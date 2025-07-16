Polygon：zkEVMの発表がMEXCerにもたらすものとは









zkEVM=ゼロ知識性（zero-knowledge） + イーサリアム仮想マシン（Ethereum Virtual Machine）





zkEVMは、その非常に技術的な特性から、非常に複雑かつ時間を要するプロジェクトであり、一言で説明することは困難です。しかし、zkEVMの機能という観点から見ると、その最大の意義は、2つの技術の完璧な組み合わせにあります。その2つの技術とは、ゼロ知識証明（zero-knowledge）とイーサリアム仮想マシン（Ethereum Virtual Machine）です。要するに、zkEVMを理解するためには、この2つの技術を理解することから始める必要があります。









ゼロ知識証明とは、あるデータを所有していることを証明するために、一方の当事者がデータの内容を明らかにすることなく、暗号化された証明を他方の当事者に送信することを意味します。





このデータ伝達方式は、両者のプライバシーを大幅に保護し、データの安全性を向上させます。





同時に、オフチェーンのスケーラビリティソリューション（Off-chain scalability solution）は、ゼロ知識証明を利用することで、トランザクションの有効性の証拠をアップロードする速度も向上させます。









ビットコイン・ブロックチェーンには仮想マシンは存在しません。ビットコインのコアとなる機能はデータを分散して保存することなので、このネットワーク上でトランザクションのデータを記録、検証、保存、複製することができます。





イーサリアムは分散型の「ワールドコンピュータ」です。開発者は、このオペレーティングシステム上で分散型アプリケーションを構築することもできます。つまり、イーサリアムはデータストレージを分散できるだけでなく、コード 、通信などの計算と実行も必要です。したがって、イーサリアム仮想マシンは、スマートコントラクトが実行される環境なのです。





イーサリアムのブロックチェーン上で取引を行うと、イーサリアム仮想マシンは以下の処理を行います：





1）送金額が正しいかどうか、署名の有効性を確認し、トランザクションのナンスが特定のトランザクションのナンスと一致するかどうかを検証する。不一致の場合、そのトランザクションは返されます。





2）送金に必要な手数料を計算し、ガスを請求します。





3）転送オペレーションを実行します。





まとめると、zkEVMはゼロ知識証明とイーサリアム仮想マシンを組み合わせることで、イーサリアムブロックチェーンのセキュリティと取引速度を向上させます。













レイヤー2上でスマートコントラクトによって実行されたトランザクションは、ノードが操作を再実行することなく、レイヤー1上でも確実に検証することができます。









ZK-Rollupsは、最小限のデータをイーサリアムに公開することができます。データをラップして一緒にチェーン上に置くことと同じで、それぞれのトランザクションは取引手数料を共有することになります。





したがって、ZK-Rollupsは、分散型取引所、NFT市場、予測市場などの分散型アプリケーションを利用する際のコストを削減することができます。









ZK-Rollupsでは、zkEVMで実行されたトランザクションは通常、イーサリアムに公開された後、直ちに完了します。





より迅速なファイナリティは、特にレイヤー1とレイヤー2の間でシームレスに資産を移動する必要があるNFTトレーダー、DeFi投資家、アービトラージトレーダーなどの上級ユーザーにとって理想的です。









EVM互換である、zkEVMを構築する最も重要な理由は、イーサリアムのネットワーク効果を活用するためです。世界最大のスマートコントラクトプラットフォームであるイーサリアムは、開発者やプロジェクトに価値を提供する巨大なエコシステムを有しています。









