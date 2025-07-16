1. メイカーとテイカー 暗号資産取引市場はメイカーとテイカーで構成されています。メイカーとは、注文を作成して注文板に登録し、他のトレーダーが注文を完了するのを待つトレーダーのことです。テイカーは、注文板から既存の注文を受け入れるトレーダーです。両者の主な違いは、メイカーが流動性を提供し、テイカーが流動性を消費することです。 トレー ドマッチングメカニズムを利用する取引所では、メイカーは注文板の厚1. メイカーとテイカー 暗号資産取引市場はメイカーとテイカーで構成されています。メイカーとは、注文を作成して注文板に登録し、他のトレーダーが注文を完了するのを待つトレーダーのことです。テイカーは、注文板から既存の注文を受け入れるトレーダーです。両者の主な違いは、メイカーが流動性を提供し、テイカーが流動性を消費することです。 トレー ドマッチングメカニズムを利用する取引所では、メイカーは注文板の厚
メイカーとテイカーとは？

1. メイカーとテイカー


暗号資産取引市場はメイカーとテイカーで構成されています。メイカーとは、注文を作成して注文板に登録し、他のトレーダーが注文を完了するのを待つトレーダーのことです。テイカーは、注文板から既存の注文を受け入れるトレーダーです。両者の主な違いは、メイカーが流動性を提供し、テイカーが流動性を消費することです。

トレー ドマッチングメカニズムを利用する取引所では、メイカーは注文板の厚みを増し、 取引所としてのプラットフォームの魅力を高めることができるため、より重要な役割を果たします。


2. 注文板マッチングシステム


買い注文と売り注文をマッチングさせる仕組みです。メイカーは異なる価格水準の注文を作成し、注文板に記録され、テイカーは対応する価格水準の注文をマッチングさせて取引を成立させます。

簡単な例で説明しましょう。3USDTの価格でMXトークンを購入したい場合、マーケットには3USDT以下でMXを販売しているメイカーが存在しなければなりません。そうでなければ、購入することはできません。完了した取引には買い手と売り手の両方が必要です。そうでなければ、注文は実行できません。

ほとんどの中央集権型取引所は、この注文板マッチングシステムを採用しています。このモデルの利点は、そのシンプルさ（ユーザーが理解しやすい）、その多用途性（トレーダーは損切りのような注文を設定できる）、その迅速性（迅速な取引によりスリッページによる損失が減少する）などです。

3. 市場の流動性


市場取引の両当事者が予想価格で資産交換を迅速に完了できる場合、市場の流動性が健全であることを示します。BTC、ETH、MXのような人気のある暗号資産は一般的に流動性が高いです。しかし、あまり取引されていない暗号資産は取引を完了するのが困難な場合があり、流動性が不足していることを示しています。この現象は特にNFTによく見られます。

前述の例では、MXは非常に流動性の高い暗号資産であるため、市場で多数の取引が行われています。流動性の低い暗号資産の場合、資産を希望する価格で売却することは困難であり、取引を実現するには大幅な価格引き下げが必要になる可能性があります。

これは注文板マッチングシステムを使用することの欠点も浮き彫りにしています。市場の流動性が乏しい場面では、メイカーの取引体験が乏しくなる可能性があります。

4. 自分がメイカーかテイカーかを知る方法


自分がメイカーかテイカーかを知る最も簡単な方法は、それぞれの概念と特徴を学ぶことです。メイカーとは、注文を作成し、マーケットに流動性と最良の市場価格を提供する人のことです。一方、テイカーとは、注文を即座に完了させ、流動性に貢献するのではなく、既存の流動性を消費する人のことです。

発注した注文が注文板に表示されず、すぐに約定した場合、あなたは間違いなくテイカーです。これが、成行注文がテイカー注文に分類される理由です。

発注した注文がすぐに成立せず、注文板に表示された場合、注文板上の注文数量が増加し、市場に流動性をもたらします。したがって、あなたの注文はメイカー注文と見なされます。

5. MEXCでの注文の役割の見方


ユーザー様の注文履歴について、MEXCは包括的なデータを提供し、各取引でユーザー様が果たした役割を示します。ユーザー様は、ウェブサイトとアプリの両方からこれらの情報にアクセスできます。

5.1 ウェブサイト


まず、MEXC公式ウェブサイトにログインします。次に右上にある[注文履歴]をクリックし、[現物取引]を選択します。現物取引のページで[取引履歴]タブをクリックすると、過去の現物注文を確認することができ、各取引において自分がメイカーかテイカーかを把握することができます。


同様に、MEXC公式ウェブサイトの右上にある[注文履歴]をクリックし、[先物取引]を選択します。[先物注文]ページで[注文履歴]タブをクリックし、注文タイプで[約定履歴]を選択します。そうすると、過去の先物注文を確認することができ、各取引において自分がメイカーかテイカーかを把握することができます。


5.2 アプリ


MEXCアプリにログインし、トップページの左上にある人型アイコンをタップします。次に[取引履歴]をタップし、[現物取引注文]を選択し、[取引履歴]タブをタップすると、過去の現物注文を確認することができ、各取引において自分がメイカーかテイカーかを把握することができます。


MEXCアプリにログインし、トップページの左上にある人型アイコンをタップします。次に[取引履歴]をタップし、[先物取引注文]を選択し、[注文履歴]タブをタップします。そして下にあるフィルタリングオプションで[約定履歴]を選択すると、過去の注文を確認でき、各取引において自分がテイカーかメイカーかを確認することができます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


