイド：

MEXCアカウント作成 - MEXCウェブサイトを訪問し、電子メール認証とKYC要件で登録を完了する。 アカウントのセキュリティ保護 - 二要素認証を有効化し、完全な取引アクセスのための身元確認を完了する。 資金の預金 - サポートされているネットワークを介してMEXCウォレットにUSDTまたは他のサポートされている暗号通貨を送金する。 ASTER市場に移動 - 取引セクションで「ASTER」を検索し、希望する取引ペアを選択する。 注文を出す - 即座実行のための市場注文または特定価格ターゲットのための指値注文を選択する。 購入を確認 - 取引詳細を確認し、ASTERトークン購入を確認する。 保有管理 - MEXCポートフォリオでASTER残高を監視するか、必要に応じて外部ウォレットに引き出す。





Asterは、高度なプロ機能をユーザーフレンドリーな設計と革命的な資本効率革新と組み合わせることで、分散型パーペチュアル取引におけるパラダイムシフトを表しています。デュアルモード取引システム、利回り生成担保オプション、マルチチェーンアーキテクチャを通じて、AsterはDEXが中央集権的代替案と効果的に競合することを妨げてきた基本的制限に対処しています。

ASTERトークン生態系は、コミュニティガバナンス、プロトコル収益共有、ステークホルダーの利益をプラットフォーム成功と一致させる生態系ユーティリティ機能を通じて持続可能な価値を創出します。DeFiデリバティブ市場が拡大し続ける中、Asterの包括的アプローチは、優れたユーザー体験を提供しながら重要な市場シェアを獲得する位置に配置されています。

Aster Chain、ゼロ知識統合、意図ベース取引システムを含む今後の革新により、Asterは分散型金融の次世代を定義するインフラストラクチャを構築しています。高度な能力、優れた資本効率、コミュニティ主導生態系への参加を求めるトレーダーにとって、Asterは既存の代替案に対する説得力のある利点を提供します。





