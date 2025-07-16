ウォレットであれ取引所であれ、ユーザー様が入出金を行う際には、正しいアドレスを入力することが重要です。さらに、一部の暗号資産では、アドレスと共にメモを入力する必要があります。メモとは、入金アドレスの一意性を保証する特有の数値または文字列識別子であり、ラベル、タグ、メッセージ、またはペイメントIDと呼ぶこともあります。メモと入金アドレスは対になっており、一致しない場合トランザクションは失敗し、資産をウォレットであれ取引所であれ、ユーザー様が入出金を行う際には、正しいアドレスを入力することが重要です。さらに、一部の暗号資産では、アドレスと共にメモを入力する必要があります。メモとは、入金アドレスの一意性を保証する特有の数値または文字列識別子であり、ラベル、タグ、メッセージ、またはペイメントIDと呼ぶこともあります。メモと入金アドレスは対になっており、一致しない場合トランザクションは失敗し、資産を
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/メモ/タグとは？

メモ/タグとは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#基本概念
SPACE ID
ID$0.1476+0.40%
リップルコイン
XRP$2.8204+0.51%
ステラルーメン
XLM$0.3829+2.05%
COSMOS
ATOM$4.095+1.61%
Cronos
CRO$0.19156+0.16%

ウォレットであれ取引所であれ、ユーザー様が入出金を行う際には、正しいアドレスを入力することが重要です。さらに、一部の暗号資産では、アドレスと共にメモを入力する必要があります。メモとは、入金アドレスの一意性を保証する特有の数値または文字列識別子であり、ラベル、タグ、メッセージ、またはペイメントIDと呼ぶこともあります。メモと入金アドレスは対になっており、一致しない場合トランザクションは失敗し、資産を失う可能性があります。そのため、正確なメモ情報を入力する必要があります。

1. なぜメモを入力する必要があるのか？


XRPのような一部のトークンでは、プラットフォームの全ユーザーが使用するアドレスが同じであるため、メモを入力する必要があります。このアドレスに預けられた個々のユーザー様の資産を区別するために、プラットフォームはユーザー様ごとに固有のメモを生成し、管理を効率化しています。さらに、一部のプロジェクトにおいて送金操作を行う際にメモの入力を求められる場合があります。

2. MEXC上でメモを入力する必要がある暗号資産


以下は、MEXCに上場している暗号資産のうち、メモの入力が必要な主要トークンです。XRP、XLM、ATOM、CRO、HBAR、EOS、BTS、TON など。

3. メモを入力する際の注意点


3.1 メモは、入出金アドレスと一対一で、これらのアドレスの一意性を保証するために使用されます。メモの入力ミスや入力漏れは資産の損失に繋がる恐れがあります。

3.2 入金ネットワークを選択する際は、他の取引プラットフォームまたはウォレットの出金ネットワークがMEXCの入金ネットワークと一致していることをご確認ください。一致していない場合、資産の損失に繋がる恐れがあります。

3.3 すべての暗号資産やネットワークがメモを必要とするわけではありません。資産の入出金をする際には、実際の状況に応じて操作する必要があります。出金にメモが不要な場合は、[メモ/タグなし]にチェックをしてください。メモが必要な場合は、アドレスとメモを同時に入力する必要があります。

4. メモの正しい入力方法 — 入金


XRPの入金を例にご説明します。

4.1 ウェブ：


入金ページに入り、暗号資産として[XRP]を選択すると、「Ripple (XRP) 入金に関するお知らせ」のポップアップが表示されます。「上記リスクを了承しました」にチェックを入れ、[確認]をクリックします。


ネットワークとして[XRP]を選択し、「入金アドレス」の[アドレスとメモを表示]をクリックします。


アドレスを生成した後、対応する出金プラットフォームに「入金アドレス」と「メモ/タグ」を貼り付けします。


4.2 アプリ：


アプリの[資産]ページで[入金]をタップし、検索ボックスに「XRP」と入力して入金したいXRPトークンを探します。

入金のお知らせのポップアップウィンドウで、[上記リスクを了承しました]をタップします。その後、[アドレスとメモを表示]をタップすると、アドレスが生成されます。

「入金アドレス」と「メモ/タグ」を対応する出金プラットフォームにコピーし、「ネットワーク」が一致していることを確認します。「現物アカウント」か「先物アカウント」かを確認し、XRP資産の入金を完了します。


5. メモの正しい入力方法 — 出金


XRPの出金を例にご説明します。

5.1 ウェブ：


出金ページに入り、[アドレス]を選択し、[アドレス] - [ネットワーク] - [[メモ/タグ] 識別子] - [出金数量]を入力し、[送信]をクリックします。
（XRPアドレスにメモが必要でない場合は、[[メモ/タグ] 識別子なし]にチェックを入れて次に進みます。）


5.2 アプリ：


アプリの[資産]ページで[出金]をタップし、検索ボックスに「XRP」と入力して出金したいXRPトークンを探し、出金方法として[オンチェーン出金]を選択します。

出金画面で、「出金アドレス」を入力し、「ネットワーク」としてXRPを選択し、「メモ/タグ識別子」を入力し、「出金数量」を入力します。入力内容に間違いがないことを確認後、[確認]をタップしてください(メモが不要なXRPアドレスの場合は、[[メモ/タグ]識別子なし]にチェックを入れて出金を進めてください)。


上記では、メモの基礎知識とその重要性についてご説明しました。メモを正しく入力することはとても重要です。メモ/タグの入力漏れや入力ミスがあった場合は、こちらの記事（誤入金に対する回収申請）で回収申請方法を確認することができます。 誤ったアドレスに出金した場合、またはメモの入力ミスがあった場合は、こちらの記事（出金アドレスを間違えた場合について）をご参照ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得