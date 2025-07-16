Wave：オンチェーンスマート時代のWeb3取引と金融に革命をもたらす









Wave World（WAV）は、SUIブロックチェーン上に構築された総合エコシステムのネイティブトークンであり、Web3スペースにおける取引、エンターテイメント、金融体験を提供しています。 350万人以上のオンチェーンユーザー、30万以上のデイリーアクティブアドレス、$50万以上の取引履歴を持つWave Worldは、その多様性と効率性の高いシステムにより、その強みを発揮しています。





このプロジェクトは、Telegramのような人気のプラットフォームに直接統合することで、EOAウォレットとユーザーとのやりとりをシンプルにしています。これにより、Web2からWeb3へのカバー範囲が拡大するだけでなく、シームレスで便利なユーザー体験が保証されます。Wave Worldは、単なるトークン取引プラットフォームにとどまらず、以下のような幅広い優れた機能も提供しています：





AI取引エージェント： リアルタイムで市場を分析し、ユーザーの的確な取引判断をサポートします。

Meme World： ミームコインを簡単に上場し、取引することができ、数百万人のユーザーをカバーしています。

ソーシャルベースのアクセス： 追加のアプリを必要とせずに、SNSを介してトークンを即時取引できます。

自動 スナイピング ： 高い精度でトランザクションを自動的に実行し、ユーザーが利益機会を逃すことがないようにします。

DEX統合： すべての分散型取引所を1つのプラットフォームに統合し、迅速かつ効率的な取引を実現します。

安全な取引：取引前にチェーン上で検証を行い、安全な取引環境を確保します。





Wave Worldは、新規ユーザーからプロのトレーダーまで、あらゆる層にとって包括的なゲートウェイとなることを目指しており、ブロックチェーン市場で着実に地位を築いています。取引、ステーキング、イールドファーミングおよびさまざまな金融商品を通じて、複数の収益機会のロックを解除しています。













Wave Worldは、さまざまなサービスを提供する統合型エコシステムとして運営されています：

トークン取引： ユーザーは、MEXCなどの信頼のおける取引所で、WAV/USDTのような取引ペアを通じてWAVを取引することができます。

Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）： ユーザーはゲームを楽しみながら、報酬としてWAVトークンを獲得することができます。

DeFiおよびステーキング：DeFiシステムにより、ユーザーはステーキング、イールドファーミング、分散型金融商品からの受動的な収益を得ることができます。













Wave World (WAV) の総供給量は最大1,000,000,000 WAVで、主に以下のとおりに配分されます：

シードラウンド：10%

プライベートラウンド：12%

パブリックラウンド：1.5%

流動性：4%

エコシステム：30%

エアドロップ（シーズン1）：10%

コミュニティ：15%

アドバイザーおよび初期貢献者：8%

チーム：9.5%









シードラウンド、プライベートラウンド、パブリックラウンドでは、ロックが解除される前に「クリフ」期間があります。シードラウンドとプライベートラウンドでは、それぞれ12ヶ月と9ヶ月のクリフ期間があり、パブリックラウンドでは4ヶ月後に完全にロックが解除されます。





TGE（トークン生成イベント）では流動性のロックが完全に解除され、スムーズな取引が保証されます。

エコシステムトークンは60ヶ月かけて徐々にロックが解除され、エアドロップ（シーズン1）では4ヶ月で完全に配布されます。





コミュニティトークンは5か月間ロックされ、その後55か月間にわたってロックが段階的に解除されます。

アドバイザー、初期貢献者およびチーム向けのトークンは1年間ロックされ、その後24か月間から48か月間にわたって徐々に配布されます。このメカニズムは、安定した成長を維持し、売却圧力を防ぐのに役立ちます。









WAVトークンは単なる支払い手段以上の役割を果たし、エコシステム内のユーザーおよび開発者に対して、さまざまな用途を提供しています：





主な支払い手段：WAVはWaveエコシステムのコアトークンであり、dApps、Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）ゲーム、DeFi製品、Wave取引プラットフォーム間の取引に使用されます。





取引手数料およびdApp統合：Waveエコシステムに統合される第三者dAppsおよびゲームは、取引手数料としてWAVを使用する必要があり、トークンに対する実需要を生み出します。





利益の創出とステーキング：WAV保有者は、WaveのDeFi製品にトークンをステーキングすることで、利息や報酬を得ることができ、受動的な収益を最適化することができます。





ミームトークンへの限定アクセス：WavePadとWaveStakingを通じて、WAV保有者はミームトークンのプレセールに早期アクセスでき、上場前の投資機会を増やすことができます。





買い戻しおよびバーンメカニズム：Waveは、プラットフォームの収益をWAVトークンの買い戻しとバーンに充て、インフレの抑制と長期的な価値の向上に努めます。





これらの多様な機能により、WAVは単なる取引資産ではなく、Waveエコシステム全体の成長の原動力となります。









Sui上のブロックチェーンエコシステムを拡大し、DeFi、AIトレーディング、ミームトークン、dAppsを統合することで、Waveには大きな成長の可能性が秘められています。このプロジェクトは、マルチチェーン機能のサポート、流動性の向上、グローバルな市場へのリーチ拡大を目指しています。





AIトレーディングの開発により、リアルタイムの市場分析ツールがもたらされ、ユーザー様の取引戦略の最適化に役立ちます。今後のロードマップでは、Wave WorldはdAppsの拡大に重点的に取り組み、長期的な開発のための強固な基盤を構築していきます。









MEXCは、世界をリードする暗号資産取引プラットフォームとして、低手数料、高速取引、豊富な人気トークン、優れた流動性を提供し、ユーザー様が暗号資産市場のチャンスを迅速に捉えられるようサポートしています。WAVは現在MEXCに上場しており、最安値の手数料でトークンを取引することができます。





3）注文タイプを選び、数量や価格などのパラメータを入力し、取引を完了します。







