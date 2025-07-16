AIとWeb3の融合により、Academic Labs (AAX)はオンライン教育の定義を刷新します。EduFiプラットフォームは、学習インセンティブ、分散型コンテンツ、コミュニティ主導のガバナンスを統合し、インセンティブギャップをなくし、コストを削減し、リソースの独占を打破し、学習者と教育者を優先するオープンなエコシステムを構築します。 1. Academic Labsとは？ Academic AIとWeb3の融合により、Academic Labs (AAX)はオンライン教育の定義を刷新します。EduFiプラットフォームは、学習インセンティブ、分散型コンテンツ、コミュニティ主導のガバナンスを統合し、インセンティブギャップをなくし、コストを削減し、リソースの独占を打破し、学習者と教育者を優先するオープンなエコシステムを構築します。 1. Academic Labsとは？ Academic
Academic Labsとは？AIとWeb3主導の教育革命

AIとWeb3の融合により、Academic Labs (AAX)はオンライン教育の定義を刷新します。EduFiプラットフォームは、学習インセンティブ、分散型コンテンツ、コミュニティ主導のガバナンスを統合し、インセンティブギャップをなくし、コストを削減し、リソースの独占を打破し、学習者と教育者を優先するオープンなエコシステムを構築します。

1. Academic Labsとは？


Academic Labsは、ソラナブロックチェーン上に構築された分散型教育プラットフォームで、AIによるパーソナライゼーションとWeb3インセンティブを活用し、コミュニティ主導のグローバルな学習ネットワークを実現します。その使命は「Learn, Share, Earn（学び、共有し、稼ぐ）」モデルに体現されており、学習者のモチベーションを刺激し、世界中の教育リソースの価値を解き放つことにあります。

プラットフォームの特徴：

  • 分散型ガバナンス：権限と価値を学習者とコンテンツ制作者に直接還元。
  • オープンで透明なインセンティブ：学習、教育、貢献に対して報酬を獲得可能。
  • グローバルなビジョン：教育リソースは世界中に流れ、自由に共有される仕組み。

2. Academic Labsの主要機能と技術構成


Academic Labsは、教育パラダイムの改革に特化したWeb3プラットフォームとして、明確なミッションと強固な技術的・機能的基盤を兼ね備えています。ゲーム化されたデザイン、AI主導のパーソナライゼーション、ブロックチェーンインフラを深く統合することで、学習効率を高め、知識の習得と流通の方法を再定義します。以下のセクションでは、Academic Labsが学習体験、技術基盤、ガバナンスモデルの3つの側面から教育イノベーションの目標をどのように達成しているかを検証します。

2.1 ゲーム化された学習体験


Academic Labsはクイズ、ビデオ、インタラクティブなコースなど、ゲームのような豊富な学習コンテンツを提供しています。英語、ブロックチェーンの基礎、プログラミングを中心に、学習をより楽しく魅力的にするだけでなく、学習者のモチベーションを高め、積極的な参加を促します。

2.2 AIとWeb3の統合


このプラットフォームは、AIを活用して学習経路をパーソナライズする一方、Web3の分散型の性質を利用して、教育リソースの公正な分配と透明な管理を保証します。また、AIエージェントやグローバル知識チェーン（Global Knowledge Chain）などの新機能を導入し、学習エコシステムをさらに拡大する予定です。

2.3 DAOガバナンス機構


Academic Labsは分散型自律組織（DAO）ガバナンスモデルを導入し、コミュニティメンバーがコンテンツの選定や機能開発などのプラットフォームの決定に参加できるようにすることで、ユーザーのエンゲージメントとオーナーシップを強化しています。

3. AAX 暗号資産トケノミクス


AAXはソラナブロックチェーン上のAcademic Labsのネイティブトークンで、その最大供給量は50億枚です。主なユーティリティは以下の通りです：

  • 学習インセンティブ：ユーザーは学習タスクを完了することでAAX報酬を獲得可能。
  • コンテンツ作成報酬：コンテンツ作成者は、作品の品質と人気度に基づいてAAXを獲得。
  • プラットフォームガバナンス：AAX保有者は、プラットフォームの将来を形づくるためのガバナンス投票に参加可能。

また、Academic Labsは「Study-to-Earn」プログラムを実施しており、ユーザーはチャレンジタスクを完了することでポイントを獲得し、イベント終了時にAAXトークンへ変換されます。

4. 開発履歴とパートナーシップ


2023年に設立され、シンガポールに本社を置くAcademic Labsは、戦略的な協力関係や20以上の先進的なマイルストーン達成を通じて、急速にエコシステムを成長させ、200万人以上のユーザーにサービスを提供してきました。

また、2024年11月には、DWF Labs、HTX Ventures、UOB Ventureなどの著名投資家の支援を受け、320万ドルの資金調達を完了しました。

2025年5月7日、AAXトークンはMEXCに上場し、プラットフォームのグローバル展開における重要な一歩を達成しました。

5. 将来の計画


Academic Labsは、「Platform 2.0」に向けて積極的に準備を進めており、以下のような取り組みを予定しています：

  • AIエージェントの強化：多言語対応とディープラーニング機能の拡張。
  • グローバルナレッジチェーンの推進：教育コンテンツの認証と配信のためのWeb3インフラを確立。
  • 第2回コミュニティエアドロップ：早期貢献者やアクティブ学習者に報酬を割り当て。
  • コースエコシステムの拡大：大学、有名講師、教育プラットフォームと提携し、カリキュラムを強化。
  • モバイルおよびクロスプラットフォームの最適化：デバイスを超えたユーザー体験とソーシャルインタラクション機能の向上。

Academic Labsの目標は、教育者・学習者・開発者・投資家をつなぐグローバルな分散型知識ネットワークを構築し、「Learn & Earn, Teach & Prosper（学んで稼ぎ、教えて豊かに）」という新しい教育パラダイムを共創することです。

6. MEXCでAAX購入する方法


Academic LabsはAIとWeb3を組み合わせ、従来のオンライン学習の弱点を克服する分散型、コミュニティ主導の教育プラットフォームを作成します。そのネイティブトークンであるAAXは、学習とコンテンツ作成に報酬を与えるだけでなく、ユーザーにガバナンス権を付与します。プラットフォームが進化し、グローバルなパートナーシップを拡大するにつれ、Academic Labsは教育の未来に大きな影響を与える存在になるでしょう。

MEXCにてAAXの現物取引が開始されました。以下の手順で、AAXを取引できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「AAX」と入力し、現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

