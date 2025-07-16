1. Wave World (WAV)とは Wave World（WAV）は、SUIブロックチェーン上に構築された総合エコシステムのネイティブトークンであり、Web3スペースにおける取引、エンターテイメント、金融体験を提供しています。 350万人以上のオンチェーンユーザー、30万以上のデイリーアクティブアドレス、$50万以上の取引履歴を持つWave Worldは、その多様性と効率性の高いシステムに1. Wave World (WAV)とは Wave World（WAV）は、SUIブロックチェーン上に構築された総合エコシステムのネイティブトークンであり、Web3スペースにおける取引、エンターテイメント、金融体験を提供しています。 350万人以上のオンチェーンユーザー、30万以上のデイリーアクティブアドレス、$50万以上の取引履歴を持つWave Worldは、その多様性と効率性の高いシステムに
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Wave：オンチェー...融に革命をもたらす

Wave：オンチェーンスマート時代のWeb3取引と金融に革命をもたらす

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
スイコイン
SUI$3.4555+1.53%
Sleepless AI
AI$0.1219+1.16%
Memecoin
MEME$0.00244+2.69%
Solana Name Service
SNS$0.0023395+0.64%
PlaysOut
PLAY$0.04563-6.78%

1. Wave World (WAV)とは


Wave World（WAV）は、SUIブロックチェーン上に構築された総合エコシステムのネイティブトークンであり、Web3スペースにおける取引、エンターテイメント、金融体験を提供しています。 350万人以上のオンチェーンユーザー、30万以上のデイリーアクティブアドレス、$50万以上の取引履歴を持つWave Worldは、その多様性と効率性の高いシステムにより、その強みを発揮しています。

このプロジェクトは、Telegramのような人気のプラットフォームに直接統合することで、EOAウォレットとユーザーとのやりとりをシンプルにしています。これにより、Web2からWeb3へのカバー範囲が拡大するだけでなく、シームレスで便利なユーザー体験が保証されます。Wave Worldは、単なるトークン取引プラットフォームにとどまらず、以下のような幅広い優れた機能も提供しています：

  • AI取引エージェント：リアルタイムで市場を分析し、ユーザーの的確な取引判断をサポートします。
  • Meme World：ミームコインを簡単に上場し、取引することができ、数百万人のユーザーをカバーしています。
  • ソーシャルベースのアクセス：追加のアプリを必要とせずに、SNSを介してトークンを即時取引できます。
  • 自動スナイピング高い精度でトランザクションを自動的に実行し、ユーザーが利益機会を逃すことがないようにします。
  • DEX統合：すべての分散型取引所を1つのプラットフォームに統合し、迅速かつ効率的な取引を実現します。
  • 安全な取引：取引前にチェーン上で検証を行い、安全な取引環境を確保します。

Wave Worldは、新規ユーザーからプロのトレーダーまで、あらゆる層にとって包括的なゲートウェイとなることを目指しており、ブロックチェーン市場で着実に地位を築いています。取引、ステーキング、イールドファーミングおよびさまざまな金融商品を通じて、複数の収益機会のロックを解除しています。


2. Wave Worldの仕組み


Wave Worldは、さまざまなサービスを提供する統合型エコシステムとして運営されています：
  • トークン取引：ユーザーは、MEXCなどの信頼のおける取引所で、WAV/USDTのような取引ペアを通じてWAVを取引することができます。
  • Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）：ユーザーはゲームを楽しみながら、報酬としてWAVトークンを獲得することができます。
  • DeFiおよびステーキング：DeFiシステムにより、ユーザーはステーキング、イールドファーミング、分散型金融商品からの受動的な収益を得ることができます。

3. WAVトケノミクス


3.1 総供給量とトークン配分


Wave World (WAV) の総供給量は最大1,000,000,000 WAVで、主に以下のとおりに配分されます：
  • シードラウンド：10%
  • プライベートラウンド：12%
  • パブリックラウンド：1.5%
  • 流動性：4%
  • エコシステム：30%
  • エアドロップ（シーズン1）：10%
  • コミュニティ：15%
  • アドバイザーおよび初期貢献者：8%
  • チーム：9.5%

3.2 トークンの権利確定スケジュール


シードラウンド、プライベートラウンド、パブリックラウンドでは、ロックが解除される前に「クリフ」期間があります。シードラウンドとプライベートラウンドでは、それぞれ12ヶ月と9ヶ月のクリフ期間があり、パブリックラウンドでは4ヶ月後に完全にロックが解除されます。

TGE（トークン生成イベント）では流動性のロックが完全に解除され、スムーズな取引が保証されます。
エコシステムトークンは60ヶ月かけて徐々にロックが解除され、エアドロップ（シーズン1）では4ヶ月で完全に配布されます。

コミュニティトークンは5か月間ロックされ、その後55か月間にわたってロックが段階的に解除されます。
アドバイザー、初期貢献者およびチーム向けのトークンは1年間ロックされ、その後24か月間から48か月間にわたって徐々に配布されます。このメカニズムは、安定した成長を維持し、売却圧力を防ぐのに役立ちます。

4. Wave Worldの使用方法


WAVトークンは単なる支払い手段以上の役割を果たし、エコシステム内のユーザーおよび開発者に対して、さまざまな用途を提供しています：

主な支払い手段：WAVはWaveエコシステムのコアトークンであり、dApps、Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）ゲーム、DeFi製品、Wave取引プラットフォーム間の取引に使用されます。

取引手数料およびdApp統合：Waveエコシステムに統合される第三者dAppsおよびゲームは、取引手数料としてWAVを使用する必要があり、トークンに対する実需要を生み出します。

利益の創出とステーキング：WAV保有者は、WaveのDeFi製品にトークンをステーキングすることで、利息や報酬を得ることができ、受動的な収益を最適化することができます。

ミームトークンへの限定アクセス：WavePadとWaveStakingを通じて、WAV保有者はミームトークンのプレセールに早期アクセスでき、上場前の投資機会を増やすことができます。

買い戻しおよびバーンメカニズム：Waveは、プラットフォームの収益をWAVトークンの買い戻しとバーンに充て、インフレの抑制と長期的な価値の向上に努めます。

これらの多様な機能により、WAVは単なる取引資産ではなく、Waveエコシステム全体の成長の原動力となります。

5. Wave Worldの将来性


Sui上のブロックチェーンエコシステムを拡大し、DeFi、AIトレーディング、ミームトークン、dAppsを統合することで、Waveには大きな成長の可能性が秘められています。このプロジェクトは、マルチチェーン機能のサポート、流動性の向上、グローバルな市場へのリーチ拡大を目指しています。

AIトレーディングの開発により、リアルタイムの市場分析ツールがもたらされ、ユーザー様の取引戦略の最適化に役立ちます。今後のロードマップでは、Wave WorldはdAppsの拡大に重点的に取り組み、長期的な開発のための強固な基盤を構築していきます。

6. WAVトークンの購入方法


MEXCは、世界をリードする暗号資産取引プラットフォームとして、低手数料、高速取引、豊富な人気トークン、優れた流動性を提供し、ユーザー様が暗号資産市場のチャンスを迅速に捉えられるようサポートしています。WAVは現在MEXCに上場しており、最安値の手数料でトークンを取引することができます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2）検索バーで「WAV」と入力・検索し、WAVの現物取引または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量や価格などのパラメータを入力し、取引を完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得