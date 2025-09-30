初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

指値注文
ストップリミット
定義
希望する売買価格を設定し、市場価格がその水準に達したときのみ執行される
トリガー価格を設定し、その価格に達すると自動的に指値注文が発動される
トリガー条件
注文は即時に出され、市場価格が設定価格に到達するまで待機
市場価格がトリガー価格に達したときにのみ注文が発動
トリガーメカニズム
なし
あり（トリガー価格と指値価格の両方が必要）
約定方法
直接注文板に出され、約定を待つ
トリガーされるまでは保留され、発動後は指値注文として注文板に出る
使用例
希望する価格で購入/売却
市場が重要な価格に到達したときに自動で利確/損切り
リスク管理機能
弱い：静的な注文配置が中心
強い：戦略的な利確/損切りに一般的に使用され、重要な値動きを逃さない
暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致