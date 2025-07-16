Web2の巨人ソニーがWeb3に参入、パブリックブロックチェーンに新風を巻き起こす

レイヤー2に新たな有力選手が加入





8月23日、ソニーのウェブサイト上の公式発表によると、シンガポールに拠点を置くソニーの子会社であるSony Block Solution Labs Pte. Ltd.は、イーサリアムをベースとしたレイヤー2スケーリングソリューションのSoneiumを正式に立ち上げることを発表しました。その1週間後、ソニーはすべての開発者とクリエイターが利用できるSoneiumテストネットの開設を発表しました。8月30日の最新ニュースでは、SoneiumがTransakと提携し、グローバルな法定通貨のオンランプサービスを提供することで、ユーザーが従来の決済方法でエコシステムに参加できるオプションを提供することが明らかになりました。





Soneiumは、ソニーがStartaleと共同で開発した新しいレイヤー2ブロックチェーンプロジェクトです。Soneiumは、Optimism Foundationによって開発されたOp StackとSuperchainを活用することで、スケーラブルかつEVM互換性があり、開発者に優しいブロックチェーンを作成しています。









Soneiumは既存のイーサリアムインフラストラクチャ上に構築され、データ処理を担当することで、レイヤー1ソリューションにありがちな処理速度の遅さや高コストといった問題に対処しています。さらにSoneiumは、あらゆる業種の多様なニーズを満たし、世界中のユーザーにサポートを提供できる汎用性の高いブロックチェーンになることを目指しています。Soneiumのネットワーク上では、場所や仕事に関係なく、誰もがクリエイターになれます。





ソニーは、Soneiumの機能をソニーミュージック、ソニー・ピクチャーズ、ソニー銀行など様々な製品ラインに順次統合し、ブロックチェーン技術を従来の産業に効率的に適用できるようにする計画です。





Soneiumの立ち上げにより、ソニーはブロックチェーンおよびWeb3分野でより大きな影響力を得ることが期待されています。





Web2時代のパイオニアとして、ソニーはデジタル変革およびイノベーションの波におけるリーダーシップを維持するために、将来を見据えたビジョンと積極的なアプローチで、Web3時代に向けて着実に前進しています。





2021年、MCU映画「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」の公開直前、ソニーはAMCシアターと提携し、スパイダーマンファンにNFTを配布しました。

2022年3月、ソニーはユニバーサル ミュージック グループと協力し、マイルス・デイヴィス氏など伝説的なミュージシャンのデジタルグッズをスノークラッシュNFTマーケットプレイスで発売しました。

2022年4月、ソニーの子会社であるソニーネットワークコミュニケーションズがNFTに特化した会社をシンガポールに設立しました。

2023年初頭、ソニーグループの事業部門であるソニーネットワークコミュニケーションズは、マルチチェーンスマートコントラクトネットワークのAstar Networkと提携し、NFTとDAO（分散型自律組織）のユーティリティプロジェクトに焦点を当てたWeb3インキュベーションプログラムを立ち上げました。

2023年8月、ソニーは暗号資産取引所Whalefin（後にS.BLOXと改名）を買収しました。

2023年9月、共同出資子会社「Sony Network Communications Labs Pte. Ltd.」が設立されました。新会社はブロックチェーン技術の開発に注力し、主にSony Chainの開発を進めています。

2024年3月、ソニーフィナンシャルグループの子会社であるソニー銀行は、2024年夏に「Sony Bank CONNECT」の立ち上げを発表しました。

2024年4月、ソニー銀行は法定通貨に裏付けられたステーブルコインの発行を計画し、概念実証を開始しました。





上記の開発経路から判断すると、ソニーのWeb3領域における探求は包括的かつ堅実であるように見えます。その活動は多岐にわたり、メタバースの様々な側面、NFTの革新的な実践、パブリックブロックチェーンインフラストラクチャの構築にまで及んでいます。同時に、ソニーは暗号資産分野の最新動向を注視しており、この新興技術分野に対する深い理解と積極的な姿勢を示しています。





暗号資産エコシステムが急速に拡大し続ける中、中核インフラであるイーサリアムのメインネットはかつてない課題に直面しています。1秒間に約15件のトランザクションを処理するという本来の処理能力では、増大するユーザーベースと複雑なインタラクション需要に対応するのは困難です。このため、ネットワークの混雑が頻発するとともに、トランザクション手数料が高騰し、多くの潜在的なユーザーにとって高い障壁となっています。





イーサリアムはこれらの問題に対処するためにスケーリングソリューションを採用する必要があり、これがレイヤー2の台頭理由となっています。レイヤー2は主にスケーラビリティ、トランザクションコスト、トランザクション速度の問題に対処します。





現在、レイヤー2のスケーリングソリューションはイーサリアムのエコシステム内で大きな発展を遂げており、イーサリアムのネットワーク混雑や高いガス代を緩和する重要な手段となっています。L2BEATのデータによると、現在73のレイヤー2プロジェクトが存在し、8月30日現在、レイヤー2の預かり資産は約359.7億ドルに達し、過去1年間で前年比215.93％の成長を示しています。









レイヤー2エコシステムは力強い成長の勢いを見せていますが、現時点でどのレイヤー2ネットワークもイーサリアムのスループットを超えていないことを認識することが重要です。したがって、目下の緊急課題は、より多様で影響力のあるdAppsを導入することで、レイヤー2エコシステムの育成と拡大を加速させ、それによってアプリケーションの適用範囲と影響力を広げることです。そうすることによってのみ、レイヤー2ネットワークはより豊かなエコシステムを構築し、広範なユーザーベースを引き付け、維持することができます。





MEXCは常にレイヤー2の発展に追随し、具体的な行動を通じてその普及を積極的に推進してきました。





最速の上場スピード、多様なトークンの取り扱いを誇るプラットフォームの1つとして、MEXCはMATIC、OP、ARB、STRK、MANTAなど、多くのレイヤー2関連トークンをいち早く上場し、レイヤー2のエコシステムに参加するための便利な方法をユーザーに提供しました。さらに、MEXCは最も人気のあるプロジェクトを網羅するレイヤー2専用セクションを設け、ユーザーが市場動向や投資機会を素早く理解しやすいようにしています。









MEXCは、投資家の経済的負担を軽減するため、ユーザーの取引手数料の削減に取り組んでいます。ブロックチェーン業界では、取引手数料の高さが長い間ユーザーの大きな懸念となっていました。MEXCは、業界最安値の取引手数料を提供することで、よりユーザーフレンドリーで費用対効果の高い取引環境を構築し、ユーザーの体験および満足度をさらに向上させています。





現在、レイヤー2（L2）の分野では、Soneiumがその卓越した能力で鮮烈なデビューを飾り、この分野に新たな活力と期待をもたらしています。エンターテイメント業界の世界的な巨人として、メインネット立ち上げ後のソニーの戦略的な動きが大いに期待されています。Soneiumの正式な立ち上げにより、ソニーはゲーム、音楽、映画業界における豊富な経験と影響力を活用し、Web2とWeb3の世界をシームレスにつなぐ、一連のWeb3指向の革新的なプロジェクトのサポートと開発に努めていくことが広く期待されています。これにより、何百万人ものユーザーにとって、新たなデジタル経済への架け橋となり、従来のブロックチェーン技術に躊躇していたWeb2ユーザーを、広大なWeb3の世界へと引き寄せることができるでしょう。





業界の観察者として、MEXCはSoneiumの動向を注意深く監視し、その動向を追っていく所存です。





