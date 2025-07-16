コピートレードボーナスとは？





コピートレードボーナスは、MEXCプラットフォームで提供されるコピートレード専用の特別な体験資金です。受け取った後は、このボーナスを使って先物コピートレードに参加できます。









コピートレードボーナスを受け取った際や、有効期限が切れて無効化された場合、MEXCはメール、SMS、アプリ内メッセージ、またはプッシュ通知を通じてお知らせします。









未使用のコピートレードボーナスは、以下のページで確認できます：私のコピートレード、コピートレードのパラメータ設定、およびコピートレード金額の編集。













コピートレードの金額を入力する際は、デフォルトでコピートレードボーナスが優先的に使用されます。





以下の例のように、コピートレードのパラメーターを設定する際に、総投資額が50 USDTで、そのうち20 USDTがコピートレードボーナスである場合、残りの50 – 20 = 30 USDTはご自身で負担する必要があります。









さらに、コピートレードの資金を増やす際にも、アカウントにコピートレードボーナスがある場合は、デフォルトで優先的に使用されます。













1) コピートレードに参加する際は、まずコピートレードボーナスが優先的に使用されます。





2) コピートレードボーナスは、ポジションオープン時の証拠金、取引手数料の割引、損失の相殺、および資金調達手数料の割引に利用できます。









1) 有効期間内にコピートレードボーナスをご利用ください。有効期間内に利用されなかった分は自動的に失効します。





2) 複数のコピートレードボーナスを受け取った場合、一番新しいボーナスの有効期限が表示されます。









3) コピートレードボーナスはコピートレード専用であり、他の取引には使用できません。また、出金や振替もできません。ただし、ボーナスの利用で得た利益は自由に出金・振替できます。





4) 一度使用したコピートレードボーナスは取り消せません。コピートレード中に投資金額を減らしても、既に使用したボーナス分の返金はありません。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



