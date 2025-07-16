アンチマネーロンダリング（AML）とは何ですか？









マネーロンダリングとは、犯罪者が違法に得た資金（金融詐欺、麻薬密輸、テロ活動などから）をクリーンな資金に変換する行為です。 一般的に、マネーロンダリングは3つの段階に分けられます。





1.1 プレイスメント：違法な資金を金融システム（銀行等）に入れる行為。 これには一般的に、債務返済、合法的収入との混合、投資、外貨両替などに違法資金を使用することが含まれます。





1.2 レイヤリング：違法な資金を様々な手段で複数回送金し、容易に追跡できないようにすること。 暗号資産を利用するのもその一つ。





1.3 インテグレイション：洗浄された資金を、金融システムに預け入れ、適切に使用すること。









アンチマネーロンダリング（AML：Anti-Money Launderingの略称）とは、金融犯罪、特にマネーロンダリングやテロ活動を防止し、撲滅するために、特定の機関や政府によって実施される対策を指します。 簡単に言えば、犯罪者が違法に入手した資金をクリーンな資金に変えることを防ぐものです。 アンチマネーロンダリングは様々な分野に存在し、暗号資産分野に限ったものではありません。





暗号資産取引所では、マネーロンダリング活動の可能性がある場合、以下の対策が取られます。





2.1 個人口座での直近の頻繁な取引、多額の取引、多額の資金の流出入など、潜在的に問題のある取引行為にフラグを立て、報告します。





2.2 調査中、利用者の個人口座は凍結され、資金へのアクセスができなくなります。





2.3 違法行為が確認された場合、関係機関と協力し、証拠を提出します。 盗まれた資金が発見された場合、可能な限り元の所有者に返還します。





MEXCは、暗号資産取引所として、常に違法行為や犯罪行為を拒否し、マネーロンダリングと闘い、様々な国や地域の関連政策を遵守することを決意しています。













KYCはマネーロンダリング対策の一つで、KYCシステムを通じて、ユーザーの身元情報、取引行動、信用状況などを把握し、マネーロンダリングを防止します。









暗号資産が犯罪者によるマネーロンダリングの経路として利用される理由として以下の点が挙げられます。





4.1 暗号資産の匿名性がマネーロンダリング防止の難易度を高めていること。 モネロ（Moneo）に代表されるプライバシーコインは取引を非公開にし、トルネードキャッシュ（TORN）に代表されるコインミキサーは取引を追跡することを困難にします。これらは犯罪者によるマネーロンダリングを容易にします。





4.2 暗号資産の取引は可逆的ではありません。 受取人が返金に応じない限り、送金後は誰にも取り戻すことができません。





4.3 監督・規制の欠如。犯罪者はこの状況を利用します。



