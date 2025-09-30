暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。 1. ストップリミットと暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。 1. ストップリミットと
初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。

1. ストップリミットとは？


ストップリミットとは、あらかじめトリガー価格、売買価格、売買数量を設定できる注文です。最新の取引価格がトリガー価格に達すると、システムは指定した価格で指値注文を自動的に出します。

この注文タイプは、市場が特定の価格に達したときにすぐに売買したいトレーダーに最適です。

1.1 主要なパラメータ


1）トリガー価格：最新の取引価格がこの価格に到達した時点で注文が発動します。
2）購入/売却価格：暗号資産を売買したい価格。
3）購入/売却数量：売買したい暗号資産の数量。
4）注文金額：売買したい暗号資産の総額。

1.2 ストップリミットの事例


例えば、BTCの現在の市場価格が118,500 USDTの場合、ユーザーは次のように予測します：
  • BTCが119,000 USDTを突破すれば上昇トレンドを示す可能性がある。
  • BTCが117,000 USDTを下回れば下降シグナルが確認できる。

この場合、ユーザーは以下のように設定できます：
1）利確注文：トリガー価格 119,000 USDT、購入価格 119,200 USDT
2）損切り注文：トリガー価格 117,000 USDT、売却価格 116,800 USDT

この設定により、ユーザーは市場を常に監視しなくても、重要な価格水準に達した際にシステムが自動的に注文を出してくれます。

注意：変動が激しい市場では、価格の動きが速すぎるとストップリミットの購入注文が約定しない可能性があります。

1.3 ストップリミットと指値注文の比較



指値注文
ストップリミット
定義
希望する売買価格を設定し、市場価格がその水準に達したときのみ執行される
トリガー価格を設定し、その価格に達すると自動的に指値注文が発動される
トリガー条件
注文は即時に出され、市場価格が設定価格に到達するまで待機
市場価格がトリガー価格に達したときにのみ注文が発動
トリガーメカニズム
なし
あり（トリガー価格と指値価格の両方が必要）
約定方法
直接注文板に出され、約定を待つ
トリガーされるまでは保留され、発動後は指値注文として注文板に出る
使用例
希望する価格で購入/売却
市場が重要な価格に到達したときに自動で利確/損切り
リスク管理機能
弱い：静的な注文配置が中心
強い：戦略的な利確/損切りに一般的に使用され、重要な値動きを逃さない

2. ストップリミットの4つの主なメリット


2.1 利益を確保：事前に計画


利確注文により、価格があらかじめ設定した目標に達した時点で利益を確定できます。これにより、欲張ったり、ためらったりすることによって最適な売却タイミングを逃し、利益を失うことを防ぎます。

2. 2 リスクを管理：資金を保護


暗号資産価格は非常に不安定で予測が困難です。損切り注文を設定することで損失を効果的に限定できます。市場が予想に反して動いた場合でも、速やかに撤退でき、資金のさらなる減少を防ぎます。

2.3 自動取引を実現：感情の影響を排除　


恐怖や欲望といった感情は取引判断に悪影響を及ぼすことがよくあります。ストップリミットは事前に決めたルールに基づいて取引を執行するため、感情を排除し、合理的かつ客観的な判断を可能にします。

2.4 常時監視の必要性を軽減


注文パラメータを事前に設定しておくことで、トレーダーは市場を常に監視する必要がなくなります。条件が満たされた時点で、システムが自動的に取引を実行します。

3. MEXCでストップリミットを設定する方法


3.1 注文の出し方


MEXCアカウントにログインし、取引画面に進みます。 [ストップリミット] を選択し、トリガー価格、購入/売却価格、数量を入力します。最後に [BTCを購入] をクリックして注文を送信します。


3.2 注文の確認


注文後は、画面下部の [現在の注文] や [ポジション] パネルで詳細を確認できます。


3.3 注文履歴の確認


ストップリミットが約定またはキャンセルされた後は、 [注文履歴] → [現物取引] → [注文履歴] から履歴を確認できます。


4. ストップリミットを利用する際の注意点


市場価格から離れすぎた価格設定は避ける：指値価格をトリガー価格に近づけて設定することで、発動しても約定しないというリスクを減らすことができます。
テクニカル分析を活用する：利確/損切り水準を設定する際には、サポート/レジスタンスゾーンやトレンドラインなどのテクニカル指標を活用し、妥当な範囲を決定してください。
出来高や市場センチメントを確認する：トリガー価格の設定は必ずしも約定を保証するものではありません。特に変動の激しい市場や流動性が低い時間帯では、注文が約定しない場合があります。

5. まとめ


ストップリミットはシンプルかつ効果的な自動取引ツールであり、市場を常に監視できないトレーダーや、事前に戦略を立てたい人に特に有用です。妥当なトリガー価格と指値価格を設定することで、常時介入しなくても市場のチャンスを捉えつつ、下落リスクを効果的に管理できます。

初心者でも経験豊富な投資家でも、利確/損切り戦略を習得し柔軟に活用することは、取引効率を高め、より安定したリターンを得るための重要なステップです。ただし、どの取引ツールも万能ではありません。市場は常に変化しており、トレーダーは自身のリスク許容度、取引経験、市場分析に応じてストップリミットを活用し、戦略やスキルを継続的に磨く必要があります。

おすすめ記事：


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

