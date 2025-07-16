One-Cancels-the-Other (OCO)注文とは？





刻々と変化する暗号資産市場において、投資家が将来の市場の動きを正確に予測することは時に困難です。予測が難しい市場に対処する際に、One-Cancels-the-Other（OCO）注文の使用をお勧めします。この注文方法は2つの注文を逆方向に同時に出すことで、市場の機会を捉えたり、極端な下落を回避したりするのに役立ちます。









OCO（One-Cancels-the-Other）、または委託注文としても知られているものは、ストップリミットと指値注文を一つのOCO注文に組み合わせて配置します。ストップリミットがトリガーされた場合、または指値注文が実行されたり部分的に実行されたりした場合、もう一方の注文は自動的にキャンセルされます。いずれかの注文が手動でキャンセルされた場合、対応する注文も同時にキャンセルされます。





OCO注文は、買い/売りを確実にしながら、より良い約定価格を確保することを目指します。現物取引において、投資家はストップリミットと指値注文の両方を同時に設定したい場合に、この取引戦略を利用することができます。













現物取引におけるOCO注文では、利確/損切り注文と指値注文を同時に設定できるため、投資家はより適切にリスクをコントロールすることができます。









現物取引におけるOCO注文は、投資家が手動で操作することなく、取引システムによって自動的に約定されます。この機械的な約定により、投資家は感情的な意思決定や誤った判断を避け、取引の規律を高めることができます。









現物取引でOCO注文の戦略を用いることで、投資家は利確/損切りのトリガー価格と指値価格を同時に設定することができ、2つの注文を別々に設定する必要がなくなります。これにより、注文を監視する時間と労力を省くことができ、取引効率の向上につながります。









現物取引におけるOCOの特徴は、一方の注文が約定すると、もう一方の注文が自動的にキャンセルされることです。これにより、取引の重複を避け、不要なリスクを回避することができます。









現物取引におけるOCO注文の戦略は、市場変動への柔軟な対応、リスクコントロール、不確実性の軽減を必要とする取引シナリオに適しています。









トレーダーは市場の反落時に低コストでの購入を望みますが、反落がなく価格が上昇した場合、買い逃すことを恐れます。したがって、反落がなく価格が上昇した場合、システムは指定された価格で購入を行います。





この場合、現物取引におけるOCO注文には損切り買い注文と指値買い注文が含まれます。









トレーダーは中間高値からまだ上昇する可能性があると判断した際、最高値で売りたいものの、突然の下落によって利益を失うことを恐れます。そのため、突然の下落が生じた場合、システムは指定された価格で売却を行います。





この場合、現物取引におけるOCO注文には損切り売り注文と指値売り注文が含まれます。









売り注文：価格（指値注文）＞現在の市場価格＞損切りトリガー価格（利確/損切り注文）

買い注文：価格（指値注文）＜現在の市場価格＜損切りトリガー価格（利確/損切り注文）

















MEXCの公式ウェブサイトに入った後、[現物取引]をクリックし、現物取引のインターフェイスを開きます。

















市場分析とご自身の投資計画に基づき、資産を売買する価格を決定します。













損切り価格と指値価格の両方を設定する必要があります：





損切りの買い注文は、価格が一定の水準まで上昇した際に、その資産が自動的に購入される価格です。





指値買い注文は、価格が一定の水準まで下落した際に、その資産が自動的に購入される価格です。













購入時と同様に、損切り価格と指値価格の両方を設定する必要があります：





指値売り注文は、価格が一定の水準まで上昇した際に、その資産が自動的に売却される価格です。





損切りの売り注文は、価格が一定の水準まで下落した際に、その資産が自動的に売却される価格です。













パラメーターが正しいことを確認した後、注文を出します。













注文が発注されたら、市場の状況を注意深く監視する必要があります。価格が設定した条件のいずれかにトリガーすると、システムは自動的に対応する売買操作を実行し、他の条件付き注文をキャンセルします。









注意





現物取引におけるOCO戦略では、これら2つの条件付き注文はペアとして存在し、どちらかの条件がトリガーされると、もう一方の条件はキャンセルされます。





オペレーティングシステムによってチュートリアルやガイドが異なる場合があります。実際のオペレーティングシステムをご参照ください。













現物取引におけるOne-Cancels-the-Other（OCO）注文は、2つの条件付き注文を設定し、一方が約定するともう一方が自動的にキャンセルされる投資の取引戦略です。リスクコントロールやエントリーポイントの選択に用いられます。





リスクに関する免責事項：現物取引におけるOCO戦略の利点は、投資家がリスクをコントロールすることができ、取引を自動化できる点にあります。しかし欠点は、市場の激しい変動により、この戦略が期待通りに実行されない可能性があることです。現物取引でOCO注文の戦略を用いる場合、市場のボラティリティとリスクを注意深く考慮し、取引戦略が投資目標とリスク許容度に合致していることをご確認ください。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。