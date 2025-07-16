MEXCアフィリエイトとは？高額キャッシュバック＆参加ハードルゼロ

世界有数の暗号資産取引所として、MEXCは現物および先物取引の両方において高い専門性を持ち、継続的にサービスを進化させてきました。長年の業界経験を背景に、MEXCは競争力のある取引手数料と卓越したマーケットデプスにより、多くの先物トレーダーに選ばれるプラットフォームとなっています。





また、MEXCは商品開発に加え、有力なKOL（キーオピニオンリーダー）やコンテンツクリエイターとの連携を積極的に進め、双方の成長を促進し、健全で持続可能な先物取引エコシステムの構築にも取り組んでいます。









MEXCアフィリエイトプログラムは、業界のKOL（キーオピニオンリーダー）、コンテンツクリエイター、コミュニティリーダーとの協力を通じて、先物取引の普及を目的としたグローバルなパートナーシップ施策です。









MEXCのアフィリエイトとして参加することで、当社のミッションに共感し、その価値観を反映しながら、MEXC取引プラットフォームを積極的に広めることができます。アフィリエイトに登録すると、専用の招待コードが発行され、記事やSNS、その他のプロモーションチャネルを通じてトレーディング愛好者に共有することができます。あなたが招待したアクティブユーザー様が取引を行うたびに、その取引活動に対して生涯にわたるキャッシュバックを受け取ることができます。





注意事項：MEXCは、以下の国/地域のユーザー様による取引および利用申請を受け付けておりません：北朝鮮、キューバ、スーダン、シリア、イラン、クリミア、中国本土、インドネシア、シンガポール、ベネズエラ、カナダ、アメリカ合衆国、その他の一部地域。













MEXCアフィリエイトになることで、影響力を最大化しながら、業界平均の2倍以上のキャッシュバック率を享受できます。招待ユーザー様1人あたり、最大70％の招待キャッシュバックに加え、10％のサブアフィリエイトキャッシュバックも受け取れます。たとえば、ユーザーA（あなたの直接招待者）が$100の取引手数料を生み出した場合、あなたには$70が支払われます。さらに、ユーザーAがユーザーCを招待すると、ユーザーCの取引手数料の10％もキャッシュバックとして受け取れます。









MEXCは、BTCやETHを含む1,291種類の先物ペアに対応し、最大500倍のレバレッジを提供するなど、あらゆる取引戦略に対応した充実のプロダクトを展開しています。取引手数料ゼロキャンペーンをはじめ、先物取引手数料は業界平均を大きく下回っており、高頻度トレーダーにとって非常に有利となっています。また、MEXCの深い流動性により、大口注文でもスリッページが最小限に抑えられ、安定かつ効率的な取引環境が提供されます。













MEXCは、170以上の国と地域で73,000人を超えるKOLと提携しており、強力なブランド認知と信頼を構築しています。これまでに6,200 BTC超のアフィリエイトキャッシュバックを、一度の遅延もなく期日通りに支払っており、業界における信頼性を確固たるものとしています。また、MEXCは国際的な金融コンプライアンス基準を厳格に遵守しており、マルチレイヤーの資金分離管理と高度なリスク制御システムを導入することで、ユーザー様の資産を最大限に保護しています。













1) 公式MEXCウェブサイトにログインし、[先物取引]→[先物概要] へ進んでください。









2) ページの一番下までスクロールし、アフィリエイトセクションを見つけ、[今すぐ申請]をクリックします。









3) アフィリエイトページで[アフィリエイトステータスを有効にする]をクリックします。画面の案内に従って必要事項を入力し、[今すぐ有効化]をクリックして申請を完了してください。













1）MEXCアプリのホーム画面を開き、[招待]をタップします。 2）ページの一番下までスクロールし、MEXCアフィリエイトプログラムを見つけ、[今すぐ有効化]をタップします。 3）画面の案内に従って必要情報を入力し、[今すぐ有効化]をタップして申請を完了してください。









MEXCアフィリエイトプログラムは、素晴らしいチャンスを提供します！あなたが業界のKOL、コミュニティリーダー、あるいは暗号資産ファンであろうとも、信頼性の高い高品質な取引プラットフォームを共有することで、あなたの影響力を収益化できます。グローバルリーダーとともにパートナーシップを結び、暗号資産経済の成長を共に分かち合いましょう！









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



