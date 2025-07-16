



ウォレットであれ取引所であれ、ユーザー様が入出金を行う際には、正しいアドレスを入力することが重要です。さらに、一部の暗号資産では、アドレスと共にメモを入力する必要があります。メモとは、入金アドレスの一意性を保証する特有の数値または文字列識別子であり、ラベル、タグ、メッセージ、またはペイメントIDと呼ぶこともあります。メモと入金アドレスは対になっており、一致しない場合トランザクションは失敗し、資産を失う可能性があります。そのため、正確なメモ情報を入力する必要があります。









XRPのような一部のトークンでは、プラットフォームの全ユーザーが使用するアドレスが同じであるため、メモを入力する必要があります。このアドレスに預けられた個々のユーザー様の資産を区別するために、プラットフォームはユーザー様ごとに固有のメモを生成し、管理を効率化しています。さらに、一部のプロジェクトにおいて送金操作を行う際にメモの入力を求められる場合があります。









以下は、MEXCに上場している暗号資産のうち、メモの入力が必要な主要トークンです。XRP、XLM、ATOM、CRO、HBAR、EOS、BTS、TON など。









3.1 メモは、入出金アドレスと一対一で、これらのアドレスの一意性を保証するために使用されます。メモの入力ミスや入力漏れは資産の損失に繋がる恐れがあります。





3.2 入金ネットワークを選択する際は、他の取引プラットフォームまたはウォレットの出金ネットワークがMEXCの入金ネットワークと一致していることをご確認ください。一致していない場合、資産の損失に繋がる恐れがあります。





3.3 すべての暗号資産やネットワークがメモを必要とするわけではありません。資産の入出金をする際には、実際の状況に応じて操作する必要があります。出金にメモが不要な場合は、[メモ/タグなし]にチェックをしてください。メモが必要な場合は、アドレスとメモを同時に入力する必要があります。









XRPの入金を例にご説明します。









入金ページに入り、暗号資産として[XRP]を選択すると、「Ripple (XRP) 入金に関するお知らせ」のポップアップが表示されます。「上記リスクを了承しました」にチェックを入れ、[確認]をクリックします。









ネットワークとして[XRP]を選択し、「入金アドレス」の[アドレスとメモを表示]をクリックします。









アドレスを生成した後、対応する出金プラットフォームに「入金アドレス」と「メモ/タグ」を貼り付けします。













アプリの[資産]ページで[入金]をタップし、検索ボックスに「XRP」と入力して入金したいXRPトークンを探します。





入金のお知らせのポップアップウィンドウで、[上記リスクを了承しました]をタップします。その後、[アドレスとメモを表示]をタップすると、アドレスが生成されます。





「入金アドレス」と「メモ/タグ」を対応する出金プラットフォームにコピーし、「ネットワーク」が一致していることを確認します。「現物アカウント」か「先物アカウント」かを確認し、XRP資産の入金を完了します。













XRPの出金を例にご説明します。









出金ページに入り、[アドレス]を選択し、[アドレス] - [ネットワーク] - [[メモ/タグ] 識別子] - [出金数量]を入力し、[送信]をクリックします。

（XRPアドレスにメモが必要でない場合は、[[メモ/タグ] 識別子なし]にチェックを入れて次に進みます。）













アプリの[資産]ページで[出金]をタップし、検索ボックスに「XRP」と入力して出金したいXRPトークンを探し、出金方法として[オンチェーン出金]を選択します。





出金画面で、「出金アドレス」を入力し、「ネットワーク」としてXRPを選択し、「メモ/タグ識別子」を入力し、「出金数量」を入力します。入力内容に間違いがないことを確認後、[確認]をタップしてください(メモが不要なXRPアドレスの場合は、[[メモ/タグ]識別子なし]にチェックを入れて出金を進めてください)。











