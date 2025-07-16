Abstractとは？一般消費者向けレイヤー2ブロックチェーンの入門ガイド





ブロックチェーン技術は過去10年で急速に発展し、ビットコインが価値の保存手段としての役割を果たすところから、イーサリアムによるスマートコントラクトの普及に至るまで、グローバルな技術革新の最前線に立っています。しかし、その複雑なユーザーエクスペリエンス、高額な手数料、低速の処理速度などの課題が依然として一般のユーザーを遠ざけています。













Abstractは、 Pudgy Penguins NFTプロジェクトの親会社である Igloo Inc と Cube Labs によって共同開発されました。このプロジェクトは、ゼロ知識証明（ZK）技術、つまり暗号学的証明を使用して、より安全でプライバシーに優れたトランザクション検証を実現しています。





2024年6月、同社はNFTに特化したレイヤー2ネットワークであるFrameとその開発チームを買収し、Abstractの開発基盤を強化しました。





その後、Founders Fund（シリコンバレーのVCファンド）が主導する$1,100万の資金調達ラウンドを発表し、1kx や Fenbushi Capital などのWeb3投資家も参加しました。





多くのブロックチェーンプロジェクトがDeFiやインフラレイヤーからスタートするのに対し、Abstractは当初からエンドユーザー、特にゲーム、ソーシャル、NFTといった一般消費者向けの領域に焦点を当てています。このユーザー優先のアプローチは、その技術アーキテクチャやプロダクト設計の選択にも反映されています。













Abstractは、イーサリアム上に構築されたZK-Rollup技術を採用したレイヤー2ネットワークです。従来のレイヤー1ブロックチェーンと比較して、ZK-Rollupはトランザクションのスループットを大幅に向上させ、ガス代を削減します。





Abstractは、ZKsyncが開発したモジュラーフレームワークであるZK Stackを基盤としており、これにより独自のネットワークロジックやガバナンスシステムを維持しつつ、イーサリアムメインネットとの完全な互換性を実現しています。









Abstractは、EigenLayerのデータ可用性モジュールであるEigenDAを統合しており、大量のオフチェーンデータをイーサリアムメインネットで検証する前に、その完全性と信頼性を確保しています。この構成により、大規模なゲームアプリや高頻度取引プラットフォームなどの高負荷なユースケースにも対応可能です。









Abstractは完全なEVM互換性を持ち、既存のイーサリアム dAppやスマートコントラクトを最小限の変更でネットワーク上に展開できます。これにより、開発者はコードを書き直すことなくプロジェクトを移行でき、展開コストと複雑さが大幅に削減されます。













Abstractは現時点でネイティブトークンを発行していませんが、その開発ロードマップやコミュニティの期待に基づけば、将来的にネットワークのインセンティブ、ガバナンス、およびステーキングを支えるトークンが導入される可能性があります。想定されるユースケースは以下の通りです：

インセンティブ ：開発者、ノードオペレーター、アクティブユーザーへの報酬

ガバナンス ：プロトコルのアップグレードやパラメーター変更に関する投票権

ステーキング：ノードオペレーターやバリデータの担保としての使用





公開情報によると、NFTマーケットプレイスの Magic Eden やブロックチェーン分析プラットフォームの Dune Analytics など、複数のWeb3アプリがすでにAbstractとの統合を検討しています。









Abstractはネイティブトークンに関する詳細をまだ公開していませんが、ネットワークと積極的に関わることで将来のエアドロップに備えることができます。現在利用可能な機会は以下の通りです：

メインネットローンチ ：2025年初頭に正式にメインネットが稼働。ネットワークでの活動に応じてXPポイントやバッジが獲得可能。

XPシステム ：ブリッジ、トレード、ドメイン名のミントなどのアクションでXPを獲得。累積XPは将来のエアドロップ報酬に影響を与える可能性あり。

バッジシステム：特定のタスクを完了することでバッジがアンロックされ、追加の報酬が得られる可能性あり。









ユーザー中心のブロックチェーンは、最大の参入障壁である「ウォレット」の問題を解決する必要があります。従来のウォレットは、シードフレーズの保管、ブラウザ拡張機能のインストール、高額なガス代の支払いなど、一般ユーザーにとって大きなハードルとなっています。





Abstractは、アカウント抽象化と最新の認証方式である Passkey を完全に導入することで、この問題を解決します。ユーザーは生体認証、デバイスのPINコード、またはパスワードを使用してウォレットを作成しアクセスすることができます。シードフレーズもウォレットプラグインも不要で、Web2に近いシームレスな体験を提供しながら、Web3レベルの資産管理も確保しています。





さらに、Abstractウォレットはガスレストランザクションに対応しており、すべてのオンチェーントランザクションにかかる費用はプラットフォームやdAppプロバイダーが負担します。これにより、新規ユーザーの参入障壁が大幅に低減され、Web3へのオンボーディングがより直感的で簡単になります。









Abstractは単に「より速いイーサリアムの代替」を目指しているわけではありません。その核心となる使命は、一般消費者が日常的にアクセスできるブロックチェーンネットワークを構築することにあります。そのため、以下の主要分野に重点を置いています：





Web3ゲーム ：低レイテンシー、高スループットのインフラにより、複雑なインゲーム経済を持つ大規模リアルタイムマルチプレイヤーゲームをサポート

NFTとデジタルコレクティブル ：Pudgy Penguins の経験を活かし、デジタル資産の発行、取引、展示のためのフルスタックエコシステムを構築

ソーシャルプラットフォーム ：次世代のオンチェーンソーシャルアプリに対応するアイデンティティシステム、コンテンツインセンティブ、マイクロペイメントの実装

Web3コマースとブランドアプリケーション：主流ブランドがブロックチェーンネイティブのユーザーに安全かつ低コストでリーチできるよう支援









Abstractは、一般ユーザーを念頭に置いて設計された数少ないWeb3プロジェクトの一つです。ZK技術、完全なEVM互換性、ガスレストランザクション、シンプルな認証を組み合わせることで、現実世界での真の実装に向けた可能性を持っています。2025年初頭のメインネット正式ローンチにより、ユーザー中心のdAppの新たな波が続くと期待されています。





単なるブロックチェーンプラットフォームにとどまらず、AbstractはWeb3の消費者時代への重要なゲートウェイを目指しています。次なるブロックチェーン採用の爆発的なフェーズは、このようなプロジェクトから始まる可能性があります。







